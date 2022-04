Xbox Game Studios: Jaká herní studia vlastní Microsoft a na čem teď pracují

21. 4. 2022 18:00 | Téma | autor: Šárka Tmějová

Jak ukázalo nedávné zahájení akvizice Activisionu Microsoftem, největší herní vydavatelé (a zároveň výrobci konzolí) mají stále potenciál stát se ještě gigantičtějšími. Xbox Game Studios se neustále rozrůstají – momentálně čítají na 23 studií – a s velkolepými plány není od věci si připomenout, koho už Microsoft vlastní, na čem jeho dceřinky momentálně pracují a čím si v herním byznyse v minulosti udělaly jméno.

Pokud si navíc předplácíte Xbox Game Pass, může pro vás být vzhledem k rozhodnutí umisťovat hry rovnou do předplatného následující seznam dobrým vodítkem, na co se v nadcházejících měsících a letech těšit.

343 Industries

Zásadní vlajkovou lodí Xboxu, potažmo Microsoftu, není nic jiného než Halo, které pro něj původně tvořilo Bungie. V roce 2007 se studio po sedmi letech u zeleného týmu osamostatnilo (aby ho letos koupilo Sony) a v odpovědi na to Microsoft založil právě 343 Industries, jejichž portfolio od roku 2011 pod vedením Bonnie Ross čítá už 11 her ze série Halo – Combat Evolved Anniversary počínaje, Infinite zatím konče.

Budoucnost: 343 Industries mají s Halo Infinite stále plné ruce práce – hra i přes roční odklad vyšla poměrně rozbitá a s nedostatkem obsahu. Absentující kooperaci pro kampaň bylo studio nucené znovu odložit, nestíhá původně slíbené květnové datum. Stejně tak se stále čeká na editor map Forge.

zdroj: Xbox

Activision Blizzard

Akvizice Activisionu v této chvíli ještě není definitivní, čeká se mimo jiné i na posvěcení kontrolních orgánů. Pokud všechno klapne, stane se Activision Blizzard součástí Microsoftu od poloviny roku 2023, kdy firmě končí fiskální rok. O zásadní nákup jde nejen kvůli v herním průmyslu bezprecedentní částce 1,5 bilionu korun, ale zejména kvůli obřímu portfoliu značek.

Samotný Activision sestává z 12 studií, mezi něž patří svatá trojice Call of Duty, Treyarch, Infinity Ward a Sledgehammer s dalšími podpůrnými týmy, ale třeba i tvůrci remaků Crashe Bandicoota a Spyra z Toys for Bob či nedávno v Blizzardu rozpuštění Vicarious Visions, autoři Guitar Hero nebo Tony Hawk’s Pro Skater 1+2.

Za Blizzardem stojí silná historie a světy Warcraftu, StarCraftu, Diabla, Overwatche nebo Hearthstone. Opomenout ale nesmíme ani mobilní divizi King, nejznámější pro svůj spoj3 Candy Crush.

Šéf Xboxu Phil Spencer navíc vyrukoval s prohlášením, že by s akvizicí Activisionu chtěl oživit některé své dětské herní lásky, a to už je pěkná řádka zajímavých značek. Je libo King’s Quest, Space Quest, Geometry Wars, Skylanders, Soldier of Fortune, Zork, Prototype nebo snad něco úplně jiného? Nemusí to být nereálný požadavek.

Budoucnost: Activision v posledních letech sází na jistotu, kterou je každoroční podzimní příchod Call of Duty. Microsoft by ale v tomto případě mohl zamíchat kartami a možná tak už i učinil, dle spekulací v roce 2023 totiž žádný nový díl nevyjde. Letos nicméně ještě ano – vývoj Modern Warfare 2 vede Infinity Ward, pracovat se má i na pokračování battle royale Warzone.

