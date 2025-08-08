11 nejlepších gangsterek, které si teď můžete zahrát

Krev, násilí, výhružky, ale také zvláštní pravidla cti a perfektní styl. To jsou gangsterky, ve kterých jsou hlavními protagonisty kriminálnicí a mafiáni. Často zasazené do předválečného období v Americe, najdeme ale i příběhy z moderní doby anebo netradičně dokonce i strategie. Níže vybíráme jedenáctku nejlepších her s tematikou organizovaného zločinu, které si můžete zahrát na současném hardwaru.
Mafia: Definitive Edition
(Vyšlo v září 2020 na PC, PS4 a Xbox One – naše recenze)
Kompletní remake české klasiky z roku 2002 je audiovizuální pastvou pro oči a zároveň věrnou poctou originálu. Hlavní hrdina Tommy Angelo znovu prožívá cestu od taxikáře k přednímu členovi mafiánské rodiny v předválečném městě Lost Heaven. Přepracované cutscény, moderní hratelnost a původní příběh se skvěle doplňují. Výsledek je důkazem, že i po letech může návrat ke kořenům dopadnout výborně. Jedna z nejlepších her s gangsterskou tematikou vůbec.
zdroj: Hangar 13
Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition
(Vyšlo v listopadu 2021 na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S a Switch – naše recenze)
Vice City se vrátilo s novým kabátem. Remaster slavné osmdesátkové klasiky přináší lepší osvětlení, textury i moderní ovládání, které usnadňuje návrat do příběhu Tommyho Vercettiho. Stylizace města inspirovaného Miami, silný soundtrack a ikonické momenty ze zlaté éry kokainu a neonů zůstaly zachovány.
Je ale dobré zmínit, že jde zároveň spíše o pomrknutí ke klasice – remasterovaná trilogie prvních 3D GTA byla při vydání v katastrofálním technickém stavu. Nyní je situace výrazně lepší, ale pořád Vice City zařazujeme na žebříček spíše pro jeho historickou hodnotu a fakt, že Definitive Edition je jednodušší rozběhnout na současných zařízeních. Pokud máte k dispozici dobovou verzi, sáhněte raději po ní.
zdroj: Rockstar Games
Sleeping Dogs: Definitive Edition
(Vyšlo v říjnu 2014 na PC, PS4 a Xbox One – naše recenze)
Vylepšená verze původní hry přináší nejen technická vylepšení, ale i všechny vydané DLC. V kůži policisty Wei Shena se opět ponoříte do špinavých uliček Hongkongu a infiltrace triád vás přivede k rozhodnutím, která nelze vzít zpět. Sleeping Dogs sází na intenzivní boj zblízka, stylové přestřelky a příběh plný vnitřního konfliktu. I po letech zůstává tahle městská akce výjimečnou a podhodnocenou gangsterkou s grafikou a výtvarnou stránkou, která nestárne.
zdroj: Archiv
City of Gangsters
(Vyšlo v srpnu 2021 na PC)
Tahová strategie a tycoon v jednom. Budujete gangsterské impérium v Americe za éry prohibice. Každý sud piva nebo whiskey je třeba propašovat, každou čtvrť podrobit ideálně bez přílišného humbuku, aby si vás nevšimla nenechavá ruka zákona. Tempo je pomalejší, hra analytická, ale atmosféru doby přenáší skvěle. Není o přestřelkách, ale o moci, penězích a kontaktech.
zdroj: Kasedo Games
Mafia: The Old Country
(Vyšlo v srpnu 2025 na PC, PS5 a Xbox Series X/S – naše recenze)
Duchovní návrat ke kořenům série Mafia – tentokrát zasazený na Sicílii na počátku minulého století. The Old Country sází na realismus, silné postavy a stylový příběh. Méně akce, více atmosféry a výrazně filmovější mafiánská sága nahlédne pod pokličku počátků organizovaného zločinu v Itálii. Venkov střídá v sérii tradičnější města, ale krevní msta zůstává pořád silná.
zdroj: Vlastní
Red Dead Redemption II
(Vyšlo v říjnu 2018 na PS4, Xbox One a v listopadu 2019 na PC – naše recenze)
Západ slunce, kouř z koltů a loupeže v sedle. I když se neodehrává v moderní době, příběh Arthura Morgana a gangu Dutche van der Linde je jedním z nejlepších gangsterských eposů vůbec. Hra kombinuje otevřený svět s výborným vyprávěním a silnými postavami – Red Dead Redemption 2 je westernová gangsterka, která nemá obdoby a ukazuje, jak maniakálně do detailu můžete jít při tvorbě otevřeného světa.
zdroj: Archiv
Yakuza 0
(Vyšlo v lednu 2017 na PS4, později i na PC a Xbox One)
Předchůdce hlavní série Yakuza (dnes Like a Dragon) se odehrává v 80. letech v japonských městech plných zářivých neonů, karaoke barů i mafiánských machinací. Kazuma Kirjú a Goro Madžima vás provedou příběhem, který balancuje mezi drsným dramatem a absurdním humorem. Yakuza 0 je ideální vstupní branou do série a dokazuje, že gangsterská tematika nemusí být ani zdaleka jen západní výsadou.
zdroj: Sega
Empire of Sin
(Vyšlo v prosinci 2020 na PC, PS4, Xbox One a Switch – naše recenze)
Gangsterská strategie s tahovými souboji a správou vlastního zločineckého impéria v době prohibice. V roli skutečných i fiktivních bossů (například Al Capone) rozšiřujete své podniky, najímáte zabijáky a soupeříte s konkurencí. I přes některé nedotažené prvky jde o zajímavý mix mafiánské estetiky a taktického přemýšlení. Za hrou stojí manželský pár vývojářských veteránů Brenda a John Romerovi.
zdroj: Archiv
Grand Theft Auto V
(Vyšlo v listopadu 2014 na PS4, Xbox One, později na PC, PS5 a Xbox Series – naše recenze)
Gigant moderních městských akcí. Tři postavy, satirické Los Santos a kriminální chaos, který nemá obdoby. Ať už hrajete jako Michael, Franklin, nebo Trevor, čeká vás černý humor, brilantní mise a detailní svět, který i po letech žije vlastním životem. GTA V definuje moderní pojetí digitálního gangstera.
zdroj: vlastní video redakce
(Vyšlo v srpnu 2017 na PS4, později na PC a Xbox One)
Remake prvního dílu série Yakuza postavený na enginu nultého dílu přináší moderní verzi příběhu Kazumy Kirjúa, který po deseti letech vychází z vězení do změněného Tokia. Věrná rekonstrukce klasiky z éry PS2 vylepšuje soubojový systém, přidává nové scény a výrazně posiluje roli charismatického antagonisty Madžimy. Skvělý start pro nové fanoušky a nostalgický návrat pro veterány. A hlavně syrová východní gangsterka.
zdroj: Archiv
Saints Row: The Third Remastered
(Vyšlo v květnu 2020 na PC, PS4 a Xbox One)
Nejvtipnější a nejšílenější díl série Saints Row dostal kompletní grafický facelift. Město Steelport se leskne moderním osvětlením, lepšími modely postav i explozemi, ale zachovává si svou absurdní duši. V roli vůdce gangu 3rd Street Saints budete s raketometem v ruce skákat z letadla, přepadávat banky v převleku za maskota a přetahovat se o moc s dalšími frakcemi. Chaotická, přepálená akce, která odhazuje vážnost a ukazuje, že drsný svět organizovaného zločinu může být i sranda.
zdroj: Deep Silver