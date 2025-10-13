10 tipů a triků pro hraní Battlefieldu 6

Střílečková série Battlefield proslula svými rozlehlými mapami i důrazem na týmovou spolupráci. Nejnovější Battlefield 6 přináší zpracování moderní války s novými prvky, které mění tempo i dynamiku boje – od univerzální možnosti oživování v rámci družstva až po systém výzev a upravitelných tříd. Aby mohl váš výsadek na bojiště proběhnout hladce, připravili jsme deset osvědčených tipů, které vám pomohou zefektivnit postup a zvýšit nejen svůj týmový přínos.
1. Dokončete kampaň na nejvyšší obtížnost a získejte elitní zbraň
Singleplayerová část sice není středobodem zájmu, nicméně pokud ji dohrajete na nejtěžší obtížnost, dostanete užitečnou odměnu – balíček s B36A4, plně vybavenou útočnou puškou s odemčenými doplňky. Kampaň trvá přibližně pět hodin a hlavní rozdíl v obtížnosti oproti normální spočívá v tom, že vás AI spojenci nemohou oživit. Postupujte proto trpělivě, využívejte krytí a zbytečně neriskujte.
2. Sledujte výzvy
Řada zbraní a gadgetů se v BF6 neodemyká automaticky levelováním, ale pouze plněním výzev, které se zpřístupní od 20. úrovně. Výzvy jsou rozděleny podle tříd a typů zbraní a nelze je plnit v libovolném pořadí. Pokud je budete ignorovat, může se vám klidně stát, že nebudete za postup dostávat skoro žádné užitečné odměny. Doporučujeme tedy pravidelně kontrolovat záložku Challenges a plánovat si jejich postupné plnění.
3. Využijte boty pro trénink i postup
V režimu s počítačem ovládanými protivníky můžete efektivně farmit zkušenosti i odemykat zbraně, aniž byste museli čelit tlaku plného serveru s živými hráči. Můžete si taky vytvořit vlastní server a naplnit ho AI protivníky, kteří sice nepatří mezi nejbystřejší vojáky v poli, ale každá zkušenost se počítá. Ideální způsob, jak se seznámit s mapami a mechanismy v klidnějším tempu.
4. Hrajte v týmu – XP bonusy se vyplatí
Battlefield 6 odměňuje týmovou spolupráci. +5 % XP získáte při hraní v partě, +5 % navíc při hraní na PS5 a dalších +5 % v případě, že mají dva členové party aktivní předplatné PlayStation Plus (bez ohledu na to, na jaké platformě hrajete vy).
Majitelé edice Phantom či předobjednávek mohou také využít dočasné XP boostery, které se aktivují z pauzovacího menu. Ovšem pozor, odpočet běží v reálném čase, takže je namístě je aktivovat v době, kdy hodláte aktivně hrát.
5. Opravujte a doplňujte vozidla na základně
Letecké i pozemní stroje mohou být extrémně účinné, pokud jsou správně udržované. Namísto nouzového přistání uprostřed bitvy se vyplatí vrátit se na základnu, kde lze rychle opravit poškození a doplnit munici. Zkrátíte tak čas mimo akci a zároveň prodloužíte životnost bojového vozu či letounu.
6. Využívejte krytí a kontrolované dávky střelby
Battlefield 6 má velmi krátký time-to-kill, takže na otevřeném prostranství zpravidla vydržíte jen pár sekund. Klíčem jsou neustále přesuny od krytu ke krytu a střelba v krátkých dávkách, která snižuje rozptyl i možnost odhalení na minimapě. Zbraně s podvěsným držákem můžete přimontovat na překážku pro větší stabilitu, je však nutné dávat pozor na možné obcházení z boku.
7. Přepínejte kadenci a vypínejte příslušenství
Mnoho zbraní umožňuje měnit režim střelby mezi jednotlivými ranami, dávkami či plnou automatikou. Na gamepadu stačí zamířit a stisknout dolů na D-padu. Mimo míření tímto tlačítkem vypínáte laser nebo svítilnu, které zlepšují přesnost, ale zároveň prozrazují vaši pozici. Pamatujte, že i drobná taktická rozhodnutí mohou mít velký vliv na vítězství.
8. Aktivně označujte nepřátele
Označování je často podceňovanou, avšak mimořádně užitečnou funkcí. Stisknutím Q / L1 můžete označit nepřátele či vozidla a zobrazit je tak na minimapě celému týmu, což se hodí nejen v momentech, kdy viditelnost omezuje prach nebo kouř. Navíc za označování protivníků dostáváte bonusové body.
9. Spolupracujte a oživujte
V Battlefield 6 může každá třída oživovat padlé spoluhráče ze stejného squadu. Stačí přistoupit a podržet příslušné tlačítko interakce. Support to zvládne nejrychleji, zejména s defibrilátorem, který vás do boje vrátí okamžitě. Jelikož se spoluhráči vracejí pouze s polovinou zdraví, správný parťák je počastuje ještě lékárničkou na cestu. Kolektivní přežití a týmová koordinace jsou přece jen mnohdy důležitější než individuální K/D.
10. Optimalizujte nastavení a hrajte se sluchátky
Malé úpravy nastavení mohou mít poměrně podstatný dopad na vaši bojeschopnost. Snižte citlivost míření o několik bodů pro lepší kontrolu nad mířením. Pro čistší obraz klasicky vypněte motion blur a filmové zrno. A používejte kvalitní sluchátka – směrové audio v BF6 umožňuje poměrně přesně určit polohu nepřátel podle kroků a výstřelů. Doporučujeme taky vypnout efekt „tinnitus“, který přehlušuje okolní zvuky při zranění.