Skateboardy, noční můry a japonská mafie tvoří srpnovou nabídku PlayStation Plus

28. 7. 2022 8:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Aktualizováno: Vše se opět potvrdilo. Sony krátce po úniku her obsažených v srpnové nabídce PlayStationu Plus oznámila trojici (čtveřici) her dostupných od 2. srpna do 5. září a skutečně jde o Yakuza: Like a Dragon, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 a Little Nightmares.

Původní zpráva: Ještě než Sony stihla sama oznámit svou srpnovou nabídku her v předplatném PlayStation Plus Essential, učinil tak s předstihem francouzský web Dealabs (díky Eurogameru). A protože se úniky z Dealabs letos měsíc co měsíc potvrzují, můžeme s určitou jistotou věřit i aktuálnímu leaku.

Podle Dealabs se předplatitelé služby PlayStation Plus mohou v srpnu těšit na poslední díl série Yakuza s podtitulem Like a Dragon, který se rozhodně povedl, obzvlášť s přihlédnutím k odvážnému přechodu z realtimových na tahové souboje. Ve světle nedávného oznámení chystaného osmého dílu je nejvyšší čas se do této Yakuzy pustit.

Druhou srpnovou hrou v předplatném je vlastně balíček dvou her, který udělá radost všem milovníkům skateboardů. Předplatitelé totiž dostanou kolekci remaků Tony Hawk's Pro Skater 1+2. Té dal Pavel v recenzi devítku kvůli nostalgii, skvělému vystihnutí kvality i atmosféry originálů a zábavě, která i po tolika letech má pořád co nabídnout.

Posledním přírůstkem do předplatného bude podle webu Dealabs pět let stará, děsivá adventura Little Nightmares, která sice nebyla dokonalá, ale zaujmout tedy rozhodně dokázala. Ještě máte pár dní na to si přidat do knihovny hry z červencové nabídky, kterou tvoří tituly Crash Bandicoot 4: It's About Time, The Dark Pictures: Man of Medan a Arcadegeddon.