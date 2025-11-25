Recenze Legion Go S: Vyzyvatel Steam Decku s větším displejem a vyšším výkonem

PC handheldy zažívají v posledních letech renesanci. Ačkoliv Valve v levnějším segmentu se svým Steam Deckem v jednu chvíli nastavilo laťku tak vysoko, až se zdálo, že se nikomu dalšímu nebude chtít zkusit ji přeskočit, odvážlivci se přesto našli. A Lenovo je dokonce odhodlané skákat víckrát.
Zatímco původní Legion Go s Windows 11 předloni působil jako technicky zajímavý, byť trochu překombinovaný experiment, druhý pokus vykročil s poučením z minula. Legion Go S se SteamOS je první oficiálně licencovaný handheld s operačním systémem od Valve mimo samotného Steam Decku, což je samo o sobě malou revolucí.
Jenže revoluce nebývají zadarmo. Legion Go S v testované verzi s Ryzenem Z1 Extreme, 32 GB RAM a 1TB SSD vychází v tuzemských obchodech na zhruba 19 tisíc, variantu s polovičním diskem a RAM potom seženete za necelých 15 tisíc.
Cenově je tedy se Steam Deckem s OLED displejem, dostupným pouze ve variantě s 16 GB RAM, vcelku srovnatelný – samozřejmě i v závislosti na sezónních akcích jako třeba momentálně probíhající Black Friday. Chleba se tedy bude lámat jinde než u cenovky a nakonec stejně nejvíc záleží na vašich individuálních potřebách a očekáváních, které od herní konzole do ruky máte, ale třeba i na tom, která vašemu úchopu víc sedne.
Začněme klasikou: obsah balení. Lenovo k Legion Go S přibalilo k testovacímu kusu nabíječku společně s USB-C kabelem (adaptér ale jinak součástí balení není) a dokumentací… Toť vše. Žádné pouzdro, žádné ochranné sklo. Zatímco Valve přidává ke každému Steam Decku poměrně slušný obal, Lenovo vás nechá handheld strčit do batohu rovnou mezi svačinu a klíče.
Kartonová výplň krabice může posloužit jako improvizovaný stojánek, pokud jste pankáči, ale upřímně tenhle přístup působí trochu lacině. V největším českém eshopu nicméně dostanete dokovací stanici s pouzdrem a ochranným sklem společně s prodlouženou zárukou k nákupu jako „dárek“ v hodnotě bezmála tří tisíc korun, což může dost rozhodnout o místě případného nákupu.
Design a ergonomie: Robustní plastová posilovna
Legion Go S si naštěstí odpustil největší výstřelek svého předchůdce v podobě odnímatelných ovladačů ve stylu JoyConů. V čem se u Nintenda inspirovat mohl a neudělal to, je kvalita a finiš plastového šasi, kde zvolený plast zkrátka nepůsobí tak trvanlivě jako u aktuálního Switche 2 a dojem je tak na omak oproti němu o něco křehčí.
Jinak ale dostanete do ruky pořádně bytelný kus hardwaru, což se pochopitelně projeví na váze handheldu. I když Lenovo od první iterace zvládlo ušetřit celé deko, 740 gramů je pořád dost. OLED Steam Deck je o dalších sto gramů lehčí, Switch 2 dokonce váží jen něco málo přes půl kila.
Hmotnost naštěstí není až tak rozhodující a u delšího hraní nakonec víc záleží na ergonomii. Tu má Lenovo naštěstí v tomto případě zvládnutou výrazně lépe než onen Switch 2, u kterého i přes nižší váhu po první hodině cítím náběh na karpál a už prakticky hraju jen na Pro Controlleru. Což se mi u Legionu nestávalo, byť se člověk s přibývajícími hodinami pochopitelně přistihne, že si ruce a lokty všelijak opírá, aby co nejvíc ulehčil přetíženým zápěstím.
Opět ale vnímám, že jde o hodně individuální záležitost, kde každému ideálně sedne do ruky něco jiného. Pro mě je Legion Go S „akorát do ruky“ co se týče úchopu a rozložení prstů, berte ovšem v úvahu, že mám ruce spíš menší, takže pokud v těch vašich vypadá třeba Switch 2 jako směšná dětská hračka, nebude to tady o moc lepší. Zadní část handheldu je pak zdrsněná, což pomáhá s úchopem.
Potěší drobné detaily, které nejsou samozřejmostí ani u mnohých prémiových gamepadů, třeba možnost zamknout si triggery. Programovatelná zadní tlačítka mi padla do ruky líp než u Xbox Elite (ačkoliv jsem při hraní zvyklá je používat minimálně) a mimo D-padu, který mi svou kvedlavostí úplně neučaroval, kladou celkově příjemný odpor.
Pár věcí ale převážně pozitivní dojem kazí. Hlavně čtveřice titěrně popsaných úzkých tlačítek těsně u displeje, jejichž piktogramy jsou na tmavém těle prakticky neviditelné. Během prvních dnů budete mačkat všechno možné, jen ne to, co chcete.
