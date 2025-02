10 nejlepších RPG z pohledu vlastních očí, která si teď můžete zahrát

18. 2. 2025 18:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

RPG hraná z pohledu vlastních očí umí vtáhnout přímo do děje jako žádný jiný žánr. Ať už se jedná o dystopické metropole, postapokalyptickou pustinu, anebo třeba český středověk, hry na hrdiny s kamerou z pohledu první osoby vás nechají prožít příběhy tak, jako byste tam skutečně byli.

(Vyšlo v říjnu 2010 na PC – naše recenze)

New Vegas je jednoznačně nejlepší 3D Fallout. Obsidianu se v krkolomně krátkém čase podařilo stvořit fantastické postapo RPG plné výborné atmosféry, černého humoru, skvělých postav a odkazů na původní izometrické díly. Rozehraná příběhová partie plná zajímavých frakcí, které se v Mohavské pouští přetahují o moc, vás provede zvraty a rozhodnutími, které se právem zapsaly do síně slávy videoher.

zdroj: Obsidian Entertainment

(Vyšlo na PC, PS5 a Xbox Series X/S – naše recenze)

Pokračování českého RPG je ve všech ohledech lepší než předchůdce – krásnější, velkolepější, vypilovanější. Uhrane historickou autenticitou, skvěle zpracovaným středověkem, dokonce i ty souboje jsou plynulejší a zábavnější. V jádru se ale naštěstí pořád skrývá nenapodobitelný výlet do Česka 15. století, který ve světě nemá obdoby.

zdroj: Warhorse

(Vyšlo v srpnu 2011 – naše recenze)

Už za dva roky se budeme nacházet v dějové lince dystopického kyberpunku Deus Ex: Human Revolution, ve kterém svět řídí elity a augmentace lidí kyberimplantáty je na vrcholu. Vedle uhrančivé scénografie vás čeká příběh plný morálně šedých rozhodnutí, odkrývání konspirací a otevřené úrovně, které vybízejí ke kreativním řešením problémů.

zdroj: Archiv

(Vyšlo v listopadu 2011 na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S a Nintendo Switch – naše recenze)

Nad skutečnými kvalitami Skyrimu by se dalo polemizovat dlouhé hodiny. Dalo by se polemizovat, jestli jde vůbec o nejlepší The Elder Scrolls, ale jedno se hře upřít nedá – do fondu zlatých her prostě patří a dodnes jde o fantasy RPG jako řemen, ke kterému stojí za to se vracet i díky obrovské podpoře modderů.

zdroj: Bethesda

(Vyšlo v prosinci 2020 na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S – naše recenze)

Po ne úplně hladkém startu se Cyberpunk 2077 vypracoval mezi špičku moderních RPG. Night City patří mezi nejpůsobivější města v herní historii – neonová džungle plná života, nebezpečí a nečekaných příležitostí, kterou se protloukáte v kůži V, futuristického žoldáka na cestě za nesmrtelností ve světě, kde má lidský život už jen minimální hodnotu. Datadisk Phantom Liberty a četné patche dotáhly hratelnost takřka k dokonalosti, takže pokud jste Cyberpunk pořád ještě nehráli, rozhodně už nastala ta správná chvíle.

zdroj: CD Projekt RED

(Vyšlo v listopadu 2024 na PC a Xbox Series X/S – naše recenze)

Zóna se vrátila a s ní i jedno z nejatmosféričtějších survival RPG všech dob. Stalker 2 navázal na své kultovní předchůdce a přináší obrovský otevřený svět plný smrtících anomálií, mutantů i banditů, kde se každý krok může proměnit v nerovný boj o přežití. Silná simulace světa a frakcí slibuje nečekané situace a hutný příběh inspirovaný Piknikem u cesty od bratrů Strugackých. Pokud holdujete postapokalyptickým zasazením, čeká na vás v Zóně nový domov – anebo hrob.

zdroj: Vlastní

(Vyšlo v květnu 2017 na PC, PS4 a Xbox One – naše recenze)

Moderní sci-fi klasika, která si zasloužila více pozornosti. Prey od Arkane Studios vás zavede na vesmírnou výzkumnou stanici Talos I, v jejíchž útrobách se skrývají pozůstatky někdejší posádky stravovaní tajemnou mimozemskou rasou. Jeden z nejlepších duchovních nástupců System Shocku sází na hutnou atmosféru, boj o přežití a volnost v přístupu k řešení problémů se silnými RPG elementy.

zdroj: Vlastní

(Vyšlo v roce 2007 na PC – naše recenze)

Velmi unikátní mix akčního RPG a looter shooteru, který výrazně předběhl svou dobu a vyšlapal cestičku třeba o poznání slavnějším Borderlands. Jak už název napovídá, zavede vás do postapokalyptického Londýna zamořeného démony a další pekelnou havětí. Široký výběr hratelných tříd, tehdy unikátní lootovací mechanismy a zajímavý příběh tehdy v podstatě dokázaly, že diablovky mohou fungovat i z pohledu první osoby, nejen izometricky. V roce 2018 se Hellgate London dočkala opětovného vydání na Steamu v učesanější verzi.

zdroj: Archiv

(Vyšlo v listopadu 2004 na PC – naše recenze)

Jedno z nejlépe napsaných RPG vůbec. Bloodlines vás zavedou do noční verze Los Angeles, kde se v bledé, po krvi bažící kůži příslušníka jednoho z několika upírských klanů musíte podřídit pravidlům maškarády – anebo si město podmanit po svém. Za každého příslušníka frakcí se hraje trochu jinak, což Bloodlines dodává obří porci znovuhratelnosti. Přestože stav při vydání nebyl ideální, díky oddané komunitě se tohle upírské RPG stalo jedním z nejlepších všech dob.

zdroj: Troika Games

(Vyšlo v prosinci 2023 na PC – naše recenze)

Je libo hororový western s prvky immersive simu? Zní to jako prapodivná kombinace, ale Blood West je jedním z nejpříjemnějších překvapení na poli nezávislých RPG posledních let. V roli prokletého se plížíte krajinou plnou nadpřirozených hrůz a každý náboj je cennější než zlato. Hra sází na taktický přístup, survival prvky a atmosféru netradičního zasazení, která je tak hustá, že by se dala krájet. Pokud vás bavil Thief, Darkwood nebo třeba Stalker, bude vás prakticky určitě bavit i Blood West.

zdroj: Hyperstrange