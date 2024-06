10 nejlepších realtime strategií, které si teď můžete zahrát

14. 6. 2024 18:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Realtime strategie jsou fascinující žánr. Jednu dobu kralovaly, načež daly vzniknout subžánrům jako tower defense či MOBA, jen aby nakonec ustoupily do pozadí. Nikdy ale nevymřely a pořád vychází nové, zajímavé kousky, které si navíc dokáží s vlastním žánrem pohrát velice kreativními způsoby. Proto jsme dali dohromady seznam těch nejlepších strategií, které si dnes můžete zahrát, a které mají co říct jak dnešnímu hráči, tak pamětníkovi.

(Vyšlo v červenci 2010 na PC – naše recenze)

Starcraft II vyniká jako špičková RTS díky své složité strategické hloubce a skvěle vyvážené, roky laděné hratelnosti. Každá ze tří frakcí nabízí výrazně odlišné jednotky a schopnosti, díky čemuž StarCraft II doslova přetéká pestrou škálou kreativních strategií a dynamických herních stylů. Hra je sice neuvěřitelně náročná, ale stejně tak je chytlavá a je poměrně jednoduché s ní začít. Příběhová kampaň na nejnižší obtížnost dokáže zabavit i hráče strategiemi netknutého, zatímco absolutně nekompromisní multiplayer je na těch nejvyšších úrovních jen pro ty nejlepší.

Multiplayer StarCraftu II navíc pořád žije, Blizzard se o hru neustále stará a komunita je taktéž aktivní. Kromě toho hra nabízí robustní kampaň pro jednoho hráče s poutavým příběhem, rozmanitými misemi a špičkovými filmečky. Rozsáhlé možnosti vlastních map a vůbec celého editoru pak jen dále zvyšují už tak výbornou znovuhratelnost a dodávají hře hloubku i šířku, o které se může jiným jen zdát. Kombinace strategické složitosti, přístupnosti, vyváženosti a podpory komunity tak upevňuje pozici Starcraftu II jako nadčasové žánrové klasiky, která tu s námi bude ještě hodně dlouho.

(Vyšlo v lednu 2020 na PC – naše recenze)

Warcraft III: Reforged je remasterované vydání klasické real-time strategie s aktualizovanou grafikou a modernizovanou hratelností. Warcraft III: Reforged má, ne nepodobně jako StarCraft II, obrovskou strategickou hloubku a rozmanité herní mechaniky. Můžou za to čtyři rozdílné frakce a na svoji dobu unikátní zakomponování lehkých RPG prvků v podobě speciálních hrdinských jednotek, které se dodnes neokoukaly.

Spojení strategie v reálném čase a RPG prvků, kdy hrdinové získávají úrovně, schopnosti a mohou používat předměty, dodává hře další vrstvu taktického rozhodování. Kampaň pro jednoho hráče se pak může pochlubit dnes už ikonickým příběhem se spoustou oblíbených postav a svého času nezapomenutelnými misemi. Navzdory počátečním porodním problémům stojí Warcraft III: Reforged za doporučení, neboť tvůrci na něm od vydání poctivě zamakali. Klíčové nicméně je, že jádro hratelnosti bylo perfektně vymyšlené, nadčasové a je dokonale funkční a zábavné i dnes.

Těžko v takovémto seznamu jmenovat jen jeden díl série Age of. Za zmínku totiž stojí všechny Empires, včetně trochu jiného, ale pořád výborného Mythology. Moderní hráči nechť sáhnou po relativně nedávné čtyřce, která je skvělá, zatímco tradiční hráči tu mají k dispozici definitivní edice všech předchozích hlavních dílů série a všechny za to stojí.

Pokud budeme muset s pistolí u hlavy vpíchnout jen jednu, neřekneme tradiční jedničku, ani na svou dobu inovativní a zajímavou trojku, ale samozřejmě legendární druhý díl. Age of Empires II byl pro mnohé vrchol tradičních RTS her a dodnes jde o špičkovou kombinaci všech správných ingrediencí. Navíc ještě s překvapivě solidní podporou, aktivním vývojem a parádním remasterem v podobě definitivní edice, kterou by měli mít v knihovně všichni milovníci strategií. Bez výjimek.

