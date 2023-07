Baldur's Gate III vás nechá mít sex s medvědem a ovlivňovat noviny

10. 7. 2023 11:20 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Romantické možnosti ve hrách od BioWare vypadají v porovnání s Baldur's Gate III jako první pusa ve školce. Ve fantasy, kde máte měnivce podob, rasy rohatých démonů i drakolidí, jdou mnohem dál než za obyčejné rozdělení preferencí na homo a hetero. Třeba krátký klip z nedávného streamu Larian Studios ukazuje, že druid Halsin se mění do své medvědí podoby nejen v boji.

„Přemýšleli jste někdy nad radostí a sexuální rozkoší s ve zvíře proměněným druidem? Protože my v Larian ano, a proto lidem dáváme, co chtějí: Něžnou, konsensuální romanci s mužem, který je dočasně proměněný v grizzlyho,“ říká hlavní scenárista Adam Smith.

Sexem se zvířaty s lidskou duší možnosti romance v Baldur's Gate III samozřejmě nekončí. V příbězích se najde místo pro polyamorii, mezirasové hrátky, ale i dějovou linku, která končí obětováním démonům. Čili taková standardní D&D dobrodružství, která se trochu urvou ze řetězu.

Baldurova ústa

Zajímavě vypadá i představený mechanismus deníku Baldur's Mouth. Reportéři budou o vašich činech spravovat obyvatelstvo města a tím taky ovlivňovat vaši reputaci nebo to, jak na vás lidé a nelidé reagují. Jenže to by nebyli Lariani, aby i tenhle příjemný a v jiných hrách v podstatě jen kosmetický detail neměl svoji vlastní linii úkolů.

„Redakci můžete zmanipulovat. Třeba se vlámat do tiskárny a začít upravovat příběhy a reportáže. Pokud to uděláte, bude na vás čekat velké překvapení a hra na to zareaguje. Obsah novin totiž ovlivňuje, co si o vás občané města myslí,“ přiblížil v tříhodinovém streamu hlavní designér hry Swen Vincke.

Temná nutkání

Poslední velkou novinkou je představení poslední z šablon pro vašeho hrdinu či hrdinku. Podobně jako v Divinity: Original Sin II můžete hrát za předem připravené postavy s bohatým příběhovým pozadím a skvěle vykreslenými motivacemi a unikátními replikami. Z minula už známe archetypy Shadowheart, Wyll, Gale, Astariona, Lae'zel a Karlach.

Poslední postavou bude unikátní Dark Urge. Kompletně přizpůsobitelná postava začíná své dobrodružství s vymazanou pamětí a nenasytnou potřebou brutálního vraždění. Temné nutkání váš příběh promění buď v krvavou cestu sériového vraha, nebo ve skutečné hrdinství o zdolání niterných pudů a povznesení se nad vlastní přirozenost.

Baldur's Gate III nedávno oznámilo dřívější vydání. Na PC očekávané RPG vyjde už 3. srpna, zatímco na PS5 si počkáme do 6. září.