Arc Raiders – tipy a triky, jak přežít ve světě smrtících robotů

Do Arc Raiders se dá vplout docela snadno. Nemusíte řešit tisíc statistik zbraní, bát se, že o všechno přijdete a nebudete mít na nové vybavení, nebo že vás hra bude nějak přehnaně trestat za neúspěch. Přesto se najde několik věcí, které vás jako nováčky můžou překvapit nebo zcela minout. Ostatně třeba na to, jak přeměnit batoh, který dostanete k výbavě zdarma na klasický, jsem přišel až po nějakých dvaceti hodinách. Přinášíme proto Čtěte, ať je netratíte jako já.
1) Nebojte se používat náhodnou výbavu zdarma
Hra vám od začátku nabízí možnost se na povrch vydat s výbavou zdarma. Ta obsahuje slabší batoh bez bezpečné kapsy, náhodnou šedou zbraň a několik spotřebních předmětů, mezi kterými je vždy doplňovač štítu a obvazy. Pokud nejdete vyloženě do těžké lokace pro specializovanou kořist nebo na lov větších robotů, jedná se o ideální možnost. Hlavně, než se naučíte mapy a taktiku boje. Když umřete, neztratíte nic ze svého skladiště a pokud se vrátíte, můžete zbraně dál používat nebo třeba prodat. Pokud navíc po návratu navštívíte v Esperanze doktora Lance, jde slabší batoh vyměnit za jeden ze tří základních, a ještě na tom vydělat.
2) Prodávejte s rozumem
Ve hře najdete hromady předmětů. Doporučuji nezačínat hned s prodejem nebo rozkládáním. Často se totiž může stát, že jsou užitečné v pozdější fázi hry, ať už na vylepšení nebo třeba pro zadavatele úkolů. Dejte tomu čas. Naplňte skladiště, prodávejte přebytky toho, co se vám příliš hromadí a vylepšujte postupně za získané peníze kapacitu skladu. Časem jsem zjistil, že základní zbraně nemá vlastně cenu škudlit, stejně jako štíty nebo batohy. Jejich výroba je levná, a když zpočátku používáte výbavu zdarma, ani je nepotřebujete. Sklad se vám hodně vyčistí kolem dvacáté úrovně, kdy budete moci začít investovat do expedice. Nezapomínejte ani na semínka, která se řadí mezi základní suroviny a můžete za ně obchodovat s Celeste. Ta podle vaší úrovně nabízí užitečné komponenty, za které nedáte jinak ani floka a její inventář se každý den obnovuje.
3) Starejte se o kohouta
Kohout Scrapy, který bydlí ve vaší dílně, je neocenitelným pomocníkem. Pravidelně vám nosí základní materiály a po pár vylepšeních je na povrchu vlastně vůbec nebudete muset sbírat a vystačíte si s tím, co vám daruje tenhle opeřený miláček. I proto je dobré se do jeho upgradu vrhnout co nejdřív. Najít pro něj vzácné materiály může být ale trochu oříšek. Budete potřebovat kočičí pelech i psí obojek. Oba předměty se dají nalootovat v obytných oblastech. Pak přijde na řadu ovoce. Olivy a broskve se nejlépe shání v mapě Blue Ridge, kde je lokace doslova pojmenovaná olivový sad. Kromě toho, co najdete popadané na zemi, můžete interakcí kopat stromů, ze kterých padnou další suroviny. Pro opuncie se vydejte na přehradu a hledejte shluky rozkvetlých kaktusů.
4) Slova jsou rychlejší než zbraně
Pokud vidíte jiného Ridera, kolikrát je nejlepší začít nejdřív mluvit a pak potenciálně střílet. Obvykle stačí z kontextového menu emotů vybrat „Don't shoot!“ Pokud se ozve to samé zpátky, máte napůl vyhráno. Je slušností to ještě stvrdit skrytím zbraně, popřípadě pozdravem. Občas se vyplatí zkusit volání o smír, i když na vás nepřítel zaútočí. Mohl vystřelit omylem nebo si konflikt rozmyslet ve chvíli, kdy ví, že můžete opětovat palbu. Díky povedenému systému komunikace můžete hráče třeba dalším emotem požádat, aby se s vámi spojil. Pokud kývne, nebudete sice v partě, ale výpomoc se hodí. V takovém případě určitě oceníte, že kontextovou klávesou při pingování lze přepnout na to, aby hlášky neslyšel jen váš tým, ale i hráči v okolí. Dobré je také pamatovat na to, že nejvíce pacifistů najdete v sólo hrách a čím větší jsou týmy, tím větší je i pravděpodobnost, že dojde na přestřelky.
5) Kam s body dovedností?
Ve hře zatím není možnost, jak přerozdělit body dovedností. Je tak dobré si udělat plán. Za mě se rozhodně vyplatí zpočátku investovat dva body do stromu přežití a odemknout si In-round Crafting. Ten totiž pomocí nové záložky v inventáři umožní vytvářet léčivé i útočné předměty přímo na bojišti a nestane se vám, že budete zoufale hledat obvazy nebo doplňovače štítů. Další nedocenitelní pomocníci jsou ve stromu mobility a jedná se o schopnosti Marathon Runner a Youthful Lungs. Zvýší vám totiž maximální staminu a zlepší jejich efektivitu. Dál už záleží na vašem stylu hry. Ještě ale zmíním poslední schopnost ve stromu přežití Security Breach, která vám umožní otevírat speciální skříně plné drahého vybavení i zbraní.
