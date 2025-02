Civilization VII – tipy a triky

6. 2. 2025 18:00 | Návod | autor: Jakub Malchárek

Civilization VII je fantastická tahovka, která je ale taky pořádně komplexní. Nový díl strategické série vám vydrží klidně na stovky hodin. Dali jsme proto dohromady desítku tipů, které jistě vládcům-začátečníkům přijdou vhod a zabrání třeba diplomatickému přešlapu.

1. Nebojte se měnit strategii. Velkou novinkou v Civilization VII je dvojitá změna národů během hry. Klidně se v novém věku vydejte odlišným směrem. Třeba když zjistíte, že věda a výzkum vám nesedí a soupeři jsou v nich mnohem lepší, vyberte si ve věku objevů národ se zaměřením na kulturu. Nikdy není pozdě snažit se podmanit si svět jiným způsobem, než na jaký jste se zaměřili ze začátku.

2. Hlídejte si spojence. Každý vůdce má svou charakteristiku, která určuje, jak bude vycházet s ostatními vladaři. Ibn Battúta například zbožňuje hráče s co nejvíce odhalenou mapou a bude nepřátelský k těm, kteří neprozkoumávají. Dobře si vytipujte, kdo vám kvůli vašemu stylu hraní bude největším trnem v patě, a dobře se podle toho zařiďte. Třeba opevněním měst ve styčném pohraničí, protože se dá předpokládat, že se dříve nebo později dostanete do války. Je vhodné si taky zmapovat, jak jsou na tom vojevůdci mezi sebou. Není nic otravnějšího, než když vás spojenec zatáhne do války, protože nevychází se svým sousedem.

zdroj: 2k Games

3. Overbuilding, neboli stavění přes zastaralé budovy. V drtivé většině případů je moderní budova lepší než libovolná stavba z předchozího věku. S postupem do další epochy totiž ztrácejí sousední bonusy. I tak je ale nutné si dávat pozor, kde overbuilding provádíte. Můžete totiž zbourat stavbu, která vám dává spokojenost a uvrhne město do nepokojů. Je proto dobré si rámcově pamatovat, která budova dává jaké bonusy a ideálně stavět nové přes staré. Například pavilon přes monument, univerzitu přes observatoř a podobně.

4. Vyhýbejte se přírodním katastrofám, jak je to jen možné. Nestavějte v podhůří sopek (pokud nejde o přírodní div Kilimandžáro), nestavte dvě města u stejné řeky, protože když se rozvodní, způsobí vám velké škody. Přírodním pohromám nejde nijak zabránit a dějí se dle nastavení hry poměrně často. Bouřím se nevyhnete, ale je otrava pořád opravovat poničené budovy vulkanickou erupcí, když jste mohli město založit o pár políček dál.

zdroj: Firaxis

5. Vojevůdci jsou v dobách války klíčoví. Mějte jich vždycky tolik, abyste s nimi převezli celou armádu. Ušetří vám nejen čas, ale hlavně levelují a propůjčují svým jednotkám výrazné bonusy a schopnosti. Jedna z větví schopností jim dokonce dává výhody, pokud sídlí v zázemí, takže se někteří velitelé hodí i jako správci domobrany. Admirálové a vojevůdci navíc dokáží zabírat města se zničenou obranou, takže si ušetříte jeden útok.

6. Obchod funguje v Civilization VII jinak, než jsme byli dosud zvyklí. Generuje totiž hlavně suroviny. Nemá tak moc smysl obchodovat, když nemáte ve městech volné místo pro skladování surovin. Na druhé straně, každá aktivní obchodní stezka vylepšuje vztahy s daným národem. Obchodníky můžete taky použít k výstavbě cesty mezi dvěma městy.

7. Limit měst. Každé město, osada, asimilovaný nezávislý stát, ale i dobytá metropole se počítá k celkovému počtu měst, který je omezený. Vše nad limit pak produkuje čím dál větší nespokojenost. Je proto dobré mít vytipované výzkumy, které omezení navyšují, případně nevýznamná dobytá města srovnat se zemí. Postih ke spokojenosti se dá také vyvážit přiřazením vhodných surovin k městům či výstavbou budov, které spokojenost produkují. Začátek každé nové epochy pak limit měst automaticky navyšuje.

zdroj: Firaxis

8. Městské státy. Nezávislá města můžete za vliv přiklonit na svou stranu. Po uplynutí daného počtu kol si je postupně spřátelíte, až se nakonec stanou vašimi vazaly, které pak můžete za další vliv plně asimilovat do vlastní říše. Dávejte ale pozor na ostatní národy, které vám mohou prvenství sebrat. V rozhraní městského státu vidíte, kdo s ním má jaký vztah, případně investovat další vliv do rychlejšího obrácení obliby k vašemu národu.

9. Kodexy a umělecká díla potřebují místo k vystavení. Zatímco u starověkých kodexů to jsou divy světa, a hlavně první knihovny a univerzity, u uměleckých děl a archeologických nálezů to jsou hlavně muzea (a taktéž divy světa). Hlídejte si v rozhraní, jestli máte na artefakty dostatek volných slotů, jinak vám negenerují bonusy. Je taky nutné po přistavení nových budov staré kodexy a poklady manuálně vystavit z archivu, neděje se tak automaticky.

zdroj: Firaxis

10. Válka generuje nespokojenost. Čím vyšší je únava z konfliktu, tím slabší jsou vaše jednotky a lidé se bouří. Misky vah ale můžete zvrátit na vlastní stranu skrz výzkumy, občanské vyhlášky, divy světa a pak taky přímo v rozhraní diplomacie rozkliknutím aktuální války. Za vliv můžete nakoupit válečnou podporu, a naopak taky oslabit jednotky protivníkovi a rozhodit mu morálku obyvatel. S takovým soupeřem se jednak snáze bojuje, jednak je pravděpodobnější, že se podvolí vašim mírovým podmínkám.