(Vyšlo v únoru 2023 na PC – naše recenze)

Company of Heroes 3 od Relic Entertainment vás na rozdíl od výše zmíněných kousků zavede do období druhé světové války, které nabízí o něco víc taktickou hratelnost a dynamická bojiště. Company of Heroes 3 si místo na seznamu těch nejlepších strategií zaslouží svou propracovanou taktickou hloubkou a mechanikami, které se na rozdíl od jiných strategií přeci jen trochu víc přibližují k realismu. Hra nabízí bohatou škálu jednotek, z nichž každá má jedinečné vlastnosti a role a je na vás, jak je zkombinuje tak, abyste přežili a dosáhli vítězství. Pozicování jednotek je zrovna tady totiž jednou z nejdůležitějších věcí.

Tahová mapa kampaně umožňuje strategické rozhodování i mimo samotné bitevní pole, což hře dodává další příjemnou hloubku. Do jisté míry zničitelné prostředí a realistická fyzika pak jen umocňují už tak intenzivní zážitek a každá bitva díky tomu působí úderně. Velice solidní je nejen hlavní příběhová kampaň, ale i propracovaný multiplayer s aktivní komunitou. Kombinace toho všeho tak dělá z Company of Heroes 3 jednu z nejlepších strategií poslední doby.

(Vyšlo v červnu 2020 na PC – naše recenze)

Command & Conquer Remastered Collection je moderní citlivá předělávka kolekce klasických real-time strategií Command & Conquer a Red Alert s decentně aktualizovanou grafikou a lehce vylepšenou hratelností. Command & Conquer Remastered Collection se vám zaryje pod kůži nejen díky své nostalgické přitažlivosti, ale především díky nadčasovým mechanikám, které fungují na výbornou i dnes. Remasterovaná edice zachovává dravou hratelnost původních her, kdy z velké míry stojí na soubojích o zdroje a základny a zároveň citlivě vylepšuje uživatelské rozhraní či modernizuje ovládání.

Ve hře se můžete zapojit do boje mezi dvěma ikonickými frakcemi GDI a Nod, z nichž každá nabízí své vlastní unikátní jednotky a taktiky. Hra obsahuje všechny původní mise a rozšíření, takže na nedostatek obsahu si stěžovat nebudete. Zážitek navíc umocňuje remasterovaný soundtrack, na který dohlížel původní skladatel Frank Klepacki. Robustní režim pro více hráčů, aktualizovaný o moderní matchmaking a podporu modů, pak slibuje další hromady hodin zábavy. Command & Conquer je jednoduše klasická trvalka, která je teď díky verzi Remastered, ještě o fous lepší a má co nabídnout jak pamětníkům, tak strategickým nováčkům.

(Vyšlo v únoru 2003 na PC – naše recenze)

Ano, další Command & Conquer, ale věřte nám, když říkáme, že Generals si na tomhle seznamu místo zaslouží. Titul z roku 2003 je zasazený do prostředí moderního válečného konfliktu, kde proti sobě stojí Amerika, Čína a Globální osvobozenecká armáda (GLA). Všechny tři frakce jsou výrazně odlišné a zjišťovat, jak správně využít silných stránek tak, abyste zasadili nepříteli co největší úder přímo do slabin, je radost.

Taktické rozhodování a správa zdrojů tu patří k tomu nejlepšímu, co může žánr RTS nabídnou, přičemž pestrost jednotek a s nimi spojených taktických možností to pak celé posouvají ještě o kus dál. Kombinace alespoň trochu uvěřitelně se tvářících moderních konfliktů (což je vzhledem k historii série velký posun), strategické hloubky, dynamických herních prvků a především chytré zakomponování titulních generálů s unikátními schopnostmi, dělá z Command & Conquer: Generals jednu z nejlepších a nejzajímavějších strategií klasického střihu.

(Vyšlo v září 2017 na PC – naše recenze)

Armády složené z různorodých zvířátek, stylová pixelartová grafika a velký důraz na přímočarou, nijak komplexní hratelnost – může to fungovat? Ano, zcela jistě může a Tooth and Tail dokazuje, že v rámci strategického žánru je pořád spousta prostoru pro odlišné přístupy jak co do témat, tak do hratelnosti. Jde totiž o parádně svižnou strategii bez komplikovaného managementu základen či zdrojů, kdy díky osekání o zbytečně složité věci není hra triviální, ale rychlá, chytlavá a návyková.

