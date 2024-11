12 nejlepších roguelite her, které si teď můžete zahrát

12. 11. 2024 18:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Zas a znovu, pořád dokola. Lákadlo roguelite her tkví v neustálém opakovaném průchodu těmi samými úrovněmi. Po smrti se často vracíte na začátek a začínáte skoro od znova, ale s každým dalším průchodem je ten příští o něco snazší - tím se ostatně roguelite hry liší od čistokrevných roguelike. Každý pokus je jiný, nacházíte nové předměty, odemykáte unikátní synergie schopností a třeba budete tentokrát mít štěstí a podaří se vám porazit dalšího bosse. Níže vybíráme ty vůbec nejlepší roguelite hry, které si teď můžete zahrát.

(Vyšlo v září 2020 a později na všechny platformy včetně mobilů – naše recenze)

Po všech stránkách dokonalá hra. Od Hades se nemůžete odtrhnout. Ovládaní je precizní, hratelnost vymazlená, postavy napsané jedna báseň, kombinace vylepšení a speciálních útoků téměř nekonečná, soundtrack nadpozemský a grafické ztvárnění bezkonkurenční.

Hades se právem umisťoval mezi nejlepšími hrami roku 2020 a je definicí herní drogy. Hra se dá v klidu doporučit nejen milovníkům roguelite titulů, ale prostě a jednoduše skvělých her.

(Vyšlo v listopadu 2014 na všechny platformy včetně iOS – naše recenze)

Roguelite se silnou stylizací a symbolikou. V kůži nahého chlapečka procházíte sklepením plným výkalů, potratů a krvavých příšer, proti kterým bojujete s pomocí slz a křesťanské ikonografie. The Binding of Isaac je silnou zpovědí tvůrce Edmunda McMillena o vyrůstání ve fanatické rodině.

A vedle toho jde o mimořádně zábavnou a návykovou roguelite! Každý pokus je jiný, synergií schopností neuvěřitelné množství, obsahu po více než deseti letech na stovky hodin. The Binding of Isaac je strašně jednoduché propadnout a právem se řadí k vůbec prvním veleúspěšným nezavislým hitům.

(Vyšlo v lednu 2016 na PC, PS4, Xbox One, Switch a iOS – naše recenze)

Na fantasy dobrodruhy nečeká jen sláva a bohatství, ale také nevýslovné hrůzy. Dokazuje Darkest Dungeon, ve které jsou duše hrdinů natolik křehké, že si mohou v temných sklepeních a jeskyních přivodit nejednu fóbii nebo trauma. Fantastická a pekelně těžká roguelite se pyšní nejen robustním RPG systémem a taktickým soubojovým systémem, ale hlavně permanentní proměnou psychické stránky vaší družiny.

Hra má navíc úžasnou kreslenou grafiku a povedeného vypravěče, který z běžných fantasy výprav za poklady dělá téměř až hororovou zkušenost, ve které budete své hrůzou stižené hrdiny opečovávat jako vlastní děti.

(Vyšlo v dubnu 2022 na PC, Xbox One a Xbox Series, později na Switch, PS4 a PS5 – naše recenze)

Jaká může být plošinovka, ve které každý další pokus zdolat bosse hrajete za potomky předchozí postavy, kteří po ní dědí různé neduhy (nebo naopak výhody)? Na to odpovídá roztomilá roguelite Rogue Legacy 2. Kromě precizní hratelnosti vynikne i lákavým škudlením peněz z jednotlivých pokusů na vylepšování vlastního rodinného sídla.

Na pevných základech prvního dílu se autorům povedlo vytvořit po všech stránkách lepší pokračování. Skvělá hratelnost, roztomilý vizuál a humor, to jsou základní pilíře Rogue Legacy 2. Díky přístupnému režimu si navíc hru užije úplně každý, i pokud neoplývá zrovna božskými reflexy.

(Vyšlo v únoru 2024 na všechny platformy včetně mobilů – naše recenze)

Může být poker v jednom člověku zábavný? Když s ním pracuje taková hra jako Balatro, tak stoprocentně. Neskutečně návyková karetka, ve které skládáte tradiční pokerové figury a snažíte se s nimi dosáhnout co nejvyššího skóre. Vtip je ale v tom, že můžete sbírat a odemykat žolíky, které zásadně mění styl hry.

Můžete držet třeba násobiče každé postupky, takže se snažíte do balíku dostat co nejvíce karet, které vám umožní postupky hrát. Nebo kartu, která smaže vždycky žolíka napravo a kumulativně přičte jeho hodnotu k multiplikátoru. Kombinací je obrovské množství a na snaze překonat vlastní skóre a objevit nové strategie a synergie je něco opojného. Obzvlášť, pokud se vám hru povede sympatickým způsobem rozbít a počitadlo skóre dohnat na stovky milionů.

(Vyšlo v dubnu 2021 na PS5 a později na PC – naše recenze)

Mimozemská planeta Atropos, pád raketoplánu, z trosek se vynořuje astronautka Selene, popadá pistoli a vyráží do boje s mimozemskými entitami, umírá. Střih – mimozemská planeta Atropos, pád raketoplánu, z trosek se vynořuje astronautka Selene... Returnal báječně vypráví příběh o cyklech, navíc v neskutečně poutavém, graficky nádherném prostředí a s vytříbenou hratelností.

Returnal je váš next-gen roguelite. Ukazuje sílu moderní grafiky, a pokud chcete vizuální pozlátko mezi vším tím pixel artem, neprohloupíte. Tuhá obtížnost je pak výzvou pro každého a mysteriózní příběh ve vás bude tepat ještě dlouho po dohrání. Klenot.

