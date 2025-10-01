Crusader Kings III po pěti letech: které DLC se vyplatí koupit a které radši ignorovat?

Podobně jako u druhého dílu, i Crusader Kings III se pět let po svém vydání dostali do situace, ve které může nového hráče zahltit spoustou DLC. Nováčci středověkého sandboxu se tak chtě nechtě budou rozhodovat, která rozšíření si pořídit a která ne. Důvod je zcela prozaický: kompletní nákup všech by vás i v balíčku s 20% slevou vyšel na 4100 korun, a to není částka, kterou chcete prostě vydat hned na začátku své cesty hrou.
Může se také stát, že jste už hru zkusili, zvládli v ní odehrát pár (desítek) hodin a teď přemýšlíte, jak svůj zážitek vylepšit. Pro nováčky i zkušenější jsme připravili tenhle základní přehled, který by vám měl pomoci rozhodnout se, která DLC chcete koupit jako první, která počkají až budete zkušenými středověkými vládci, a která počkají… až budou v nějaké slevě.
Celé hodnocení vychází z mé zkušenosti se hrou, která se momentálně blíží 400 hodinám čistého času. Hodně podporuje můj styl hraní, který cílí víc na roleplay a občasnou optimalizaci voleb, nikoliv minmaxování, což je disciplína sama o sobě. Aby bylo vše komplikovanější, Paradox rozděluje skupiny DLC na kapitoly, které můžete také kupovat vcelku. Takže vezmeme jednotlivé kapitoly a rozšíření postupně.
Kapitola I
Royal Court – naše recenze
Rozšíření, které přidává váš vlastní trůnní sál (tedy až se stanete králem), jeho zdobovení artefakty, přijímání poddaných, správu celého dvora a možnost hybridizace kultur.
Jde čistě o zážitkové rozšíření, které vám nezvětší mapu a podobně, ale dodává hře funkční složku, která dělá hodně pro roleplay i snahu zefektivnit svoje statistiky pomocí vystavených artefaktů a rozhodnutí během audiencí u panovníka, tedy vás. Určitě není nutné si pořizovat Royal Court hned do začátku, ale jakmile se s hrou seznámíte, myslím, že by sem měly vaše finance směřovat. Popravdě by se mi bez této funkce nechtělo už hrát.
Northern Lords
Jeden z řady Flavour Packů, tento je zaměřený na seveřany. U Flavour Packů hodně záleží na tom, jestli chcete dané období, kulturu a lokalitu hrát. Northern Lords ale podle mě patří k těm nejlepším. Umožňují vám se jako správný Viking sbalit a vyrazit pryč a založit stát jinde. Celkově jde prostě o sympatické a smysluplné rozšíření základní hry. Pokud nikdy na seveřany nesáhnete, nemá smysl kupovat, ale je to podle mě škoda.
Fate of Iberia
Flavour Pack přináší primárně mechaniku Iberian Struggle, která hodně modifikuje pravidla na Pyrenejském poloostrově a představuje neustálé přetahování se o moc mezi křesťanskými a muslimskými státy. Podle mne jde naopak o jeden z nejslabších systémů. Pokud nejste vysloveně fanoušky dané doby, můžete s klidem celé tohle DLC vynechat. Umělé vyplňování bodíků ve fázích samotného zápasu působí příliš mechanicky a popravdě mě celý Struggle tak obtěžoval, že jsem ho chtěl ukončit jakkoliv, hlavně ať už mě neomezuje. Věci unikátní pro Pyreneje jsou milé a příjemné, ale utápí se v implementaci Iberian Struggle.
Fashion of the Abbasid Court
Kosmetický balíček, který je zdarma v rámci Kapitoly I. Pokud si ji koupíte celou, není důvod si jej nenainstalovat, ale jde jen o milý bonus.
Friends & Foes
Takzvaný Event Pack přináší události, které vám ve hře náhodně vyskakují. Friends & Foes stojí mimo systém kapitol a buď je můžete koupit v rámci Starter Edice nebo obvykle za cenu 5 eur, což celkem jasně určuje, co od rozšíření čekat. Zpracování dětství, přátelských a nepřátelských vztahů je pro roleplay hezké, ale celkově mám z DLC pocit, že mohlo být v rámci free updatu a nic by se nestalo. Takže si ho kupte, až budete mít někdy při pátém, šestém hraní chuť si přidat něco nového. Rozhodně nejde o povinnou koupi.
