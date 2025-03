13 nejlepších gaučových kooperací, které si teď můžete zahrát

11. 3. 2025 18:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

S nedávným vydáním Split Fiction od studia Hazelight, známého díky titulům jako It Takes Two a A Way Out, se opět dostávají do popředí zájmu tzv. gaučové kooperace. Hry, které si zahrajete s kamarády, rodinou nebo partnery pěkně vedle sebe, bez nutnosti online připojení. Připravili jsme pro vás výběr nejlepších lokálních kooperativních her, které byste si na jedné obrazovce rozhodně neměli nechat ujít.

(Vyšlo v březnu 2025 na PC, PS5 a Xbox Series X/S – naše recenze)

Vynikající novinka a momentální vrchol gaučových kooperací - zřejmě až do chvíle, než studio Hazelight vyrukuje zase s další hrou. Příběh o dvojici spisovatelek, Mio a Zoe, které uvíznou v simulaci svých vlastních příběhů, střídá zasazení, herní mechanismy i prostředí jako na běžícím páse, až se ze všech těch pohádkových zámků, kyberpunkových měst, pouští, pralesů, oceánů i bojových arén tají dech. Fenomenální, inovativní, zkrátka skvělé - kvůli Split Fiction se rozhodně vyplatí ke společnému zážitku přesvědčit klidně i nehráče.

(Vyšlo v srpnu 2023 na PC, PS5 a Xbox Series X/S – naše recenze)

Epické RPG, které v základu nabízí vynikající vyprávění a propracované taktické souboje, ale hlavně umožňuje na konzolích odehrát celou kampaň v kooperaci na rozdělené obrazovce. Každý z vás se ujme vlastní postavy, rozhoduje se v dialozích a společně s ostatními utváříte jednotný příběh ze světa Faerûnu. Skvělá volba pro páry nebo kamarády, kterým už jsou vyprávěcí hry na hrdiny málo.

(Vyšlo v srpnu 2018 na PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One a Switch)

Gaučová kooperace v nejčistší podobě rychlého, chaotického a neuvěřitelně zábavného vaření v restauracích, kde se neustále něco děje. Perfektní na párty nebo pro páry, kteří si užívají italskou domácnost. Je záhodné si rozdělit role, spolupracovat a přizpůsobovat se stále šílenějším kulinářským podmínkám, od kuchyně v koši horkovzdušného balónu přes kry až po kouzelnou přesouvající se podlahu.

(Vyšlo v červnu 2023, lokální kooperace na PS5, Xbox Series X/S, PS4 a Xbox One – naše recenze)

Někoho to možná překvapí, ale gaučová spolupráce je asi ten nejlepší možný způsob, jak Diablo IV hrát, tedy pokud nejste opravdu zarytí samotáři. Je poznat, že Blizzard hru designoval s myšlenkou na kooperaci dvou na jedné obrazovce. Inventáře jsou konečně smysluplně rozdělené, hra celkem dobře pracuje s tím, když jeden z hráčů odloží ovladač a ten druhý někam odběhne a prostě oproti třetímu dílu je to obrovský krok vpřed z hlediska sdíleného rubání milionu monster.

(Vyšlo v červenci 2017, lokální kooperace na PS5, Xbox Series X/S, PS4 a Xbox One)

Není třeba se divit tomu, že je Fortnite opakovaně na příčkách globálně nejhranějších titulů. Vynikající střílečka se rozvinula do podoby platformy, kde kromě klasického Battle Royale můžete hrát i jeho verzi bez stavění Zero Build a nebo Fornite LEGO – a to vše ve splitscreenu. Fortnite je zábavný ve všech iteracích a společné sdílení akčního (nebo stavitelského) zážitku je prostě návykové a často se přistihnete, že si říkáte „tak ještě jednu hru“ a už je hluboká noc a vy jste chtěli jen příjemně strávené odpoledne…

(Vyšlo v září 2017 na PC, PS4, Xbox One a Switch – naše recenze)

Chcete sdílet utrpení? Cuphead je hra známá svou obtížností, nicméně právě spolupráce s jiným hráčem vám může pomoci. Jak při hraní, tak při následné vzájemné psychické podpoře. Nicméně, pro Cupheada má přítomnost Mugmana velký význam. Jakmile jednoho zabijí, může ho ten druhý včasným skokem na dušičku opouštějící tělo oživit a společně prostě máte mnohem větší palebnou sílu. Pořád se samozřejmě musíte učit jednotlivé úrovně a nepřátele nazpaměť, ale nejste na to všechno sami a uvědomíte si, jak skvělá hra Cuphead vlastně je.

