11+ nejlepších izometrických RPG, která si můžete teď zahrát

Ani internet se nemůže dohodnout, jestli písmeno C ve zkratce CRPG znamená spíš „computer“, nebo „classic“. Izometrická RPG jako ze staré školy dnes už vycházejí nejen na počítačích, každopádně se v následujících odstavcích budeme věnovat těm hrám na hrdiny, kde prim obvykle nehraje akce, ale především prokreslený příběh plný náročných rozhodnutí a komplexní mechanismy, často vycházející ze stolních vypravěčských RPG.

(Vyšlo v srpnu 2023 na PC, PS5, Mac, Xbox Series X/S – naše recenze)

Ačkoliv fanoušci klasických RPG tušili, že příchod Baldur’s Gate 3 bude významnou herní událostí, asi nikdo nepředpokládal, jakým útokem vezme volný čas i těm z nás, kteří se do tohoto žánru zpravidla tolik nepouštějí. Nejenže zvládla dokázat, že mají CRPG i v mainstreamu své místo, ale hlavně do něj uvedla miliony nováčků, aniž by obětovala svou komplexnost či obrovskou míru svobody, díky kterým žánr nabral na popularitě v prvé řadě.

Tradiční RPG dotažené k dokonalosti, výborně napsané, s živoucími postavami, umně využívající pravidla a mechanismy z Dungeons & Dragons, s téměř nezměrnou svobodou, jak vyřešit prakticky jakoukoliv situaci. Baldur’s Gate 3 je zkrátka současnou crème de la crème herní produkce, nejen na poli CRPG.

(Vyšlo v prosinci 2023 na PC, PS5, Mac, Xbox Series X/S – naše recenze)

První výlet Warhammeru 40,000 do světa izometrických RPG a rovnou takováhle pecka. Owlcat Games bodovali už ve dvou předchozích RPG Pathfinder, ale tady se jim podařilo překonat sebe sama. Rogue Trader je totiž pochopitelný i pro ty, kteří „čtyřicítku“ neznají a k tomu přidává dobrý, větvený příběh, zajímavé postavy a hlavně tu chybí systémová zaškobrtnutí, která trápila oba Pathfindery – po čase prostě byla správa království napůl rozbitá a bitvy ve dvojce spíš otravné.

Rogue Trader patří mezi to nejlepší, co se v izometrických RPG i RPG obecně objevilo za dlouhé roky a bylo by to i RPG roku 2023, kdyby tu nebyla výše zmíněná Baldur’s Gate 3.

(Vyšlo v září 2017 na PC, Mac, PS4, Xbox One, Switch, iPad – naše recenze)

Pokud v tomhle seznamu hledáte hru, která ukojí váš hlad po nášupu právě po dohrání Baldur’s Gate 3, předchozí RPG počiny studia Larian jsou samozřejmě nabíledni a budete se v nich cítit jako doma, i když se odehrávají v jiném světě. I první Original Sin z roku 2014 stojí za zmínku a zahrání, byly to ale právě kvality dvojky, které Larianům přihrály do rukou licenci na Baldur’s Gate.

Zábavná výprava originálním fantasy světem plná téměř nekonečných možností, jak s ním interagovat, s komplexním editorem postavy, dojemným příběhem a senzačními taktickými souboji, kde na každém rozhodnutí záleží, kterou ještě k tomu můžete projít v kooperaci? V době vydání se tahle kombinace zdála být téměř neuvěřitelná a i dnes jí rozhodně patří výsostné místo na seznamu nejlepších izometrických RPG.

(Vyšlo v říjnu 2019 na PC, PS5, Mac, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch – naše recenze)

Debut estonského studia ZA/UM patří k nejunikátnějším počinům, které se na herním poli objevily v posledních letech. A to nejen proto, že detektivové-alkoholici s nejhorší kocovinou v životě nebývají herními protagonisty zrovna dvakrát často. Zredukovat Disco Elysium na detektivku by navíc bylo poněkud zkratkovité, vedle vyšetřování neobvyklého případu oběšence totiž do morálních a filozofických problémů i jemných nuancí politického spektra zabíhá tak jako snad žádná jiná hra.