(Vyšlo v září 2012 na PC – naše recenze)

Ve vesmíru se odherává i indie miláček FTL, kde řídíte vesmírnou loď napříč galaxií. Vtip je v tom, že před každým gravitačním skokem nikdy moc nevíte, co vás v další sluneční soustavě čeká. Může to být opuštěný vrak plný vzácného paliva, astrofyzikální anomálie, ale i krvelační emzáci, kteří vás chtějí vyhodit do vakua a vaši loď unést.

Náhodné udáost a možnost kontrolovat každý aspekt vesmírného korábu byl ve své době největším lákadlem FTL. Dokázal ve vás totiž probudi dojem, že jste skutečným pánem kapitánského můstku a třeba ventilovat do vzduchoprázdna jednotlivé části lodi (což se skvěle hodilo v boji proti invazním banditům). Excelentní hra, která náhodnými událostmi dokáže psát ty nejpamátnější příběhy.

(Vyšlo v únoru 2018 na PC, Switch a mobily – naše recenze)

Další roguelite hitovka od tvůrců FTL. Tentokrát ale neovládáte posádku vesmírné lodi, ale jednotku pilotů obřích robotů, která na čtvercové mapě bojuje proti neporazitelné invazi mimozemšťanů. Parádní minimalistická tahovka překvapí neuvěřitelnou hloubkou a komplexností, protože nejde ani tak o to způsobit co největší poškození, ale správně protivníky pošťouchnout.

Několikapatroví roboti dokáží přitahovat, odstrkovat, bombardovat, házet a všelijak různě manipulovat s přerostlými emzáky, takže je mnohem jednoduší je různě vrhat ze srázů, nebo posunovat do cesty spolubojovníků, abyste zabránili zničení obytných budov. Into the Breach jsou vlastně takové malé, ale o nic méně komplexní sci-fi šachy s obřími roboty.

(Vyšlo v srpnu 2018 a později na všechny platformy včetně mobilů – naše recenze)

Dead Cells plní všechny lákavé prvky správné roguelite na jedničku s hvězdičkou. Neustálé odemykání nových zbraní, útoků a schopností? To si pište. Skvělá hratelnost, u které ani nevadí, když se vám nedaří a musíte opakovat nějakou pasáž pořád dokola? Určitě! Výborné grafické ztvárnění a soundtrack? No jen se podívejte sami. Fantasticky adrenalinový soubojový systém, který pořádně prověří vaše reflexy a svalovou paměť? Že váháte!

Dead Cells se dočkaly spousty výborných rozšíření, takže opět jde o návykovou zábavu na desítky, ne-li stovky hodin. Zběsilým tempem patří mezi akčnější rogeulite hry, které místo přemýšlivosti dají přednost postřehu a koordinaci úderů, ale o to opojnější pocity zažíváte, když se přes obtížné protivníky a bossy v dynamickém tanci konečně dostanete.

(Vyšlo v říjnu 2022 a později na všechny platformy včetně mobilů – naše recenze)

Když se řekne dopaminový koktejl, vzpomeneme si na Vampire Survivors. Bizarní jízda je přitom extrémně přímočará – ovládáte jenom pohyb postavičky a nic jiného. Útočíte automaticky, jde jen o to, jaké druhy zbraní nasbíráte a jestli je stihnete včas vylevelovat sbíráním krystalů se zkušenostmi z padlých nepřátel.

Vampire Survivors mají vynikající tempo s neustávajícím přívalem groteskních nepřátel a neustálým odemykáním nových zbraní, mocných kombinací, nových zajímavých postav, úrovní, zkrátka úplně všeho. Kdyby vás náhodou odrazoval velmi základní a možná i ošklivý vizuál, tak vás ale jistě za uši chytne fantastická hudba a úplně nesmyslné počty nepřátel, které na vás hra dokáže vrhnout naráz.

(Vyšlo v lednu 2019 a později na PC, PS4, Xbox One, Switch a mobily – naše recenze)

Fantastické karetní RPG se skládáním vlastního balíčku spustilo svou vlastní lavinu kartičkových roguelite, které se snažily úspěchu, a hlavně kvalit Slay the Spire dosáhnout. S jedním ze čtyř povolání s odlišnou hratelností se střetáváte s postupně silnějšími kombinacemi nepřátel, kdy se je v tahových soubojích snažíte pokořit v karetních partiích.

Konec opět, jak je v roguelite hrách zvykem, znamená začít opět od píky jen se základním balíčkem. Vtip je ale v tom, že za každý pokus dostáváte zkušenosti, kterými si můžete odemknout silnější a lepší karty, na něž pak během dobrodružství narazíte.

(Vyšlo v prosinci 2023 na PC – naše recenze)

Pokud by vám těch zvláštních mixů různých žánrů bylo málo, korunu jim nasazuje Against the Storm, která kombinuje roguelite prvky s budovatelskou strategií. Ve fantaskním světě sužovaném magickou bouří se pokoušíte osidlovat blízké lesy a postavit rozličným humanoidním zvířátkům obydlí, ve kterých budou spokojená, podaří se jim také uspokojit potřeby náročné královny a zároveň společným úsilím zajistit přežití do dalšího meteorologického cyklu.

K tomu je nutné zpracovávat obrovskou spoustu surovin, zajistit dostatek jídla, nenechat vyhasnout oheň ve vesnické vatře a ideálně si nenaštvat duchy lesy, kteří vás mohou z vesnice vyhnat. Roguelite element pak spočívá ve faktu, že pokaždé začínáte s novou vesničkou, takových osad založíte hned několik, než vás bouře smete a pokusíte se o to zas a znova, než kouzelné kletbě přijdete na kloub.