Blizzard nadále podporuje MMO World of Warcraft a chystá v pořadí devátý datadisk Dragonflight. Vedle toho odložil na rok 2023 jak Diablo IV, tak i Overwatch 2 a obě hry s největší pravděpodobností vyjdou až po dokončení akvizice.

zdroj: Blizzard

Alpha Dog Games

K méně známému kanadskému studiu přišel Microsoft v rámci předloňské akvizice ZeniMaxu, který Alpha Dog Games předtím koupil v roce 2019. V Halifaxu se od roku 2012 věnuje vývoji mobilních her, mezi které patří Wraithborne, MonstroCity: Rampage nebo nejnověji Mighty Doom, střílečka z ptačí perspektivy s nepatřičně roztomilým Doomguyem.

Budoucnost: Studio momentálně poptává nové zaměstnance na pro svůj příští projekt, který bude opět pro mobily a opět free-to-play.

zdroj: Alpha Dog Games

Arkane Studios

Dvojice poboček specializující se na žánr do češtiny těžko přeložitelný – pokud znáte nějaký přiléhavý překlad pro immersive sim, napište nám do komentářů. Původně francouzské studio založil v roce 1999 Raphaël Colantonio, který z něj v mezičase odešel a na pozici šéfa Arkane Lyon ho nahradil Dinga Bakaba, ještě předtím ale stihl založit pobočku v texaském Austinu, které doposud šéfuje Harvey Smith.

Na počátku minulého desetiletí se studio ocitlo ve finančních problémech, v nichž jim pomocnou ruku nabídla Bethesda s nápadem na hru z feudálního Japonska s výraznými prvky plížení. Z ní se postupně vyvrbilo velmi nejaponské Dishonored a také akvizice ze strany ZeniMaxu.

Vedle tří dílů Dishonored pro Bethesdu Arkane vytvořilo ještě Prey, vypomáhali také s Wolfenstein: Youngblood. Jejich nejnovější počin Deathloop ironicky vyšel loni s konzolovou exkluzivitou pro PlayStation 5, a to navzdory tomu, že už tehdy v rámci ZeniMaxu studio patřilo právě Microsoftu.

Budoucnost: Arkane momentálně vyvíjejí Redfall, kooperativní upírskou střílečku v otevřeném světě, která má vyjít letos v létě.

zdroj: Xbox

Bethesda Game Studios

Firma Bethesda Softworks vznikla už v roce 1986, tvůrčí skupina Bethesda Game Studios je ale s rokem založení 2001 o poznání mladší a vznikla za účelem oddělení vydavatelské a vývojářské divize. Pod vedením Todda Howarda debutovala v roce 2002 s The Elder Scrolls III: Morrowind, na který o čtyři roky později navázala Oblivionem a v roce 2008 Falloutem 3, čímž se úspěšně etablovala mezi fanoušky, kteří mají svá RPG rádi trochu rozbitá, ale plná svobody.

Z pověsti a slávy postapokalyptických Falloutů a fantasy The Elder Scrolls studio těží v podstatě dodnes, což mu někdy vychází méně (Fallout 76), někdy více (vydání TES V: Skyrim na všech myslitelných platformách). Stejně jako předchozí dvě studia se součástí Microsoftu stalo v rámci akvizice ZeniMaxu.

Budoucnost: Bethesda po více než čtvrtstoletí chystá novou značku – vydání sci-fi RPG Starfield je plánované na 11. listopadu 2022, tedy na 11. výročí vydání Skyrimu. V pořadí je samozřejmě i The Elder Scrolls VI, jehož vydání je roky daleko, a Todd Howard přislíbil i Fallout 5, až na něj přijde řada.

zdroj: Xbox

Compulsion Games

Montrealské studio založil v roce 2009 bývalý vývojář z Arkane, Guillaume Provost. Compulsion Games debutovali o čtyři roky později s logickou plošinovkou Contrast, která kombinovala noirovou atmosféru s architektonickým stylem art nouveau. Druhou a zatím poslední hrou studia je dystopický, retrofuturistický survival We Happy Few.

