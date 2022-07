Předplatné PlayStation Plus letos rozšíří kompletní Yakuza

28. 7. 2022 10:55 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Srpnovou nabídku předplatného PlayStation Plus Essential již znáte, ale pokud náhodou ne, tak mrkněte sem. Její součástí je vedle Tonyho Hawka a Little Nightmares také Yakuza: Like a Dragon. Jak se ale ukázalo, poslední díl série není jediným, který obohatí předplatné. Sony to jen bere od konce a postupně do PlayStation Plus přidá i všech sedm předchozích dobrodružství z prostředí japonské mafie.

Má to však jeden háček. Příběhová linka prvních sedmi dílů, které spojuje hlavní hrdina Kazuma Kirjú, vynechá úroveň předplatného Essential a bude dostupná jen na vyšších úrovních Extra a Premium. První nálož Yakuzy dostanete v rámci srpnové aktualizace katalogu.

Tehdy se budete moct pustit do prequelu celé série Yakuza 0, který vás vrátí do 80. let a objasní, jak to vlastně celé začalo. Následně budete hned moct navázat remaky prvních dvou dílu Yakuza Kiwami a Yakuza Kiwami 2, které zásadně omladily hry z druhé poloviny nultých let aktuálního století. Tyto tři hry budou jak v předplatném Extra, tak Premium.

Někdy později v letošním roce dostanete příležitost celou ságu dokončit s remasterovanými verzemi pozdějších dílů: Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered, Yakuza 5 Remastered a také s Yakuza 6: The Song of Life. Nicméně i tady máme drobný háček, protože pouze šestku najdete v obou vyšších verzích předplatného. Pro remastery trojky, čtyřky a pětky si musíte zaplatit nejdražší Premium.

Takže si to zrekapitulujme – pouze s předplatným Premium se dostanete ke všem osmi dílům, s předplatným Extra si zahrajete Yakuza 0, Kiwami, Kiwami 2, The Song of Life a Like a Dragon a s předplatným Essential si budete muset vystačit jen s nejnovějším Like a Dragon.

Detektivní odnož, kterou tvoří hry Judgment a Lost Judgment zatím v žádném předplatném pro PlayStation nenajdete. Vedle toho studio Ryu Ga Gotoku již pilně pracuje na další Yakuze s pořadovým číslem osm.