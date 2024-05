13 nejlepších her s otevřeným světem, které si teď můžete zahrát

16. 5. 2024 18:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Vrcholky hor se dotýkají oblaků, mlha se líně převaluje v údolích, která protínají bystřiny, vítr si pohrává s klasy obilí a stébly trav v polích, táhnoucích se až k obzoru. Mezi malebnými krajinkami najdeme ve virtuálních otevřených světech i tajemné hrady, rozvaliny s poklady, města plná života, ale i brlohy fantaskních monster. Her s otevřeným světem, který láká k prozkoumávání, stále přibývá. Vybíráme třináct nejlepších, ve kterých je radost zapomenout na trable všedního života a prožívat druhý život v zábavných, rozlehlých a krásně zpracovaných otevřených světech.

(Vyšlo v září 2013 na PS3, PS4, PS5, PC, Xbox 360 Xbox One a Xbox Series X/S – naše recenze)

GTA V asi není nutné dlouze představovat. Opus magnum, který nastavil laťku živoucích otevřených světů nesmyslně vysoko, je i po více než deseti letech obtížné překonat. O kvalitách simulátoru kriminálníků ve městě Los Santos a okolí svědčí i fakt, že hra vyšla na třech generacích konzolí a teprve příští rok se dočkáme plnohodnotného pokračování.

S téměř 200 miliony prodanými kopiemi se GTA V řadí mezi nejúspěšnější hry vůbec. A právě svět, ve kterém se megalomanská hra od Rockstaru (a hlavně její online složka) odehrává, stojí za velkou část jejího úspěchu. Los Santos totiž není jen kulisa, případně závodní dráha pro vylomeniny v kradených autech. Virtuální svět je narvaný k prasknutí aktivitami i zajímavostmi, kdy dokonale předvádí, jak má vypadat zábavné herní hřiště.

(Vyšlo v květnu 2015 na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 a PS5 – naše recenze)

Zaklínač 3 dokázal, že herní světy mohou být graficky úchvatné, ale stejně tak temné, syrové a brutální. Ať už se v kůži lovce monster s dvěma meči na zádech vydáte do válkou zmítaného Velenu, mezi vrcholky hor hradiště Kaer Morhen, na nehostiné ostrovy Skellige, či do prosluněného Toussaintu v datadisku O víně a krvi, čeká na vás dechberoucí fantasy jako řemen, které krom parádního otevřeného světa vypráví i skvělý příběh.

Spousta míst se vám tak vryje do paměti díky úžasným questům a šedým morálním volbám, které mají zásadní dopad na to, jak pátrání Geralta po Ciri skončí. Zapamatujete si ostrov Fyke s dominantní kamennou věží, ve které se odehrála surová vražda dívky, útok zločinců v lázních v Novigradu nebo třeba zoufalou obranu hradiště zaklínačů proti brutálnímu Divokému honu. Ne nadarmo je Zaklínač 3 jedna z nejlepších her vůbec a svět, ve kterém se odehrává, je obrovským dílem v této impozantní mozaice.

(Vyšlo v květnu 2023 na Nintendo Switch – naše recenze)

Téměř dokonalé virtuální hřiště, které vás ohromí svými možnostmi. Propracovaná fyzika a nový mechanismus vytváření strojů, vozítek, konstrukcí a zbraní krásně podporují kreativitu při řešení environmentálních hádanek. Navíc Tears of the Kingdom perfektně zvládá důležitou disciplínu, která je pro všechny hry v otevřených světech zásadní – touha po objevování.

Za každým bukem, kamenem a kopcem totiž najdete něco, co okamžitě upoutá vaši pozornost. Není slastnější pocit, než kdy se vydrápete na skálu, která vám nabídne rozhled do širé dáli, kde vás okamžitě vábí tady svatyně s puzzlem, jinde záhadná jeskyně a tamhle zase les, ve kterém se může ukrývat poklad, miniboss či jeden ze stovek roztomilých Koroků.

Herní svět se navíc rozrostl i vertikálně. V nebesích se vznášejí levitující ostrovy a pod povrchem se zase schovává obrovská jeskyně plná vzácných materiálů. Nejnovější Zelda zkrátka dokazuje, že když dáte hráčům neomezené možnosti a zajímavý svět, dokážou se zabavit na stovky hodin a ani trochu nepokročit v příběhu. Což ostatně zvládala už v předchozím Breath of the Wild, druhá výprava do otevřeného světa jde ale ještě o něco dál.

(Vyšlo v srpnu 2016 na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S a Nintendo Switch – naše recenze)

V tomto seznamu najdeme hry s krásnými světy, světy s obrovskou mírou detailů a aktivit. No a pak je tady No Man's Sky, kterému je jeden svět málo a simuluje rovnou celý vesmír. Miliardy procedurálně generovaných planet s vlastní flórou, faunou a nebezpečím, které můžete prozkoumávat po svých anebo nad nimi létat v raketoplánu.

