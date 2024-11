Stalker 2: Heart of Chornobyl – tipy a triky pro přežití v Zóně

Stalker 2 je o přežití . Byť se to kvůli zvolené perspektivě nemusí zdát, hra má poměrně nesmlouvavé survival prvky. To znamená, že musíte jíst, odpočívat, starat se o stav zbraní a výstroje. Lůžka k odpočinku najdete v každém větším táboře (a když ne, přijde vhod energetický nápoj). Na druhé straně s sebou nemusíte tahat desítky masových konzerv. Stačí jedna, dvě na nejhorší časy, protože kus klobásy nebo chleba najdete v každé druhé mrtvole a můžete je zkonzumovat přímo z nebožtíkova inventáře.

Batoh není nafukovací a párkrát jsem zmínil omezenou nosnost . V praxi nemá moc smysl a opodstatnění používat víc než dvě zbraně. Jednak pro každou musíte mít dostatek nábojů, které taky něco váží, jednak nebudete mít dost místa na předměty, které byste pak mohli prodat. Stejně jako se moc nevyplatí sbírat každý náboj ke každému druhu zbraně, protože se jejich váha nasčítá a nejlépe se stejně zásobujete u obchodníků. V terénu se vyplatí sbírat pouze střelivo do zbraní, které aktivně používáte. Přetížení se mnohem rychleji vyčerpáte, což je pro pohyb po rozlehlé Zóně velmi nežádoucí.

Zvukový detektor anomálií není všespásný. Ne všechny fenomény dokáže zachytit. Například vás nevaruje před mrakem skleněných střepů, které vám dokážou pořádně pocuchat zdraví. Je proto vhodná opatrnost, protože při sprintování je extrémně snadné vběhnout do anomálie, která vás vmžiku připraví o život, a žádné pípání vás na to neupozorní.

Artefakty slouží nejen jako skvělá obchodní komodita, ale taky jako součást výbavy, která vám propůjčí různé bonusy . Každá zbroj má ale různý počet volných kapes, do kterých lze předměty umístit (limit se dá navýšit u technika). Artefakty často vyzařují radiaci, kterou lze vyrušit použitím jiných artefaktů s ochranou proti radiaci nebo pokročilejší výzbroje s odstíněnými kapsami a lepším protiradiačním štítem.

Ne každý konflikt za to stojí. Vzhledem k ceně munice a účtu za opravu zbraní není každý konflikt žádoucí. I s 200 náboji v batohu stačí jedna přestřelka a rázem vám zbývá poslední zásobník. Nemluvě o tom, že třeba takoví mutanti vydrží i vyšší desítky zásahů. Není proto vůbec zbabělé z bojů utíkat. Obzvlášť když třeba potkáte bandity v otevřeném prostoru, kde se nemáte za co schovat. Není ale na škodu pomáhat si prostředím. Vlákat mutanty do anomálií, natáhnout smečku slepých psů k táboru Stráže, která s nimi rychle zatočí, vmanipulovat dvě znepřátelené frakce proti sobě. Bezhlavá střelba je ve Stalkerovi 2 málokdy efektivním řešením konfliktů.