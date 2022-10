Hrůza devětkrát jinak. Znáte tyto přehlížené herní horory?

29. 10. 2022 11:00 | Téma | autor: Jakub Žežule

Po sérii úspěšných Resident Evilů se zdá, že se pomalu vracíme do zlaté éry vysokorozpočtových AAA hororů. Callisto Protocol, Resident Evil 4, Silent Hill 2, Dead Space, Alone in the Dark, Alan Wake 2 a řada dalších dávají tušit, že doba, kdy hororům hrozila přeměna na akční žánr okořeněný multiplayerem, je ta tam.

Co ale ty horory, na které všichni tak trochu zapomněli? Kousky, které mají svoje kvality, ovšem byly pohřbeny v konkurenci slavnějších kolegů? Zatímco čekáme na hororové žně, sluší se zavzpomínat na některé zapadlé klenoty a doporučit je k hraní.

Výběr v následujícím článku se soustředí na méně známé tituly, které neměly zvláště silný marketing a neopíraly se ani o prověřenou značku, ani o reputaci studia. Často trpěly dílčími nedostatky, které se v některých případech promítaly do trochu nižšího hodnocení v recenzích. Přesto však stojí za pozornost, obzvlášť s přihlédnutím ke slevovým akcím, díky nimž jim jejich nedostatky snáze prominete. A možná oceníte velmi krátkou herní dobu některých kandidátů.

Do výběru jsem záměrně řadil vzájemně odlišné tituly. U hororů platí dvojnásob, že ne všichni fanoušci touží po hrách té nejvyšší možné intenzity. Uvedené hry tak vlastně mimoděk ilustrují skutečnost, že se strachem lze ve hrách pracovat mnoha způsoby.

Tormented Souls: Návrat do éry fixních kamer

zdroj: Pqube

Příběh Tormented Souls se točí kolem hlavní hrdinky Caroline, která na začátku hry dostane dopis od nezvěstných dvojčat a následně se je vydá hledat do nemocnice. Tormented Souls uvítají všichni, kdo s láskou vzpomínají na éru, kdy hororu dominovaly fixní úhly kamer. Nenápadný titul z loňského roku si bere největší inspiraci ze značek jako Resident Evil a Silent Hill. Zvýšit pozornost by proto měli primárně fanoušci „remasterovaného remaku“ Resident Evil HD.

Z éry úsvitu obou slavných značek si hra ovšem přinesla i poněkud laciný dabing, těžší hádanky a nervy drásající souboje, kdy kromě monster bojujete i s omezeními plynoucími ze systému ovládání a kamery. Starší hráči jsou zvyklí, mladší nechť se připraví. Na druhou stranu, podmanivá vizuální stránka, dusná atmosféra a hratelnost ze staré školy dělají z Tormented Souls kvalitní titul, jehož vydání spousta fanoušků žánru ani nezaregistrovala.

Čestná zmínka: Song of Horror – hra srovnatelné kvality s Tormented Souls s ní sdílí i některé její nedostatky. Pokud vám chybí tradiční pojetí hororu, vyzkoušejte, první liga to ale není.

Among the Sleep: Jeden večer v kůži mimina

zdroj: Foto: Krillbite Studio

Among the Sleep nepatří k tradičním hororům, protože hráči zprostředkovává děs z pohledu dvouletého dítěte. Volba hlavní postavy je zde stěžejní a podmiňuje jak samotné kulisy, tak způsoby, jakými ve vás hra vyvolává úzkost. Jelikož hlavního hrdinu v Among the Sleep ovládáte z pohledu vlastních očí, připravte se na nevšední zážitek a měřítko herního světa.

Originální perspektiva je nejsilnější stránkou tohoto osm let starého titulu a v ostatních oblastech to trochu skřípe. Among the Sleep byl v době vydání kritizován za velmi krátkou herní dobu a nevýraznou hratelnost okořeněnou jen extrémně minimalistickými hádankami. Pokud ale hledáte tak trochu jiný horor na jeden večer, tenhle experiment vás postaví do role, na kterou ve hrách rozhodně nejste zvyklí.

Čestná zmínka: Little Nightmares – lepší a také známější značka do jisté míry rovněž evokuje některé dětské hrůzy skrze groteskní stereotypy v podání místních monster. Za hřích stojí oba díly.

