Mafia: The Old Country – recenze sicilské gangsterky

Když se řekne Mafia, většině lidí se vybaví jízda ulicemi třicátých let, americká města, stylové obleky a drsná čest mužů na špatné straně zákona. Mafia: The Old Country se ale vydává hlouběji do minulosti. Betonová velkoměsta nahrazuje sicilský venkov a historická městečka. Rozsáhlou kriminální síť střídají skromnější, ale surovější zločinecké praktiky. No a nakonec se mění i hratelnost – z otevřeného světa se vrací k lineárním misím a řízenějšímu zážitku, na který jsme byli zvyklí v první Mafii, respektive remaku Definitivní edice. Je to ale dobře?
Nabídka, která se neodmítá
Enzo Favara sní o Americe. Jenže ze sirných dolů, jejichž štoly se otřásají pod hřměním sopky Etny, je to k americkému pobřeží sakra daleko. Obzvlášť, když otročí pod tvrdou rukou gangu Spadarovců.
Už úvodní scény prologu dávají jasně najevo, že Mafia: The Old Country je hlavně o příběhu. O silných postavách, dospělých tématech a šokujících zvratech. Cesta z důlní špíny k vrchním příčkám mafiánské rodiny je trnitá, plná balancování na temnější straně morálky. Hlavně je to ale jízda navýsost špičková!
zdroj: Take-Two
Líbí se mi, že si příběh dává hezky načas pořádně prokreslit všechny postavy, představit aktéry skoro až řecké tragédie, která sice občas sjede do vyjetých kolejí gangsterských klišé, ale to vůbec nevadí... ostatně to Mafia dělala už od prvního dílu. Postavy si zamilujete, nebo je budete nenávidět. Každá je uvěřitelná a nesmazatelně se vám zapíše do paměti.
Důležité je, že vás zápletka o pomstě, věrnosti a místech, kam až je člověk schopný pro vlastní prospěch zajít, od začátku do konce nepustí. Od závěrečných titulků jsem po asi jedenácti hodinách odcházel s pocitem, že jsem právě shlédnul excelentní, atmosférickou gangsterku. A je mi jasné, že až budu mít chuť na poctivý mafiánský zážitek, budu se ke skvělému příběhu opakovaně vracet.
Domovině hodně pomáhá to, jak skvělý kinematografický styl a jak na řadě míst vypadá. Motion capture je na vysoké úrovni, stejně tak i obličejové animace, ve kterých rozeznáte i drobnou mimiku. Když k vám promlouvá hlava mafiánského rodu Torrisi, věříte mu, že se za živýma očima skrývá schopnost obrovského násilí. Tichá hrozba je v Mafii extrémně uvěřitelná i díky výborným hereckým výkonům.
Soundtrack je skvostný. Obecně mám rád hudební podkres, který má zapamatovatelné téma a dokáže jej používat ve správných momentech a v nových aranžích. Ambientní skladby krásně doplňují sicilskou idylku, zatímco orchestrální pasáže skvěle podtrhují akční scény. Jestli bude soundtrack stejně legendární jako v případě prvního dílu, ukáže samozřejmě až čas, ale minimálně okamžitě putuje na seznam her, jejichž hudbu si rád pustím i během každodenního života.
zdroj: Hangar 13
Od audia se dostáváme k dabingu! Čeština je povedená (i ta v titulcích), vtažení do hry skvěle pomáhají různé sicilské výrazy a nadávky, které věty dochucují jako hoblinky vyzrálého parmezánu. Skvělá je i angličtina, byť mi obecně nedává smysl, když angličtina nahrazuje jiný jazyk, a přesto postavy mluví se zřetelným přízvukem. A že těžký přízvuk místy působí skoro jako stereotypní parodie anglicky mluvícího Itala.
Samozřejmě zdaleka nejlepší způsob, jak si The Old Country užít, je v sicilštině. Bravo, bravissimo! Ostrovní dialekt se hodně liší od tradiční italštiny, ale celá hra díky němu dostane takový punc autencity, že byste ho jinde těžko pohledali.
Přestože údolí, ve kterém se Mafia odehrává, je zřetelně smyšlené, je až zarážející, jak dýchá atmosférou. Každá scéna je pečlivě vystavěná s takovou mírou detailů, že herní monitor působí jako skutečný portál na romantický ostrov provoněný levandulí, citrony a vínem... když si teda odmyslíte všechno to násilí a krevní mstu, která se na obrazovce odehrává. Je to rozhodně jeden z letošních příběhů, které určitě nechcete vynechat.
Úplně se vyhnu spoilerům, takže jen poznamenám, že The Old Country udělá radost i fanouškům první Mafie tím, jakými náznaky poukazuje na kultovní hru a jak rozehrává některé dějové linky, které pokračují v dalších dílech. To je celé, víc ani muk!
Sicílie jako z pohlednice
Živý svět fantasticky dokreslují drobnosti – mohou to být klábosící staříci nad rozehranou partií šachu, pomocníci na vinici, kteří v kádích šlapou hrozny, nebo jen novinové články, jež dokreslují zoufalý boj policie s mafií.