No Man's Sky je také titul, kolem kterého se točí inspirativní příběh o vykoupení. Hra totiž vyšla ve špatném technickém stavu a bez spousty obsahu, který chyběl, i když ho vývojaři slíbili. Jenže i teď, osm let po vydání, do hry v pravidelných intervalech přistává nový obsah, který ji zásadně mění. Pokud jste No Man's Sky hráli v roce vydání a znechuceně jste jej odhodili, zkuste se mezi nepočítaně světů vrátit. Je docela dobře možné, že tenhle vesmír nepoznáte.

(Vyšlo v listopadu 2019 na PC, PS4, PS5 a iOS – naše recenze)

První nezávislý titul Hidea Kodžimy je... hodně jiný. Zlí jazykové Death Stranding přezdívají glorifikovaný simulátor poslíčka, jiní v něm zase vidí geniální dílo geniálního tvůrce. Bizarnímu příběhu a mysterióznímu světu se ale nedá upřít fantastické prostředí, ve kterém se hra odehrává.

Nejenže je putování Sama Bridgese napříč Amerikou děsivě osamělé, nebezpečím vám spíše než nepřátelé budou rozvodněné řeky, rozeklané útesy a prudké svahy. Ano, při snaze o sjednocení Ameriky se budete drtivou většinu času snažit přenášet zásilky a materiály. Jenže samotná hratelnost, sestávající zpočátku zejména z chůze, ale později i ze zajímavějších možností přepravy, je zatraceně návyková. S každou bezpečně doručenou zásilkou se vám navíc odtajní kousek zajímavého příběhu, který vás dechberoucí postapokalyptickou pustinou protáhne zas o kousek dál.

(Vyšlo v únoru 2022 na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 a PS5 – naše recenze)

Málokdo by si asi tipnul, že kultovní studio FromSoftware najde vyvrcholení svého žánru právě v otevřeném světě. Elden Ring nabízí stále tu důvěrně známou nesmlouvavou hratelnost soulsovky, ale tentorkát v gigantických kulisách esteticky poutavého Mezikraje. Ve hře můžete strávit 50 hodin, stejně jako 150 – devíza každé povedené hry v otevřeném světě.

Mezikraj je navíc radost objevovat. Bizarní architektura, zlaté stromy, podzemní města, zatuchlé kobky. To vše skrývá poklady, unikátní zbraně, útržky zajímavého příběhu, ale stejně tak i vražedné bossy. Ale Elden Ring je najednou krom tuhých soubojů s impozantními monstry i o obyčejném průzkumu. A to i díky tomu, že si můžete od extrémně obtížného protivníka dát pauzu a vydat se prostě jiným směrem, kde třeba číhá méně zuby lámající výzva.

(Vyšlo v říjnu 2018 na PC, PS4 a Xbox One – naše recenze)

Rockstar otevřené světy prostě umí. Dokazuje to léta sérií Grand Theft Auto, ale i westernovým levobočkem Red Dead Redemption. Právě druhý díl nastavil laťku míry detailního světa tak vysoko, že se ji dodnes nepodařilo nikomu překonat.

Red Dead Redemption II vypadá naprosto úchvatně a věrohodnost animací, živoucího světa ani fyziky nemá v herním světě obdoby. No řekněte, ve které hře se v reálném čase staví železnice?! Navíc vypráví i syrový a lidský příběh, který nejde pro emocionální zvrat daleko.

(Vyšlo v prosinci 2020 na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 a PS5 – naše recenze)

Otevřené světy nejsou jen o co největší herní mapě, nespoutané divočině, lesích a přírodě. Že se dá vytvořit poutavé prostředí betonové džungle, ukazuje jasně a sebevědomě Cyberpunk 2077. Neony prodchnuté Night City je natolik propracované, že se v podstatě jedná o takovou samostatnou postavu, bez které by příběh V a Johnnyho Silverhanda nefungoval.

CD Projektu se, stejně jako v případě Zaklínače, daří designem jasně odlišovat jednotlivé čtvrti, takže narazíte na obrovskou variabilitu, přestože jde pořád o jedno město. Spletitá architektura je natolik impozantní, že můžete na dlouhé minuty zapomenout na questy, lovení kyberpsychoušů, závodění nebo na poutavý příběh a jen se tak procházet ulicemi, nadchody a pozorovat tisícovky chromem vylepšených obyvatel Night City.

Podobně jako No Man's Sky se navíc Cyberpunk řadí k vzácným herním příběhům o vykoupení, protože se v průběhu let s množstvím updatů i datadiskem Phantom Liberty proměnil téměř k nepoznání.

