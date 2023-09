Série Yakuza / Like a Dragon: Kde začít a čím vás překvapí

16. 9. 2023 16:00 | Téma | autor: Jakub Žežule

Série Yakuza, jejíž novější díly od letošního roku vycházejí již výhradně pod názvem Like a Dragon, debutovala na konci roku 2005 prvním dílem určeným exkluzivně pro PlayStation 2. Mnoho fanoušků se s ní ovšem seznámilo až dlouho poté, počet zájemců o tuto značku přitom stále roste i v tuzemsku.

Následující řádky jsou určeny primárně pro ty z vás, kteří se v sérii příliš neorientují, přemýšlí o nejlepším místě, kde do ní naskočit, případně úplně nerozumí tomu, v čem půvab celé této ságy vlastně spočívá. Protože se zaměříme právě na začínající hráče, můžete se do čtení pustit bez obav ze spoilerů.

Co je Yakuza / Like a Dragon? Stručná definice

Tituly ze série Yakuza a Judgment jsou akční hry zasazené do ulic japonských měst. Na rozdíl od značky GTA nebo Mafie se v nich však pohybujete převážně po svých a jejich otevřený svět je výrazně menší, než jak tomu bývá obvyklé u dnešního AAA mainstreamu. Liší se i souboje, které se zpravidla nespoléhají na střelbu či palné zbraně – prim hraje boj na blízko, který si s nějakým realismem moc hlavu neláme.

zdroj: Sega

Drtivá většina her v sérii spadá do škatulky akčních her s RPG prvky v otevřeném světě, s dílem Yakuza: Like a Dragon se ale značka přetransformovala na plnohodnotné JRPG s tahovými souboji ve stylu Dragon Quest nebo Final Fantasy.

Všechny hry si zakládají primárně na propracované kriminální zápletce z prostředí japonského podsvětí, emocionálních momentech, dlouhých dialozích, stylové výpravě a filmovém vyprávění. Vedle toho též disponují pestrou škálou vedlejších příběhů a velkým množstvím více či méně propracovaných miniher, u nichž vynikne naopak silná nadsázka a humor, který by dnešní západní publikum mohlo občas vnímat jako nekorektní.

Yakuza, Like a Dragon, Ishin, Kiwami, Judgment: Názvy a jak se v nich orientovat

Už od svých počátků na PS2 série v Japonsku vychází pod názvem Ryu Ga Gotoku (anglicky Like a Dragon – „Jako drak“, výraz ilustrující podle tvůrců mužnou sílu hlavních hrdinů). Jméno později převzal i tvůrčí tým – Ryu Ga Gotoku Studio.

Na západě hra ještě donedávna vycházela pod označením Yakuza, proto starší díly hledejte pod jmény Yakuza 0 až Yakuza 6. První dva díly série, které původně vyšly na PS2, se v průběhu minulé konzolové generace dočkaly remaků. Pokud tedy nejste vyložení puristé a netoužíte hrát oba tituly v původních verzích, hledejte je pod názvy Yakuza Kiwami a Yakuza Kiwami 2 (výraz kiwami značí v japonštině „ultimátní“, „vrcholový“ nebo „extrémní“, jde tedy doslova o definitivní edice).

Situace se začala měnit se sedmou epizodou, která u nás vyšla jako Yakuza: Like a Dragon. Z anglického názvu je zřejmý pokus o přilákání nových hráčů a přípravu fanoušků na nové označení Like a Dragon, pod kterým vychází nové díly od letošního roku i v Česku. Zároveň ale platí, že Yakuza: Like a Dragon nepředstavuje restart značky (ostatně v Japonsku tento sedmý i připravovaný osmý díl série dál vychází s číslovkou).

zdroj: Vlastní foto autora zdroj: Vlastní foto autora

Odbočka Like a Dragon: Ishin!, která vyšla v únoru letošního roku, představuje remake PS3/PS4 titulu Ryu Ga Gotoku: Ishin! Ten byl k dispozici původně pouze v Japonsku v roce 2014. Dnešní anglický název tedy vlastně lépe odpovídá originálnímu označení. Nacházející Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name a Like a Dragon: Infinite Wealth už zmínku o jakuze z názvu definitivně vypustily.

