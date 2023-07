20 nejpamětihodnějších milostných scén ve hrách

25. 7. 2023 18:30 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Hráči dospívají, hry spolu s nimi a americkým politikům můžou oči z důlků vyskakovat nejenom kvůli násilí, ale už i kvůli nahotě a sexualitě. Milostných scén už jsme ve hrách nejrůznějších žánrů mohli vidět spousty (byť s medvědem jich zatím tolik nebylo), ale které z nich skutečně stojí za zapamatování, ať už z jakéhokoliv důvodu? Na to vám odpoví náš redakční seznam. A neostýchejte se v komentářích doplnit své vlastní oblíbence, které jsme třeba opomněli…

Metal Gear Solid 3: EVA a Snake

Hořící krb, jemný jazzík, dvě plné sklenky červeného vína a vnadná tajná agentka, která se za svůj dekolt rozhodně nestydí. Napadá vás nějaký lepší způsob, jak si odpočinout od únavného stealthového likvidování ruských vzbouřenců? Trefně pojmenovaný protagonista Naked Snake si to rozhodně nemyslí. A užije si pamětihodnou milostnou scénu i za cenu ztracené vysílačky…

Wolfenstein: The New Order: Anya a B.J. Blazkowicz

Reboot série Wolfenstein přinesl řadu zajímavých kreativních rozhodnutí, mezi nimi i důraz na překvapivě dospělý příběh. Jasně, B. J. Blazkowicz pořád je obtížně zničitelný hlavní hrdina, který zabije stovky a tisíce nácků, ale má i svoji jemnější, filozofičtější stránku. Ta se dost dojemně projeví v procítěné, vkusné milostné scéně ve vlaku plném nepřátel.

Alpha Protocol: Michael Thorton a SIE

Špionážní dobrodružství Alpha Protocol v redakci považujeme za tak trošku neprávem opomíjený, byť každopádně neobroušený diamant. Je ale pravda, že některé jeho aspekty jsou poměrně bizarní. Mezi nimi i milostná scéna zahrnující spoutaného hlavního hrdinu házícího sarkastické hlášky a tajnou agentku SIE, vybavenou vpravdě výraznými ženskými přednostmi a přízvukem. No, je to změna tempa, ale bondovky to každopádně dělají líp…

Zaklínač: Geralt a Vesna

Zaklínač Geralt z Rivie ve své první hře nevystupuje zrovna v roli cudného sexuálního abstinenta a vybrat naši oblíbenou scénu bylo docela těžké. Nakonec jsme se ale shodli na dostaveníčku s Vesnou ve starém mlýně. Už jenom pro její vtipné důsledky pro okolní populaci. „Ve mlejně straší, budeme tam muset poslat zaklínače,“ bědují chlapi, zatímco se z budovy ozývají jakési nepřirozené skřeky…

Heavy Rain: Ethan a Madison

Heavy Rain je možná tak trošku klišovitá detektivka o hledání sériového vraha, ale o svoje postavy se umí starat pěkně. Včetně romantiky. Dva ze čtyř protagonistů se sblíží v hotelovém pokoji, zatímco do oken buší déšť, a vy je tím vším můžete provést pomocí jenom lehounce neohrabaných quick-time eventů. Provedení by asi mohlo být trošku lepší, ale jinak je to určitě jedna z emocionálně silnějších scén na našem seznamu.

Dragon Age: Origins: Morrigan a protagonista

V RPG od studia Bioware nemůže romantika chybět, což platí i pro první díl série Dragon Age. Konkrétně nemůžeme zapomenout na scénu, v níž se hlavní hrdina vyspí s čarodějnicí Morrigan. Jednak proto, že ji provází vážně pěkná hudba, jednak kvůli… ne úplně přirozeně vypadající postavě krásné kouzelnice ve spodním prádle. No a taky kvůli tomu, že tato vášnivá noc má svoje následky v podobě démonického (?) dítěte. A to člověk vážně neprohlásí po každém druhém sexu.

