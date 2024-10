Silent Hill 2 – recenze nezapomenutelného remaku

We Grew Up in War - Teaser

Je Alien: Isolation pořád jeden z nejlepších hororů? || NeoRetro

Fight Club #696 - Ubisoft má problémy

Hrajeme The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom || GamesPlay

Football Manager 25 - Datum vydání

Starfield – vydání DLC Shattered Space

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - Filmový trailer

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii - Combat Gameplay

Empire of the Ants – 8 Minutes of Exclusive Gameplay

The Last of Us Season 2 - The Last of Us Day Official Teaser

Fight Club #695 - Je Zelda lepší než Link?

Palworld - Vydání na PS5

Stellar Blade x NieR Automata - DLC trailer

Monster Hunter Wilds - Datum Vydání

Legacy of Kain Soul Reaver 1-2 Remastered - Oznámení

Horizon Zero Dawn Remastered - Oznámení

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii - Oznámení

Blasphemous 2 - Mea Culpa DLC

Citadelum - Release Trailer