A pak je tu naprosto tragický touchpad v miniaturním čtverečku, na který byly i mé dlouhé štíhlé prsty krátké – absolvovala jsem s ním přesně šest minut Civilizace VII, než jsem usoudila, že takhle to opravdu nepůjde, protože i přes nějaké pokusy o nastavení citlivosti registruje třeba třetinu vstupů. Pokud jste zvyklí na dvojici velkých trackpadů na Steam Decku, rychle si odvykněte. Na druhou stranu, pokud na ně zvyklí nejste, chybět vám nejspíš nebudou a vystačíte si s joysticky. Na pohodlné ovládání tenhle touchpad ale zkrátka nestačí, což knihovnu hratelných titulů osekává hlavně v sekci strategií.
Displej: IPS, které vedle OLEDu nebledne závistí
Ano, Steam Deck má v novějších verzích OLED. Ano, vypadá krásně. A ano, Legion Go S má „jen“ IPS. Ale upřímně, IPS panel tady rozhodně nedělá ostudu ani přes absenci HDR. Dotykový displej s úhlopříčkou 8,8 palců nabízí WUXGA rozlišení (16:10, 1920×1200), 120Hz obnovovací frekvenci a VRR.
Barevný rozsah je adekvátní, pozorovací úhly široké a maximální jas 500 nitů stačí na pohodlné používání v rozsvíceném obýváku, přítmí, v dopravních prostředcích a na venkovní hraní ve stínu i oblačnu. Na prvotřídní slunečný den jsem v době testování už neměla štěstí, ale soudím, že na hraní v plné solární palbě ideální nebude. Na druhou stranu, dokud rozjasněné displeje polykají baterku rychlostí světla, nejde na přímém slunci stejně pořádně hrát ani mobilní Candy Crush.
VRR v rozsahu 44–120Hz výrazně pomáhá u her s nestabilním frameratem a celkově jde o jednu z největších výhod Legion Go S oproti Steam Decku. OLED by samozřejmě byl po všech stránkách lepší, ale vzhledem k cenové relaci a dalším parametrům panelu IPS, působí jako solidní funkční a vizuálně příjemná volba. Podobně jako v případě výhrad k velikosti může být v tomto případě alternativou čerstvý Legion Go 2, který disponuje OLED displejem s HDR, jenže ten už se pohybuje v krapet jiné cenové hladině a váhové kategorii.
SteamOS: Proč Legion Go S dává smysl
Největší přednost Legion Go S? SteamOS. Systém je rychlý, plynulý a stabilní. Optimalizace systému pro handheld je nesrovnatelně lepší než v případě Windows, kdy třeba probouzení zařízení funguje zkrátka okamžitě. Valve nerozlišuje mezi „svým“ a cizím hardwarem, takže i na Legionu funguje velmi pohodlně – ve výsledku vlastně úplně stejně jako na Steam Decku, jen s výkonnějším hardwarem a o něco větším displejem.
Kompatibilní hry v knihovně poznáte na první pohled a rovnou k nim dostanete i přednastavené profily ušité zařízení na míru i schémata ovládání, která dala dohromady komunita. Přepínání do desktopového režimu je potom otázkou pár kliknutí.
A když jsme u toho, do SteamOS dostanete poměrně snadno i hry z ostatních launcherů (nejsnazší cesta vede skrz Heroic Launcher), případně si je můžete streamovat prostřednictvím GeForce Now. Jen se připravte na delší nastavování a hrabání ve vláknech nadšeneckých fór. Kompatibilita bývá občas prevít.
Zároveň se nutně nemusíte vzdát ani Windows. Pokud by se vám po nich stýskalo, dají se ke SteamOS doinstalovat a handheld pak může fungovat jako dualboot.
Výkon: Síla s kompromisy
Procesor Ryzen Z1 Extreme vyvinuli v AMD přímo pro handheldy, a je to znát. Legion Go S je jednoznačně výkonnější než Steam Deck, ne nutně vždycky na hrubé počty FPS, mnohdy spíš v tom, jak stabilně si je dovede udržet. Díky kombinaci 120Hz a VRR je pak celkový dojem plynulejší prakticky vždycky i při stejném počtu snímků.
Legion Go S pohodlně rozjede i tituly, které už handheld od Valve moc nezvládá, včetně Clair Obscur (45 FPS / Performance s nízkými detaily) nebo Cyberpunku 2077 (stabilně okolo 45-50 FPS / Balanced se zapnutým FSR). Hollow Knight: Silksong nepadá pod 60 FPS, stejně plynule frčí i Hades II a třeba Kingdom Come 2 se na střední detaily ve většině scén (a mimo Kutnou Horu) nad 40 FPS udrží také.
