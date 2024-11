Farming Simulator 25 – recenze nového dílu se starými nešvary

22. 11. 2024 18:00 | Recenze | autor: Ondřej Partl

Člověku by se chtělo psát, že rok se s rokem sešel a je tady zase nový ročník oblíbeného farmářského simulátoru od švýcarských Giants Software. Nicméně takové tvrzení není na místě.

Stejně jako u Farming Simulatoru 22 i s nejnovějším dílem si tvůrci vzali krásné tři roky, aby na něm mohli důkladněji zapracovat a předchůdce zase o něco déle podporovat. Jenomže fanoušci už z minulé iterace moc dobře ví, že delší pauza automaticky neznamená větší posun a lepší hru. A bohužel to platí i tentokrát.

Hoši, to je neuvěřitelné!

Nepochopte to špatně, ač by se z prvních odehraných hodin mohlo zdát, že by stačilo využít tradičního humoru se zkopírovanou recenzí předešlého dílu (tu od Patrika Hajdy případně čtěte tady), není tomu tak. Novinek rozhodně není málo. Některé přidávají na realističnosti, další na hloubce a jiné vám notně zlepší kvalitu vašeho virtuálního farmářského života. A dohromady dostanete více odladěný, méně rozbitý a celkově příjemnější zážitek, než jaký byl na startu k dispozici minule.

Jednou z nejvýraznějších a v komunitě asi i nejvíce vyhlížených změn je deformace půdy – systém, který na základě různých aspektů (šíře pneumatiky, tíha) modifikuje povrch terénu. Jedná se o pěkný detail, který by minimálně teoreticky měl výrazně ovlivnit chování vozidel. Jenomže jeho implementace je polovičatá a nikdy se vám nestane, že by měl výraznější vliv na hratelnost. Brázda vás maximálně trochu vyhodí, avšak nikdy nedojde k tomu, že byste se kvůli ní nějak zasekli, nebo hůř, zapadli. Je to sice krok dopředu, ale opravdu jen malý.

zdroj: Giants Software

To ostatně platí i pro zlepšení umělé inteligence vašich pracovníků, kteří vám mohou pomoci s jednotlivými úkony. Nově se nestává tak často, že by udělali něco vyloženě hloupého, případně se zbytečně zasekávali o překážky. Nadále nefungují stoprocentně, avšak díky dodatečným možnostem nastavení si je můžete uzpůsobit tak, abyste po nich nemuseli věci zbytečně opravovat.

Ani očko nenasadíš

Když už jsem nakousl vnitřní machinace umělých občanů, je třeba zmínit i umělou inteligence vašeho řízení, aneb něco, co osobně považuji snad za nejlepší přídavek, díky němuž je život na poli o dost jednodušší.

Studio totiž přidalo asistenci řízení ve formě navádění vozidel. Zapnutím se vám vytvoří automatická cesta na poli, kterou stroj, potažmo vy, bude následovat. Skrze tento výdobytek se vám už nikdy nenastane, že byste pole zorali křivě, případně vynechali nějaké místo. Pro perfekcionisty, případně lidi s OCD, funkce jako dělaná.

Naopak tahle skupina lidí asi stále nebude spokojená s uživatelským rozhraním, které se zase trochu proměnilo, ale opět nikoliv k lepšímu. Časem se v něm člověk zorientuje, ale proklikat se některými okénky k potřebné informaci dokáže být zdlouhavé, občas i zmatečné. Především pak pro nováčky.

zdroj: Giants Software zdroj: Giants Software

Ty by ovšem mohlo alespoň lehce potěšit, že autoři a autorky lehce zapracovali na přístupnosti a zase trochu rozšířili nápovědu a tutoriál. Na mnoho věcí si stále musíte přijít sami, ať už metodou pokus-omyl, či hledáním na internetu, ale skrze nově přidané rozhovory s NPC dostanete alespoň malé směrovky, kam máte vést své kroky. Není to dokonalé a už rozhodně ne elegantní, protože vám hra tenhle systém zmíní jen tak mimochodem, avšak lepší než nic.

Je ale přeci jen poněkud vtipné, že autoři byli natolik „líní“, že vytvořili pouze několik postav a je jedno, na jaké z dostupných map hrajete. Na každé z nich naleznete stejné tváře. Přitom vyrobit o jeden, dva mrtvolné modely více by jistě moc nebolelo.

