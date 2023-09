The Elder Scrolls VI vyjde nejdříve v roce 2026, na PlayStation se nechystá

Soudní spor mezi Microsoftem a Federální obchodní komisí (FTC) ohledně akvizice společnosti Activision Blizzard lze v této době už prohlásit za uzavřený ve prospěch amerického technologického giganta. I přesto se stále zveřejňují různé dokumenty, které přinášejí zajímavý náhled „pod pokličku“. A mezi ně patří i tabulka, na kterou nedávno upozornil novinář Stephen Totilo.

Rozpis zachycuje plány a přístup firmy k vydávání her od Bethesdy. Ukazuje celkem sedm titulů, z nichž šest již vyšlo. Jmenovitě jde o Deathloop, Ghostwire: Tokyo, Fallout 76, The Elder Scrolls Online, Starfield a Redfall. Nejzajímavějším sloupcem je ale ten poslední pro The Elder Scrolls VI, který naznačuje, že se skutečně nepočítá s vydáním hry pro PlayStation.

