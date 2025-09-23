Borderlands 4 – tipy a triky, jak vylootovat celý Kairos

Borderlands 4 je nabité akcí, zbraněmi i šíleným humorem. Ale pokud chcete z chaosu vytěžit maximum a neskončit pod hromadou nevyužité kořisti, hodí se znát pár triků. Přinášíme deset tipů, které vám ulehčí začátky, pomůžou se zorientovat v inventáři a ukážou, jak co nejlépe využít potenciál vaší postavy i světa kolem.
1) Proběhněte kampaní co nejrychleji
Máte chuť okamžitě prozkoumat obrovský otevřený svět? Raději s tím počkejte. Nejprve dokončete hlavní kampaň. Důvodů je hned několik: svět se přizpůsobuje vaší úrovni, takže všechny aktivity zůstávají relevantní i později, kdy začnou padat vzácnější kousky vybavení. Některé vedlejší dungeony se navíc otevřou až po klíčových příběhových milnících.
Po kampani budete zhruba na 30. úrovni – ideální čas pustit se do vedlejších úkolů, sbírání předmětů nebo vyzkoušení nové postavy. S tou začnete rovnou na 30. levelu a kampaň můžete úplně přeskočit. Hlavní výhodou je ale odemčení specializací, do nichž získáváte zkušenosti podobně jako do klasické úrovně postavy. Pokud byste mapu prošli předčasně, skončíte třeba na 50. levelu, ale do specializací budete naskakovat stejně jako na třicítce.
2) Naučte se pracovat s inventářem
Kořist se na vás bude hrnout ze všech stran. Na začátku berte vše a zkoušejte různé značky i typy zbraní. Jakmile ale narazíte na fialové a zlaté kousky, nižší raritu už moc neřešte – většinou jde o odpad. Pomůže vám funkce, která věci rovnou označí jako k prodeji, a pak je jedním klikem prodáte u automatu. Přehlednost vám usnadní i filtry přímo v inventáři, které se vyplatí řešit hlavně na maximu, kdy stavíte konkrétní build. Díky označování předmětů je navíc můžete posílat rovnou do sejfu sdíleného napříč účtem. To se hodí při zakládání nové postavy, protože začínat na 30. úrovni s obyčejnou šedou výbavou není žádná zábava.
3) Grind bossů snadno a rychle
Nejlepší kořist padá z bossů, kteří mají vlastní seznamy unikátních předmětů. Po prvním poražení se poblíž otevře tabule Moxxi, kde můžete souboj za poplatek kdykoliv zopakovat. Záporáky z misí zase vyvoláte přes nabídku úkolů – stačí přeskočit na dokončené mise. Na začátek doporučujeme bosse Splashzone z lokace Coastal Bonescape, který má solidní legendárky a jde porazit během pár vteřin.
4) Lokace, které neminout
Už během kampaně stojí za to navštívit některé vedlejší lokace. V první řadě věže a body rychlého cestování – stačí vyčistit oblast, získat klíč a lokalita je vaše. Později vám to ušetří spoustu času. Dále se zaměřte na vaulty. V každém regionu najdete jeden, ale pro odemčení potřebujete trojici klíčů. Odměnou jsou jedny z nejlepších bossfightů, unikátní lokace a hlavně permanentní upgrady, například lepší úhyby nebo delší dolet jetpacku.
5) Testujte, testujte, testujte
Na první pohled to vypadá jasně – kdo chce odstřelovat, vezme sniperku, kdo preferuje kontaktnější boj, sáhne po brokovnici. Jenže ve skutečnosti zbraně fungují specificky podle výrobce. Jedna z nejlepších zbraní na střední vzdálenost byla v mém případě brokovnice od Jacobsu, zatímco sniperka od Vladofu se chovala spíš jako kulomet. Proto testujte vše, včetně módů střelby, podvěsů a speciálních efektů. Platí to i pro granáty nebo další vybavení – komunitou oblíbený build postavený na obyčejném zeleném noži ukazuje, že síla nemusí být vždy v raritě.
6) Využívejte elementy i prostředí
Základní pravidlo Borderlands zůstává: modré štíty likviduje elektřina, žluté brnění kyselina a červené zdraví oheň. Nemusíte mít ale vždy všechny elementy po ruce, proto využívejte sudy v prostředí a interaktivní prvky v arénách. Ty vám pomohou rychle zvrátit bitvu nebo se dostat k odstřelovačům. Novinkou jsou i stěny, po kterých lze šplhat. Pomůže vám také dron, který kromě navigace zvýrazní i interaktivní místa vhodná k pohybu.
7) Upgradujte rovnoměrně
Za eridium vylepšujete inventář, banku, zásobníky i munici. Na začátku se vyplatí hlavně zvětšit kapacitu batohu, ale nezapomínejte ani na munici. Zbraň, která se zdála úsporná, může být za chvíli nahrazena automatem, který zásoby vyplýtvá během pár přestřelek. Mít rezervu je vždy lepší, než se trápit se slabší výbavou.
8) Vylepšení vozidla nejsou jen na okrasu
Vylepšení vašeho vozidla jsou trochu nelogicky schovaná v nastavení vzhledu. Kromě výběru skinu a barevného schématu můžete totiž zvolit i od jakého výrobce budete mít mašinu seřízenou – liší se rychlostí, akcelerací i ovladatelností. Nové kity získáte v rámci úkolů a výzev, proto se vyplatí nastavení pravidelně kontrolovat. Rozdíl v rychlosti nebo ovládání bývá znatelný a může vám ušetřit spoustu času.
9) Nelpěte na výbavě ani schopnostech
Legendární zbraň může být skvělá, ale rychle zastarává, protože se neškáluje s úrovní. Nebojte se proto arzenál obměňovat. Stejně tak se nefixujte na jediný strom dovedností – respekt za poplatek je dostupný v každé základně a experimentování se vyplatí. I když se zpočátku může zdát, že je cena vysoká, za chvilku pro vás statisíce budou drobné na svačinu. Zároveň s tím se neomezujte jen na jedinou větev dovednostních stromů. To, že jsou pasivky vedle sebe, ještě neznamená, že využijete jejich kombinaci. Pamatujte si také, z jakého bosse padla vaše oblíbená zbraň. Je totiž šance, že ji z něj získáte znovu.
10) Dávejte dýška a sbírejte klíče
Unikátní zbraně se dají získat i jinak než grindem bossů. Stačí házet peníze do sklenice u Moxi a odmění vás legendárním kouskem. Opakováním můžete získat více typů zbraní. Další možností je sledovat týdenní obchod s legendární výbavou nebo využívat Shift kódy, které přinášejí kosmetiku a hlavně zlaté klíče. Ty otevřou speciální truhlu v základně – ale vyplatí se s nimi počkat na vyšší úroveň, aby odměna měla skutečnou hodnotu.