Lone Survivor: Pixelartový Silent Hill

zdroj: Foto: Superflat Games

Fanoušci psychologických hororů by se neměli nechat odradit pixelartovou grafikou hry Lone Survivor. Hráč v ní ovládá postavičku vydávající se na výpravy po okolí městečka, jehož obyvatelé zmutovali do podoby ohyzdných monster. Původní verzi deset let staré hry chválili především překvapení fanoušci Silent Hillu.

Psychologické horory často využívají spíše zvukovou stránku hry a limity související s jednodušším vizuálem dokážou otočit ku prospěchu herního zážitku. Lone Survivor toto pravidlo jen potvrzuje. Vedle fantastické zvukové kulisy pomáhají napětí budovat skvěle implementované survivalové prvky, které zároveň spolehlivě motivují k průzkumu postpandemického světa, kde je váš hlavní hrdina vyzbrojen mimo jiné i rouškou.

Lone Survivor by se měl na konci října dočkat remasterované edice.

Čestná zmínka: Signalis – zajímavě vypadající survival horror sází na retro grafiku a vychází v těchto dnech. Zda se povedl, není v době psaní ještě známo, držme mu tak alespoň palce.

DARQ: Kratičké výpravy do říše snů

zdroj: Foto: Unfold Games

Artová jednohubka odehrávající se v nočních můrách holohlavého chlapce patří k těm, které není nejmenší problém dohrát za jediný večer. DARQ je hádankovou hrou s hororovou atmosférou, kde vedle stylové grafiky na hráče čekají i zajímavě koncipované rébusy opírající se o snový design a pohyb popírající zákony gravitace.

Vedle řešení hádanek v DARQ dojde i na plíživé pasáže, které však patří spíše ke slabinám hry. Na druhou stranu, kreativní level design ve spojení s krásnou grafikou vás u DARQ nejspíše udrží až do jejího závěru.

Čestná zmínka: Creaks – známější česká hra od Amanity s hororovou atmosférou a hádankami představuje parádní titul, který si získal publikum nejen u nás. Klasiky jako Inside nebo Limbo DARQ pohodlně překonávají, ale mnozí už je dobře znají.

Silt: Mrazivá cesta do hlubin oceánů

zdroj: Fireshine Games

Rok 2022 je na kvalitní indie tituly enormně bohatý, a možná i proto letošní atmosférická hříčka Silt tak trochu zapadla. Ovládáte v ní potápěče, který postupně proniká do tajemného světa ukrytého v neprobádaných hlubinách oceánu. Kromě plavání je hratelnost vystavěna na schopnosti potápěče převtělovat se do okolních bytostí. S jejich pomocí pak řešíte dílčí hádanky.

Silt láká na nádherně stylový vizuál, který je třeba vidět v pohybu, abyste ho mohli náležitě docenit. Krátkou herní dobu bohužel trochu natahuje zbytečná frustrace, která je způsobena špatně umístěnými checkpointy a slabším designem některých hádanek.

Čestná zmínka: SOMA – pokud vás láká horor pod hladinou, SOMA od tvůrců Amnesie patří k naprosté špičce. Děsivé scény pod hladinou najdete ovšem i v novodobé klasice Inside.

Darkwood: V noci do lesa už nevkročíte

zdroj: Foto: Crunching Koalas

Podobně jako Lone Survivor, Darkwood je hororem se silnými survival prvky a důrazem na sběr potřebných surovin. Na rozdíl od Lone Survivor ale v Darkwoodu na svou postavu nahlížíte z ptačí perspektivy a místo města se věnujete průzkumu strašidelného lesa.

Všudypřítomná temnota a pocit nebezpečí dělají z hraní nervy drásající zážitek podpořený vpravdě fantastickou výtvarnou stránkou s mimořádně děsivými modely nepřátel. Fanoušci si zamilovali nejen svět Darkwoodu, ale i jeho krypticky podaný příběh. Tak jako v případě jiných hororů mají mechaniky bojování k dokonalosti daleko, na druhou stranu i to svým dílem přispívá k žádoucímu diskomfortu hráče.

