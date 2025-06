Zaklínač 4 ohromil technologickým demem: Ciri běhá po Koviru na PS5 v 60 FPS s raytracingem

3. 6. 2025 17:15 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Na akci State of Unreal 2025 od Epic Games jsme dostali první pořádný pohled na to, jak by mohl v pohybu vypadat nový Zaklínač. A i když šlo zatím jen o technické demo, nikoliv ukázku ze samotné hry, záběry jsou to skutečně dechberoucí. CD Projekt RED totiž s Unreal Enginem 5 v rukou doslova čaruje — a ukazuje, jak dramaticky se může změnit zážitek z otevřeného světa nejen na konzolích.

Demo totiž běželo na základní verzi PlayStation 5, kdy nabídlo plynulý výkon 60 snímků za sekundu s aktivním raytracingem, a to díky nové technologii Fast Geometry Streaming Plugin, která umožňuje rychlé načítání rozsáhlých otevřených světů. Navzdory poznámkám nejmenovaného tuzemského vývojáře, kterak v polském CD Projektu změny enginu údajně litují.

V ukázce sledujeme Ciri při plnění zaklínačského kontraktu v doposud neviděné oblasti Kovir, který bude jedním z plně prozkoumatelných regionů. Čtenáři a čtenářky knižní předlohy určitě znají Kovir jako mocné království bohaté na nerostné suroviny a minerály, ale ve videoherním Zaklínači se objeví poprvé. Demo nás provedlo skalnatými horami, hustými lesy i rušnými uličkami města Valdrest, přičemž se v ní Ciri objevuje i se svou věrnou kobylou Kelpie.

zdroj: CD Projekt RED

Ukázka také demonstrovala funkce připravované verze Unreal Engine 5.6, jako je Nanite Foliage pro detailní a výkonnostně efektivní vegetaci nebo ML Deformer, který umožňuje realistickou deformaci postav v přeplněných scénách. V jednom momentu CD Projekt navýšil počet NPC v tržišti až na 300 individuálně animovaných postav – bez jakéhokoliv zpomalení.

Ukázka běžící na současné generaci PlayStationu naznačuje, že Zaklínač 4 nebude exkluzivní jen pro příští generaci konzolí. Tedy podobně jako Cyberpunk 2077 by měl být dostupný jak pro stávající platformy, tak později i pro jejich nástupce, ale zřejmě na současné generaci ve výrazně lepším technickém stavu. Microsoft podle spekulací chystá nástupce Xbox Series na rok 2027, zatímco Sony údajně pracuje na PlayStationu 6.

zdroj: CD Projekt

Jakkoliv ukázka vypadá skvěle, na Zaklínače 4 si ještě pěkných pár pátků počkáme. CD Projekt oznámil, že s hrou nemáme počítat dříve než v roce 2027. To znamená, že si za Ciri nezahrajeme letos, ani příští rok – a i ten rok 2027 je optimistický, pokud půjde vše podle plánu. Vzhledem ke zkušenostem s vývojem Cyberpunku 2077 se ovšem očekává, že si vývojáři dají tentokrát výrazně víc načas.