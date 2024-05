Songs of Conquest – tipy a triky

24. 5. 2024 18:00 | Návod | autor: Jakub Malchárek

Songs of Conquest je fantastický nástupce tahových strategií po vzoru Heroes of Might and Magic. I se svou líbivou pixelovou stylizací je hra poměrně komplexní - strategických rozhodnutí, která můžete učinit, je hned několik. Proto dáváme dohromady desítku tipů, které novým válečníkům a válečnicím mohou usnadnit první krůčky v kouzelných královstvích Songs of Conquest.

Prioritizujte suroviny své frakce: Každá jednotka nejvyšší úrovně stojí krom pořádného balíku zlaťáků i další surovinu. A přesně takový důl byste měli co nejrychleji najít. Pomůže vám to vytvořit finanční polštář pro nákup těch nejsilnějších jednotek, nemluvě o tom, že často daný materiál potřebujete i pro stavbu jejich líhně. Pokud nemůžete najít důl, investujte do ekonomického výzkumu nebo do schopnosti vedlejšího hrdiny.

Rozdělujte potvory na slabší skupinky: Nenechávejte si v armádě volné místo na jednotky, raději je zaplňte byť i jedním kusem těch nejslabších příšer. Jednak vám budou generovat esenci nutnou pro kouzlení, jednak můžete slabé a levné jednotky používat třeba pro vyrušení protútoků nebo pro lákání projektilů střelců. Díky tomu se prvních několik úrovní hrdiny hodí investovat do zvětšování armády, kterou může převážet.

zdroj: Lavapotion

Využívejte logistiku: Přesun hrdiny je klíčový. Čím delší vzdálenost dokážete za tah ujet, tím více mapy prozkoumáte, rychleji expandujete a zvládnete více soubojů za kolo. Prioritizujte proto artefakty a schopnosti, které vám přidávají body k pohybu za kolo. Stejně tak pravidelně navštěvujte patníky a milníky, které vám každé kolo přidají pár dočasných bodů k pohybu. Za celý scénář se vzdálenost hodně nastřádá.

Nezanedbávejte ekonomiku: Nejen zlato, ale hlavně suroviny táhnou válečné tažení v Songs of Conquest. Nebojte se ve městech stavět farmy na zlaťáky ani zakládat malé osady, které jenom generují zlato a suroviny. Stavte obchody, které umožňují prodávat a nakupovat suroviny, protože čím více jich máte, tím máte lepší směnný poměr. Nebojte se suroviny nakupovat, obzvláště kvůli výzkumu.

Výzkum je král: I když technologie stojí pořádný balík peněz a surovin, rozhodně se vyplatí. Spíše než obecné bonusy k atributům se hodí zvyšovat počet jednotek v batalionu a její konkrétní schopnosti. Například to, jakou a kolik generuje esence. Nejvyšší stupeň výzkumu pak odemyká další silné pasivní schopnosti, jako je třeba možnost zasazovat rány bez hrozby protiútoku.

Na některých mapách se dá teleportovat: Pokud hrajete scénáře, kde je nutné k vítězství zabrat určitý počet majáků moci, můžete se mezi už dobytými věžemi teleportovat. Je dobré mít takto připraveného silného hrdinu poblíž, aby mohl zasahovat a bránit proti dorážejícím nepřátelům.

Průzkum vám zachrání krk: Neignorujte rozhledny a strategicky umístěné doly. Už proto, že každá vámi zabraná budova ukazuje mapu bez válečné mlhy, ve které nevidíte nepřítele. I když máte dřeva, že nevíte co s ním. Hodí se zabrat dřevorubecký tábor u cesty, aby sloužil jako poplašné znamení. Okamžite se totiž dozvíte, kde se nachází soupeř, jakmile vám obydlí začne zabírat.

Každé kouzlo má smysl: Pokud negenerujete hodně esence za kolo, nemá smysl zdlouhavě čekat, než budete mít dost many na ta nejsilnější kouzla. Raději místo jednoho řetězového blesku sešlete třeba dvě teleportace a umístěte své střelce na vyvýšeninu. Různé zpomalováky, teleporty či zvyšování iniciativy můžou mít stejný dopad na souboj jako jedna dobře umístěná ohnivá koule.

zdroj: vlastní video redakce

Promýšlejte, jaké budovy stavíte: Ne všechna města jsou stejně velká. Zatímco u malých vesniček postavíte maximálně jednu budovu střední velikosti, u velkých měst už si můžete většinou dovolit všechna stavení. Mějte ale na paměti, že některá vylepšení líhně jednotek vyžadují další stavbu ve městě. Dobře proto naplánujte, které budovy v osadách potřebujete a na jaké jednotky se chcete soustředit.

Střelci jsou srdce armády: Střelecké jednotky vám umožní oslabit nepřítele, než se k vám jeho potvory vůbec dostanou. Je ale třeba mít na paměti několik věcí: U jednotek, které po každém výstřelu jedno kolo nabíjejí, je lepší první tah využít k přesunu na vyvýšeninu a počkat (protože pohyb střelecké jednotky sníží její účinek o polovinu). Je taky vhodné zasazovat rány cílům, které jsou ve smrtící zóně dostřelu. Můžete své střelce teleportovat, abyste je přiblížili na dostřel, přesun kouzlem se totiž nepočítá jako pohyb, takže jednotkám útoky na polovinu neoslabí.