Součástí Xbox Game Studios se Compulsion Games stali v roce 2018. Od akvizice studio v rámci příprav na nový projekt zdvojnásobilo počet svých zaměstnanců, který se ustálil na 80.

Budoucnost: Compulsion Games momentálně pracují na nové příběhové hře z pohledu třetí osoby s černošskou hlavní hrdinkou pod kódovým označením Midnight, která se má odehrávat ve světě kombinujícím inspiraci jihem USA a gotikou.

zdroj: Archiv

Double Fine Productions

Sanfranciské studio založil v červenci 2000 Tim Schafer krátce po svém odchodu z LucasArts. Na svém kontě má hned několik her, které jsou téměř synonymy pro slůvko „kultovní“ – Psychonauts, Brütal Legend či Broken Age se těšily zájmu kritiků a úzkého kroužku fanoušků, ale nesetkávaly se s větším komerčním úspěchem.

Vedle toho tihle tvůrci také remasterovali populární adventury od LucasArts. Na nezávislé scéně patřili mezi popularizátory crowdfundingu, několik let se věnovali také vydavatelské činnosti.

Double Fine se stalo součástí Xbox Game Studios v roce 2019 a jeho šéf ohledně akvizice nešetří chválou. Podle Schafera si je studio v rámci Microsoftu schopné uchovat svou tvůrčí svobodu a zároveň nemusí řešit finanční stránku. Autor si také pochvaluje Game Pass coby prostředek, jak dostat své hry mezi širší publikum, aniž by za ně muselo platit plnou cenu.

Budoucnost: Po loňských Psychonauts 2 nemá být příští hra Double Fine pokračováním žádné známé značky. Ve studiu momentálně naplno běží kreativní proces.

zdroj: Xbox

id Software

Americké studio založila v roce 1991 čtveřice dnes již notoricky známá – John a Adrian Carmackovi, John Romero a Tom Hall, a podobně slavná je i jeho akčně laděná tvorba. Kdo by neznal Commandera Keena, Wolfenstein, Doom nebo Quake? Obecně je id Software považovaný za zakladatele žánru FPS a ve své době byl tím, kdo posouval hranice možností.

O svou těžce vydobytou popularitu ale studio nepřichází ani po letech a v rebootech Doomu či v Rage 2 opětovně dokazuje, že i po třiceti letech a pod novým vedením střílečky pořád umí. V roce 2009 firmu za blíže nespecifikovanou sumu koupil ZeniMax, který se loni stal součástí Xbox Game Studios.

Budoucnost: Od vydání doposud poslední hry id Software, Doom Eternal, uběhly už dva roky, přičemž se dočkala dvojice rozšíření. Studio zároveň vypomáhá Arkane se soubojovým systémem pro Redfall. Doposud nejhlasitější spekulace loni zvěstovaly vývoj rebootu značky Quake s ženskou hrdinkou, s nímž mají pro změnu vypomáhat tvůrci restartovaného Wolfensteina z MachineGames. Nic ovšem zatím není oficiální.

zdroj: Bethesda

inXile Entertainment

Za vznikem studia stojí Brian Fargo, který se už v roce 2002 mohl pochlubit 20 lety zkušeností ze studia Interplay a v čele inXile působí dodnes. V roce 2004 studio debutovalo s akčním RPG The Bard’s Tale a svého pomyslného kopyta her na hrdiny se drží dodnes, ať už v pokračováních postapokalyptického RPG Wasteland, anebo s duchovním nástupcem Planescape: Torment pod názvem Torment: Tides of Numenera.

Brian Fargo si podobně jako Tim Schafer odkoupení Microsoftem pochvaluje. Studio firma koupila v listopadu 2018 spolu s dalšími RPG veterány, Obsidian Entertainment. Podle Farga se vývojářky a vývojáři nemusí tolik ohlížet na finance a v zázemí velké společnosti se raději soustředí na tvorbu dobrých her.