Kapitola II
Tours & Tournaments
Masivní rozšíření, které nabízí propracované turnaje, velké svatby a také detailnější cestování po mapě světa. Vynikající DLC, které by si měl určitě pořídit každý, kdo zjistí, že ho Crusader Kings III baví. Nabízí obrovské množství obsahu pro roleplay a celkové vyžití. Cestování náhle dává větší smysl a stejně tak dává smysl vybírat kudy pojedete. Turnaje jsou samy o sobě velká událost, na kterou se pokaždé těšíte a prožíváte je do poslední disciplíny. Rozšiřuje se i celý koncept rytířů a proto prostě představují Tours & Tournaments možná první DLC, které byste si měli pořídit.
Jak název napovídá, jde primárně o chráněnce a strážce, tedy vysílání dětí na cizí dvory s úmyslem, aby se naučily něco nového nebo směna za rukojmí. Své chráněnce můžete také ovlivňovat, a když dojde na problém, pokud máte dobré vztahy, třeba vám přivede od svého rodiče i pomoc. Wards & Wardens stojí stejně jako další Event Packy 5 eur, ale na rozdíl od Friends & Foes tenhle doporučím mnohem výrazněji. Díky celému systém máte větší pocit, že žijete ve světě, který spolu interaguje a víc se cítíte jako středověký vládce. Za 5 eur jde o velmi solidní rozšíření.
Legacy of Persia
Podobný případ jako Fate of Iberia. Pokud vás Persie zajímá a chcete v ní hrát, má pro vás celý balíček smysl. Jestli ale víte, že se budete většinu času pohybovat mimo Persii, nejspíš si obsahu ani nevšimnete. Pokud ale chcete zkusit místní zápas mezi nově vznikajícími státy a oceníte unikátní jednotky, stavby, vlastnosti dynastie a podobně, nejde vskutku o špatné rozšíření. Systém Intermezza mi nepřišel tak omezující a vše pohlcující jako Iberian Struggle a Legacy of Persia si udržuje svou unikátní atmosféru. Jde o přesně ten typ rozšíření, které si koupíte v závislosti na svých zájmech v rámci hry.
Elegance of the Empire
Kosmetický balíček, který je zdarma k druhé kapitole. Představuje módu střední Evropy a Svaté říše římské. Opět platí, že zadarmo dobré, platit jen v případě, kdy vážně potřebujete historicky přesnější oblečení a regálie.
Kapitola III
Legends of the Dead – naše recenze
Pro mě velmi diskutabilní DLC, které jsem i recenzoval. Přináší epidemie, systém nemocí, jejich šíření a prevence. Což je pro simulaci středověku docela dost důležité. Systém legitimity, kde musíte veřejnost přesvědčit, že nejste nějaký nepodarek, který se na trůnu ocitl omylem, je hezký bonus, ale samotný systém legend mi ani rok a půl po recenzi k srdci nepřirostl – spíše naopak, povětšinou ho ignoruji. A v tom spočívá problematika, jestli toto rozšíření za 20 eur doporučit. Nemoci považuji za důležitou součást hry, ale ne natolik, abyste platili jako za skoro velké DLC. Počkal bych na případnou slevu. Rozhodně nejde o základní stavební kámen.
Wandering Nobles
Další event pack, tento se zaměřuje na události a bonusy během cestování. Popravdě jde pro mě o jeden z nejméně užitečných placených balíčků. Ano, hezké bonusy, ale působí dost nekoherentně a obohacují především okrajové styly hraní. Pořád je to jen 5 eur, ale z event packů je tento podle mě nejméně potřebný.
Roads to Power – naše recenze
Toto je naopak velké rozšíření, které nemám problém doporučit v rámci první vlny nákupů. Na první pohled sice „jen“ masivně rozšiřuje možnosti v Byzantské říši. Ale celá administrativní správa, vliv v rámci dvora a podobně, dělají z Byzance opravdu velmi unikátní hru v rámci celého ekosystému Crusader Kings III a myslím, že by si ji měl každý alespoň jednou zkusit. Navíc Roads to Power přináší hraní za dobrodruha, kdy prostě vandrujete se svým táborem po mapě, plníte kontrakty a můžete být… no, skoro vším. Pokud vás Byzanc nezajímá, je to další hlavní argument proč si Roads to Power pořídit.
