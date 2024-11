PlayStation 5 Pro – recenze konzole, kterou zatím nepotřebujete, ale chcete

20. 11. 2024 17:00 | Recenze | autor: Aleš Smutný

Nejprve jasná definice pro ty, kteří sem zavítali nevěda, co to PlayStation 5 Pro je. Nejedná se o novou generaci konzole, ale o „pouhý“ mezistupeň, který ovšem nabízí řadu vylepšení oproti předešlým modelům v rámci hardwarové výbavy (prostě je výkonnější) a také softwaru (je díky němu ještě výkonnější). Pokud už ale majiteli PlayStation 5 jste, máte si jej pořídit? Na to vám snad odpoví tenhle článek.

Půvabná a menší

Než se k dostanu k tomu hlavnímu, což je výkon ve hrách, je třeba se pozastavit nad designem. Co si budeme nalhávat, konzole jsou často součástí našich obývacích pokojů a je prostě hezké se dívat na povedený design, a ne na nějakou odpornou kreaturu, která odpovídá tomu, co si marketéři myslí, že hráči milují (ano, dívám se na vás, výrobci PC hardwaru, který často připomíná disco křížené s Modrou ústřicí).

PlayStation 5 Pro mne po vybalení z krabice překvapila svou subtilností. Proti základní PS5 je užší a především nižší. Popravdě mi její rozměry a poměr stran hodně evokují PlayStation 2. Zatímco s původní PS5 jste museli hledat prostor pro její umístění vhodně v rámci svého setupu, Pro se vejde, především nastojato, lépe.

Chybí jí extravagantní rozšíření krytů zepředu a do vínku dostala i dva stylové černé pruhy s výdechy po stranách, které fungují jako součást odvětrávání a rozbíjí trochu monotónní bílou stranu u základní verze. Plus působí oproti mojí diskové verzi příjemně symetricky, ale to nutně nemusí být výhoda. Pokud fandíte diskovým verzím, budete muset investovat do externí mechaniky.

zdroj: vlastní zdroj: vlastní

Z hlediska konektorového vybavení, to, co je u základní PS5, najdete i tady, s jednou výjimkou. Přední USB-A port nahradil USB-C port, které jsou teď vepředu dva. V balení máte ovladač DualSense, HDMI kabel, prostě vše, co potřebujete pro okamžité hraní. Co v balení bohužel nenajdete, je stojánek pro vertikální postavení, což je škoda, protože představuje další investici, pokud chcete mít konzoli v této poloze.

Hardwarové srdce

Pokud chcete vysloveně strohá čísla ohledně HW vybavení, PlayStation 5 Pro se chlubí tím, že má GPU s 16,7 teraflopy, extra 2 GB RAM a k tomu mnohem větší úložiště v podobě 2TB disku.

Začneme odzadu. Rozšíření disku je naprosto klíčový bonus pro uživatelský komfort, protože jak nám roste instalační velikost her, původní PS5 s 825 GB už prostě přestávala stačit, pokud podobně jako já máte tendenci si na disku udržovat řadu her z důvodu „co kdybych dostal chuť si ji zahrát.“ Navíc jsou tu občas bizarní výstřelky jako každoroční Call of Duty, které po vás chce kolem 300 GB, ale velikost nad 100 GB dnes není obecně žádnou výjimkou.

S 2TB diskem jsem při testování v aplikaci nasázel sérii her, které by měly podporovat PS5 Pro Enhanced mód a čekal jsem, kdy začne systém křičet … nestalo se a já se spojeně díval na 1,4 TB tříáčkových, na místo náročných her, jak se přes mou nepříliš rychlou WiFi tahají den a noc… Takže ano, víc místa se prostě rovná víc pohodlí. Člověk si to uvědomí až ve chvíli, kdy mu začne docházet i to dřív nemyslitelně velké místo na disku.