Budoucnost: inXile předloni vydali Wasteland 3, loňský rok pak patřil spin-offu The Bard’s Tale: Warlocks of Largefearn pro hlasové asistenty od Googlu a Amazonu. Podle kombinace oficiálních a zákulisních informací serveru Windows Central pak studio chystá novou hru – nepřekvapivě RPG, trochu překvapivěji střílečku se steampunkovým zasazením a s kódovým označením Project Cobalt. Fanoušci parních strojů, vzducholodí a viktoriánské módy se zřejmě mají na co těšit.

zdroj: inXile Entertainment

MachineGames

Švédské studio založilo v roce 2009 sedm bývalých zaměstnanců stockholmských Starbreeze Studios. Poté, co se jim nepodařilo získat investory na žádný z vlastních projektů, kývli v červenci 2010 na nabídku Bethesdy vytvořit nového Wolfensteina. Rovnou se při té příležitosti nechali i koupit ZeniMaxem a mimo výročních misí pro původní Quake od té doby nedělají prakticky nic jiného. The New Order, The Old Blood, The New Colossus, Youngblood i spin-off pro VR Cyberpilot pocházejí všechny primárně z jejich dílny.

Budoucnost: Psala jsem, že nedělají nic jiného než Wolfensteina? Tak to jsem vás trochu mystifikovala. Ve spolupráci s Bethesda Game Studios a Lucasfilm Games totiž MachineGames momentálně kutí hru inspirovanou oblíbeným archeologem Indiana Jonesem.

Na pořadu dne je pak nejspíš i plnohodnotný Wolfenstein 3, který nicméně není oficiálně oznámený. Nechme Švédy od těch nacistů po letech taky trochu oddychnout!

zdroj: Bethesda

Mojang Studios

Taktéž švédské studio založil v roce 2009 ještě jako Mojang Specifications Markus Persson a vytvořil pod ním skromný kostičkový sandbox. Minecraft se stal celosvětovým fenoménem a později i nejprodávanější hrou všech dob. Persson se nicméně ve své herní tvorbě chtěl posunout dál a se spoluzakladateli Mojang Microsoftu v roce 2014 odprodal za tehdy šílených (dnes vlastně laciných) 56 miliard korun.

Vedle Minecraftu v Mojangu vznikla sběratelská karetní hra Caller’s Bane, kterou víc než hratelnost proslavil soudní spor s Bethesdou ohledně původního názvu Scrolls (a který by díky akvizicím dnes už nikomu patrně nevadil) či tahová strategie Crown and Council. Univerzum Minecraftu se studio snaží rozšiřovat – ve spolupráci s Telltale vznikl epizodický Story Mode, samostatně pak dungeon crawler Minecraft Dungeons či neúspěšný (a zrušený) experiment s rozšířenou realitou Minecraft Earth.

Budoucnost: Mojang stále rozšiřuje Minecraft o nové updaty a funkce, podporu poskytuje i Minecraft Dungeons, které nedávno obohatil battle pass a systém sezón. O žádné nové hře zatím nevíme.

zdroj: Xbox

Ninja Theory

Cambridgeské studio Tameema Antoniadese, Niny Kristensen a Mikea Balla vzniklo v roce 2000 pod původním názvem Just Add Monsters. V obdobné sestavě obohacené o Jeze Sana ho přes velmi pohnuté začátky a krušné časy společně vedou dodnes. Během 22leté historie si Ninja Theory vedle vývoje dnes již klasických akčních rubaček Heavenly Sword, Enslaved nebo Devil May Cry museli poradit taky s vleklými finančními problémy, nevýhodnými smlouvami s vydavateli, a v případě DmC dokonce i s výhrůžkami smrtí.

