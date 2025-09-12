Hollow Knight: Silksong – tipy a triky pro přežití v broučím království

Vymodlená metroidvania Hollow Knight: Silksong by se díky roztomilé estetice broučků mohla jevit jako hra pro děti. Pravda ale nemůže být vzdálenější. V prokletém království Pharloom číhá smrt na každém kroku a kromě ní taky spousta obítžného skákání a soubojů s bossy, které vteřinovou nepozornost krutě potrestají. Hra je také velmi kryptická a málokdy napoví. Proto by se vám mohlo hodit jedenáct tipů do začátku, které vám snad putování malebnými úrovněmi usnadní.
1. Vracet se, vracet se, vracet se. Kouzlo každé metroidvanie spočívá v navštěvování starých míst a objevování tajemství, která vám byla nepřístupná, a nejinak tomu je v Silksongu. S každou novou schopností pohybu se vyplatí proběhnout neobjevené chodby v už navštívených lokacích. Taky se vyplatí navštěvovat uzly, jako je vesnička v Bone Bottom a Bellheart, často na tabuli objevíte nové vedlejší úkoly za lákavé odměny.
2. Vylepšete si jehlu. Tip, který bych rád býval měl při vlastním průchodu (lehký spoiler) – jakmile zlomíte kletbu vesničky Bellheart, hned nalevo od odpočinkové lavičky můžete vyšplhat do vyšších pater osady. Plošiny se dají jednoduše přehlédnout. Tady narazíte na postavu Pinmastera, který vám vylepší útok. První je zdarma, k dalším potřebujete speciální olej.
3. Jak na pogování? Bez ovládnutí útoku ze vzduchu, kterým se můžete odrážet od objektů v prostředí, se neobejdete. Hornet v základu disponuje navíc obtížně zvládnutelným útokem pod úhlem 45°. Pogování si ale můžete výrazně usnadnit, pokud najdete Reaper Crest. Ten sice zpomalí vaše útoky, budou ale silnější. Vedlejším efektem je i změna vzorce při útoku ze vzduchu, kdy Hornet seká v oblouku, nikoliv pod úhlem. To výrazně zjednodušuje právě pogovací skákačkové pasáže. K Reaper Crest se dostanete na vrcholku kaple v lokaci v lokaci Greymoor.
4. Nemusíte postupovat jednou cestou. Mapa Silksongu je spletitá. Byť existuje nějaká „ideální“ cesta, kudy jednotlivé lokace procházet, největší zábava pramení z vlastního objevování. Příkladem může být třeba raný biom Hunter’s Marsh, kde se poprvé setkáte právě s výše zmíněným pogováním. Doporučuji se jí vyhnout a vrátit se do bažin až potom, co získáte Reaper Crest, zůstane vám na hlavě více vlasů.
5. Ovládněte pohyb ve vzduchu. Silksong je o skákání stejně jako o soubojích. Vlastně i v soubojích musíte být neustále v pohybu. Naučte se podvědomě uhýbat ranám a přeskakovat protivníky. Hlavně dostaňte do krve „dash“. Je to extrémně silný nástroj v soubojích, ale i při obtížných akrobatických pasážích. Mimochodem, ve vzduchu se můžete i léčit. Použití schopnosti vás na chvíli nechá levitovat, čímž se dá šikovně vyhnout některým úderům hlavně v boss arénách.
6. Odrážení projektilů. Většinu předmětů, které se na vás od nepřátel valí, můžete včasným útokem odrazit. Některé jen neškodně padnou stranou mimo obrazovku, jiné ale můžete odpinknout zpět k protivníkovi. Hodně si tím pomůžete i u plošinek, kdy vás nečekaný projektil může nepříjemně překvapit – nevyhýbejte se jim, zaútočte zpět!
7. Lákání protivníků. Stisknutím pravého analogu umí Hornet rozzuřit nepřítele na obrazovce. Je to šikovná pomůcka hlavně na skupinky protivníků, které chcete oddělit a vypořádat se s každým zvlášť.
8. Nástroje nejsou jen na okrasu. Arzenál vrhacích dýk, kopí a ježků, které má Hornet k dispozici, není nutné si šetřit. Ano, sice za používání platíte úlomky ulit, ale těch se všude válí spousta. Vrhací zbraně vám pomohou se strategicky vypořádat s nepřáteli ještě předtím, než byste s nimi museli bojovat. Extrémně užitečné jsou taky u bossů, kdy v posledních nebezpečných fázích soubojů dokáží ukousnout velkou část zdraví.
9. Broučí kartografie. Byť si mapy jednotlivých biomů musíte koupit u uzpívané Shakry, vyplatí se pořídit i ukazatele laviček, rychlého cestování, a hlavně odznáčky pro umisťování vlastních značek. Mapa Silksongu je obrovská a rozhodně si nebudete po dlouhých hodinách pamatovat místa, kam jste dříve nevyskočili a můžete se k nim vrátit po obdržení dvojskoku. Dělejte si poznámky o dveřích, které jste neotevřeli, vedlejších postavách, které jste potkali, či plošinách, kam se vám nedaří dostat.
10. Mějte u sebe vždy alespoň 100 růženců. Celá řada checkpointů a bodů pro rychlé cestování se odemkne až po zaplacení. Není nic horšího než u sebe nemít měnu a riskovat souboje, ve kterých ji získáte.
zdroj: Team Cherry
11. Nenechte se odradit náročností. Silksong je jedna z těch her, u kterých může trvat, než vám „docvakne“. Když stojíte před překážkou, kterou se vám hodiny nedaří překonat, nezoufejte. Zkuste to druhý den, nebo se vydejte někam jinam. S velkou pravděpodobností narazíte na nějaký předmět, který vám počínání usnadní. Někdy je ale nutné se zabejčit a se zatnutými zuby se silou dostat dál i za cenu mozolů.