(Vyšlo v září 2015 na PS3, PS4, Xbox One a PC – naše recenze)

Ukázalo se, že špionážní sérii Metal Gear Solid k dokonalosti chyběl právě otevřený svět. Míra svobody parádně podporuje různé možnosti k řešení problémů a plížení složitými vojenskými komplexy. Ostatně je na vás, jestli se budete trpělivě vyhýbat nepřátelům přitisknuti za zídkou, nebo vezmete hlídaný tábor stečí třeba v tanku.

Hru skvěle doplňuje i výstavba vlastní námořní základny a formování vlastní žoldnéřské skupiny, která následně vynalézá nové pušky, pistole, granáty a nástroje. Do terénu si můžete v takřka libovolný moment nechat poslat novou výzbroj, společníky nebo třeba na nicnetušící paramilitaristické organizace seslat bombardování. Metal Gear Solid V je zkrátka vojenské hřiště neomezených možností, na kterém se vyblbnou všichni milovníci maskáčů a zbraní.

(Vyšlo v červenci 2020 na PC, PS4 a PS5 – naše recenze)

Ghost of Tsushima možná samotnou formuli adventur v otevřeném světě nijak radikálně nepozměnil, pořád ale předvedl naprosto dechberoucí svět, který může sloužit klidně jako marketingové lákadlo pro zájezdy na japonský ostrov Cušima.

Ať už to jsou do zlatova zabarvené lesy, rozkvetlé louky, typické pagody, nebo svatostánky na vrcholcích hor, nad každým metrem čtverečním se můžete pozastavit a jen se dlouhé minuty kochat. A pokud vám na estetice zas až tolik nezáleží, v jádru se stále skrývá kvalitní a vysokorozpočtová hra s poutavým příběhem o pomstě a soubojovým systémem ostrým jako břitva. Jestli chcete stylovku jako z japonských filmů, nemusíte hledat dále.

(Vyšlo v březnu 2024 na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5 – naše recenze)

Svět Dragon's Dogma 2 v každém dokáže probudit vnitřního dobrodruha. Za každým rohem na vás totiž čekají tajuplné ruiny, záhadné jeskyně a katakomby prastarých civilizací. Člověk se musí vyloženě ovládat, aby s družinou chvátal k cíli a nezastavoval se u každé odbočky. Hra dává vzpomenout na výpravy stolních RPG, kde v kobkách krom goblinů čekaly také poklady.

Do toho Dragon's Dogma 2 výborně pracuje s unikátním systémem společníků, které si vypůjčujete od ostatních hráčů. Parťáci si totiž pamatují výpravy se svým pánem či paní, a tak vás dokáží často upozornit tady na nedalekou truhlu, tu na nebezpečné monstrum. V úchvatném světě totiž narazíte na epické fantasy potvory, se kterými je díky interaktivnímu prostředí radost bojovat. Navíc na ty, kteří se doberou ke „správnému“ konci, čeká velké tajemství, které otevřený svět radikálně promění a otevře vám nové dobrodružství.

(Vyšlo v únoru 2018 na PC, Xbox One, PS4 a Nintendo Switch – naše recenze)

Pro našince tkví hlavní devíza Kingdom Come: Deliverance v krásně a autenticky ztvárněném Posázaví. Když se vydáte rozkvetlými loukami a divokými oborami po životní stezce kovářova synka Jindry, je to skoro jako byste vyrazili na libovolný český venkov. Pokud tedy máte stroj času a libujete si ve středověku.

Kingdom Come učaruje taky historickou věrohodností a povedeným RPG systémem. Byť místy herní mechanismy dokážou být občas frustrující, soubojový systém kostrbatý a příběh asi nic moc nepřekvapí. Přesto jde o velmi unikátní hru, která ve světě nemá moc obdoby a vtahující zasazení v českých zemích je rozhodně nedílnou součástí ikonické atmosféry.

(Vyšlo v únoru 2024 na PlayStation 5 – naše recenze)

Prostřední díl znovuzrozené trilogie legendárního Final Fantasy VII otevírá brány lineárního Midgaru a vypouští vás do rozlehlého světa, ve kterém na Clouda a jeho parťáky čeká nejedno dobrodružství. Fantastický příběh se skvěle snoubí s designem otevřeného světa, který ale není samoúčelný.

Vedlejší aktivity jsou rozmanité a odměny za jejich plnění smysluplné, ale kromě toho na vás čekají i nepovinné lokace a chuť objevovat. Byť je většinu hry mapa rozdělená na regiony a skutečně se vám celá odemkne až v závěru hry, pořád je co prozkoumávat. Final Fantasy VII Rebirth hlavně respektuje váš čas. Můžete chvátat rovnou za nosem po příběhu, ale stejně tak trávit desítky hodin vyzobáváním mapy. A ještě se u toho můžete kochat nádhernou grafikou.