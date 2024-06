Elden Ring: Shadow of the Erdtree – tipy a triky

24. 6. 2024 18:00 | Návod | autor: Jakub Malchárek

Po dlouhých dvou letech dostáváme masivní expanzi k Elden Ringu, což pro mnohé znamená se opět ponořit do čarokrásného a smrtícího Mezikraje a nově i Země stínu do krajny zničené spalující Messmerovou křížovou výpravou. A že na vás v rozsáhlém DLC čekají desítky hodin tajných zákoutí, dechberoucích výhledů a samozřejmě smrtících bossů.

Ať už jste ostřílení veteráni, kteří se na příchod Shadow of the Erdtree připravovali s novou postavou dlouhé týdny, nebo se do opus magnum FromSoftware vracíté po dvouleté pauze, připravili jsme pro vás několik tipů, které je dobré při prvních krůčcích v datadisku mít na paměti. Úplným nováčkům, kteří se teprve na první dobrodružství v Mezikraji chystají, doporučíme tipy a triky od Pavla pro začátečníky, protože bude trvat desítky hodin, než se do nového obsahu podíváte.

Jak se vůbec do DLC dostat? Může to znít jako banální, až nesmyslná otázka, ale Shadow of the Erdtree si nezahrajete, dokud dostatečně nepokročíte v příběhu základní hry. Pokusím se vyhnout zbytečným spoilerům, ale kdybyste tápali a nevěděli kudy, nejrychleji se do Mohgwynova paláce, kde po souboji s Mohgem můžete pohladit podivný oltář, jež vás vezme do Země stínu, dostanete tak, že porazíte příběhového bosse Radahna a splníte questovou linku od Varrého. Je to úplně první NPC, na které narazíte po východu z úvodní jeskyně do oblastni Limgrave. Pokud jste dostatečně daleko v příběhu, dá se do Mohgwynova paláce dostat přes teleport v Consecrated Snowfield.





Když tedy poprvé spatříte v rubáš oděný impozantní strom Shadow of the Erdtree a poprvé si uvědomíte, že na vás čeká zase něco výjimečného, nezapomeňte, že to je vaše hra a veškeré taktiky jsou legitimní. Vývojáři do hry dali spoustu systémů, jak obrovské výzvě DLC čelit. Nebojte se používat duchy, vyvolávání jiných hráčů, klidně jukněte do rodících se guidů a wikin na slabiny bosse, se kterým se trápíte. Každé vítězství je legitimní, i když se vám puristé budou snažit tvrdit opak. Stejně jako není vůbec žádná hanba farmit, ať toho více ustojíte. Hrejte tak, jak to vyhovuje vám.

I přesto není vhodné podcenit přípravu. Doporučuje se hodnota vigoru alespoň kolem 45 a obecně hrát spíše s postavou, která prošla většinu základní hry. S postavou pod úrovní 100 může být výzva příliš brutální. Narazíte na bossy, kteří mají spoustu životů, agresivní moveset a v mnoha případech jsou schopni vás smáznout jednou ranou. Tady více než v jaké jiné hře od FromSoftware platí, že štěstí přeje připraveným (i tak budou první hodiny nejspíš bolestivé, nevzdávejte to!)





Trochu si Shadow of the Erdtree můžete zjednodušit využitím nového systému, který funguje pouze v DLC. Z monster, NPC a průzkumu můžete získávat úlomky Scadutree a Revered Spirit Ashes. Ty můžete u „ohníčků“ vyměnit za permanentní bonusy. První předmět vám zvýší útočné a obranné schopnosti, zatímco ten druhý posílí útok a výdrž vámi vyvolaných duchů (i koně), aby lépe ustáli náklep, který je od protivníků v rozšíření čeká.

Nebojte se experimentovat. DLC přichází s obrovskou várkou nových zbraní, zbrojí, kouzel, duchů, talismanů, úplně nových typů výzbroje a byla by velká škoda je nevyužít. Nemusíte mít přitom strach, že by se vám nedostávalo materiálů pro vylepšování. O kovářské kameny a další materiály v Shadow of the Erdtree doslova zakopáváte.





Bod výše znamená, že je úplně legitimní kompletně předělat build a vyzkoušet něco zbrusu nového. Po porážce čarodějky Rennaly v základní hře se vám odemkne možnost si znova rozdat bodíky do statistik. Hodí se to i v případech, kdy nemáte dostatečné staty pro nějakou zbraň, kouzlo, nebo nosnost zbroje s odolností proti útokům bosse, který vám obzvlášť dělá problémy.





Poslouchejte, co vám říkají NPC. Jednak jsou klíčová pro pochopení zápletky Shadow of the Erdree, jednak si vyslechnete spoustu srdceryvných příběhu, ale hlavně spousta postav má vlastní questové linky. Po jejich splnění často nejen, že dostanete unikátní předmět, ale občas se daná postava odemkne jako posila před některými souboji s bossy. A každá ruka navíc bodne, obzvlášť, když třímá obrovské kladivo. Pokud nemáte pamatováka na to, kdo po vás co chce, klidně si dělejte printscreeny nebo si veďte poznámky. Konkrétní lokace postav vidíte na mapě (tedy po té, co je objevíte).



Vybírejte si, které konflikty za to stojí. Do DLC byste mít s postavou na takové úrovni, že se vám farmení běžných protivníků moc nevyplatí. Určitě proto nemusíte bojovat s každým, kdo vám půjde po krku (a že takových potvor je!). Není ostuda utéct a vrátit se později, nebo některé na loot nezajímavé lokace proběhnout. Pokukujte ale po unikátních monstrech. Takových, která se vymykají vizuálem a velikostí. Nejen bossové a minibossové u sebe mají vzácné předměty, občas vám vypadne kuchařka, úlomek Scadutree i z takových potvor, které nemají health bar přes celou obrazovku jako právě bossové.





Furnace golemové jsou ekvivalent Erdtree avatarů. Po prvních krocích v Shadow of the Erdtree vás jistě upoutá v dáli se tyčící plamenné monstrum. Pokřivená parafráze na pohanské proutěné panáky vás nejspíš poprvé přivítají neskutečně silnou baráží všelijakých ohnivých koulí, hořící zeminy a drtivých útoků, ale nezoufejte! I přes obrovské zdraví jsou relativně pomalí, předvídatelní a jejich ohnivým útokům se dá vyhnout výskokem. Za jejich poražení na vás pak čeká sladká odměna ve formě křišťálových slz, ze kterých si můžete namíchat nový a silný physick lektvar. Někteří golemové pochodují kolem náhorních plošin a skalisek, pokud se vám podaří jim svrchu do proutěného koše místo hlavy hodit ohnivou bombu, uštědříte jim masivní poškození. Jen opatrně, tyhle chodící pochodně umí skákat a klidně vás z římsy jednou ranou smetou.

Cestu vytyčují kříže. Oproti původní hře vás většinu času po hlavní lince povedou takzvané Miquellovy kříže. Jde o zlatavé runy, zapíchlé v zemi, které jsou pozůstatkem Miquellova těla. Podobně jako zlatavý prach ohníčků v Mezikraji, vás tyhle nepřehlédnutelné neony vedou jakousi přirozenou trasou ke konci hry a místům, která byste určitě neměli minout. I přes to si ale dejte práci a prolezte každý kout Shadow of the Erdtree. Mapa je neskutečně členitá a obsahu spoustu zajímavých předmětů, nepovinných bossů a nádherných lokací.