Neřešitelný problém

Podobná lenost se v jistém slova smyslu dá vztáhnout i na mapy. Farming Simulator 25 nabízí celkově tři lokace. Riverbend Springs je americkým farmářským snem s velkou řekou uprostřed, v Hutan Pantai se podíváte do autorské vize inspirované Asií, zatímco Zielonka na vás dýchne slovanskou atmosférou.

Pokud jste však příznivci série, dobře víte, že poslední jmenovaná se objevila už v DLC pro Farming Simulator 22 a až na pár drobných úprav nenabízí žádné zásadní inovace. Tudíž vyloženě nové jsou pouze dvě mapy – jedna z nich je zklamáním, zatímco ta druhá zase patří k tomu nejlepšímu, co tvůrci zatím vytvořili.

zdroj: Giants Software

Ono zklamání přináší Hutan Pantai. Tahle asijská šeď je sice skvělá na pěstování nových plodin (o nich později), ale kombinace industriální podoby moderního života v malé městské části s venkovem nepřináší příliš mnoho radosti ze zemědělského života. A nezlepší to ani rozkvetlé třešně či docela příjemná variabilita polí.

Naopak Riverbend Springs jsou tím, co se mi osobně opravdu trefilo do vkusu. Relativně rozsáhlá mapa, která nabízí velké množství farmářského vyžití i určitých výzev, jako je rozdělení terénu, rozličná velikost i tvar polí či možnost využívání přívozu (objezd přes most po vlastních kolech je sice častokrát rychlejší, ale stejně jde o hezký přídavek). Navíc se zrovna tady daří i častokrát vybudovat moc hezké výjevy.

Past vedle pasti

S posledním aspektem upřímně pomáhá i všeobecné vizuální zlepšení. Grafická stránka Farming Simulatoru 25 je jedním z aspektů, na nichž tým jasně zapracoval. Stroje jsou zase o kus detailnější, textury vkusnější a výhledy pěknější. Především se ale ze scén vytratil plastový dojem předchozích dílů a obraz celkově působí realističtěji.

K tomu dopomáhá i kvalitnější nasvícení a práce se světlem. Světelných vylepšení si užijete především v noci a během nových efektů počasí, mezi něž patří i mlha. Především po večerech značně omezuje viditelnost a tím komplikuje práci. Nejen svou občasnou neprostupností, ale hlavně proto, že během ní začne značně padat snímkovací frekvence. Takže ano, optimalizace by si ještě péči zasloužila, ale po prvotních trampotách s načítám shaderů na pozadí se hra hýbe hezky.

Kromě mlhy se do nových efektů počasí řadí třeba louže, které například po zimě přináší lehkou iluzi tání sněhu a ledu. Jednou z podstatných novinek se pak dle kampaně zdál být i výskyt tornád, která jsou ale v konečném důsledku spíše takovým nadbytečným bonusem. Objeví se maximálně jednou do roka a kromě toho, že vcucnou pár plodin, větší škody nenapáchají. Cool, ale trochu zbytečné.

Zato vylepšení ve zvukovém designu jsou pro změnu vylepšením, které musí udělat radost snad každému. Traktory zní různorodě, zvuk se realističtěji rozléhá a občas je opravdu moc fajn se jen tak zastavit a zaposlouchat se.

Nebudu to dělat!

Obsahových rozšíření se taky pár najde. Radost můžete mít z nových plodin, jako je špenát, fazole nebo hrách. V tomto ohledu je ale největší „hvězdou“ rýže. Pěstovat můžete rovnou dva typy – dlouhozrnnou a klasickou. Musíte ji pěstovat na speciálních políčkách, jež jsou prohloubená a potřebují vodní čerpadlo, abyste je mohli zaplavit. Zní to rozhodně hezky, ale v konečném důsledku přeci jen zamrzí, že simulace nejde dál a pěstování zůstává takové ploché, stejně jako textury plodin ve vašem valníku.

zdroj: Giants Software zdroj: Giants Software

Počítat můžete také s přírůstky do zemědělské mašinérie, kde třeba právě rýže nebo špenát potřebuji speciální sklízečky, sázečky a jiné. Nicméně i když tvůrci avizují přes 400 nových kusů vybavení, v konečném důsledku působí spořeji. Kategorií je totiž tolik, že se v mnoha z nich nachází jedna jediná položka.

Současně se tvůrci zase jednou rozhodli jít směrem dopředu, přičemž zapomínají na minulost. Takže traktory jsou mladší datace výroby a veteránů ve stodolách moc nenajdete. Na druhou stranu pochvala za tři české značky včetně Škodovky.