Jak do celého toho guláše zapadá odbočka Judgment, potažmo její pokračování Lost Judgment? Jedná se o svébytnou značku, která s Like a Dragon sdílí pouze svět a snaží se jít vlastní cestou. Spíše než o odbočku se jedná o paralelní značku, při jejímž hraní si vystačíte bez znalostí slavnější série. Původní hra se měla jmenovat Judge Eyes v souladu s japonským originálem, tvůrci ale trochu nepochopitelně cukli a zvolili obecnější výraz. V souladu s politikou sjednocování jmen je název pokračování Lost Judgment společný pro svět i Japonsko, kde má tato hra ještě podtitul Sabakarezaru Kioku, v překladu „Nesouzené vzpomínky“.

Chronologie příběhu série Yakuza/Like a Dragon pro moderní hardware

Jednotlivé díly série jsou dnes k dostání na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series. Našli bychom sice i hrstku „zakopaných“ odboček pro PS3 nebo PSP, ale to podstatné je dnešním hráčům pohodlně k dispozici. Příběhová chronologie vypadá následovně:

Když pomineme historickou odbočku Ishin, která vypráví vlastní příběh dlouho před začátkem současné ságy a využívá přitom obličeje a dabéry známých postav, z hlediska chronologie se příběhy točí kolem těchto hlavních postav:

Kazuma Kirjú (start v Yakuze 0)

Ičiban Kasuga (start v Yakuze: Like a Dragon)

Takajuki Jagami (start v Judgment)

Kde nejlépe začít?

Yakuza / Like a Dragon může na první pohled vypadat velice složitě, pravda je ovšem taková, že pro nováčky je do značné míry velmi flexibilní. Teoreticky se nabízejí rovnou čtyři dobré možnosti, kde je vhodné do série naskočit.

Like a Dragon: Ishin! (2023)

Proč začít zde: Ishin do velké míry zachovává rámcovou hratelnost série a není zatížený znalostí předchozích událostí. Přestože se jedná o remake staršího titulu, je původní materiál velmi zdařilý. Pokud máte rádi samurajské příběhy, je to hra pro vás.

Proč začít jinde: Yakuza je o moderních japonských metropolích a současné kultuře, vaše představa o značce tak bude značně zkreslená. Také souboje se samurajskými meči a poměrně netypicky i střelnými zbraněmi jsou zde přece jen odlišnější od ostatních her. Velkou součástí kouzla Ishin je skutečnost, že důvěrně známé tváře uvidíte ve zcela jiném kontextu, pokud si ho tedy schováte na později, čeká vás o dost zajímavější zážitek.

zdroj: Sega

Judgment (2019)

Proč začít zde: Svébytná detektivní série s dvěma díly, která sází na vlastní postavy a nerozvíjí dějovou linku ságy Like a Dragon, ačkoliv s ní sdílí svět. Jelikož se odehrává ve stejných kulisách jako její slavnější sestřička a japonská mafie v ní hraje velkou roli, působí Judgment na první pohled velmi podobně. Oproti dílu Yakuza: Like a Dragon nabízí tradiční soubojový systém v reálném čase, který jeho pokračování s názvem Lost Judgment ještě výrazně vylepšilo. Graficky se jedná o ty nejlepší díly.

