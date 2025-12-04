16 nejlepších remaků a remasterů, které si teď můžete zahrát

S remastery a remaky se v posledních letech roztrhl pytel. Ne všechny jsou však kvalitní nebo modernizují kvalitní hry. Náš výběr 16 nejlepších remaků a remasterů níže, které si teď můžete zahrát, má však jedno společné: Když máte v jádru fantasticky nadčasovou hru a projevíte jí dostatečnou péči a respekt, povede se vám i několik dekád starý kousek krásně restaurovat tak, že se neztratí ani v současné produkci.
Demon’s Souls
(Vyšlo v listopadu 2020 na PS5 – naše recenze)
Tam, kde to všechno začalo. FromSoftware a jejich pečlivě cizelovaný souls subžánr odstartoval na PS3 famózním Demon’s Souls a remake pro PS5, na kterém pracovali šikovní Bluepoint Games, původní hře nezůstává nic dlužný. Smysluplné funkce DualSense, nádherná grafika a obtížná hratelnost, kterou na soulsovskách tolik milujeme. To je jen několik důvodů, proč se vydat do Boletarie, kde se zrodil nový žánr
Final Fantasy VII Remake
(Vyšlo v dubnu 2020 na PS4, PS5 a PC. V lednu 2026 vyjde na Xbox Series a Switch 2 – naše recenze)
Jak remakovat legendu? Na to odpovídá předělávka Final Fantasy VII. Známý příběh, známé postavy, ale v akčnějším soubojovém systému. To, co v původní hře bylo teprve začátkem, je samostatným RPG, na které pak navazuje neméně povedený FFVII Rebirth. Navíc v grafice, o které se nám v roce 1997 mohlo jenom zdát.
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
(Vyšlo v srpnu 2025 na PS5, Xbox Series, PC – naše recenze)
Ano, zásahů do jádra MGS3 mohlo být v remaku více, ale tato hra přesně podtrhuje fakt, jak skvělá a nadčasová stealth akce ve skutečnosti je. Že stačí hru hodit do krásného hávu Unreal Enginu 5 s parádními detaily, jako je třeba poškozování maskáčů, upravit rozhraní a přidat moderní ovládací prvky.
The Last of Us: Part I
(Vyšlo v září 2022 na PS5 a v březnu 2023 na PC – naše recenze)
Jeden z nejsilnějších herních příběhů všech dob se vrátil v přepracované podobě do enginu graficky pokročilejšího druhého dílu. Díky tomu působí putování Joela a Ellie postapokalyptickou Amerikou ještě atmosféričtěji, obličeje postav jsou plné emocí a každý šrumec v rozpadlých ruinách dokáže vyvolat mrazení v zádech. Pokud jste jedničku nikdy nehráli, remaster je ideálním vstupním bodem, a pokud ano, poslouží jako brilantní opáčko.
Age of Empires II: Definitive Edition
(Vyšlo v listopadu 2019 na PC, Xbox Series, Xbox One a PS5 – naše recenze)
Legendární středověká strategie je s námi už čtvrt století a je silnější než kdy dřív. Vedle krásně detailní barevné grafiky, která si zachovává původní atmosféru pak výrazným přepracováním prošlo i vyvážení jednotlivých národů, kdy každý třeba dostal unikátní technologie. Navíc do AoE2 přibyla celá řada nových národů v DLC, mezi nimi například Čechy a starověký Řím, obdržel kooperativní kampaně i battle royale režim. Nesmrtelná strategie je díky tomu silnější a zábavnější než kdy dřív.
Black Mesa
(Vyšlo v březnu 2020 na PC)
Remake slavného Half-Life, na kterém komunita pracovala patnáct let, je svěží modernizací původní hry do Source enginu. Tvůrci z Crowbar Collective zachovali ducha původní hry, zároveň však přepracovali level design, souboje i rozsáhlou mimozemskou kapitolu Xen, která je nyní daleko propracovanější a podmanivější. Výsledkem je skvělá akce, která jednu z nejvlivnějších her všech dob představuje jak novému publiku, tak veteránům.
Mafia: Definitive Edition
(Vyšla v září 2020 na PC, PS4 a Xbox One – naše recenze)
Česká klasika se vrátila v kabátku, jaký si vždy zasloužila. Od základu přepracovaný první díl série přináší příběh taxikáře Tommyho Angela v moderní grafice, s přepracovaným ovládáním i rozšířeným vyprávěním. Právě v příběhu a atmosféře vždy tkvěla síla Mafie, a ty fungují stejně silně jako v roce 2002. Definitivní edice je ideálním příkladem toho, jak má kvalitní remake vypadat, protože ctí předlohu a zároveň ji citlivě modernizuje.
Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2
(Vyšlo v září 2020 na PC, PS4 a Xbox One – naše recenze)
Legenda skateboardingu se vrátila ve velkém stylu a dvojici kultovních klasik spojila do jednoho moderního balíčku, který zachovává původní svižnou arkádovou hratelnost, ovšem s výrazně krásnější grafikou, plynulejšími animacemi a dalšími novými možnostmi. Kombinování triků a honba za rekordy ale fungují stejně jako před dvaceti lety, nechybí ikonický soundtrack a, podobně jako ambasador celé série, jako by nestárly.
