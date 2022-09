Like a Dragon: Ishin! vezme fanoušky Yakuzy do Japonska 19. století

14. 9. 2022 14:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Na včerejším State of Play dostaly prostor zejména hry od japonských vývojářů, kromě Tekkena 8 a akčního RPG Stellar Blade zaujal především Rise of the Ronin od Team Ninja. Fanoušky série Yakuza, potažmo Like a Dragon (vysvětlování terminologie si nechme na jindy) ale dozajista potěší, že se po dlouhých letech podívá na západní trh i jeden z jejích nevšedních spin-offů.

Like a Dragon: Ishin! nás totiž z moderních ulic velkoměst vezme do druhé poloviny devatenáctého století a postaví nás do role Sakamota Ryómy - skutečné historické postavy, která ale v herní verzi nápadně sdílí podobu s Kiryu Kazumou, protagonistou většiny dílů série Yakuza. Nezůstane u pěstních soubojů, se kterými si značka povšechně vystačí, tentokrát dojde i na ostré čepele a střelné zbraně. A jak trailer napovídá, o krev nebude nouze.

Ishin! je remake hry z roku 2014, která ovšem vyšla pouze v Japonsku, a to na PlayStationu 3 a 4. Nová verze míří vedle PS4 i na konzole současné generace a na PC, její grafika navíc projde výraznou proměnou k lepšímu díky přechodu na Unreal Engine 4. Kromě tradičně rozmáchlého příběhu a hromady akce se můžete těšit i na pro sérii typické minihry, logicky ale tentokrát zapomeňte na návševy arkádových heren nebo karaoke.

Hra by měla na naše obrazovky dorazit v únoru příštího roku, přesné datum vydání ovšem zatím neznáme.