Proč začít jinde: První díl má slabší vedlejší aktivity, které jsou součástí kouzla série Yakuza. Jagami také není tak charismatický jako dva hlavní protagonisté slavnější značky. Některé opakující se činnosti a mechanismy související s vaší detektivní profesí začnou obzvláště v jedničce po čase trochu nudit.

zdroj: tisková zpráva

Yakuza 0 (2017)

Proč začít zde: Esence celé série v její nejčistší podobě. Začátek příběhu Kazumy, skvělé zasazení do osmdesátých let, kopa vedlejších aktivit a vtipných epizod. Hra rovněž sází na tradiční boj v reálném čase. Ač jsou skvělé, můžete vedlejší úkoly většinou ignorovat. V hlavní roli se tu spolu s Kazumou poprvé představí i druhá stěžejní postava ságy, Goro Madžima.

Proč začít jinde: Po nultém díle vás čeká mnoho pokračování, takže pokud budete chtít sledovat příběh chronologicky, potrvá dlouho, než se dopracujete k aktuálním hrám. V úvahu berte i méně pohledné remastery dílů z éry PS3. Nízká obtížnost hry související s možností zásobovat se léčivými předměty může být mnohým až nepříjemná, to se týká ale většiny titulů. Hra neběží na enginu Dragon, graficky tedy z dnešního pohledu vypadá hůř. Jako velice zajímavý prequel funguje, i když se k ní vrátíte zpětně.

zdroj: Sega

Yakuza: Like a Dragon (2020)

Proč začít zde: Nováček série Ičiban Kasuga je skvělý hlavní hrdina, který jako by v sobě spojoval to nejlepší z Kazumy i Madžimy. Like a Dragon sice obsahuje řadu narážek na předchozí události a objeví se v ní několik známých postav, příběh se ale točí primárně kolem nové skupiny hrdinů a není problém jej pochopit i bez znalosti starších dílů. Nabízí tradičně vynikající příběh a famózní vedlejší aktivity, které jsou tentokrát užitečnější než kdy dříve. Tahový soubojový systém zvedá laťku obtížnosti zejména u některých soubojů s bossy. Místo akční hry s RPG prvky jde už o čisté RPG japonského střihu.

Proč začít jinde: Patrně nejdelší hra série, jejíž tahový systém nemusí být všem po chuti, mnoho hráčů si jej ale naopak pochvaluje jako krok správným směrem. Zesílený důraz na vedlejší aktivity a jejich větší význam v hladkém postupu hrou se může znelíbit těm, kteří chtějí jít striktně jen po hlavní linii a od hry čekají rychlý spád. Přes silnou přívětivost k nováčkům se nejedná o restart značky ani svébytnou sérii. Pokud jste hráli předchozí díly, hra vás za jejich znalost odmění.

zdroj: Vlastní foto autora

Kde tedy začít? Shrnutí a jednoznačné doporučení

Pokud vás zajímá osobnější doporučení méně objektivního rázu, zde ho máte: Ishin je přece jen od jádra série moc odlišný a vidět známé postavy v jiném kontextu patří podle mého názoru k důležité součásti jeho kouzla. Pokud tedy nehledáte vyloženě jednorázovou příběhovku z japonského 19. století, díval bych se jinde.

Judgment působí lákavě už kvůli své grafice a představuje velmi dobrý start pro nováčky, ale osobně mi v něm velmi chyběla některá z dvojice hlavních postav. Jagami není vůbec špatný, ale Kirjú nebo Ičiban to prostě není. Jednička je navíc oproti nulté Yakuze i Like a Dragon slabší na kvalitní vedlejší obsah, byť příběh má hra vyloženě fantastický. Nicméně pokud se bojíte rozsahu pojícího se s hraním skvělých vedlejších aktivit a chcete se více zaměřit na hlavní příběh, první Judgment je hrou pro vás.

zdroj: tisková zpráva zdroj: tisková zpráva

Pozor, v pokračování Lost Judgment vám hra vyzradí posun příběhový posun, ke kterému dojde v rámci Yakuza: Like a Dragon. Pokud se tedy nechcete připravit o překvapení, je ideální si mezi Judgmenty pustit sedmičku.