Resident Evil 4
(Vyšlo v březnu 2023 na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series – naše recenze)
Trochu jsme váhali, jestli na tento seznam zařadit raději čtyřku, nebo dvojku - doporučit každopádně můžeme bez váhání obě, pokud máte alespoň okrajově rádi survival horory. Ve předělávce čtvrtého dílu se každopádně Leon Kennedy znovu vydává do evropského zapadákova zachránit dceru amerického prezidenta, ovšem v krásnější grafice, bez tankového ovládání a s výrazně přepracovaným soubojovým systémem. Konzervativní, ale velmi podařený remake hororové legendy.
Persona 3 Reload
(Vyšla v únoru 2024 na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series – naše recenze)
Japonské RPG, které položilo základy moderní podoby série Persona, se vrátilo s vylepšenou grafikou, novým uživatelským rozhraním, přepracovanými souboji i rozšířeným příběhem. Z originálu zůstal silný příběh o smrti, dospívání a mezilidských vztazích v netradičním mixu, který kombinuje školní docházku s temným stínovým světem. Reload je ideální způsob, jak si zásadní JRPG vychutnat ve formě odpovídající dnešním standardům.
Dead Space
(Vyšlo v lednu 2023 na PC, PS5 a Xbox Series – naše recenze)
Čistokrevný survival horor se vrací v podobě, která bere dech. Dead Space svého technika Isaaca Clarka znovu vysílá na palubu vesmírné lodi Ishimura, kde na něj čeká teror, záhada i biologické hrozby, s přepracovaným audiovizuálem, otevřenějším prostředím bez nahrávacích obrazovek a s ještě napínavější atmosférou, než měl originál. Revitalizace hororové klasiky se dočkala také rozšířeného příběhu a spousty citlivě modernizovaných prvků hratelnosti, kde se nekromorfové plazmovou řezačkou krájí jedna báseň. A nahodilé střety s nekromorfy ve vás vyvolají nejeden infarktový stav.
Metroid Prime Remastered
(Vyšlo v únoru 2023 na Nintendo Switch – naše recenze)
Další bezchybná demonstrace toho, jak málo modernizace vlastně stačí, když máte nadčasovou hru. Metroid Prime v roce 2002 ukázal, jak skvěle může fungovat metroidvanie ve 3D a slušivý remaster to dotahuje k dokonalosti. Hra má přepracované modely, výrazně ostřejší textury, vylepšené světelné efekty i plynulejší ovládání, díky němuž průzkum planety Tallon IV působí lépe než kdy dřív.
System Shock Remake
(Vyšlo v květnu 2023 na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series – naše recenze)
Ikonická cyberpunková vtahovka s neméně ikonickým záporákem – umělou inteligencí Shodan. Masochistický stroj vás nahání v opuštěné stanici Citadela a kromě boje o holý život ještě musíte zachránit celé lidstvo. Remake celou hru předělává od zakládů, zachovává přitom komplexní level design a náročnou navigaci stanicí, které dělaly původní hru tak výjimečnou.
Silent Hill 2
(Vyšlo v říjnu 2024 na PC a PS5 a v listopadu 2025 na Xbox Series – naše recenze)
Klenot mezi psychologickými horory se dočkal vynikající moderní podoby, ačkoliv bychom si na restaurátorské schopnosti Bloober Teamu úplně nevsadili. Nakonec se ale návrat jednoho z nejděsivějších a přitom nejosobnějších příběhů o vině, ztrátě a traumatu v historii her povedl na výbornou. Nové technické zpracování s přepracovanou kamerou a modernějšími souboji mu dodaly svěží mlhu, aniž by se vytratila tíživost originálu. Pro fanoušky žánru naprostá povinnost.
Shadow of the Colossus
(Vyšel v únoru 2018 na PS4 – naše recenze)
Mistrovské dílo a výborný argument v debatě, proč se hry dají považovat za umění, se vrátil v dechberoucím vizuálním zpracování. Zvláštní, tichá a melancholická hra o osamělém hrdinovi, který se vydá porazit obří kolosy v naději, že zachrání milovanou dívku, dostala novou grafiku. Plně ale respektuje původní umělecký styl a atmosféru – boj s mlčenlivými obry je stále spíš smutným rituálem než epickou adrenalinovou vřavou. Nadčasový kousek, který umí i po letech tnout do citlivých míst.
Diablo II: Resurrected
(Vyšlo v září 2021 na PC, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One a Switch – naše recenze)
Ze zásadních her, které si prošly renesancí v novém kabátku samozřejmě nesmíme opomenout Diablo II a zkrášlení v remasteru Resurrected. Přepínání mezi starým a novým vzhledem v reálném čase jasně demonstruje, jak silná je nostalgie a jak o mnoho lépe remaster vypadá. Návyková akční hratelnost, gotická atmosféra a hromady kořisti samozřejmě zůstaly takové, jako před 25 lety.