Sega odhalila osmý díl Yakuzy. I u nás bude známý jako Like a Dragon 8

14. 9. 2022 14:20 | Novinky | autor: Pavel Makal

Série Yakuza se už dávno dokázala etablovat i na západních trzích a svým exotickým zasazením, na hony vzdáleným organizovanému zločinu, který známe z Ameriky nebo Evropy, získat srdce místních fanoušků. I díky tomu už nemusíme s vydáním nových dílů čekat na překlad z japonštiny a moderní díly vycházejí pěkně globálně naráz.

Bude to koneckonců také případ Yakuzy 8, respektive Like a Dragon 8, kterou dnes Sega konečně oficiálně představila. Série definitivně mění svůj název, s minulým a netradičním sedmým dílem bude osmička sdílet i žánr tahového JRPG. Do hlavní role se nicméně vrací Kirju Kazuma, který si dal minule pauzu, spolu s ním si ovšem užijeme návrat sympatického idiota Ičibana Kasugy a jeho kolegů Nanby a Adačiho.

Vývojáři slibují, že osmý díl bude tím největším ze série, oba hrdinové budou zřejmě mít vlastní skupinu spolubojovníků a Kazuma s novým šedivým účesem prý představí i nový bojový styl. Samotný příběh hry halí tajemství a tým prozatím tají důvody Kazumova návratu, zmiňují ale, že se vyprávění bude týkat muže, který na svých bedrech nese tíhu minulosti, a také muže, který naopak musí zvládnout tíhu budoucnosti. Pokud bych si měl tipnout, bude Kazumův příběhový oblouk o něco vážnější, zatímco s Ičibanem si užijeme hromady absurdních situací.

Hra vyjde na PC a současnou i minulou generaci konzolí až v roce 2024, příští rok se ale můžeme těšit na spin-off Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, který by se měl právě věnovat tomu, co dělal Kazuma během Ičibanova dobrodružství v sedmém díle série. Zároveň v únoru vyjde remake spin-offu Like a Dragon: Ishin!, takže o hry z japonského prostředí rozhodně v blízké době nebude nouze.