Far Cry 3: Jason a Citra

Na konci Far Cry 3 čeká hlavního hrdinu Jasona zásadní volba. Zachrání svoje přátele a partnerku a prchne s nimi pryč z ostrova, kde uvízli? Nebo je všechny pozabíjí, stane se králem místního lidu a užije si vášnivý sex s šamankou Citrou? Druhá volba působí, hm, maličko nemorálně a špatná karma Jasona okamžitě dožene, protože jakmile Citře daruje své sémě, ta ho bez cavyků zapíchne jak vykrmeného vepře. Ostrá holka.

Ride to Hell: Retribution: Jake a Sarah

Zatím jsme tu měli samé docela pěkné, byť někdy trošku bizarní scény, tak se taky pojďme rozpomenout na něco opravdu příšerného, co vy na to? A máloco je příšernější než Ride to Hell: Retribution, což platí i o „erotických okamžicích“, které nám tahle parodie na hru prezentuje. Nesnesitelné dialogy? Máme. Muzika jako vystřižená z porna? To si pište. Milenci, kteří si svléknou aspoň jeden kus oblečení? …Ne, to z nějakého důvodu nevedeme.

The Last of Us: Part II: Abby a Owen

Druhý díl The Last of Us je jedna z nejrealističtějších her, jaké jsme kdy měli to potěšení hrát, a přesně kvůli pocitu věrohodnosti a autenticity se na náš seznam dostává milostná scéna mezi Abby a Owenem. Komplexní mezilidské vztahy, hádka, která se zvrhne v něco úplně jiného, syrově reálné herecké výkony… Působí to nějakým způsobem povědomě, nenahraně. Druckmann a spol. umí.

Mass Effect 2: Shepard a Morinth

Už jsme tu měli jednu scénu, která končí smrtí protagonisty, a další takovou nabízí Mass Effect 2. Poškozená asarijka Morinth zabíjí svoje milence tím, že je doslova zničí samým potěšením během sexu. Shepard to ví a stejně se (pokud mu to jako hráči dovolíte) nechá ukecat k aktu, který ho nevyhnutelně stojí život, i když se mu Morinth snaží nakecat, že to tentokrát určitě bude jiné. Ale nebude. A vy si zaloadujete.

Baldur’s Gate 2: Protagonista a Aerie

Pojďme na chvilku zamířit zpátky do dřevních dob, kdy i hráči videoher museli neustále používat fantazii a domýšlet si, co se vlastně na obrazovce děje. Všechny milostné scény v Baldur’s Gate 2 dostanete pouze ve formě textu, občas nadabovaného, občas ne. K tomu statický portrét, hudba… A snažte se. My vzpomínáme hlavně na nevinnou, kdysi okřídlenou elfku Aerii, jejíž romantická linka obsahuje všechno: Překvapivě vášnivou sexuální scénu, rozepře, těhotenství i extrémně závažná rozhodnutí.

Divinity: Original Sin 2: Protagonist(k)a a Fane

A ještě jednou způsob vyprávění typický pro klasická RPG. Podtitul „Original Sin“ je v tomhle případě skutečně adekvátní, protože Divinity vám umožní zhřešit vskutku nevídaným způsobem. Kdo by se někdy nechtěl vyspat s kostlivcem? Není to v žádném případě klasický sexuální zážitek, ale Fane je tak charismatický společník, že to za to vážně stojí.

Zaklínač 3: Srdce z kamene: Shani a Geralt

Zaklínač 3 oproti prvnímu dílu nesmírně dospěl, a to i v oblasti romance. Za její vrchol považujeme vyjížďku s Shani na měsíčním svitem zalité jezero. Mladá medička je prostě miláček, Geralt to taky zvládl hezky romanticky, bylo jim spolu moc hezky, dokonce zjevně zbyl i čas na počítání nových jizev. V drsném zaklínačském univerzu je to nezvyklý paprsek optimismu a štěstí.

