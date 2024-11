12 nejlepších postapokalyptických her, které si teď můžete zahrát

26. 11. 2024 18:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Světy po apokalypse nás fascinují svou syrovostí, nebezpečím a zoufalou touhou po přežití. Postapokalyptické hry nabízejí strhující zážitky s intenzivními příběhy, zničenou krajinou a obtížnými rozhodnutími. Ať už chcete bojovat o holý život v nehostinných pustinách, objevovat tajemství minulosti, nebo čelit hrozbám zmutované přírody a technologií, těchto 12 her zasazených do postapokalypsy vás přenese do nezapomenutelných vizí zničeného světa.

(Vyšlo v červnu 2020 na PS4 – naše recenze, remaster v lednu 2024 na PS5 – naše recenze)

Příběh, který vás vtáhne a semele. The Last of Us Part II je emocionální jízda postapokalyptickým světem plným houbovité nákazy a morální nejistoty. V kůži Ellie se vydáváte na cestu za pomstou, která přináší otázky o tom, co znamená přežít, a jaké oběti je kvůli tomu člověk ochoten přinést. Hra zaujme dechberoucím vizuálem, realistickými postavami a surovými bojovými scénami. Pokud hledáte hru, která vás emocionálně vyždímá a zároveň nabídne nezapomenutelný zážitek, The Last of Us Part II vás nezklame.

zdroj: THQ Nordic

(Vyšlo v listopadu 2024 na PC a Xbox Series – naše recenze)

Zóna vás volá zpět. Pokračování legendární série Stalker přináší ještě temnější pohled na Černobylskou zónu plnou mutantů, anomálií a skrytých tajemství. Heart of Chornobyl kombinuje volnost otevřeného světa, survival prvky a strhující atmosféru. Díky pokročilé grafice a realistickém zpracování vás hra vtáhne do nehostinného prostředí, kde každý krok může být váš poslední. Pro fanoušky postapokalypsy povinnost.

zdroj: GSC

(Vyšlo v říjnu 2010 na PC, PS3 a Xbox 360 – naše recenze)

Kultovní klasika mezi RPG. Fallout: New Vegas vás zavede do postapokalyptické pustiny plné frakcí, politiky a morálních dilemat. Jako kurýr v Nevadě se zapletete do konfliktu o kontrolu nad mocnou Hooverovou přehradou. Díky rozvětveným dialogům, svobodě rozhodování a možnostem tvarovat svět kolem vás jde o vůbec jednu z nejlepších her série Fallout, všem fanouškům nukleární apokalypsy ale samozřejmě můžeme doporučit i díly předchozí a následující.

zdroj: Archiv

(Vyšlo v únoru 2019 na PC, PS4, Xbox One, později na PS5 a Xbox Series – naše recenze)

Cesta za svobodou. Třetí díl postapokalyptické série Metro přináší odvážnou změnu. Z temných tunelů moskevského metra se vydáváte na povrch, kde vás čeká otevřenější svět, cesta vlakem Aurora a neustálý boj o přežití v krajině zničené nukleární válkou. Atmosféra klaustrofobických koridorů ustupuje rozsáhlejším prostředím, aniž by hra ztratila svůj typický stísněný pocit nebezpečí a zoufalství.

Metro Exodus zůstává věrné své pověsti – intenzivní příběh, náročné souboje a těžká morální rozhodnutí vás vtáhnou a nepustí. Svět je plný mutantů, lidských frakcí i přírody, která se pokouší vzpamatovat z apokalypsy. Skvělé grafické zpracování a podmanivý soundtrack z něj dělají povinnost pro fanoušky žánru.

zdroj: Archiv

(Vyšlo v únoru 2017 na PS4, později na PC – naše recenze, remaster v říjnu 2024 na PC a PS5 – naše recenze)

Postapokalyptická budoucnost, kde lidstvo žije ve stínu kolosálních robotických strojů, přináší fascinující kontrast mezi technologiemi a přírodou. Horizon Zero Dawn vypráví příběh odvážné bojovnice Aloy, která pátrá po svém původu a tajemstvích světa, zatímco se snaží přežít ve světě plném nepřátelských kmenů a mechanických predátorů.