Zmínil jsem PlayStation 5 Enhanced mód, což je vlastně prostý fakt, že vývojáři své hry upravili pro hardwarové dispozice Pro a vy si tak můžete užít hezčí, plynulejší grafiku. Seznam těchto her najdete zde, nicméně každým měsícem se rozšiřuje a hardware má, zcela subjektivně, vliv i na výkon her, které nutně Enhanced Pro nepodporují. Určitě ne všech, nicméně…

zdroj: vlastní zdroj: vlastní

Pro ten pocit

Nyní přichází nejtěžší část tohoto testu, protože ačkoliv je výkon PlayStation 5 Pro neoddiskutovatelně vyšší než u předchozích modelů, jde o velmi jemné změny, které poznáte především ve chvíli, kdy hrajete. Vydáme ještě samostatný článek, kde budu porovnávat screenshoty z Pro a základní verze PS5, nicméně jde o časově náročnou práci s oběma konzolemi, hledání správných scén a pak opakované hledání totožné scény pro reálnou výpovědní hodnotu.

Týden s PS5 Pro jsem strávil především hraním her, které mám v oku i v ruce a mám zažité, jak se chovají. Sice jsem zmiňoval lepší hardware a podobně, ale hlavním trumfem Pro je PSSR, tedy PlayStation Spectral Super Resolution, což je upscalingová technologie podobná třeba DLSS od Nvidia, která zlepšuje kvalitu obrazu bez snižování snímkovací frekvence. Pro pocit ze hry je právě tohle dle mého skromného názoru nejdůležitější, ovšem je třeba jedním dechem dodat, že každá hra s možnostmi PS5 Pro zachází jinak.

Nepřeháním, vzhledem k tomu, že prozatím jde u většiny titulů o zpětnou implementaci do již vydaných her. Možnosti nastavení se radikálně liší titul od titulu. Takový Alan Wake 2 vás v nastavení moc hrabat nenechá, ale zároveň jasně využívá PSSR a ray-tracingu, čehož si všimnete především na odlescích nebo v zrcadlech. Naopak nejvíce mají propracované možnosti nastavení hry z domácí stáje Sony, tedy The Last of Us: Part II Remastered a Spider-Man 2.

zdroj: Insomniac zdroj: Insomniac zdroj: Insomniac zdroj: Insomniac

Fidelity a Performance 2.0

První jmenovaný vám nabízí dnes již klasické módy Fidelity a Performance, tedy „hezčí“ a „plynulejší“, ovšem přidává k nim příponu Pro. To znamená, že si sice pořád musíte vybírat, ale hra bude cíleně využívat upscalingu a extra výkonu k plynulejšímu zážitku. Na původní PS5 jsem si vždycky vybíral podle typu hry, zda sáhnu po hezčím prostředí, nebo kvůli akční povaze budu preferovat vyšší snímkovou frekvenci. Po onom zmíněném týdnu mohu s klidem říct, že ve všech podporovaných titulech se režim na výkon u Pro dostal ve vizuální kráse nad kvality grafických módů z původní PS5.

Popravdě, pokud nejste hardcore vysazení na nativní 4K rozlišení, u většiny her bych volil zaměření na výkon, proto ten grafický pořád preferuje maximálně rozlišení za cenu toho, že zamkne FPS na minimu 30 snímků. U některých titulů to nevadí, ale osobně jsem raději obvykle sázel na 60 FPS podpořených ray-tracingem a funkcemi PSSR, které vám některá hra doslova vysvětlí a jiná ne.

A nyní přichází na řadu ona nejobtížnější část: Vysvětlení, jak vlastně tato často velmi jemná výkonnostní a grafická vylepšení fungují pro samotný herní zážitek. Zjednodušeně, hry jsou mnohem plynulejší a lépe se ovládají. New York ve Spider-Manovi 2 je mnohem hezčí a bohatší než v původní verzi, přičemž si stále drží tolik potřebných 60 FPS, bez kterých houpání se na sítích není tak super.

