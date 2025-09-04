Bude PlayStation 6 handheld? Spekulace naznačují dokovací konzoli kompatibilní s PS4 a PS5

Jsme za polovinou životního cyklu PlayStation 5 a spekulace o příští generaci konzolí postupně sílí. Nejnovější zvěsti se zaměřují na dosud neohlášený handheld PlayStation 6, který by podle informací YouTube kanálu Moore’s Law Is Dead měl být nejen přenosný, ale také dokovatelný a zpětně kompatibilní s hrami pro PS4 a PS5.
Podle uniklých údajů má zařízení využívat grafický čip na architektuře RDNA 5 s 16 výpočetními jednotkami, která by v handheldovém režimu běžela na taktovací frekvenci 1,20 GHz a po připojení k dokovací stanici až na 1,65 GHz. Moore’s Law Is Dead dokonce tvrdí, že konzole bude výrazně levnější než připravovaný Xbox Ally X a zároveň bude minimálně na papíře výkonnější. Cenové odhady se pohybují mezi 399 a 499 dolary, což by ji postavilo přímo proti aktuálnímu Switchi 2 od Nintenda.
Zdroje zároveň zmiňují také možnou existenci PS6S, slabší varianty hlavní konzole, která by mohla hrát podobnou roli jako Xbox Series S vůči Xboxu Series X. Její cenu odhadují v rozmezí od 299 do 399 dolarů.
Pokud se tato strategie potvrdí, nabídne Sony hráčům širší škálu možností podle výkonu i ceny. Kromě méně výkonné domácí konzole a handheldu se podle Moore’s Law Is Dead počítá i s klasickou verzí, jejíž cena by se měla pohybovat mezi 549 až 699 dolary.
Na oficiální úrovni ale Sony zatím zůstává zdrženlivá. Generální ředitel Sony Interactive Entertainment Hideaki Nišino v červnovém rozhovoru s investory zdůraznil, že i přes rostoucí význam streamovaného hraní zůstává potřeba fyzického hardwaru: „Na cloudovém hraní pracujeme přes 11 let. Ale věříme, že většina hráčů stále preferuje herní zážitek z lokálního zařízení bez závislosti na síti.“ Dodal, že budoucnost konzolí není neměnná a že Sony hledá nové cesty, jak hráčům nabídnout rozšířený ekosystém služeb i obsahu.
Bývalý šéf SIE Shawn Layden se v únoru nechal slyšet, že si Sony nemůže dovolit udělat z PlayStation 6 čistě digitální konzoli bez diskové mechaniky. Zatímco Xboxu tahle strategie víceméně vyšla už v současné generaci, protože se soustředí na menší množství trhů s poměrně kvalitním internetovým připojením, uživatelé PlayStationu (který vévodí ve víc než 170 zemích světa) stále do velké míry spoléhají na fyzické kopie a offline hraní.
Spekulace o vydání PlayStationu 6 se shodují na roce 2027, tedy sedm let po uvedení PS5. Časový rámec by navazoval na cyklus nastavený předchozích generací. Právě na přelomu let 2027 a 2028 by mohl na novou konzoli zamířit třeba velký návrat Hideo Kodžimy ke špionážnímu žánru Physint či Zaklínač 4, jehož vydání je plánované nejdřív za dva roky.
Pokud se zvěsti potvrdí, mohl by se handheld od Sony stát silným konkurentem nejen pro Switch 2, ale i nově vznikající kategorii přenosných Xboxů, které vznikly ve spolupráci s Asusem. Zatím ale zůstává vše pouze v rovině úniků a spekulací. Sony sama nepotvrdila ani vývoj nové generace, natož detaily, a na oficiální představení si tak budeme muset ještě počkat.