Celý systém tábora je zábavný, stejně tak kontrakty a vytváření sítě kontaktů. Můžete být žoldnéř s vlastní armádou, kterého najímají vládci, lovci odměn, lupiči, vrahové, vědci… Jde o docela zásadní rozšíření možností, jak hrát a umožňuje hodně roleplaye a vytěžení spousty zábavy ze strategicko-simulačního sandboxu. Jakmile několikrát projedete základní hru, Roads to Power bych pořídil s Tours & Tournaments, abyste se mohli jako potulný rytíř na turnaji ukázat, získat přízeň dámy a pak s ní třeba utéct na jiný kontinent, zatímco vás nahání její zhrzený manžel. Ano, takto začal rod von Arsteinů budovat svou slávu v jižním Španělsku… DLC sice stojí 30 eur, ale v tomto případě je cena na místě a za poskytnutý obsah stojí.
Couture of the Capets
Kosmetický balíček pro Francii ve vrcholném středověku v rámci Kapitoly III. Platí to, co u ostatních kosmetických packů.
Kapitola IV
(Kapitola IV ještě v době psaní tohoto článku není kompletní)
Khans of the Steppe – naše recenze
Vaše mongolské rozšíření, pokud jste toužili po tom stát se Čingischánem… a nebo zažít, jaké to je, když se mongolská horda pomalu rozšiřuje k vašim hranicím a nezdá se, že by ji něco mělo zastavit. Kompletně převrácená pravidla hry, kdy se nomádům na východě (nejde jen o Mongoly) žije zcela jinak a zcela jinak se za ně hraje. Jak psal Vašek ve své recenzi, konečně si můžete zahrát historicky přesný vzestup Mongolů a změnit svůj pohled na to, jak vnímáte hranice ve hře. Pokud víte, že chcete zkusit hru východní nomády, určitě si tohle DLC pořiďte, je skvělé.
Jen pozor, velmi dobře ukazuje, jak moc nezastavitelná se mongolská horda zdála Evropanům a vlastně i všem státům mezi Evropou a východním okrajem mapy. Někteří hráči si raději DLC někdy při startu vypínají, pokud si chtějí užít hraní bez hrozby z východu, protože Horda se prostě valí a pokud se hodně nesnažíte, může pohltit i Evropu – pokud se dřív nerozpadne. Mimochodem, až přijde rozšíření Mandate of Heaven, bude mít ještě větší efektivitu, protože se rozšíří mapa na východ až k Japonsku včetn. Za chány tak budete mít mnohem víc prostoru na expanzi a interakce. Doporučuji, byť ne nutně do začátku.
Coronations
Zatím poslední DLC, opět event pack za 5 eur. Pro mě velmi diskutabilní rozšíření, protože primárně přidává jen možnost, respektive nutnost pro krále uspořádat ne zrovna levnou korunovaci, jinak dostáváte postihy k oblibě. Souhlasím, že za 5 eur to není špatné DLC, ale aktuálně mi jeho implementace nepřijde nejšťastnější. V prvotních fázích hry se pro novopečené krále stává korunovace příliš velkým výdajem, bez kterého se ale jejich říše ještě víc destabilizuje. A popravdě, když uvidíte desátkou korunovaci, uvidíte, že tu není moc variability v událostech. Pokud potřebujete nahrabat nějaké bodíky, na cizí korunovaci pojedete, ale roleplaye tu moc nenajdete. Aktuálně bych toto rozšíření spíš nekupoval, ani herně mi nepřijde povedené.
North African Attire
Další kosmetický baliček, tentokrát za 5 eur a nabízí nové oblečení, výzdobu a styl pro severoafrické národy. Pokud zde chcete několik her strávit, má pro vás smysl, protože hodně pomáhá koloritu regionu. Jinak ale ruce pryč, když nekoupíte tohle DLC a Coronation, máte 10 eur, za které budete moci koupit chystané Mandate of Heaven a s ním i větší mapu, Čínu, Japonsko… snad se povede.
Jak bych tedy doporučil kupovat jednotlivá DLC? Nejprve si hru vyzkoušejte, abyste věděli, že vás bude bavit i po deseti, dvaceti hodinách. Následně bych sáhl po Tours & Tournaments a Roads to Power pro vylepšený masivní základ. Později pak v tom to pořadí po: Royal Court, Legends of the Dead a Wards and Wardens. Pak už postupujte podle svého „regionálního“ zaměření. Khans of the Steppe stojí trochu mimo, myslím, že v pravý čas by mělo jít o DLC, které nevynecháte, protože zcela radikálně mění celý prožitek.