Svou nejúspěšnější hru, Hellblade: Senua’s Sacrifice, si po všech útrapách trochu paradoxně vydali sami a Antoniades v reakci na pozitivní recenze a vysoké prodeje prohlásil, že nezávislé AAA hry mohou fungovat – jen aby rok po vydání celé Ninja Theory koupil s příslibem kreativní svobody Microsoft. Studio prý chce experimentovat a zázemí velké firmy jim dává prostor občas selhat, a přesto nezkrachovat, jako se to stalo třeba v případě týmové rubačky Bleeding Edge, na kterou všichni stihli zapomenout ještě před vydáním.

Budoucnost: Ninja Theory pilně pracují na Senua’s Saga: Hellblade 2 v Unreal Enginu 5, které vyjde nejdříve během 2023. Kromě toho dělají ještě na experimentálním, tajemstvím obestřeném Projectu Mara, který se opět zaměří na tematiku duševních onemocnění a odehrává se v jediném, věrně oskenovaném bytě.

zdroj: Ninja Theory

Obsidian Entertainment

Stejně jako inXile jsou Obsidiani proslulí svou expertízou ohledně žánru RPG. Založila ho pětice bývalých zaměstnanců Black Isle Studios v roce 2003 a původně se zabývali hlavně tvorbou pokračování populárních značek, jmenovitě Star Wars: Knights of the Old Republic 2, Neverwinter Nights 2 nebo Fallout: New Vegas.

Časem ale nasbírali dost odvahy pustit se do tvorby vlastních značek, a tak vznikl Alpha Protocol, Pillars of Eternity anebo Tyranny, což už jsou dnes sama o sobě významná jména. Ani Obsidianu se ale v nezávislých letech nevyhýbaly finanční problémy a řada zrušených projektů, což studio u riskantnějších projektů donutilo sáhnout po komunitním financování – v případě Pillars of Eternity ho crowdfunding dokonce zachránil těsně před krachem.

I Obsidian se ale nakonec rozhodl vydat cestou stability a jistoty a v roce 2018 se stal jedním ze stáje Microsoftu, pro který rovnou začal vyvíjet sci-fi RPG The Outer Worlds. Od té doby se ale vydal i na území žánrově podstatně méně probádané, a to v survivalu se zmenšenými dětmi Grounded.

Budoucnost: Grounded už dva roky pobývá v předběžném přístupu a zatím se nezdá, že by se chystal ho opustit. Není ale jediným projektem, na němž Obsidian Entertainment momentálně pracují – chystají také RPG z pohledu vlastních očí Avowed, které se odehrává ve světě Pillars of Eternity. Loni na E3 navíc odhalili teaser pro The Outer Worlds 2, jejichž vydání je sice roky daleko, ale i tak Obsidiani pracují minimálně na třech hrách současně.

zdroj: Obsidian Entertainment

Playground Games

Britské studio z lázeňského městečka Leamington vzniklo v roce 2010 a 11 let se věnovalo vývoji závodní série Forza, konkrétně její arkádové odnože Horizon 1-5. Ta od počátků vznikala v úzké spolupráci s Microsoftem coby exkluzivita pro Xboxy, a tak bylo pro mnohé tak trochu překvapením, že Playground Games firma v roce 2018 koupila. Překvapením v tom smyslu, že součástí Microsoftu studio nebylo už dávno.

Budoucnost: Ne, příštím projektem Playground Games není Forza Horizon 6. Šokující, já vím. V roce 2018 studio obsazovalo přes 170 pozic pro vývoj RPG v otevřeném světě, z kterého se vyklubalo nyní již oficiálně oznámené pokračování série Fable. Perličkou je, že pohádkové fantasy poběží na jejich vlastním enginu ForzaTech, který tradičně pohání právě onu závodní sérii.

zdroj: Microsoft

Rare

Studio Rare patří k těm vůbec nejstarším v portfoliu Microsoftu – vzniklo v anglickém Twycrossu už v roce 1985 a za dobu své existence zvládlo prostřídat pěknou řádku žánrů i platforem. V osmdesátých a devadesátých letech úzce spolupracovalo s Nintendem, pro něž vyvíjelo hry ze série Donkey Kong, Banjo Kazooie nebo Battletoads. Mezi fanouškovské oblíbence pak patří třeba střílečky GoldenEye 007 s povolením zabíjet licencí Jamese Bonda nebo Perfect Dark, jejíž moderní reinkarnace v Xbox Game Studios také vzniká, ale pod křídly jiného studia.