I přes přítomnost presetů se každopádně připravte na hodně štelování, nastavování a pokusů/omylů, na které si u PC handheldu z principu musíte zvyknout. Některé hry vstříc plynulosti snáší nižší rozlišení, jinde na osmipalcové uhlopříčce snáz překousnete nejnižší detaily, někde zamknete FPS na 40, jinde na 60, zapnete FSR, přihodíte pár wattů… A pozor, výkonnostní profil také funguje jinak v závislosti na tom, jestli máte Go S zrovna v napájení, nebo ne.
Ačkoliv jsem původně pravověrná PC hráčka, v posledních letech jsem docela zpohodlněla a hledání ideálních nastavení pro Legion mi připomněly časy editování configů a pokoutné přetaktovávání procesoru v ne úplně nejmilejším smyslu. Nemůžu totiž říct, že by se mi stýskalo po časech, kdy jsem testováním optimálního výkonu strávila pomalu víc času než hraním. Ale ano, chápu, že pro spoustu nadšenců a PCMR jde vlastně o nejdůležitější součást zážitku.
V případě Legion Go S je ale vedle počtu FPS potřeba brát v úvahu ještě jednu proměnnou. Výkon totiž znamená teplo. A teplo tady znamená hluk, který je za mě asi největší slabinou. Ventilátory se rády a často roztáčí do otáček, které konkurují nejen vysavačům, ale pomalu i ručnímu mixéru, a to jsem na zvuky vzlétajících vrtulníků z redakčních herních notebooků celkem zvyklá.
Chtěla bych na jedné straně vyzdvihnout překvapivě kvalitní vestavěný reproduktor, ale to by ho muselo být oproti větráčkům slyšet. Zvuk je natolik pronikavý, že bez sluchátek hrát zkrátka nebudete chtít. Jak jsem na dokonale tichoučkém Switchi zvyklá hrát na pozornost nenáročnější hry třeba při sledování televize, u Legionu je tahle kombinace mimo němých filmů víceméně zapovězená. Ventilátor se navíc kolikrát naplno spustí i při banálním stahování hry nebo během delšího načítání, což je zkrátka velké mínus.
Výdrž: Nic, co by překvapilo
Baterio o výkonu 55,5 Wh je sice papírově silnější než u Steam Decku (50Wh), ale reálná výdrž je podobná a pochopitelně velmi závislá na tom, co hrajete a jak si to nastavíte. Nejnáročnější hry typu Cyberpunku ji zvládnou ze sta na nulu stáhnout zhruba za hodinu a půl, velmi statické Strange Antiquities nebo Blue Prince to dokážou přibližně za tři hodiny.
V rozhraní SteamOS si můžete nastavit základní limity výkonu s jednoduchým přepočtem – 25 W TDP znamená při 50Wh asi dvě hodiny výdrže. Nižší TDP se projeví menšími FPS a taky o něco snesitelnější hlučností, což vzhledem k předchozím výtkám kvituji s povděkem. Baterie se s poskytnutým 68W adaptérem nabíjela rychle a nakonec jsem většinu času stejně hrála s připojeným kabelem skrz mírně vyšší výkon.
Závěr: Vynikající handheld pro ty, kteří vědí, co chtějí…
Legion Go S potvrzuje, že se Lenovo z prvního pokusu opravdu poučilo a dokáže přijít s handheldem, který v mnoha disciplínách obstojí vedle Steam Decku a v některých ho díky výkonnějšímu čipu a většímu displeji i překonává.
Daní za přednosti nejsou v tomto případě ani tak peníze, protože je v tuzemsku se Steam Deckem v zásadě srovnatelný. Rozhodující nejsou ani benchmarky, protože i když hrubý výkon hraje svoji roli, v praxi často víc oceníte plynulejší obraz díky VRR nebo větší prostor na hry díky většímu SSD. Co nakonec opravdu rozhoduje, jsou vaše priority.
Pokud chcete handheld se SteamOS, který nabídne větší displej, vyšší výkon, pohodlný úchop a možnost hrát i některé moderní AAA tituly ve stabilnějším frameratu než na Steam Decku, Legion Go S tohle všechno splňuje.
Ale je potřeba ukázat i druhou stranu mince. S mizerným touchpadem si pohodlně nezahrajete strategické hry a jakýkoliv úkon s kurzorem budete proklínat. Připravte se také na to, že větráčky neznají slitování a hraní bez sluchátek většinou nemá smysl.
Přesto jde o velmi kompetentní handheld se silnými stránkami a jasnými kompromisy. Má co nabídnout specificky vymezené hráčské skupině, která chce SteamOS s vyšším výkonem a je ochotná výměnou za něj tolerovat třeba hlučnější provoz.
Pokud však hledáte nejtišší, nejjednodušší a nejpohodovější zážitek, Steam Deck OLED bude nejspíš pořád tím praktičtějším řešením.
Legion Go S není univerzální volba pro každého a já mám po dvou týdnech třeba jasno, že to není volba pro mě. Je to ale zatraceně dobrá volba pro někoho – a pokud máte jasno v tom, co od handheldu chcete a potřebujete, velmi dobře poznáte, jestli jste to právě vy.