(Vyšlo v březnu 2021 na PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One a Switch – naše recenze)

Je odvážné udělat kooperační hru kolem páru, který je krok od rozvodu. Tím spíš, když ho tvůrci dobře vykreslí jako dva jen velmi obtížně spolupracující jedince, u kterých se nedivíte tomu, že jim to neklape. Hlavní je ovšem právě ona kooperace, která je nutná, v jednom si hru prostě nezahrajete. Cody i May mají různé schopnosti a jejich role jsou nezastupitelné. Musíte se tak naučit spolupracovat, i když občas hrozí, že si v páru třeba zaděláte na rozchod. Mechanismy a nápady, kterými It Takes Two srší, jsou skvělé a prostě budete chtít dojít až na konec jejich příběhu.

(Vyšlo v srpnu 2023 na PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One a Switch – naše recenze)

Stěhování nikdy nebylo tak chaotické – ani tak zábavné. V bláznivé kooperaci je vaším úkolem až ve čtyřech lidech přemístit nábytek do stěhovacího vozu co nejrychleji, přičemž se nevyhnete skákání z oken, přetahování o gauč nebo překonávání řeky plné krokodýlů. Perfektní hra na trénink týmového ducha… a otestování pevnosti vztahů.

(Vyšlo v lednu 2019 na Switch – naše recenze)

Klasická 2D plošinovka s Mariem ve vylepšené verzi pro Switch, kde vás na jedné obrazovce čeká perfektně vybalancovaná kooperace pro až čtyři hráče. Můžete si pomáhat – nebo si v honbě za mincemi navzájem schválně překážet a shazovat se do propasti. S odlehčeným humorem a vybroušeným ovládáním jde o výbornou zábavu pro celou rodinu, do které se můžete pustit i sólo, ale v tomto případě platí, že čím víc lidí, tím víc švandy.

(Vyšlo červenci 2016 pro PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch)

Fyzikální komedie v otevřených úrovních, kde se snažíte vyřešit hádanky s podivně gumovými postavičkami. Skákání, šplhání a nošení předmětů je úmyslně nemotorné, což pochopitelně vyvolává spoustu nečekaně legračních momentů. Ve dvou (a více) lidech zaručený zdroj hromadných záchvatů smíchu.

(Vyšlo v březnu 2018 pro PC, PS4 a Xbox One – naše recenze)

Jedna z nejlepších příběhových kooperací vůbec. Dva vězni, kteří se musí společně dostat na svobodu, ve hře, která je stejně jako zbytek tvorby studia Hazelight od začátku do konce navržená pro dva. Každá scéna nabízí unikátní mechanismy, které vyžadují spolupráci, a napínavý příběh vás vtáhne tak, že ho budete chtít dohrát na jeden adrenalinový zátah.

(Vyšlo v dubnu 2011 pro PC, Switch, PS3 a Xbox 360 – naše recenze)

Legendární logická hra s portály nabízí nejen výbornou singleplayerovou kampaň, ale i kooperativní režim, kde se dvěma robůtky musíte překonávat čím dál komplikovanější testovací místnosti. Kombinace humoru, chytrého designu a nutnosti přemýšlet společně povyšuje zážitek pro dva na další úroveň. A když vám myšlení náhodou nepůjde, můžete tomu druhému vždycky utrhnout hlavu - nebo ho obejmout.

(Vyšlo v říjnu 2017 pro Switch – naše recenze)

Trochu asymetrická kooperace, která naprosto exceluje svou kreativitou. Jeden hráč ovládá Maria a druhý jeho kouzelnou čepici Cappy. Každý má tak zcela jiné role a neobejde se bez toho druhého. Mario potřebuje Cappyho, aby ovládal potvory a mohl sestřelovat projektily a nebo přepínat spínače a Cappy je omezený pohybem do určité vzdálenosti od Maria. Navíc nabízí Odyssey obrovský svět, kde se neustále mění prostředí, skvělé boss fighty a především vynikající level design.