Hra vyniká nádherně zpracovaným otevřeným světem, který láká k průzkumu, a návykovým soubojovým systémem, kde je každé střetnutí s robotickými stroji strategickou výzvou. V roce 2024 se Horizon Zero Dawn dočkal grafického remasteru, který posunul už tak nádherné prostředí na novou úroveň detailů, což z něj dělá zážitek, který stojí za to prožít znovu – nebo poprvé.

zdroj: Sony

(Vyšlo v listopadu 2019 na PS4, později na PC – naše recenze)

„Simulátor chůze“ jako umělecké dílo. Death Stranding vás zavede do postapokalyptické Ameriky, zničené záhadnou katastrofou, která narušila hranice mezi životem a smrtí. V roli kurýra Sama Bridgese je vaším úkolem propojit izolované komunity a pokusit se znovu vybudovat zničený svět.

Hra exceluje svou jedinečnou atmosférou, nádherným vizuálním zpracováním a emocemi nabitým příběhem plným symboliky a hlubokých témat. Souboj s přírodou i nadpřirozenými entitami je stejně důležitý jako boj se samotou. Death Stranding je zážitek, který musíte zažít na vlastní kůži, abyste pochopili, proč se stal kultovní klasikou.

zdroj: Archiv

(Vyšlo v březnu 2017 na PC a PS4, později na Xbox One a Switch – naše recenze)

Filozofická akce. Nier: Automata kombinuje dynamický bojový systém s hlubokým příběhem o smyslu života, identity a emocí. V roli androidů 2B, 9S a A2 se vydáváte na cestu plnou zvratů, která vás donutí přemýšlet dlouho po dohrání. Jedinečný styl, nádherný soundtrack a vrstvený příběh z něj dělají klenot herní historie.

zdroj: tisková zpráva

(Vyšlo v květnu 2019 na PC a Xbox One, později na PS4 – naše recenze)

Experimentální přežití. Pathologic 2 vás postaví do role lékaře v umírajícím městě sužovaném záhadnou nemocí. Bojujete nejen s časem, ale i s vlastním zdravím, hladem a psychikou. Hra vás nevede za ručičku, ale ponoří vás do atmosféry zoufalství a neustálého nedostatku. Jedinečný zážitek, který vás donutí přemýšlet, jak dlouho byste v epidemii zvládli přežívat vy.

zdroj: Archiv

(Vyšlo v říjnu 2024 na PC – naše recenze)

Nekonečná zima je zpět a Frostpunk 2 vás staví před ještě složitější dilemata. Město se rozrůstá, obyvatelé se dělí do frakcí a vaše rozhodnutí mají zásadní dopady na politiku, morálku a přežití. Každý krok může znamenat posun k prosperitě, nebo totální rozpad společnosti. Pokračování polární strategie zůstává věrné děsivě krásné atmosféře prvního dílu, ale přidává ještě větší hloubku. Přežití je stejně nemilosrdné jako dřív, ale sociální dynamika a důraz na frakce posouvají zážitek na úplně novou úroveň. Jedná se o mistrovské pokračování, které vás pohltí jako polární bouře.

zdroj: 11 Bit Studios

(Vyšlo v srpnu 2020 na PC, PS4 a Xbox One – naše recenze)

Duchovní předchůdce Falloutu se vrátil, aby vás zavedl ve Wasteland 3 do nukleární pustiny mrazivého Colorada, kde jako členové jednotky Arizona Rangers bojujete o přežití. Tahové souboje, propracované frakce a rozhodnutí s dopadem na okolní svět vás ponoří do atmosféry, která umí být stejně zábavná jako krutá.

zdroj: inXile Entertainment

(Vyšlo v březnu 2019 na PC, PS4 a Xbox One – naše recenze)

Online kooperativní zážitek v troskách rozpadlé moderní civilizace. The Division 2 přináší akční RPG s důrazem na taktiku a spolupráci. V roli agenta Divize se vydáváte do poválečného Washingtonu D.C., kde bojujete proti nepřátelům a snažíte se v ulicích obnovit pořádek. Detailní zpracování prostředí a silná komunita dělají z této hry ideální volbu pro fanoušky multiplayerových her.

zdroj: Ubisoft

(Vyšlo v únoru 2022 na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series – naše recenze)

Parkour mezi zombíky. Dying Light 2 se odehrává v otevřeném světě plném infikovaných, kde kombinujete dynamický parkour a brutální bojový systém. Příběh se větví podle vašich rozhodnutí a svět reaguje na vaše činy. Skvělá volba pro všechny, kdo chtějí akci a napětí v jednom.

zdroj: Techland