Na počátku milénia náklady na vývoj her rostly, ale Nintendo do Rare nechtělo investovat víc peněz. Mezi zájemci o odkoupení studia byl vedle Microsoftu také Activision, ve válce příhozů nicméně nakonec prohrál a Rare se za 375 milionů dolarů (dle tehdejšího kurzu asi 11,5 miliardy korun) stal majetkem Microsoftu a také jedním z hlavních vývojových týmů pro Xbox 360 a Kinect.

S Nintendem ale i přes nového vlastníka spolupracoval i nadále, portoval třeba hry pro Game Boy Advance a pro obě platformy připravil hravou sérii Viva Piñata. Několik let zásobuje obsahem pirátský simulátor Sea of Thieves, předloni pak po 26 letech vydal reboot žabí série Battletoads.

Budoucnost: Rare stále připravuje nové updaty pro piráty ze Sea of Thieves, které se z outsidera stalo překvapivým vítězem duelu s ubisoftím Skull & Bones. Zároveň chystá tajemnou akční adventuru Everwild, z níž jsme zatím neviděli o moc víc než roztomilou srnku v magickém lese a která patrně nevyjde dřív než za dva roky.

zdroj: Archiv

Roundhouse Studios

Vznik studia Roundhouse ještě v rámci Bethesdy před třemi lety provázela poměrně brutální kontroverze, kterou blíže popisuji třeba tady. Skončila zatím nevyrovnanou žalobou za údajnou sabotáž. Ve zkratce jde o tým zformovaný ze zrušeného studia Human Head, které stojí za vikinskou sérií Rune, za původním Prey z roku 2006 a jeho zrušeným pokračováním, ale také za jednou z nejhůře hodnocených videoher v historii zvanou The Quiet Man. Součástí Microsoftu se Roundhouse Studios stali předloni v rámci odkoupení ZeniMaxu.

Budoucnost: O aktuálních projektech Roundhouse Studios v této chvíli nemáme žádné informace.

zdroj: tisková zpráva

Tango Gameworks

V této chvíli jediné asijské studio v područí Microsoftu založil na jaře roku 2010 hororový veterán a autor série Resident Evil Šindži Mikami po odchodu z Capcomu a několika odmítnutých nabídkách tvořit pro Segu. Po svém vzniku pracovali Tango Gameworks na sci-fi v otevřeném světě inspirovaném Dunou, záhy se ale dostali do finančních problémů, v kterých jim pomocnou ruku podala Bethesda, a tak se už v prvním roce existence studio stalo součástí ZeniMaxu.

Ze sci-fi nakonec sešlo a Tango kráčí v Mikamiho šlépějích survival hororů i nadále s dvojicí The Evil Within, nejnověji pak s východní mytologií protknutou akční adventurou Ghostwire: Tokyo. Ta i přes odkoupení ZeniMaxu Microsoftem vyšla letos coby konzolová exkluzivita pro PS5 kvůli předchozím dohodám se Sony.

