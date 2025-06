Dune: Awakening – tipy a triky, jak vyhrát válku o Arrakis

24. 6. 2025 18:00 | Návod | autor: Michal Krupička

Nejnovější survival ze světa Duny z dílny studia Funcom na první pohled nemusí každému připadat extra originální. Přesto ho mám s každou hodinou raději a propadám do hry jistěji než do pohyblivého písku. Jde totiž o zatraceně dobré zpracování legendárního univerza. Přesto začátky nemusí být pro každého snadné. Pojďme se tedy podívat na to, jak svou pouť na Arrakisu začít co nejlépe. Protože tohle místo vám zadarmo nic nedá.

1. Pokud budete chtít hrát s přáteli, dejte si rozhodně pozor na to, abyste byli na stejném serveru i podserveru. Hra totiž zatím nenabízí možnost si postavy přenášet. Pokud byste začali každý jinde, máte prostě smůlu, někdo z vás si bude muset vytáhnout kratší sirku a začít od nuly. Pokud chcete hrát sami, nevadí. Minimálně první mapa Hagga Basin jde úplně bez problémů odehrát sólo, přičemž nabídne celou kampaň a většinu surovin. V samotné kampani přitom strávíte minimálně takových osmdesát hodin. I do endgamové Deep Desert se podíváte sami, ale už tam znatelně pocítíte, že vám kamarádi chybí.

2. V úvodu vám dá hra na výběr několik základů pro vaši postavu. Váš původ ovlivní některé dialogy a gesta. Třída rozhodne o prvním dovednostním stromu, který budete mít k dispozici. U ostatních budete muset splnit úkoly pro trenéry roztroušené po světě, a pak pro všechny najít ještě pokročilého trenéra, aby se stromy odemkly celé. Z tohoto důvodu nedoporučuji začínat jako trooper. Právě základní trenér vojáků je totiž už v úvodní lokaci, díky čemuž můžete mít hned k dispozici dva dovednostní stromy namísto jednoho.

3. Zná to každý, kdo hraje survivaly. Ocitnete se v první lokaci, kolem je relativní klid a zkoušíte, jak se to celé vlastně hraje. Sbíráte každý klacík a máte nutkání si postavit místo malého přístřešku ideálně dvoupatrovou vilu s bazénem? V Duně na to zapomeňte. Naopak. Vezměte nohy na ramena. Aby se Duna pořádně rozjela, potřebujete totiž všechnu výbavu. K té se dostanete až se zpracováním železa, které v úvodní lokaci nenajdete. Splňte tedy příběh, který vás provede základy, a jakmile dostanete motorku, zmizte za horizontem. Prozkoumat body zájmu můžete kdykoliv později. Pokud chcete dovednosti navíc, stavte se ještě v obchodní stanici Griffin's Reach, splňte úkol pro trenéra trooperů a z nástěnky vezměte úkoly spojené s lokací Imperial Testing Station No. 2. Během nich dostanete přístup k planetologovi.

4. Dávejte pozor na to, co kde sbíráte. Rychle totiž zjistíte, že to, co natěžíte po světě, není při budování základny a výrobě nové výbavy to hlavní. Nejdůležitější věci najdete v konkrétních lokacích. Naštěstí na mapě zjistíte, kde jaká kořist je. Hra ale nezmiňuje úplně všechny suroviny. Prozkoumávejte i nabídku obchodníků, která vám může pomoci doplnit zásoby toho, co vám zrovna chybí. Většina prodejců prodává i nějaké ty kosmetické prvky do vaší báze. Jednou za čas taky zaleťte přes pilota ornitoptér do Arrakeenu nebo Harko Village, kde si můžete své peníze uložit a podívat se třeba na aukce od ostatních hráčů nebo do nich dát vlastní předměty.

5. Duna vám nabídne několik způsobů, jak odhalovat důležité body na mapě. Samozřejmě k nim můžete osobně přijít, snazší je ale orientovat se pomocí dalekohledu. Úplně nejlepší je potom nosit s sebou Survey Beacon Launcher, který umí naskenovat celou aktuální oblast. Stačí jen vyšplhat dost vysoko. V pozdějších fázích hry díky němu můžete i získávat mapy na prodej pro ostatní hráče.

6. Brzy se vám otevře linka úkolů s hledáním rituálních míst fremenů. Zkuste je najít co nejdřív. Každé z nich totiž obsahuje zásadní kus technologie, která vám dost usnadní život. Je jedno, zda umožní sbírat větší množství surovin, lépe využívat vodu z mrtvol nebo prostě postavit stan, který vás uchrání před písečnou bouří.

7. Pokud své vozidlo necháte dlouho stát na otevřeném prostranství, poškodí se. Nezapomínejte u sebeu nosit Vehicle Backup Tool. Tahle užitečná věcička vám umožní schovat jedno vozítko a zase ho vyvolat „z kapsy“, kde zrovna potřebujete. Jde do něj vložit motorka a později i průzkumná ornitoptéra.

8. Voda je život a v Duně to platí doslova. Navíc, jak postupujete hrou, potřebujete jí čím dál tím víc. Kromě pití ji totiž časem vyžaduje většina výroby. Jednou z nejefektivnějších metod sbírání zůstává filtrování krve nepřátel a vysávání z květin pomocí speciálních srpů. Postavte si proto základnu někde, kde je dostatečně blízko základna nepřátel nebo alespoň menší tábor a pravidelně je sklízejte. Doporučuji vždy nosit několik krevních pytlíků. Zároveň si dávejte pozor na denní dobu, protože sklízení vody z rostlin je efektivní jen během určité části noci. A nezapomeňte si svůj literjon, abyste měli tekutinu kam uložit. Taky se naučte ve dne chodit co nejméně na otevřená prostranství, a pokud už v něm jste, pohybujte se ve stínech.

9. Písek je naopak smrt. Poprvé jsem při přejíždění větší pouště skončil zabořený v pohyblivém písku, který zničil moji motorku. Hned nato následoval písečný červ, který dílo dokonal. Smrti od nepřátel se extra bát nemusíte, na zemi po vás zůstane část obsahu batohu. Pokud ale zemřete v bouři nebo v útrobách jednoho z pouštních obrů, přijdete úplně o všechno, včetně výbavy. Písečné nástrahy najdete vyznačené na mapě, kterou musíte otvírat manuálně. Naučte se tedy raději poznávat, jaký písek se před vámi zrovna rozkládá. Časem uvidíte i bez mapy cestičky mezi nebezpečími místy a ušetří vám to hromadu trápení.

10. Mějte trpělivost. První lokace vám to, jaká je Dune: Awakening, úplně dobře neukáže. Až po ní začíná vystrkovat zoubky skutečná zábava. Stejně tak samotné mocenské drama a boj o Arrakis se neotevře hned a musíte se k němu propracovat přes relativně dlouhý úvod. Stojí ale za vytrvalost. Zároveň se nebojte volby strany. Ať už se přidáte k Atreidům, nebo Harkonnenům, dostanete později možnost stranu změnit a můžete tak s jednou postavou získat odměny od obou táborů. Jediné, na co je třeba dát pozor, je podmínka, že v jedné guildě musí být všichni členové jen na jedné straně války o Arrakis.

