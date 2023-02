Hogwarts Legacy – tipy a triky

7. 2. 2023 13:29 | Návod | autor: Šárka Tmějová

Pokud jste si Hogwarts Legacy předobjednali v deluxe edici, do kouzelnického světa v čele se školou čar a kouzel v Bradavicích se můžete vydat už teď. V opačném případě si musíte počkat do pátku. Každopádně jsem si pro vás připravila několik tipů a triků, kterými bych chtěla disponovat já, než jsem se do hry poprvé naslepo pustila.

Úkoly a aktivity

Questy se v Hogwarts Legacy dělí celkem na čtyři typy – hlavní, vztahové, domácí úkoly a vedlejší. Chápu, že jakmile se vám otevře širý svět kolem bradavického údolí, budete chtít vyrazit do divočiny, ale spousta funkcí a aktivit se vám odemkne teprve s postupem hlavním příběhem a nemá smysl ho v prvních hodinách moc předbíhat.

Například koště si odemknete teprve potom, co absolvujete hodinu létání a následný nákup v Prasinkách. Odemykací kouzlo Alohomora vás šafář naučí až poté, co pro něj začnete hledat sošky polovidů, přičemž má tři úrovně, které si postupně musíte zasloužit. Stejně tak na začátku neumíte dostatek užitkových kouzel, abyste vyřešili všechny hádanky v hradu i venku, a nemáte k dispozici ani talenty, které vám významně pomohou v soubojích.

zdroj: WB Games

Do některých hlavních misí vás hra ani nepustí, pokud nesplníte příslušný domácí úkol pro některého z profesorů, který vás odpovídající kouzlo za odměnu naučí.

Hra vám navíc vždycky řekne, jaké odměny za daný úkol dostanete, ať už jsou to kouzla, kosmetické doplňky, galeony nebo cokoliv jiného. Až na drobné výjimky (třeba v podobě kleteb, které se nepromíjejí, jejichž výuka je dobrovolná) jsou odměny garantované, i když si při odevzdávání rozmyslíte, jestli úkol vlastně chcete splnit. Občas zadavatele můžete přesvědčit, aby vám k odměně přihodili pár zlaťáků navíc, což je někdy trochu rozčílí, ale žádné jiné postihy z toho neplynou a žádný úkol se nedá vyloženě zkazit.

Odhal svá tajemství!

Hned v úvodu vás profesor Fig naučí kouzlo Revelio, místní obdobu rentgenového zraku. A samozřejmě jde o to nejužitečnější zaklínadlo, které budete chtít používat prakticky neustále, aby vám nic neuniklo.

Zvýrazní vám totiž aktivní prvky v okolí, a to i přes zdi, takže budete intuitivně hledat nějaký skrytý průchod, abyste se dostali k schovaným truhlám a tajemstvím. Věci, které můžete sebrat nebo prohledat jsou zvýrazněné žlutě, nepřátelé červeně, aktivní prvky související s úkoly a hádankami pak modře.

Odhalovací kouzlo můžete používat i při létání na koštěti, kdy vám ve světě pod vámi zobrazí body zájmu, aniž byste museli koukat do mapy.

zdroj: WB Games

Ingredience

Revelio vám kromě aktivních prvků a truhel zvýrazní také různé bylinky a krystaly, které můžete sbírat. V tomto případě váš inventář omezený není a není od věci sbírat úplně všechny houby a kytky, budou se vám hodit při vaření lektvarů.

Levely

Pokud už jste se pustili do prozkoumávání, možná jste během krátké chvíle nasbírali krapet víc úrovní, než jste čekali. Nemusíte přitom ani bojovat – zkušenosti totiž dostáváte plněním úkolů z průvodce, kterého vašemu páťákovi první ráno v Bradavicích předala profesorka Weasley. Hra vás přitom odměňuje prakticky za všechno, za splněné úkoly, sesbírané stránky, poražené nepřátele a tak dále.

Odměny za splněné kategorie si v průvodci musíte vyzvednout ručně, takže se vyplatí do něj nakouknout, i když jste si zrovna nevšimli upozornění.