A konečně – rozhodnout se mezi nulou a Like a Dragon je těžké, ale asi bych dnes doporučil spíše Yakuza: Like a Dragon s Ičibanem Kasugou. Tahové souboje i přerod do RPG jsou podle mého názoru ku prospěchu a graficky dnes vypadá Ičibanovo dobrodružství o poznání lépe než počátek cesty Kazumy Kirjúa. Ponoření se do světa hry se vším všudy nebylo nikdy tak snadné, jen se připravte na velmi dlouhou herní dobu, která se klidně může pohybovat okolo stovky hodin, pokud si vedlejší aktivity zamilujete tak jako já. Yakuza: Like a Dragon je prostě ten nejlepší začátek pro nováčky, kteří chtějí hru s moderní grafikou a nebojí se do toho spadnout po hlavě.

zdroj: Vlastní foto autora

Pak můžete s klidným srdcem pokračovat i v nadcházejících titulech, jako jsou Like a Dragon Gaiden a Like a Dragon: Infinite Wealth, a k těm předchozím se jako k prequelům vracet postupně v mezidobí, podle toho, jak se na ně budete cítit.

Prvotní seznámení a co nováčky možná překvapí

Ať už vaše volba padne na jakýkoliv titul, prvotní seznámení s hrou pro vás bude představovat pravděpodobně menší šok. Yakuza je totiž velice svérázná série, která nesedne každému – musíte být připraveni na řadu výstředností. Mezi její největší klady, které nemusí být patrné na první pohled, patří:

Postavy neodpovídající aktuálním hollywoodským stereotypům Velmi propracované dějové linky, byť se sklonem k melodramatu Nesmlouvavý humor a nadsázka, ovšem většinou mimo hlavní dějovou linku Menší otevřené mapy, které však excelují smyslem pro detail a autentičnost Návykové minihry a vedlejší aktivity, které celkovou herní dobu dokáží násobně nafouknout

Na druhou stranu, mezi důležité, a přitom na první pohled méně patrné znaky série, které některé zájemce odradí, patří:

Dlouhé rozhovory mezi postavami. Jelikož je mluvení tolik, mnoho dialogů není dabovaných Často zdlouhavé první kapitoly s malým množstvím interaktivity Hratelnost související s hlavní dějovou linku se většinou omezuje na přebíhání od filmečku nebo rozhovoru k bitce. První Judgment se tento nešvar snaží řešit přímo v hlavní lince, zatímco Yakuza: Like a Dragon povyšuje roli vedlejších aktivit Většinou velmi jednoduchá obtížnost umožňující vám zásobovat se velkým množstvím uzdravovacích předmětů (balanc zlepšují opět až posledně jmenované díly, zejména Yakuza: Like a Dragon) Města se v rámci série často opakují, většina fanoušků se do nich však ráda vrací

zdroj: vlastní video redakce

Obecně lze říci, že dobrou představu o tom, co hry série Like a Dragon nabízejí, získáte spíše po pěti až deseti hodinách, kdy se vám začnou otevírat možnosti a vy se aklimatizujete na místní tempo i pravidla hry. Pokud vás vůbec neoslovil libovolný z dílů, těžko vás bude bavit ten s jinou číslovkou. Výjimku tvoří snad jen případná nechuť k tahovému bojovému systému obsaženému zatím jen v Yakuze: Like a Dragon. Ten si však mnozí naopak velmi pochvalují.

Hlavní příběh versus vedlejší úkoly a minihry

Co se poměru vedlejších aktivit a hlavního příběhu týče, je namístě jedno doporučení: Zkuste se vyvarovat snaze dohrát tituly co nejrychleji. Ano, hlavní příběh hry bývá sice velice napínavý a dramatický, takže je velmi lákavé vše ostatní hodit za hlavu a rychle se jím prokousat. Jeho často velmi temné odstíny stojí v ostrém kontrastu s humornou povahou řady vedlejších činností.

