Bude PlayStation 6 handheld? Spekulace naznačují dokovací konzoli kompatibilní s PS4 a PS5
zdroj: Foto: Sony

Bude PlayStation 6 handheld? Spekulace naznačují dokovací konzoli kompatibilní s PS4 a PS5

PlayStation 5

4. 9. 2025 15:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Jsme za polovinou životního cyklu PlayStation 5 a spekulace o příští generaci konzolí postupně sílí. Nejnovější zvěsti se zaměřují na dosud neohlášený handheld PlayStation 6, který by podle informací YouTube kanálu Moore’s Law Is Dead měl být nejen přenosný, ale také dokovatelný a zpětně kompatibilní s hrami pro PS4 a PS5.

Jak se hraje na PlayStation Vita
Novinky
V Sony údajně pracují na handheldu, který má konkurovat Switchi 2

Podle uniklých údajů má zařízení využívat grafický čip na architektuře RDNA 5 s 16 výpočetními jednotkami, která by v handheldovém režimu běžela na taktovací frekvenci 1,20 GHz a po připojení k dokovací stanici až na 1,65 GHz. Moore’s Law Is Dead dokonce tvrdí, že konzole bude výrazně levnější než připravovaný Xbox Ally X a zároveň bude minimálně na papíře výkonnější. Cenové odhady se pohybují mezi 399 a 499 dolary, což by ji postavilo přímo proti aktuálnímu Switchi 2 od Nintenda.

Zdroje zároveň zmiňují také možnou existenci PS6S, slabší varianty hlavní konzole, která by mohla hrát podobnou roli jako Xbox Series S vůči Xboxu Series X. Její cenu odhadují v rozmezí od 299 do 399 dolarů.

Pokud se tato strategie potvrdí, nabídne Sony hráčům širší škálu možností podle výkonu i ceny. Kromě méně výkonné domácí konzole a handheldu se podle Moore’s Law Is Dead počítá i s klasickou verzí, jejíž cena by se měla pohybovat mezi 549 až 699 dolary.

Na oficiální úrovni ale Sony zatím zůstává zdrženlivá. Generální ředitel Sony Interactive Entertainment Hideaki Nišino v červnovém rozhovoru s investory zdůraznil, že i přes rostoucí význam streamovaného hraní zůstává potřeba fyzického hardwaru: „Na cloudovém hraní pracujeme přes 11 let. Ale věříme, že většina hráčů stále preferuje herní zážitek z lokálního zařízení bez závislosti na síti.“ Dodal, že budoucnost konzolí není neměnná a že Sony hledá nové cesty, jak hráčům nabídnout rozšířený ekosystém služeb i obsahu.

Bývalý šéf SIE Shawn Layden se v únoru nechal slyšet, že si Sony nemůže dovolit udělat z PlayStation 6 čistě digitální konzoli bez diskové mechaniky. Zatímco Xboxu tahle strategie víceméně vyšla už v současné generaci, protože se soustředí na menší množství trhů s poměrně kvalitním internetovým připojením, uživatelé PlayStationu (který vévodí ve víc než 170 zemích světa) stále do velké míry spoléhají na fyzické kopie a offline hraní.

Zaklínač 4
Novinky
Zaklínač 4 ohromil technologickým demem: Ciri běhá po Koviru na PS5 v 60 FPS s raytracingem

Spekulace o vydání PlayStationu 6 se shodují na roce 2027, tedy sedm let po uvedení PS5. Časový rámec by navazoval na cyklus nastavený předchozích generací. Právě na přelomu let 2027 a 2028 by mohl na novou konzoli zamířit třeba velký návrat Hideo Kodžimy ke špionážnímu žánru Physint či Zaklínač 4, jehož vydání je plánované nejdřív za dva roky.

Pokud se zvěsti potvrdí, mohl by se handheld od Sony stát silným konkurentem nejen pro Switch 2, ale i nově vznikající kategorii přenosných Xboxů, které vznikly ve spolupráci s Asusem. Zatím ale zůstává vše pouze v rovině úniků a spekulací. Sony sama nepotvrdila ani vývoj nové generace, natož detaily, a na oficiální představení si tak budeme muset ještě počkat.

Smarty.cz
Tagy:
spekulace Sony playstation PlayStation 6
Zdroje:
Kiwi Talkz, Moore's Law Is Dead
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Gameplay Trailer
007: First Light – Gameplay Trailer
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Kromlech - Deep Dive
Kromlech - Deep Dive
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Space Marine 2 – Druhý rok
Space Marine 2 – Druhý rok
Battlefield 6 – PC aspekty
Battlefield 6 – PC aspekty
Lost Soul Aside – Demoverze
Lost Soul Aside – Demoverze
No Man's Sky - Voyagers Trailer
No Man's Sky - Voyagers Trailer
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
inZoi: Island Getaway - Trailer
inZoi: Island Getaway - Trailer
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Where Winds Meet – Datum vydání
Where Winds Meet – Datum vydání
World of Tanks 2.0 – Představení
World of Tanks 2.0 – Představení

Nejnovější články