Protivníci levelují společně s vámi, ale není problém porazit ani ty, kteří jsou trochu nad vámi. Doporučená úroveň pro daný region světa se vám zobrazí, když si nejvíc oddálíte mapu. Stejně tak se na ní dozvíte, co už jste v oblasti splnili, a co vám ještě zbývá.

zdroj: WB Games

Cestování

Vedle létání na košťatech se kouzelníci a čarodějky po světě přesunují pomocí letaxového prášku. Přemisťovat se sice ještě nemůžete, ale zelené plamínky poslouží k rychlému cestování prakticky stejně dobře. Jen si jejich postupně se rozšiřující síť musíte nejprve odemknout, a to tím, že se k nim prostě a jednoduše na chvíli přiblížíte. Na mapě jsou zobrazené coby ikonky plamínků a slouží jako efektivní způsob přesunu nejen v rámci hradu, ale především po osadách a kempech v jeho širém okolí.

Buďte opatrní při zlézání srázů a kolem strmých oblastí – v Bradavicích sice spoustu zábradlí nemůžete přeskočit, ve zbytku světa vás ale pády mohou zabít. Pokud se při padání včas přistihnete, můžete se ještě zachránit rychlým nástupem na koště z kruhové nabídky.

zdroj: WB Games

Komnata nejvyšší potřeby

Vaše soukromá základna v sedmém poschodí je také vázaná na příběh, a to na jednu ze schůzek s profesorkou Weasley. Lektvary můžete vařit i v učebně lektvarů a bylinky pěstovat ve skleníku, v Komnatě jsou ale pěstební možnosti o něco širší – některé rostliny vyžadují větší květináč. Recepty na lektvary pořídíte v obchodě J. Pippin’s Potions, semínka bylin zase v Dogweed and Deathcap na severu Prasinek.

Také si v Komnatě můžete vylepšovat oblečení a ve viváriích chovat pochytané kouzelnické tvory na potřebné materiály, a dokonce je i množit a posléze prodávat v obchodě Brood and Peck taktéž v Prasinkách. Pokud máte problém s chytáním zvířat, zkuste Accio, případně zaklínadlo Arresto Momentum, než se začnete snažit je polapit do pytle.

Plánky na zhmotňovací kouzla s novým nábytkem pořídíte taktéž v oblíbené volnočasové vísce bradavických studentů, a to v obchodě Tomes and Scrolls. Další způsob, jak se dostat k novým dekoracím, je plněním misí a výzev z průvodce, jiné jsou zase poschovávané v truhlách napříč světem.

zdroj: Foto: Hogwarts Legacy

Vybavení

V oněch všudypřítomných truhlách budete nacházet taky spoustu oblečení a doplňků. Už při sebrání vám hra šipkou nahoru či dolů naznačí, jestli je pro vás daný kousek výzbroje statistikami relevantní. Pokud ano, zamiřte do příslušného menu a převlečte se.

Po odemknutí Komnaty nejvyšší potřeby si zpřístupníte možnost identifikovat kousky oblečení s otazníkem a časem také tkalcovský stav, kde si výbavu můžete vylepšovat za materiály, které sesbíráte z opečovávaných kouzelných tvorů z vivária, případně je nakoupíte od obchodníků. Také do nich můžete vetkávat bonusové vlastnosti, které najdete v truhlách v nepřátelských kempech a pevnostech.

zdroj: WB Games

Pokud se vám nějaký kousek oblečení líbí, ale je výrazně horší než hábit, který jste zrovna našli, nesmutněte. Vzhled jednou nalezených věcí si můžete přenést na libovolný jiný předmět, případně je skrýt úplně, pokud vaší postavě třeba nesluší klobouky.

Velikost inventáře s vybavením je omezená, a tak nepotřebné kousky nezapomeňte pravidelně prodávat. A taky si splňte nějaké ty Merlinovy zkoušky, za které se vám batůžek o pár položek zvětší.

Co se dalších kosmetických úprav týče, nemůžete si vyjma epizody s mnoholičným lektvarem změnit obličej, v Prasinkách nicméně najdete salón madam Snelling, která vám za drobný poplatek upraví účes, obočí, případně jizvy.

Peníze

Prodáváte pečlivě nalezenou výbavu, ale na ten nový kotlík stejně pořád nemáte? Poohlédněte se po bílých truhlách s velkým okem, ve kterých najdete štědrých 500 galeonů. K jejich odemčení musíte umět maskovací kouzlo, které se naučíte v rámci hlavního příběhu.

zdroj: WB Games

To by vám do začátku mělo stačit. Tak hodně štěstí při průzkumu Bradavic a okolí!