Známe červencovou nabídku her pro PlayStation Plus

30. 6. 2022 10:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Předplatné PlayStation Plus prošlo zásadní změnou, pokud si ale nechcete platit vyšší stupně a vystačíte si s dosavadní podobou, pořád se můžete spolehnout na pravidelné zásobování hrami. Nabídka příštího měsíce navíc stojí za pozornost.

Největší peckou z trojice nabízených her je čtvrté dobrodružství populárního vačnatce. Crash Bandicoot 4: It's About Time je perfektní 3D skákačka, která sice na první pohled vypadá jako záležitost pro mladší publikum, stejně jako předchozí díly ale umí pořádně potrápit. V mojí recenzi hra dostala před necelými dvěma lety devítku a zadarmo byste ji rozhodně neměli minout. K dispozici je ve verzi pro PS4 i PS5.

Druhým nabízeným titulem je úvodní epizoda z The Dark Pictures Anthology jménem Man of Medan. Supermassive Games vás vezmou na výlet lodí a moc by si přáli, abyste se při něm báli. Dle klasického střihu her od tohoto studia vás čekají důležité volby a není úplně jisté, že událostmi nabitou noc na palubě všichni přežijí. Hra vyšla na PlayStation 4, díky zpětné kompatibilitě si můžete zahrát i na aktuální generaci.

Finálním kouskem je loňská kooperativní PvPvE akce Arcadegeddon od studia Illfonic, které má na svědomí otřesnou záležitost Predator: Hunting Grounds a o něco méně otřesný, ale stejně zapomenutý Friday the 13th. I tato hra je k dispozici ve verzi pro současnou i minulou generaci PlayStationu.