Aby byl výčet obsahových novinek kompletní, ještě musím zmínit rozšíření možností skleníků, kde najdete novinky jako chilli papričky, česnek nebo jarní cibulku. Tyhle přídavky ještě následují houby v podobě hlívy ústřičné a penízovky sametonohé ve speciálních temných sklenících, kde by se mimo sezónu patrně klidně mohly vařit i drogy.

Milovníci fauny si zase užijí přival koz a buvolů, s nimiž se pojí výroba nových sýrů. Umístit je můžete do výběhů, jejichž velikost a složení nově velice jednoduše upravíte, stejně jako druhy obyvatel. Do výběru lze taktéž přidat mláďata, která jsou roztomilá a přidávají mezi ohradníky punc života.

Své výrobky samozřejmě ale někde musíte prodat, k čemuž nově mohou sloužit stánky. Rozšiřováním jejich sítě si postupně tvoříte vlastní hospodářské impérium. Obohatit ho rovněž můžete o vlastní dům a jiné stavby, na něž nejdříve musíte navozit potřebný materiál. Zajímavá možnost, já bych byl nicméně raději, kdyby se autoři zaměřili na trochu jiné aspekty, protože tahle sekce výstavby působí v simulátoru farmaření spíše nadbytečně.

To jsou nervy

Když ještě bleskurychle sfouknu novou možnost přepnutí kamery do třetí osoby při ovládání postavy, případně několik typů zakázek a lehké úpravy v jejich fungování, vyjmenoval jsem v recenzi víceméně všechny podstatnější novinky. Množství to věru není špatné, ale každá z těchto změn spadá do řádu dílčích vylepšení, která sérii sice zase o kousek posouvají, ovšem jádro zůstává stejné. Příznivci virtuálního JZD s tím asi tak trochu počítají, leč osobně jsem tímto přístupem už trochu unavený.

zdroj: Giants Software

Jízdní model i přes určité zlepšení nadále působí, jak kdyby po silnicích jezdily angličáky, mapy jsou mrtvolné, neexistují tu žádní jiní farmáři (pokud nehrajete v multiplayeru), fyzika většinu času spíše není než je, chybí zavlažování (když nepočítáme zaplavování rýžových polí), ostatní jezdci na silnicích řídí jako šílenci a neexistují za to žádné penalizace. Model poškození je spíše jen na oko, pořád se lze beztrestně prohánět na cizí půdě a i nadále narazíte na docela slušné množství chyb. Od zaseknuté animace přes mizející textury po nereagující ovládání.

Jednoduše řečeno, existuje zde ohromné množství ústupků, s nimiž titul paradoxně navzdory svému názvu občas spadá spíše do kategorie arkády.

Ano, dost možná je zbytečné očekávat, že se jednoho dne dočkáme ročníku, který se bude pyšnit jízdním modelem na úrovni vynikajícího SnowRunnera, ale snít snad můžu. Současně se na celou situaci lze dívat trochu jinou optikou, a to s uvědoměním, že tyhle ústupky hru otevírají většímu množství zájemců, kteří se nechtějí zabývat složením půdy a zapadáním do bahna, nýbrž si jenom chtějí vyjet na pole a farmařit. A nutno podotknout, že ono to dohromady stačí.

I přes veškerou frustraci z toho, že se studio bojí vyloženě sáhnout do svého enginu a některé věci od podlahy předělat, je Farming Simulator 25 nesmírně chytlavým zenem, v němž postupně a polehoučku strávíte nepřirozené množství večerů a času. Kolikrát si totiž ani nevšimnete, že se během hraní už venku setmělo a vy byste měli jít spát. Jenomže vidina zářné zemědělské budoucnosti vám nějaký spánek nedovolí a vy musíte zorat ještě jedno pole. Smyčka zůstává vtahující a maximálně funkční.

Proto nelze jednoznačně tvrdit, že by koupě nového dílu byla špatnou investicí. Pokud vás série baví, pravděpodobně už dávno hospodaříte na jedné ze tří map a do sytosti si zemědělství užíváte. Jestli jste vždy do série chtěli naskočit, je Farming Simulator 25 tím nejlepším nástupním můstkem. A chybějící prvky jistě zase zajistí už brzy vycházející modifikace. Přesto nemůžu vyhnat trpkou pachuť, že se těch změn za uplynulé tři roky dalo stihnout uvařit daleko více.