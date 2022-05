Které fantasy cRPG je nejlepší? Žebříček 22 her na hrdiny, které z nich byste si měli zahrát?

13. 5. 2022 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

U nás v Games.cz úřaduje několik redaktorů, jejichž oblíbenou zábavou je vytvořit si mocného hrdinu, vrhnout se do kouzelného fantasy světa a užít si pořádné cRPG, tedy subžánr RPG, který by se dal nejspíš lidově nazvat jako „baldurovky“. Izometrická či jiná strategicky přehledná kamera, taktické souboje, často nejenom jediný hrdina, ale celá družina, kterou můžete ovládat… Znali to hráči z roku 2000, známe to i my o 22 let později.

A protože je to pěkné magické číslo, rozhodli jsme se dát dohromady právě 22 cRPG, která máme v redakci rádi nebo jsou pro nás nějakým způsobem zajímavá a důležitá, a seřadit je do žebříčku. Ten se nesnaží popsat, která hra byla ve své době nejlepší nebo jaký měla dopad na celý herní průmysl, ale zabývá se čistě tím, jaké RPGčko byste si nejspíš měli zahrát dnes, pokud s ním třeba ještě nemáte svoje zkušenosti.

Pokud by vás zajímal hlubší vhled do našeho rozhodovacího procesu, jeho značnou část jsme zvěčnili ve videu, které si můžete pustit níže:

Někdo musel skončit poslední. Neříkáme, že je druhý Icewind Dale špatná hra, které byste se neměli dotýkat ani dvoumetrovým obouručním kopím, přeci jen nám kdysi taky nadělila spoustu krásných RPG zážitků, ale v konkurenci ostatních kandidátů na našem seznamu už zkrátka tak úplně neobstojí.

Hrají proti ní hlavně tři věci. Jednak se soustředí především na soubojový systém třetí edice Dungeons & Dragons, který navíc pojímá extrémně nemilosrdně a dovede nepřipraveného hráče bez varování naprosto zničit. Jednak nenabízí žádný moc zajímavý příběh, postavy a vůbec narativní masíčko, které by vás táhlo dál. A jednak mu chybí moderní vylepšená edice, kterou se chlubí některé jiné RPG klenoty let dávno minulých, a tak už druhý Icewind působí skutečně notně zastarale.

Nedovařený pokus studia Black Isle, s nímž se v roce 2003 pokusilo přijít se zbrusu novým zajímavým zasazením, bohužel absolutně nenaplnil svůj potenciál. Lionheart některé věci dělá skvěle: Zdatně například buduje fascinující svět Evropy pokroucené magickou energií, kde narazíte na známé osobnosti minulosti, ovšem trošku jinak, než je znáte. Je tu Shakespeare, je tu Leonardo da Vinci, je tu Galileo, leckdo z nich umí kouzlit, vyvolávat démony a tak dále. Je to kreativní a je to nádherně doplněné nezapomenutelnou hudbou.

Jenže. Technicky to nebylo nic moc už na začátku tisíciletí, natožpak dnes. Příběh hodně rychle ztratí dech, jen co se vymotáte z Barcelony. No a soubojový systém se zkrátka zrovna moc nepovedl. Pro nostalgiky je Lionheart pořád ještě fajnový zážitek, stejně jako pro ty, kterým ve hrách chybí především trocha nápaditosti v zasazení. Jinak ale svého favorita hledejte jinde.

A druhý Icewind do party. Jednička má oproti svému pokračování tu výhodu, že obdržela svou vlastní vylepšenou edici, která ji přece jenom posouvá blíž nárokům moderního hráče, ale všechno, co jsme vytýkali hře na 22. místě, bychom mohli zopakovat i tady. Tohle je zkrátka zábava jen pro ty, kteří se opravdu hodně vyžívají v realtimovém zpracování pravidel Dungeons & Dragons, tentokrát tedy ještě ve druhé edici.

Benátské plesové masky jsou neoddiskutovatelně cool, o tom se snad nikdo přít nebude. Ono celé umělecké zpracování taktického RPG Masquerada je skutečně povedené – přivítá vás krásný renesanční svět, v němž je odvyprávěn akceptovatelný příběh doprovázený stejně tak slušným soubojákem. Postupem času má ovšem Masquerada tendenci se poněkud táhnout, plýtvat vaším časem a odhalovat slabiny ve svém vlastním RPG systému.

Hra, která se prezentuje jako „izometrické RPG ze staré školy“, ale ve skutečnosti nejspíš chodila do školy ještě v době, kdy byl nějaký Baldur jen vzrušeným zábleskem v očích svých podnapilých rodičů. Serpent in the Staglands vám nedaruje absolutně nic. Sami si musíte psát deníkové záznamy, jinak nebudete vědět, která bije. Sami si musíte poradit v nepřátelském světě, který udělá všechno pro to, aby vás ze sebe smetl.

A je to zážitek. Pro někoho to dokonce bude zážitek příjemný a v každém případě netradiční, protože takhle drsné nejsou ani hry od FromSoftware. Jenže pod povrchem toho taky docela dost skřípe. Grafika je až přehnaně minimalistická, RPG systém zoufale nevyvážený, svět míň reaktivní, než by se slušelo a patřilo. Zkrátka vás čeká hodně tvrdá slupka k rozlousknutí.