Díky důrazu na souboje, nikoliv správu všeho možného, je Tooth and Tail nesmírně taktická a mnohem víc tu záleží na skladbě jednotek, kontrole mapy a vašich schopnostech se rozhodovat velice rychle a zároveň dobře. Své postupy budete neustále měnit, pořád se budete přizpůsobovat stavu na bojišti, a i to dělá z Tooth and Tail skvělou RTS. Díky tomu a také díky svému kouzelného zvířecímu stylu může hra nabídnout solidní porci zábavy jak nováčkům, tak veteránům – pro ty může být Tooth and Tail příjemnou alternativou ke všem výše zmíněným „velkým“ hrám.

(Vyšlo v únoru 2009 na PC)

Etalon toho, jak má vypadat skirmishová realtime strategie. Kampaň zcela zavrhla budování základny a vytvořila vlastní koncept Company of Heroes, ovšem ve světě Warhammeru 40,000… a v mnohém jej i překonala a vylepšila. Panuje tu důraz na využití krytu, správné použití jednotek na místě, kde je třeba zrovna jejich specializace a koordinace všech mužů na bojišti. Svoje jednotky vybavujete zbraněmi a výstrojí, které během kampaně získáte a samy o sobě i získávají levely a nové schopnosti. Celá kampaň je nelineární a vy si vybíráte, kam se vaše partička z kapituly Blood Ravens vydá bojovat.

Nutno říct, že DoW2 hodnotíme i z toho pohledu, že k němu máte dva datadisky. Chaos Rising, který k předchozím frakcím, což jsou Adeptus Astartes, Orkové, Tyranidi a Eldaři, přidává Chaos Space Marines a samozřejmě novou kampaň. Druhý Retribution přidává ještě Imperiální Gardu s inkvizitorkou Adrestií. Je jedno, jestli toužíte po skvělé hře z WH40K anebo skvělé skirmishové RTS, Dawn of War 2 je vrcholem trilogie těchto her.

(Vyšlo v květnu 2024 na PC)

Jestli máte chuť na moderní válku s věrohodně zpracovanou technikou, tak s WARNO nešlápnete vedle. Jde vlastně o duchovního pokračovatele Steel Division a Wargame, který zobrazuje konflikt případné třetí světové války. Alternativní historie ukazuje, jak by dopadla Studená válka, kdyby se pořádně rozhořela.

To znamená zásadní změnu paradigmatu vedení války. Už se nespoléháte na kámen, nůžky, papír. I pěchota u sebe nosí moderní raketomety, které si dokáží poradit třeba s tankem. Nepřetlačujete se o nadvládu nad frontou, ale zabíráte strategické body, a v žádném případě nechcete soupeři přenechat panování nad oblaky. Pokud chcete krásnou, náročnou a autentickou moderní strategii, WARNO je náš tip.

(Vyšlo v lednu 2019 na PC – naše recenze)

Nemusíte být fanoušky Warhammeru 40,000, aby vás Battlefleet Gothic Armada 2 bavila (ale neuškodí to). Zatímco ve strategické části se staráte o povedený příběh a svou flotilu lodí, v té taktické nastupuje na řadu samotné bojování ve vesmíru, tentokrát v podobě 2D plánu. Nádherná grafika ukazuje monstrózní lodi, jejich nejrůznější zbraně od makrokanónů až po živoucí torpéda Tyranidů i objekty ve vesmíru, které slouží jako taktické prvky, se kterými musíte počítat.

Battlefleet Gothic Armada 2 vypadá v bitvě skvěle, ale hodně často budete využívat zastavení času, abyste zkontrolovali, co se vlastně děje. Svou flotilu musíte řádně mikromanagovat. Už se vašemu destroyeru dobilo přední dělo? Nejsou lehčí fregaty, které jste vyslali ohrožovat slabší kusy nepřítele příliš na ráně? Dokončila vlajková loď obrat, aby mohla spustit drtivou baráž ze všech bočních děl? Drží všichni vaši kapitáni nervy na uzdě nebo musí palubní komisař někomu z nich prohnat hlavou projektil? Dokážete zrychlit, aby váš transport nenabral sebevražedný taran flotily Chaosu? Tenhle zážitek je prostě unikátní a stojí za to si projít všechny kampaně.