Čestná zmínka: Sunless Sea – obtížné rozhodování v roli kapitána lodi okořeněné špičkově napsanými texty. Pokud vás baví prozkoumávat nezmapovaná území plná nebezpečí, není co řešit. Za hřích stojí i pokračování Sunless Sky.

In Sound Mind: Cesta do hlubin pacientovy duše

zdroj: Foto: We Create Stuff

In Sound Mind spadá do žánru ryze psychologického hororu. Hlavní hrdina Desmond je terapeut, který proniká do myslí svých pacientů, a rozplétá tak unikátně poskládaný příběh. Hra patří k nejoriginálnějším hororovým kouskům poslední doby a opírá se primárně o výjimečně důmyslný level design a pečlivě promyšlenou strukturu hry, kde psychiku hlavních postav odráží samotné prostředí. Tu vaši naopak potrápí dílčí hádanky a souboje s bossy.

Hra exceluje různorodostí jednotlivých lokací, vizuální stránkou i povedeným soundtrackem. In Sound Mind se bohužel zároveň řadí k titulům, které sužují glitche o trochu více, než bývá přípustné. Některé hádanky a s nimi související záseky pak mohou nepříjemně zpomalit tempo.

Čestná zmínka: Martha is Dead – podobně jako slavnější The Vanishing of Ethan Carter klade i tento letošní horor důraz na porozumění temným zákoutím lidské psychiky.

Stories Untold: Autoři nového Silent Hillu se představují

zdroj: Foto: NoCode

Stories Untold je hororová antologie čtyř dílčích miniher, která působí vlastně jako úniková hra. Pokud patříte k fanouškům seriálu Stranger Things a osmdesátek, Stories Untold je pro vás jako dělaná. Všudypřítomná estetika, předměty, hudba a technologie spojené s touto érou propůjčují hře atmosféru plnou nostalgie.

Stories Untold se řadí do kategorie krátkých, experimentálních kousků, které nejspíš dohrajete na jeden zátah. Dolů ho trošku sráží jeho poslední, čtvrtá epizoda.

Kromě Stories Untold tým NoCode vytvořil ještě vynikající netradiční vesmírný thriller Observation. Obě hry se zalíbily japonskému vydavatelství Konami natolik, že týmu svěřilo značku Silent Hill, pro kterou momentálně NoCode ve spojení s Annapurnou vyvíjí novinku s názvem Silent Hil: Townfall.

Čestná zmínka: Inscryption – nejoceňovanější nezávislá hra loňského roku je plná překvapení a překypuje originalitou i nápady, podobně jako další slavný titul Doki Doki Literature Club.

Visage: P.T. a Amnesia dávají pozdravovat

zdroj: Sad Square Studio

O geniálním demu P.T., které mělo předznamenávat zrušený projekt Silent Hills od Hidea Kodžimy, toho bylo napsáno už hodně. Visage patří k hrám, které se snaží onu zející černou díru v srdcích smutných fanoušků zaplnit a posílají hráče na starý dobrý průzkum strašidelného domu.

Hráči by se měli připravit na pomalejší tempo a z hádanek tu mnohým možná pukne hlava, Visage je však zároveň jedna z nejděsivějších her na trhu. Inspiraci si přitom nebere jen z P.T., ale také z Amnesie. Perspektiva první osoby v kombinaci s extrémně realistickou grafikou, hrou světla a lekačkami cílí primárně na ty, kteří nemají v otázce hororové intenzity žádné zábrany.

Fanouškům Amnesie bude zase povědomý systém příčetnosti. I ve Visage si totiž musíte duševní zdraví pečlivě hlídat, neboť jeho nízké hodnoty mají za následek zjevování monster.

Visage má rozhodně co nabídnout fanouškům ryzího hororu, vypulírovaná hra to ale není. Kromě záseků souvisejících s některým hádankami se připravte i na nepříjemné glitche, které vám připomínají, že hrajete hru. Naštěstí.

Čestná zmínka: Madison – letošní vyzyvatel Outlastu, kde prozkoumáváte dům vyzbrojeni polaroidem. Kvůli některým hádankám a inventáři poněkud trpí tempo, pokud vám ale jde o lekačky a ryzí děs pramenící z maximálního pohlcení hrou, Madison poslouží dobře.