God of War: Kratos a dvě paní

God of War v dobách před svým dospělejším rebootem proslul především brutálním násilím, ale málokdo ví, že v oblasti sexuálních scén byl mnohem citlivější. Jen se podívejte na naše oblíbené, romanticky dojemné propojení těl a duší, během nějž Kratos v komplexní a zábavné minihře rozdává erotické potěšení a způsobuje nevratnou destrukci výplodů starořeckého hrnčířství! Definice vkusnosti.

Assassin’s Creed Origins: Aya a Bayek

Máme rádi Ayu, máme rádi Bayeka. Egyptský Assassin se přerodil do čistokrevného RPG a přinesl s sebou dva z nejlepších protagonistů, bojovné manžele, kteří si prošli lecčím, ale na jejich milostnou scénu na střeše nad osvíceným městem, na scénu poháněnou ukojenou pomstou, jen tak nezapomeneme.

Baldur’s Gate 3: Protagonist(k)a a Minthara

Když už jsme u sexuálních scén, které jsme si rozhodně zapamatovali, nemůžeme zmínit předběžný přístup Baldur’s Gate 3. Ten nám nadělil natolik peprnou podívanou, až o tom Vašek napsal samostatný článek. Ve studiu Larian se hodně vyřádili na tom, co můžete provádět se zlou, ale sexy temnou elfkou Mintharou, a dokonce na rozdíl od mnohých jiných RPG dělají co do animací rozdíl mezi tím, jestli s ní spí muž, nebo žena!

The Sims 2: Simíci

Řídit životy svých simulovaných lidiček byla vždycky zábava. Někdy jsme jim budovali zářnou kariéru, jindy je nechali, ať se topí v bazénu. No a občas naši avatárci spali se vším, co se pohnulo, a je třeba říct, že The Sims 2 k tomu měli přichystanou fakticky nezapomenutelnou scénu… Včetně maličko děsivého chechotu šťastné milenky.

Mass Effect: Andromeda: Peebee a Ryder

Podívejte, my víme, že Mass Effect: Andromeda se zrovna moc nepovedl, a to nejenom kvůli podivně plytké struktuře a repetitivnosti. Svůj díl viny rozhodně nesli i nezajímaví společníci, kteří se vůbec nemohli rovnat těm z původní trilogie. Aspoň něco z toho ale přeci jenom vzešlo, protože jak často můžete blbnout s modrou, jenom lehce otravnou sexy mimozemšťankou ve stavu beztíže?

Zaklínač 2: Geralt a Triss

Do třetice ještě jeden Zaklínač, v jistém smyslu možná ten nejikoničtější moment na celém seznamu. Triss, která si nechá kouzlem zmizet oblečení? Staré elfské lázně (i když efekt vody už dneska nevypadá nejlíp)? Starý dobrý rivijský pašák, který dělá to, co umí dělat nejlíp, když zrovna nemá k dispozici žádný kovový meč? Triss se na obálku Playboye nedostala pro nic za nic…

Cyberpunk 2077: Judy a V

Ano, uznáváme, díla CD Projektu Red jsou v našem seznamu zastoupená skutečně hojně, ale co máme dělat, když to ti Poláci prostě umí? Cyberpunk se absolutně nebojí realistického zobrazení sexuálních aktivit včetně bezostyšné nahoty, což nám přijde sympatické a dost odpovídající době, kdy je tělo jenom komodita. Ale někdy zapojí i skutečný cit, nejvíc ve scéně se sympaťačkou Judy, která svou jednostrannou orientací zlomila srdce nejednomu mužskému V.

Tohle je náš redakční výběr a samozřejmě jsme spoustu skvělých scén vynechali. Zajímá nás, které by patřily na váš osobní žebříček, tak nám dejte vědět v komentářích!