6) Poznávejte mapy i nepřátele
Snadno se může stát, že budete mapy procházet velice opatrně a jen běhat po povrchu a bezpečných lokacích. Každá budova je ale přístupná a lokace skýtají nejedno překvapení se skrytou kořistí. Na některá místa vás zavedou úkoly, proto je dobré je plnit co nejdřív. Mějte ale oči otevřené a zkuste si zapamatovat pozice přivolávačů sondy s vybavením nebo kde jsou jaké zamčené dveře. Bude se vám to hodit v pozdějších fázích hry. Navíc s výbavou zdarma si můžete bez rizika dovolit i odvážnější průzkumné výpravy. Totéž platí o nepřátelích. Základní drony jdou prostě ustřílet. Myslete na to, že stačí rozstřílet rotory a všímejte si, kde mají stroje pancíř. Dokonce i děsivá potvora jako Bastion se dá zdolat obyčejnou základní puškou Ferro, stačí jen dobrá pozice, trpělivost a dostatek munice. Hlavně ale předem zkontrolujte, kudy můžete z mapy zmizet. Časový limit může být proti vám a východy se postupně uzavírají. Ideálně se snažte nedostat do situace, kdy je poslední otevřený poklop přes půl mapy od vás a zbývá minuta do konce zápasu.
7) Naučte se hýbat
I když se to na první pohled nezdá, mají Arc Raiders celkem širokou škálu možností pohybu. Je dobré pamatovat, že se zastrčenou zbraní běžíte rychleji a šetříte drahocennou výdrž. Skluzy ze svahů vám zase neberou výdrž vůbec. Kotouly se liší podle toho, jestli je děláte ze sprintu nebo ne a naučit se je používat je nedocenitelné při boji proti robotům i lidem. Pád z výšky zase můžete zmírnit včasným stiskem skrčení, kdy místo poškození uděláte parakotoul. I smrtelný pád je pak možné zastavit chycením se římsy, žebříku nebo lana. Většinu pohybových akcí lze navíc vylepšit ve stromech dovedností. Nakonec vám třeba přelézání překážek nemusí vůbec ubírat výdrž nebo se přímo z něj můžete vymrštit do skoku. Ostatně skočit robotovi na záda a rozmlátit ho kontaktní zbraní je také regulérní taktika.
8) Zkoušky a jak na ně
Zkoušky se vám odemknou na patnácté úrovni. Přišlo mi, že hra pořádně nevysvětlí jejich detaily. Jedná se o týdenní sadu výzev, které vás posouvají po hodnoceném žebříčku. Hra vás náhodně přiřadí do skupiny stovky hráčů a s nimi soupeříte v bodovém hodnocení. Nejlepších třicet poskočí o dvě hodnosti, lidé uprostřed postoupí o jednu hodnost a nejhorších třicet nedostane postup vůbec. Úkoly přitom můžete plnit kdekoliv. Jakmile získáte nejlepší osobní skóre, hra vám to oznámí a po extrakci z mapy započítá. Vaše umístění se pak počítá ze součtu jednotlivých úkolů. Je proto dobré si vybrat jeden, který se na mapě budete snažit plnit a soustředit se na něj. Pokud navíc jde třeba o prohledávání určitého typu kontejnerů, nemusíte být první z party, kdo je otevře, ani z nich něco skutečně vybrat. Stačí jen nahlédnout dovnitř. Zkoušky jsou navíc pro všechny hráče stejné. Proto se připravte na to, že nebudete sami, kdo se o ně bude snažit. Navíc je jako všechny ostatní úkoly můžete plnit společně se spoluhráči v týmu, protože postup se započítává všem.
9) Všímejte si svého okolí
Přepad nepřátelských hráčů i neuvážené naštvání Arců vás může stát život bez ohledu na vaše vybavení. Pravděpodobně to nebude vina hry ani geniální taktiky oponentů, ale vaše nepozornost. Střelba je slyšet z dálky. Vybírání kontejnerů s kořistí taky. Jednotlivé druhy nepřátel vydávají typické zvuky a kroky se rozléhají v závislosti na povrchu, po kterém jdete. Často pomůže sledovat drony, které změnou barvy světlometu reagují na ruch v okolí. Když hráč padne, vypustí automaticky světlici a je možné tak vysledovat, kde se bojuje i s jakým zhruba výsledkem. Zvuky vydávají spadlé sondy s kořistí, ale i ukryté schránky Raiderů. Nemluvě o hejnech holubů a autoalarmech, které dokáží odhalit pozici vás i nepřátel. Občas se prostě vyplatí zastavit a zaposlouchat se nebo se porozhlédnout po okolí. Nezapomeňte i na výhodu toho, že hru vidíte z pohledu třetí osoby a můžete tak koukat za roh nebo přes kopec, aniž by vás zmerčili všichni v okolí.
10) Stavte se na střelnici
Trofej za návštěvu střelnice má jen osmnáct procent hráčů. Přitom se jedná o velice užitečnou lokaci. V bednách naleznete zbraně, příslušenství i munici. Na cvičných terčích si můžete vyzkoušet, jak se s čím střílí, jak střílet na dálku, ale třeba si i zkusit, jaký má vaše zbraň rozptyl při jízdě na závěsném laně. Nestane se vám pak tak snadno, že minete jen proto, že nemáte v oku nadsazování při střelbě na dálku nebo neumíte korigovat rozptyl zbraně.