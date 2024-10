13 nejlepších hororů, které si teď můžete zahrát

8. 10. 2024 18:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Málokterý žánr umí vyvolávat emoce tak jako horor. Ať už to je útroby svírající děsivá atmosféra, brutální scény, při kterých tuhne krev v žilách, nebo lekačky, při nichž okenní tabule praskají pod zvukovými vlnami jekotu, horory umí vyvolat celou řadu nepříjemných pocitů. Nebojsové ale mají pro strach uděláno a zvýšený adrenalin i rozšířené zorničky hrůzou naopak vyhledávají. Níže vybíráme symbolicky třináct nejlepších hororů, které si teď můžete zahrát.

(Vyšlo v říjnu 2024 na PC a PlayStation 5 – naše recenze)

Návrat legendárního psychologického hororu ve velkém stylu. Remake Silent Hillu není jen modernizovanou verzí s dynamickými souboji, nádhernou grafikou v Unreal Enginu 5 a s kamerou z pohledu třetí osoby, ale hlavně autentickou reimaginací útrapné výpravy Jamese Sunderlanda po stopách dávno zesnulé manželky.

Nový Silent Hill 2 není pro hru z roku 2001 předělávkou jedna ku jedné, stojí jakoby bokem v paralelní dimenzi. A je to zatraceně dobře, protože tím Bloober Team ukazuje, že zdrojový materiál naprosto pochopil. Zaručeně se budete bát jako nikdy, znechuceně přivírat oči nad nechutnými monstry, drásat si uši pod palbou bezútěšné hudby a bát se v tajemné a nebezpečné mlze městečka Silent Hill.

(Vyšlo v srpnu 2022 na PC)

Pitvání mrtvol v The Mortuary Assistant je zážitek pro silné žaludky sám o sobě, jenže to rozhodně není to nejděsivější, co v sobě hra skrývá. Navíc musíte čelit nadpřirozeným silám, démonům a děsům, které se rády objevují během nočních směn. Trenýrkový index děsivosti je na maximu, protože díky procedurálním událostem navíc žádná herní relace není stejná, takže nikdy nevíte, co máte očekávat.

Pohřební ústav jako místo hororového děje je osvěžující a zároveň mrazivě autentické. Důraz na detaily v pracovních procedurách a kombinace realistických prvků s hororovými umocňuje pocit bezmoci a ztráty kontroly. Jako by práce zřízence pohřebního ústavu nebyla už tak děsivá dost!

(Vyšlo v dubnu 2023 na PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S a Xbox One – naše recenze)

Trochu alibisticky vybíráme všechny moderní díly známé zombie série, tedy od sedmého dílu přes remake Resident Evilu 2 až po nejčerstvější remake 4. Každý díl je totiž něčím unikátní a svým způsobem jinak hororový. Chcete brutální survival v odporném doupěti pomatené rodinky Bakerů kdesi v louisianském zapadákově? Sáhněte po Resident Evilu 7.

Co místo toho policejní stanice zamořená zombíky, v jejíž útrobách vás nahání neporazitelné monstrum? Na to tu máme Resident Evil 2. No a pokud chcete čistokrevnou zábavu a nevadí vám trocha toho přehánění a bizáru, neuděláte v žádném případě chybu s Resident Evil Village. Poslední dva díly si navíc můžete zahrát ve virtuální realitě, a tam už je o vysoký trenkový index hrůzy postaráno zaručeně.

(Vyšlo v květnu 2019 na PC, PS4 a Xbox One – naše recenze)

Záhadná epidemie, morální dilemata, vědomí, že nezachráníte všechny. Pathologic 2 má všechny suroviny existenciálního hororu, které navíc obaluje do zajímavě fungujícího otevřeného světa. Pečlivé hospodaření s omezenými zdroji a nutnost přežít v prašivinou stiženém městě je naprostou nutností. Budete mít ještě čas a zásoby pro pomoc jiným?

Mezi hlavní přednosti Pathologic 2 patří intenzivní atmosféra zoufalství a neustálého tlaku, kterou umocňuje složitý a proměnlivý svět, jenž reaguje na hráčské akce. Nejde jen o boj s nepřáteli, ale o boj s časem, nemocí a neustálým nedostatkem, které dokážou vyvolat v herní končinách netradiční formu úzkosti.

(Vyšlo v lednu 2023 na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5 – naše recenze)

Remaky táhnou, a pokud se podaří, je opravdu na co koukat. Nejinak tomu je i v případě sci-fi hororu Dead Space. Těžební loď Ishimura na něco při kutání minerálů na vzdáleném asteroidu narazila. Na něco, co začalo posádku proměňovat v odporné nekromorfy.

Tísňové volání vyslyší zkušený technik Isaac Clarke, který se s týmem na Ishimuru vydává, netuše, že je v palubách stanice čeká opravdové peklo. Dead Space je nádherně děsivý, brutální svou simulací amputace končetin nekromorfů a znepokojivý. Remake si navíc vypomáhá moderním nasvícením a některými procedurálními berličkami tak, aby žádný průchod nebyl totožný.

(Vyšlo v říjnu 2014 na PC, PS4, Xbox One a Nintendo Switch – naše recenze)

V Creative Assembly se při videoherním zpracování kultovního Vetřelce vrátili ke kořenům série. To znamená k prvnímu filmu. V Alien: Isolation vás nenahání armáda xenomorfů, ale jeden vetřelec. Je ale neskutečně prohnaný, dokáže se přizpůsobovat vašemu stylu hraní a dvakrát ho na stejnou léčku nenachytáte.

