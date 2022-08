Chystá se předělávka původního Alone in the Dark, podívejte se na trailer

12. 8. 2022 22:04 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Jak se zdá, oznamovat hry v rámci online akcí má svoje nevýhody. Zpráva o tom, že se chystá předělávka Alone in the Dark unikla na internet dnes odpoledne ještě před streamem THQ Nordic, a to společně s pár obrázky. Teď ale máme konečně plnohodnotný trailer, a taky řadu nových informací. Na nové verzi Alone in the Dark bude pracovat studio Pieces Interactive, kteří mají na triku například hry jako Magicka 2 a nebo Titan Quest: Atlantis. Jestli teď právě trochu trnete, proč zrovna tohle studio, nemusíte. Na projektu budou pracovat zkušení vývojáři.

O kompletně nový příběh se postará Mikael Hedberg, který má na triku naprosto fantastický psychologický horor SOMA a nebo legendární Amnesia: The Dark Descent. Guy Davis, komiksový výtvarník, který často spolupracuje s Guillermo del Torem, se zase postará o design potvor.

zdroj: THQ Nordic



Jak už padlo, příběh bude kompletně nový, tu a tam ale bude odkazovat na původní hru z 90. let. Například stejně jako i ve verzi z 90. let, se děj bude odehrávat na americkém jihu ve 20. letech 20. století. Zůstavají stejní i hrdinové, za které můžete hrát, Edward Carnby a Emily Hartwoodová. Podle THQ se Emily pustí do pátrání po svém zmizelém strýci a požádá o pomoc soukromého detektiva Edwarda. Jejich cesta je zavede do tajemného sídla Derceta, domova pro "duševně znavené", kde se samozřejmě začnou dít divné věci.

Tvůrci slibují, že samotná hratelnost by měl být klasický psychologický horor, který si zachová atmosféru původní hry, kde nebudou chybět inspirace Lovecraftem. Tak uvidíme! Hra vyjde na PlayStation 5, Windows PC a Xbox Series X. Na datum vydání si ale budeme muset ještě počkat.