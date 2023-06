Like a Dragon: Infinite Wealth zavede Ičibana do Ameriky

11. 6. 2023 21:50 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Japonská série RPG Like a Dragon, dřívější Yakuza, chrlí hry a spin-offy jako na běžícím páse. Ve čtvrtek dala nakouknout do epizody Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, která odvypráví příběh Kazumy Kirjúa mezi šestým a sedmým dílem, zatímco druhý protagonista, Ičiban Kasuga, se svého místa na výsluní dočkal dnes.

A to doslova – Like a Dragon: Infinite Wealth, jak zní podtitul plnohodnotného osmého dílu, předvedlo trailer, ve kterém se oblíbený hlupák probouzí na pláži kdesi v Americe, jen tak, jak ho pánbůh stvořil, což způsobí menší pozdvižení.

Nic moc dalšího, ani jak se Ičiban v plážovém rezortu ocitl, tvůrci ze studia Ryu Ga Gotoku neprozradili, ale oznamovací upoutávka je přesně tak praštěná, jak to mají fanoušci série rádi. Bude to nicméně poprvé, co se mimo spin-offy podívá za hranice Japonska. Jako nejpravděpodobnější zasazení se vzhledem k početné japonské komunitě a zeměpisné blízkosti jeví Havaj, nedá se ale vyloučit ani výlet třeba do Kalifornie.

Like a Dragon: Infinite Wealth vychází na PC, PlayStation a Xbox začátku příštího roku a nebudete na ni tak muset čekat příliš dlouho po spin-offu s Kazumou, který má vydání plánované na 9. listopad 2023.