K tomu si připočtěte fascinující strom schopností, kde každá z nich přispívá vlastním hláskem do vnitřního monologu ztrápeného detektiva, stejně jako utváření jeho osobnosti pomocí objevených myšlenek a konceptů. Výsledkem je zcela jedinečné RPG s fantastickou narativní hloubkou, kterému snad ani nemůžete vyčíst, že nemá souboje v klasickém smyslu slova. Přece jen v něm i tak můžete umřít během první minuty při pokusu sundat kravatu z větráku…

(Vyšlo v únoru 2017 na PC, Mac, Linux, PS4, Xbox One – naše recenze)

Jak už název napovídá, Torment: Tides of Numenera od studia inXile navazuje na odkaz legendárního Planescape: Torment, což mu na jednu stranu pomohlo, ale také nastavilo velmi vysokou laťku, zejména v ohledu vyprávění. Odehrává se miliony let v budoucnosti ve světě, který umně kombinuje prvky fantasy a sci-fi, kde povstalo a padlo mnoho civilizací a zanechalo po sobě artefakty s jen těžko rozluštitelným účelem či funkcí.

Pokud preferujete silný příběh s filozofickým přesahem plný podivna, kde se soubojům můžete třeba i úplně vyhnout, a nevadí vám spousta čtení, mají vám Tides of Numenera rozhodně co nabídnout.

(Vyšlo v srpnu 2020 na PC, Mac, Linux, PS4, Xbox One – naše recenze)

Když potřebujete klasický Fallout, ale ten zrovna není po ruce… sáhněte po Wasteland 3. Vynikající RPG s tahovými souboji a poutavým příběhem, který vás pro změnu zavede do postapokalyptického Colorada. Výprava Rangerů tu skončila dřív, než začala a na vás je vybudovat novou výspu v cizí zemi, která se řídí vlastními zákony.

Wasteland 3 kombinuje satirický humor s vážnými a často brutálními výjevy společnosti, která se zhroutila a zcela naplňuje odkaz Falloutu 2. Studio inXile tu suverénně zabodovalo a pokud trpíte touhou po postapo a příběhovém RPG, třetí Wasteland je sázka na jistotu.

(Vyšlo v listopadu 2016 na PC, Mac, Linux – naše recenze)

Obsidian Entertainment se rozhodli pracovat s myšlenkou, jaké by to bylo hrát ve světě, kde zlo zvítězilo… a vy jste herald vítězného temného krále a despoty. Tyranny je perfektní RPG, kde opravdu nebudete hrát za ctného rytíře. Musíte se připravit na brutální svět, kde je (nejen) člověk člověku vlkem a titulní tyranie se tyčí nad vším jako připomínka toho, že tady se žádné „a žili šťastně až do smrti“ nekoná.

Čekají vás náročná rozhodnutí a spousty textu, protože Tyranny boduje především v prokreslení tragických postav. Jedinou slabou stránkou hry jsou souboje, které moc nezaujmou a spíše je ze setrvačnosti proběhnete, abyste se dostali k dalšímu kousku příběhu.

(Vyšlo v březnu 2015 na PC, Mac, Linux, PS4, Xbox One, Switch – naše recenze)

První Pillars of Eternity od studia Obsidian výrazně pomohly žánru CRPG vrátit se zpátky na výsluní. I díky veleúspěšné kickstarterové kampani, kdy hráči ukázali, že o něj stále mají zájem. Pillars se ve velkém odkazují třeba na původní díly Baldur’s Gate či na Icewind Dale, jsou ale z dnešního pohledu mnohem přístupnější. Pořád však nabízejí velmi tradiční fantasy příběh se spoustou skvěle napsaných textů a souboji s pravidly inspirovanými čtvrtou edicí D&D, ovšem s obřím množstvím vlastních nápadů a inovací.

Na úspěch prvního dílu navázal Obsidian o tři roky později s Pillars of Eternity II: Deadfire, který pokračuje v příběhu původního protagonisty. Temný Dyrwood mění za prosluněné souostroví Deadfire, kam se s partou neohrožených hrdinů a hrdinek vydáváte na lodi, což přináší trochu odlehčenější notu námořního dobrodružství, i tak ale dojde na spoustu nečernobílých rozhodnutí, která řádně prověří vaši morálku.

(Vyšlo v září 2021 na PC, Mac, PS4, Xbox One, Switch – naše recenze)

Skvělé, megalomanské RPG, které musí potěšit každého fanouška fantasy a brutálních světů. Owlcat Games se vrací na tenhle seznam s druhým dílem ze série Pathfinder (první byl Kingmaker a i když šlo o povedený počin, ke konci hry se začal rozpadat ve švech). V něm se stáváte bojovníkem proti démonovi, který se navrátil do světa Golarion. Příběh tu hraje mnohem větší roli než u Kingmakera, ale Pathfinder je pořád především bonanza pro všechny milovníky tvoření postav.