Neznamená to ale, že PS5 Pro vylepší třeba zastaralejší animace, což jsem pociťoval právě u některých filmečků ve Spider-Manovi. Konzole poskytuje vyšší výkon, ne remaster.

zdroj: Naughty Dog zdroj: Naughty Dog zdroj: Naughty Dog zdroj: Naughty Dog

Hodně jsem onu plynulost a pohodu pocítil v mnohem rychlejším, responzivnějším ovládání u The Last of Us II. Všechno poznáte už při úvodní jízdě na koni, dá se říci, že koně a jejich reakce na hráčské ovládání by mohly být takovým ukazatelem výkonu…

Podobně je na tom Alan Wake 2, sice bez koní, ale také bez zaškobrtání. Nicméně musím dodat, že Alan Wake 2 patří mezi tituly, které mají občas problém s ray-tracingem a některými texturami, hlavně kolem jezera. Někdy mi podivně probleskovaly a podobně je na tom prý Star Wars Jedi: Survivor.

Obrovské vylepšení vizuálu je patrné u Final Fantasy VII Rebirth, kde zmizely občas divně zubaté textury a celkově působí mnohem plynulejším dojmem.

Nicméně, řekl jsem si, že vyzkouším i hry, které by neměly PS5 Pro Enhancement mít. Pro má totiž i mód, kdy se snaží vylepšovat i hry, které nemají oficiální podporu nových funkcí.

Dle subjektivního pocitu třeba takový Black Myth: Wukong z výkonnějšího hardwaru těží. Ovládání opičáka je bryskní, celkově vypadá prostředí živěji a všemožná vegetace opět postrádá klasické „zubatění.“ Na druhou stranu jsem měl pocit, že mlha se v odlescích slunce stává trochu víc kouřovitou a ztrácí na realismu. Tady ale počkejte na srovnávací screenshoty, které najdete v nadcházejícím článku.

zdroj: Insomniac zdroj: Insomniac zdroj: Insomniac zdroj: Naughty Dog

Tak mám ho chtít?

A nyní přichází ona klíčová otázka. Potřebujete PlayStation 5 Pro? Má, zdánlivě alibistická, odpověď je: „Záleží, co chcete a kolik jste ochotní za to zaplatit.“ To, že nová konzole stojí 20 290 Kč, už bylo řečeno mnohokrát - a stále to není cenovka, kterou bychom si v dnešní době spojovali s cenou konzole (ačkoliv si pamatuji, když tolik stála PlayStation 3 a paradoxně mnoha lidem tyto cenovky nepřijdou divné při nákupu nového telefonu).

Odpovědět si tu musí každý sám dle svých finančních dispozic i osobní volby, kolik chce do kterého koníčku investovat. Je to záležitost, kterou za nikoho nemohu rozseknout.

Sama Sony touto cenovkou dává najevo, že jde o produkt, který cílí vysloveně na fajnšmekry a nepotřebuje konzoli jakkoliv dotovat. Kdybych to měl brát z osobního pohledu… Původně jsem neviděl potřebu kvůli o něco lepšímu obrazu a nebo o něco plynulejšímu hraní investovat do nové konzole. Jenže, po tom týdnu s PlayStation 5 Pro už se mi nechce zpátky ke kompromisním nastavením základní PlayStation 5.

zdroj: Game Science zdroj: Remedy zdroj: Game Science zdroj: Remedy

Osobně by pro mne bylo znevýhodněním, že v ceně není mechanika, kterou je potřeba si dokoupit, nicméně to je můj specifický případ, kdy mám mnoho filmů na Blu-ray, ale hry jinak jen digitálně. A jelikož mám další BR přehrávač, vlastně ani tu mechaniku dokupovat nemusím…

V závěru je ovšem ještě třeba brát v úvahu ještě jeden faktor. Doposud pracujeme s hrami, které hardware s PSSR implementují retroaktivně. Bude zajímavé sledovat, jak se bude situace vyvíjet v následujícím roce, respektive dvou, kdy se jako u předchozích mezigeneračních konzolí může objevit větší rozdíl mezi základní verzí a Pro verzí (to byl i případ u PlayStation 4).

Jakmile bude při budoucím vývoji jasné, že je k dispozici více výkonu a PSSR, kvalitativní rozdíly mohou být výraznější. A ano, PlayStation 5 Pro je aktuálně nejvýkonnější konzole na trhu, což není málo pro budoucnost hraní. Upgradoval bych hned teď? Nevím. Myslím, že budu chtít upgradovat v budoucích dvou letech? Ano.

Takže, je to na vás. Jako vždy.