Mapa není nikterak velká, najdete v ní výrazné lokace, které jsou často pozadím velkolepých a pompézních scén. O akci není zdaleka celá hra, výborně dokáže ztvárnit i pomalé, intimní pasáže a pěkně si vás povodí třeba i jen obyčejnou vyjížďkou na koních v paprscích zapadajícího slunce.
Od dolů přes starořímské ruiny po konzervárnu nebo přístavní městečko. Hangaru 13 se povedlo vystavět neuvěřitelně živý a barvitý svět, ve kterém nebudete chtít ani přeskakovat cesty na začátky misí, protože je nádhera v něm trávit čas a poslouchat špičkově napsané dialogy.
Mafia: The Old Country je čistě lineární. Jen v pár případech se můžete pustit mimo hranice mise a sbírat pohlednice svatých a trinacria nebo kompletovat sbírku novinových článků. Kdykoliv ale můžete ve výběru kapitol vyrazit do přírody ve volné jízdě a sbírat dináry, za které nakoupíte lepší vozy, arzenál a parádně detailní obleky.
Hratelnost v podstatě střídá a kombinuje čtyři typy aktivit – jízdu v autě nebo na koni, velmi arkádový stealth, střelbu zpoza překážek a duely na nože, opět velmi arkádové. Do karet Mafii hraje fakt, že je relativně krátká a končí tak akorát v momentě, kdy se náplň stává repetitivní.
zdroj: 2k Games
I když akce nedostane žádnou cenu originality a překvapit vás může pouze v případě, že půjde o vaši první hru v životě, náskok jí dává střídaní zajímavých kulis. Přestřelky zpoza krytů taky mnohem lépe sedí právě poloautomatickým zbraním a opakovacím puškám, protože lépe padnou tempu a kadenci výstřelů. Hře taky hodně pomáhá ozvučení a fyzika – kusy omítky odlétávají, nábytek se láme na třísky, flašky vína explodují v dešti střepů.
Akce není objevná, je ale zpracovaná řemeslně dobře. Mimochodem, konečně jsem narazil na hru s reálnou účinností brokovnice, která není smrtící jen asi na první dva metry.
Stealthové pasáže taky nejsou kdoví jak originální – kličkujete mezi hlídkami, občas někoho přirdousíte a odklidíte do prázdné bedny, jindy stráž odlákáte hozenou mincí. Opět velmi podobné jiným akčním adventurám, ale i sevřené úrovně nabízí trochu té svobody a nepovinných odboček třeba k zamčenému sejfu, který ukrývá slušný balík peněz pro vaše módní výstřelky.
Dočkáte se několika závodů i honiček. Tak nějak nevím, co bych k nim napsal, protože až na fakt pěkné modely vozů a několik epických filmových momentů jde o velmi standardní adrenalinové pasáže, které jsme viděli už před mnoha lety ve spoustě her, ale k sérii tak nějak patří.
Technický stav
Řekl bych ale, že hratelnost zůstává až na druhé koleji a jde vlastně jen o způsob, jakým vyplnit čas mezi příběhovými zvraty. Tvůrci se snažili, aby každá mise byla trochu o něčem jiném a daří se jim to. Možná až v úplném závěru hry jsem začínal pociťovat únavu z přemíry akce a repetitivní náplně, která spíše než dosud v realitě ukotvenou Mafii připomínala ze řetězu utržený Uncharted.
Po technické stránce mám ke hře jen drobné výtky, které se u her na Unreal Enginu 5 stávají evergreenem. Je to například viditelné doskakování objektů při jízdě v otevřeném světě a trhání obrazu při vjezdu do větších a lidnatějších měst (jsou ale jen dvě). Hra se má tendenci zaškubat při přechodu do cutscén, protože filmečky běží v nižší snímkovací frekvenci. Občas zatahají za oči podivně chlupaté vlasy, vousy a třepotající se stíny.
Stran bugů jsem ale narazil pouze na jeden, kdy se NPC odmítalo hnout a pokračovat v misi, což vyřešilo načtení předchozího checkpointu. Na gamepadu je taky otravně namapované sebrání zbraně a ohledání mrtvoly na stejné klávese. Místo šacování kapes při hledání obvazů a nábojů se mi poměrně často stávalo, že jsem si nevědomky prohodil zbraně za horší.
Rozhodně ale technická stránka není nijak hrozná, jen občas vystrčí růžky neopracované hrany, což se dá jednoduše odpustit, když se pak díváte na skoro až vysokorozpočtový film, který je vrcholem současné animace.
Mafie je zpátky
Mafia: The Old Country je zkrátka parádním návratem značky, která trochu ztratila směr. Jasně se zaměřila na to nejdůležitější – na příběh. Všechno ostatní je až sekundární, a i když bych možná od příštího dílů chtěl trochu inovativnější hratelnost, vlastně po dohrání odcházím spokojen, protože jsem dostal přesně to, co jsem chtěl. Špičkovou gangsterku se skvělými postavami a krásnou autentickou Sicílii s atmosférou hustou jako olivový olej.