Máte tu 25 povolání, každé má několik specializací, a to nemluvíme o přeměnách, kterých můžete dosáhnout díky roleplayi. Jistě, můžete být paladin bez bázně a hany, ale také proradný šmejd, který si na hrudi hřeje pavoučí mutantku, jež postrádá sociální návyky, má tendenci řešit problémy zabíjením a mezitím se vám klaní a dožaduje se sexu. Případně se na to vykašlete, stanete se necromancerem a kamarády vyměníte za zombie. Anebo splňte jeden opravdu těžký quest, proměňte se na kolektivní mysl hmyzu a řekněte si, že kamarády nepotřebujete, uplácáte si je z hejna much. A svět, který se krčil před démonem, má rázem větší problémy…

Na Patrhfinder: Wrath of the Righteous si vyhraďte dost času, připravte se na náročné souboje a spoustu žonglování se schopnostmi – ale spousta hráčů právě tohle vyžaduje a Pathfinder jim to dává plnými hrstmi.

(Vyšlo v srpnu 2015 na PC, PS5, Mac, Xbox Series X/S, Linux, PS4, Xbox One, Switch – naše recenze)

Vyvrcholení vynikající kyperpunkové trilogie ze světa, který byl v České republice dávno před Cyberpunkem 2020. Shadowrun je dystopický kyberpunk, kde se mísí špičková technologie s magií, megakorporace převzaly většinu světové nadvlády a do toho jsou tu uskupení, která se soustředí tu kolem nových humanoidních druhů, jako jsou elfové, tu kolem mocných nových hráčů, kterými jsou vedle zmíněných korporací třeba i draci.

Zatímco první díl bychom dnes už asi nedoporučili, druhý díl Shadowrun: Dragonfall se odehrává v kyberpunkovém Berlíně a nabízí povedený detektivní příběh plný konspirace a tradičních žánrových klišé.

Nejlepší je ovšem trojka, která vás zavede do titulního Hong Kongu a nabídne nejpropracovanější příběh ze všech tří a především skvěle napsané vedlejší postavy, se kterými je prostě radost komunikovat. Přidejte k tomu povedený tahový soubojový systém a máte tu kyberpunkovou hru, která vás vystřelí z neotenisek.

(Vyšlo v dubnu 2017 na PC – naše recenze)

Trilogie Expeditions se sice už odebrala do křemíkového nebe (přesněji – tvůrci se rozhodli dělat jiný typ her), ale pořád tu zůstaly tři hry - Conquistador, Viking a Rome. Všechny na nějaké úrovni propojují RPG a manažerskou strategii, ale právě Vikings jsou nejvíc RPG a jsou také nejspletitější. Jako vůdce vikinské vesnice, kterou čeká nelehký osud, pokud neseženete dost vojáků, se vydáváte se svou velmi barvitou družinkou na britské ostrovy.

Tady se zamotáte do lokální politiky, budete objevovat více či méně utajené kousky světa, který se nachází na přelomu dvou epoch, a samozřejmě budete rozšiřovat (anebo zužovat, podle svých voleb) družinu a snažit se zachránit svou vesnici. Možná u toho padnou i nějaká království, ale to už není tak důležité… Expeditions: Viking disponují jak povedeným příběhem a postavami, tak skvělým soubojovým systémem, u kterého naplno zapojíte své taktické buňky.

Něco opravdu oldschool?

Výše jsme uvedli hry z poslední dekády, nicméně pravdou zůstává, že se pořád můžete vracet k desítkám let starým klasikám. Občas to chce víc práce kvůli jejich stáří a některé herní prvky, které prohlubují hráčské pohodlí, tu nenajdete, ale pořád jde o často velmi funkční exkurzi do herní minulosti, která má zároveň i dnes co říct.

U některých se samozřejmě trochu nadřete, taková první Baldur’s Gate už dnes není celým herním systémem zrovna nejpřívětivější a jinak obsahově nadčasové Arcanum budilo některými rozhodnutími rozpaky už v době svého vydání.

Baldur’s Gate II je ale i dnes krásně hratelné RPG a řadí se tak směle vedle dvojice Fallout a Fallout 2, které si můžete v klidu zahrát i dnes a pořád nabídnou skvělou hratelnost a příběh. Tedy až na tu první krušnou hodinu, kdy vás zabije i krysa či mravenec…

Planescape: Torment je pořád neporazitelný v oblasti příběhu a fascinujícího světa, Icewind Dale potěší ty, kterým jde hlavně o souboje, a neztratí se ani Neverwinter Nights. Kdybyste chtěli jít hodně do minulosti, můžete si zahrát i první Wasteland, ale…. to už je opravdu jen pro otrlé.