Je to však právě tenhle mix temného kriminálního eposu a odlehčeného blbnutí, který dělá Yakuzu tak výjimečnou. Golf, baseball, karaoke, rybaření nebo šipky patří k těm konzervativnějším činnostem, ve hrách narazíte však i na vaření, závody v taxících, sbírání plechovek nebo soutěžení na autodráze. Velké minihry jako management nemovitostí, správa vlastního klanu nebo nočního klubu se společnicemi pak představují takříkajíc samostatné herní zážitky.

zdroj: Vlastní foto autora

Jak už jsem naznačil výše, až poslední díly série v čele s Yakuza: Like a Dragon začaly hráče lépe motivovat k hraní vedlejších příběhů a aktivit, ale ono ponoření se do ruchu velkoměst a experimentování se vším možným skýtalo řadu praktických i čistě prožitkových odměn už v minulosti.

Ne každá minihra je skvělá a ne každý vedlejší úkol ve všech zmíněných hrách vám utkví v paměti, ale jejich úplným ignorováním byste se připravili o řadu herních úletů, které dnes působí ohromně svěžím dojmem. Recenzentské klišé, že „prostředí není v této hře pouze lokací, ale i postavou,“ jste již jistě slyšeli i v jiných kontextech, na série Yakuza nebo Judgment ale sedí dokonale. Účastí v různých soutěžích a aktivitách se seznámíte s bláznivým panoptikem místních obyvatel a ulice města si ještě více zamilujete.

Grafika, délka, kvalita a jak dopadly remastery z PS3

Odhad herní doby je tu velmi složitý, protože souvisí s tím, jak moc se chcete věnovat věcem okolo. Mnohé díly lze dohrát v rozmezí 20 až 30 hodin, pokud se budete soustředit zejména na hlavní dějovou linku, okolní aktivity a vedlejší příběhy toto číslo dokáží až zčtyřnásobit. Je na vás, jak moc se do hry ponoříte, vedlejší obsah bývá ale velmi návykový. Hodně těžké odolat je zejména v případě Yakuzy: Like a Dragon a Yakuzy 5 – tam bych určitě počítal, že se hraní protáhne.

Všechny hry ze zmíněných sérií jsou z obecnějšího hlediska povedené, byť na některých je dnes už zub času přeci jen poměrně patrný. Pokud vás láká zasazení, příběhy vás nejspíše zabaví bez výjimky. Kromě délky a technické stránky se liší kvalita vedlejších úkolů a aktivit. Třeba taková první Kiwami má některé vedlejší příběhy poměrně banální, a ačkoliv se jedná o dobrý remake, na obsahu hry je hodně poznat, že byla značka na úplném začátku.

Pak je tu řada dílčích vylepšení, které souvisí i se stářím enginu. Některé díly mají také tendenci vás méně vodit za ručičku. Platí to hlavně pro starší Yakuzy, nicméně takový Judgment od hráče vyžaduje nějaké to přemýšlení cíleně.

Hry běží na konzolích v 60 FPS s výjimkou Kiwami 2 a Yakuzy 6. Šestka se alespoň na Xboxu dočkala patche s FPS boostem. Všechny tituly jsou dostupné i na PC. Řada z nich je momentálně na Game Pasu a PlayStation Plus Extra.

zdroj: Sega

Z hlediska vývoje enginu a grafiky by šly hry roztřídit do těchto skupin:

Yakuza 3 a Yakuza 4 (remastery z PS3)

Yakuza 5, Yakuza 0, Yakuza Kiwami (nula a Kiwami jsou si graficky podobné, pětka je remaster z PS3 )

Kiwami 2, Yakuza 6, Yakuza: Like a Dragon, Judgment, Lost Judgment (hry pohání Dragon Engine)

Like a Dragon: Ishin! (jediný titul na Unreal Engine 4)