Budoucnost: Tango Gameworks se svou příští hrou chtějí konečně oprostit od nálepky hororového studia. Zatím nepojmenovaný projekt má být přesným opakem hororu. Zároveň se studio hodlá zaměřit i na tvorbu menších her, aby dalo prostor nováčkům, což je prý mnohem snazší v méně početných týmech. Mikami nedávno prohlásil, že by Tango chtěl vést směrem jakési vývojářské školy, kde se talenty mohou volně rozvíjet.

zdroj: Tango Gameworks

The Coalition

Vancouverské studio je již čtvrtou iterací týmů Zipline Studios, Microsoft Game Studios Vancouver a Black Tusk Studios, která se zformovala přímo v Microsoftu. Coby Zipline tvořili facebookovou hru Relic Rescue, coby Microsoft Game Studios Vancouver pak kinectovou střílečku Project Columbia a zrušený letecký simulátor Microsoft Flight. Pod názvem Black Tusk Studios měli kvůli tehdejším tahanicím o Halo pro Microsoft vyvinout střílečku, která by zvládla téhle ikoně konkurovat.

Osud tomu ale chtěl trochu jinak – nakonec pod křídly Microsoftu skončilo nejen Halo, ale i značka Gears of War, kterou koupil od Epic Games. V rámci dohody firma najala také producenta dosavadních dílů, Roda Fergussona, který v roce 2015 oznámil zatím poslední změnu názvu z Black Tusk Studios na The Coalition, které podobně nenápadně jako 343 Industries odkazuje právě na hlavní vývojovou náplň studia. Tou jsou již sedm let právě Gears.

Budoucnost: Gears 6 se v příštích letech patrně nevyhneme, předcházet by jim ale měla jiná hra pod zcela novou značkou. The Coalition měli dle spekulací původně pouze experimentovat v Unreal Enginu 5, nakonec jim ale v rámci zácviku pod rukama prý začal vznikat plnohodnotný titul, který by měl vyjít už příští rok. Studio se nicméně těmto drbům trochu brání – nedávno zveřejněné video z dema pro UE5 prý nereprezentuje žádnou konkrétní hru a pouze ukazuje kvalitu, na níž vývojářky a vývojáři graficky míří.

zdroj: The Coalition

The Initiative

Jedno z nejmladších studií vzniklo v rámci Microsoftu teprve před čtyřmi lety. Kalifornské The Initiative vede Darrell Gallagher, bývalý šéf Crystal Dynamics, se svými ex-kolegy ale i nadále úzce spolupracuje, jak vyšlo najevo teprve nedávno. Náplní jeho práce má být tvorba „AAAA titulů“, tedy her, do kterých zahučí spousta peněz a je to na nich vidět.

Budoucnost: Jediným momentálně známým projektem je reboot Perfect Dark, tedy značky, za níž stojí výše zmiňované studio Rare. Moderní předělávka vzniká ve spolupráci právě s Gallagherovými bývalými Crystal Dynamics. Těšit se můžete na nesmírně schopnou špionku Joannu Dark v hlavní roli, oficiální materiály hru popisují jako ekologické sci-fi v blízké budoucnosti. Jak klimatickou změnu zastaví plížení, zatím těžko říct, každopádně Perfect Dark nečekejte dříve než příští rok.

zdroj: Xbox

Turn 10 Studios

Když jsme u Playground Games řekli A s arkádovou Forzou Horizon, musíme říct i B s realističtější Forzou Motorsport. Speciálně kvůli vlastní závodní sérii Microsoft v roce 2001 Turn 10 Studios založil a té se od té doby studio také věnuje. V době vzniku měla většina jeho členů zkušenosti pouze s vydáváním her a vyvíjet se je učili až za pochodu. A přesto jich zvládli vytvořit už sedm.

Budoucnost: U Turn 10 Studios se žádné velké překvapení nekoná, chystají další díl Forzy Motorsport pro PC a Xbox Series X/S. Největším šokem bude asi fakt, že příští Forza zřejmě nebude mít na konci názvu číslo. Zato by měla drandit ve 4K při 60 FPS a s ray-tracingem. Kdy? Až bude, tak bude.

zdroj: Microsoft

Undead Labs

Studio v Seattlu vzniklo v roce 2009 s jasným záměrem: Vyvíjet hry se zombíky. Čehož se se sérií State of Decay striktně drží. Dva roky po svém vzniku kývlo na nabídku Microsoftu ohledně financování výměnou za konzolovou exkluzivitu pro Xbox. Po sedmi letech úzkého obchodního partnerství se pak v létě 2018 stalo součástí první větší vlny akvizic.