Právě predátorská umělá inteligence dělá z Alien: Isolation doslova boj o holý život v klaustrofobických chodbách a údržbových šachtách stanice Sevastopol. Nikdy totiž nevíte, odkud dvoučelistnatec vyskočí a zatne vám drápy do krku. Takže máte po celou dobu hraní srdce až v krku.

(Vyšlo v říjnu 2020 na PC, PS4, Xbox One – naše recenze)

Původní Amnesia: The Dark Descent stála u zrodu survival hororů v pravém slova smyslu, a byť jde o nadčasovou klasiku, přecejen se na ní zub času od roku 2010 podepsal poměrně výrazně. Proto vybíráme druhý díl Rebirth, který exceluje hned na několika rovinách.

Jednak neotřelým zasazením do alžírské pouště (a ještě jinam, ale to nebudeme prozrazovat) a jednak opět bravurní prací s atmosférou, zvukem a vyprávěním příběhu. O každé Amnesii je nejlepší dopředu nic nevědět, což platí i pro Rebirth, který na rozdíl od pozdějšího dílu The Bunker nepůsobí jako technologické demo, ale jako plnohodnotný, a hlavně skutečně děsivý příběh.

(Vyšlo v září 2015 na PC, PS4 a Xbox One – naše recenze)

Mistři hororu ze švédských Frictional Games si od Amnesie odskočili na mořské dno do podvodní základny, ve které není o klaustrofobické a znepokojivé momenty nouze. Soma navíc předkládá skutečně děsivý příběh, který se nebojí nastolit těžká témata lidského vědomí, identity a technologie.

Opět nemáte možnost boje, hrou procházíte primárně řešením hádanek, což ale neznamená, že vám v chodbách podmořské základný nic nehrozí. Útěky a skrývání naopak podtrhují pocit neustálého ohrožení. Soma zůstává jedním z nejlepších příkladů toho, jak lze v hororovém žánru propojit hluboký příběh s působivou atmosférou.

(Vyšlo v říjnu 2024 na PC a PlayStation 5)

Parta puberťáků, osamocená chata, pradávné tajemství a nevyřešená smrt? Základ pro dobrý slasher, kterým si studio Supermassive Games vysloužilo místo na výsluní mezi interaktivními horory, a to nejen díky skvěle nadesignovanému větvenému příběhu.

Byť jde o přiznané béčko, které si nachází inspiraci všude možně, důraz na volbu rozhodnutí, která klidně ovlivní, kdo z party puberťáků přežije a jak se příběh vyvine, dělá z Until Dawn skvělou atmosférickou jednohubku, které dominují i povedené herecké výkony v čele s Ramim Malekem.

(Vyšlo v říjnu 2022 na PC, PS4, Xbox One a Nintendo Switch – naše recenze)

Tam, kde se moderní díly a remaky série Resident Evil vzdalují svým kořenům, je Signalis naopak uctívá. Retro pixelartový horor vzdává hold všem staromilským hrám, ve kterých je statická kamera, nábojů pomálu a ukládat lze jenom v předem daných místnostech.

Signalis přitom dokáže děsit hlavně díky skvěle kryptickému příběhu z dystopické budoucnosti, který má několikero konců a není jednoznačný. Nepřátelé působí hrozivě, atmosféra by se dala krájet, a přestože se jedná o pixel art, je na sešlé koridory radost pohledět.

(Vyšlo v říjnu 2023 a PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5 – naše recenze)

Alan Wake 2 je všechno – krimi, adventura, v jeden moment dokonce i muzikál, ale taky horor. Vlastně příklon k děsivosti a temné atmosféře je v pokračování příběhu o rozervaném spisovateli ve světě podivností asi nejzřejmější.

Silný příběh a hororovou atmosféru podtrhuje hlavně audiovizuální stránka. Málokterá hra vypadá tak dobře jako Alan Wake 2, díky čemuž všechny ty příšery a hrůzy roztříštěné mysli mnohem lépe vyniknou.

(Vyšlo v září 2013 na PC, PS4, Xbox One a Nintendo Switch – naše recenze)

Outlast pochází z doby, kdy nám horory rády braly zbraně a nechaly nás s nebezpečím naprosto bezmocné a neschopné se bránit. Mimochodem, hra se odehrává v opuštěné psychiatrické léčebně, kdyby na vás té hrůzy bylo málo.

Vaším jediným nástrojem, jak v klaustrofobické, špinavé a děsivé léčebně přežít, je videokamera s infračerveným režimem, který vám pomůže najít cestu v téměř naprosté tmě. Nemusíme snad zmiňovat, že Outlast se nebojí pořádně nechutných scén, body horroru ani lekaček.

(Vyšlo v únoru 2019 na PC)

A na závěr třešnička od tchajwanského studia Red Candle Games. Devotion je psychologický horor z pohledu vlastních očí. Silná témata rozpadu rodiny, osobní tragédie, různé časové reality, ale i tchajwanská kultura a folklor dělají z Devotion jedinečný zážitek s ikonickou asijskou mystikou. Atmosféra hry je temná, znepokojivá a plná symboliky, která vás donutí přemýšlet nad hlubšími náměty.

Mezi hlavní přednosti Devotion patří bezesporu silný a emocionálně nabitý příběh, který je zároveň intimní i děsivý. Hra se nespoléhá na tradiční hororové prvky, jako jsou lekačky, ale spíše na budování atmosféry a psychologický tlak. Díky pečlivě zpracovanému prostředí, které odráží kulturní a náboženské aspekty Tchaj-wanu, působí hra autenticky a unikátně.