Asi největší šok proto čeká na ty, kteří si po Kiwami 2 pustí remaster Yakuzy 3. Není to bohužel jen kvůli velkému rozdílu v technické kvalitě. Trojka není špatná, ale jedná se o nejslabší díl série snad ve všech ohledech, za což může mimo jiné také i opravdu hodně zdlouhavý úvod. Jak je uvedeno výše, jednotlivé tituly obecně mají velmi dlouhé úvodní kapitoly se spoustou mluvení a minimem interakce, než se vám trochu otevřou. V Yakuze 3 je to však opravdu znát, protože se na začátku hry dlouho nacházíte v řekněme velmi klidné, civilní situaci, která zrovna neodpovídá tomu, co chcete od hry z prostředí japonské mafie.

Pro příběh Kazumy jsou ale i tyhle momenty zásadní a scenáristé vám později investovaný čas vrátí i s úroky. Některá slabší místa má i Yakuza 4, tam to ale bohatě vynahrazuje vynikající ansámbl hlavních postav a strhující dějová linie představující postavy drsňáka Saedžimy a frajera Akijamy. Pětku má v oblibě velké množství lidí opět zejména díky spoustě lokací a vedlejších aktivit, zabere vám ale dost času. Je také pravda, že některé vedlejší činnosti tu mají tendenci se silně opakovat. Jejich vykonávání však není povinné.

Zatímco některým fanouškům v kontrastu s Yakuzou 5 vadilo méně obsahu v Yakuze 6, druhá část publika, kam se řadím i já, si tento koncentrovanější zážitek užila více. Velký podíl na tom má i zdejší malebné venkovské prostředí s místní kulturou.

Za celkově nejzdařilejší bych zde opět subjektivně označil díly Yakuza 0 a Yakuza: Like a Dragon. Osobně mám velkou slabost i pro Kiwami 2 – hra totiž vyniká téměř po všech stránkách a nabízí téměř tak ryzí a přitom vypulírovaný zážitek jako nultý díl. Škoda jen absence patche pro současnou generaci konzolí a s ní spajtým zámkem na 30 FPS na konzolích.

zdroj: Archiv

První Judgment pak baví spíše hlavním příběhem, zatímco jeho pokračování vylepšilo zejména celkový rozsah a vedlejší úkoly, přičemž obohatilo hratelnost a soubojový systém. Co se grafiky týče, Dragon engine u obou Judgmentů vyloženě kouzlí – okolí je tu nádherně detailní, stejně jako postavy.

Budoucnost série Like a Dragon

V tuto chvíli fanoušci a fanynky očekávají příchod Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, který má vyjít 9. listopadu. V něm se dočkáme nejen návratu Kazumy Kirjúa, ale i soubojů v reálném čase. Ty přitom vypadají ještě divočeji než v Lost Judgment.

Na odbočku přemosťující děj šestého a sedmého dílu pak v první polovině příštího roku naváže Like a Dragon: Infinite Wealth, jehož demo má být součástí Like a Dragon Gaiden. V Infinite Wealth lze očekávat evoluci RPG systémů a tahového stylu z předchozího dílu Yakuza: Like a Dragon s Ičibanem v hlavní roli. Velký zájem vzbudilo i minimálně částečné zasazení kamsi na území USA (nejčastěji se spekuluje o Havaji).

zdroj: Microsoft

Mluvilo se také o dalším Judgmentu, není však jisté, zda v něm případně setrvá hlavní hrdina, kterého hraje japonská celebrita Takuja Kimura, protože došlo k neshodám s talentovou agenturou. Nakonec se spekuluje i o možném remasteru starší historické odbočky série Ryu Ga Gotoku: Kenzan, která původně vyšla na PS3, a to pouze v Japonsku.

Studio tak zásobuje své příznivce novinkami s nevídanou frekvencí, tak jen doufejme, že se to nepodepíše na kvalitě. Ti, kdo do série naskočí dnes, mají rozhodně z čeho vybírat.