Loni Undead Labs opustil jeho zakladatel Jeff Strain a založil si nové studio, přičemž jeho náhrada v podobě Philipa Holta se neukázala býti příliš šťastně vybranou. Podle nedávné reportáže serveru Kotaku panuje ve studiu toxická atmosféra a kvůli sexismu i neschopnosti managementu ho poměrně spěšně opouštějí zejména zkušení zaměstnanci a zaměstnankyně.

Budoucnost: State of Decay 3 oznámené v roce 2020 bylo dle onoho článku citujícího členy týmu odhalené příliš brzy. Rozhodně nevyjde v nejbližší době, protože je i po dvou letech stále v předprodukční fázi a je těžké odhadnout, kdy a jestli ho z ní Undead Labs vymaní.

zdroj: Undead Labs

World’s Edge

Studio z amerického Redmondu je asi nejméně konvenčním studiem na tomto seznamu, protože nemá v popisu práce vývoj her, nýbrž dozor nad značkou Age of Empires. Za tímto účelem vzniklo v roce 2019, kdy dohlíželo na Tantalus Media a Forgotten Empires při vývoji AoE III: Definitive Edition i na Segou vlastněný Relic kvůli Age of Empires IV.

Budoucnost: World’s Edge budou patrně i nadále dohlížet. Vlastně mě samotnou zajímá, v čem tahle práce spočívá. Nicméně, v lednu se objevily spekulace, že by se Age of Empires IV mohly objevit na Xboxu, což je další pozornosti hodná skutečnost, protože tahle série realtimových strategií zatím nikdy oficiálně neopustila brány své domovské počítačové platformy.

zdroj: Xbox

Xbox Games Studios Publishing

Ani v tomto případě nejde o tradiční vývojářské studio, ale o vydavatelskou větev, která od roku 2000 Xboxu dohazuje nezávislé talenty. Díky ní vznikly dohody na konzolové exkluzivity a hry jako Microsoft Flight Simulator, Tell Me Why nebo Ori and the Blind Forest a Will of the Wisps.

Budoucnost: Od spoluprací s externími studii si v této chvíli můžete slibovat třeba více detailnějších map pro Microsoft Flight Simulator nebo střílečku Contraband, kterou vyvíjejí švédští Avalanche. V rámci vydavatelství nedávno vznikla samostatná experimentální divize, pod níž by měly vznikat hry přímo vytvořené pro hraní na cloudovém řešení (díky VGC).

zdroj: Microsoft

ZeniMax Online Studios

Původně dceřiná společnost vydavatelství ZeniMax vznikla v roce 2007 pod vedením Matta Firora se zkušenostmi z Mythic Entertainment, aby se specializovala na vývoj MMO, z čehož postupem času vykrystalizovalo The Elder Scrolls Online a pětice datadisků s šestým na cestě. Vedle toho před odkoupením Microsoftem ZeniMax Online Studios drobně vypomáhalo svým sourozeneckým studiím, třeba id Software s Doomem nebo Bethesdě s Falloutem 76.

Budoucnost: V ZeniMax Online Studios finišují práce na šestém datadisku pro The Elder Scrolls Online: High Isle, který hráčům vůbec poprvé ukáže západ Tamrielu, kraj Bretonců zvaný souostroví Systres. Vedle toho na E3 2019 oznámili návrat Commandera Keena exkluzivně na mobilní telefony, během uplynulých tří let ale z oficiálních kanálů v tichosti zmizely všechny informace o jeho existenci, takže byl možná bez pardonu zrušen.

zdroj: Bethesda