Jak moc vám záleží na grafice? Pokud ji máte rádi co nejkrásnější, o Age of Decadence ani nepřemýšlejte. Dokonce i když vám třeba nevadí všechny ty pixelaté staré Baldury, dejte si na tenhle kousek pozor, protože on je zkrátka a jednoduše opravdu hodně, hodně ošklivý a nepříjemně stylizovaný do špinavých, blátivých barev.

Jestli ale na vizuální dojem zas tak moc nedáte, zakusíte velmi kvalitní nezávislé RPG odehrávající se ve vpravdě fascinujícím světě. Místní variace na Římskou říši je v procesu definitivního kolapsu, kdysi vzkvétající civilizace umírá a z bezpečného prostředí se stává chaotická divočina. Musíte být chytří a šikovní, abyste tady přežili. A to je zábava.

Klasika všech klasik, minimálně co do jména otec zakladatel celého žánru, až na 16. místě? No ano, jinak to nejde. Dokonce i když si pořídíte Enhanced Edition, je první Baldur zkrátka dnes už příliš zastaralým výletem na Mečové pobřeží. Nechá vás hodiny pobíhat sem a tam, příběh ještě není tak vynikající jako ve druhém díle, chybí zkrátka pořádný tah na branku – a ani druhoediční pravidla Dungeons & Dragons nejsou kdovíjaká lahůdka.

Přesto ale stojí za zahrání, zvlášť pokud se chcete naladit na legendární druhý díl a prožít si příběh Bhaalových zplozenců pěkně od samých počátků. A samozřejmě nakopat zadek zlotřilému Sarevokovi.

Další staré dobré RPG bez vylepšené edice, která by maličko přeleštila zaprášený povrch. To je jeden z důvodů, proč se na seznamu nenachází o něco výše, spolu se skutečností, že jednička je paradoxně v lecčems o něco dál než její mladší sestřička. Pokud ale máte chuť na poctivé fantasy dobrodružství tažené solidním příběhem, na který navazují povedené datadisky, Neverwinter Nights 2 mají i dnes co nabídnout.

A rozhodně nabízejí Neeshku. Neeshka je super.

Jeden z novějších zástupců v našem žebříčku a velice dobrá hra, pokud nehledáte moc víc než bojový simulátor v pravidlech páté edice Dungeons & Dragons. Je to moderní, je to taktické, je to relativně uživatelsky přívětivé a v místních kobkách se nudit určitě nebudete.

Jenže přeci jen jde o nezávislý projekt, což je nejpatrnější na v podstatě neexistujícím příběhu a na vpravdě otřesné prezentaci dialogů a dalších narativních scén. Pakliže máte chuť se pořádně ponořit do fantasy eposu plného zvratů a zrad, v Solastě v žádném případě nepochodíte.

První díl krčící se ve stínu fenomenálního pokračování. Už sice taky nabízí velmi dobrý soubojový systém, v němž si můžete hrát s různými živly a kombinovat je extrémně kreativním způsobem, plus taky typický humor studia Larian. Příběh ale vůbec není podchycený tak dobře jako ve druhém díle a občas dokáže působit vyloženě trapně. Na boji je taky vidět, že mu chybí některé možnosti, jimiž disponuje dvojka. Jasně, je to pořád dobrá hra, ale zkrátka už působí poněkud překonaně.

Oba díly série Pathfinder jsou… ambiciózní. Dávají si za cíl přepracovat pravidla Pathfinderu, „alternativních Dungeons & Dragons“, do počítačové podoby se všemi složitostmi, buildy a přemírou hráčské svobody. A to se daří na jedničku. První díl k tomu navíc přidává správu svého vlastního mladého království, což zní jako naprosto fenomenální nápad.

On to taky fenomenální nápad je, jenže provedení je horší. Hra je šíleně dlouhá, možná až moc, a byť si toho do ní autoři navymýšleli spoustu, aktivity se postupně začnou opakovat. Jde taky o překvapivě hardcore zážitek, který vás může za jedno špatné rozhodnutí vytrestat klidně až o několik hodin později, když vaše království najednou padne a vy musíte loadovat. Posledním závažným problémem je nemastný neslaný příběh.

První díl Neverwinteru řadíme výrazně výš než dvojku. Proč? Protože má skvělou Enhanced Edition a protože nabízí obrovskou porci hráčské svobody. Jen se zeptejte našeho Jirky, co všechno se tam dá provádět díky živé komunitě, která si z prastaré hry dodnes dělá svou vlastní alternativní realitu!

Jasně, na lineární příběhové putování z bodu A do bodu B jsou tu jiní a lepší kandidáti, ale Neverwinter Nights zkrátka absolutně excelují v tom, jaký vám nabídnou prostor k seberealizaci. V době vymýšlení všemožných metaverz a virtuálních vesmírů je k zamyšlení, co dokáže pár nadšenců ve dvacet let staré grafice.

První díl Pillars of Eternity pomohl oživit žánr klasických izometrických RPG. Ten druhý se pokusil vydat směrem, jaký jsme ještě neviděli, a vyslal vás na tropické souostroví mezi kolonizátory a kolonizované. Přinesl s sebou strašně moc zajímavých morálních otázek, reaktivní svět, kde na vašich činech záleží, a krásné grafické zpracování.

Bohužel ho jako koule na noze zatěžuje taky poněkud nepřehledný bojový systém, neuvěřitelně slabý centrální příběh a celková nesoudržnost celého balíčku. Občas to vypadá, že se v Deadfire bijí dvě, tři různé hry, a i když si tam můžete najít ohromnou spoustu zábavy a dobrodružného vyžití, na nejvyšší příčky to prostě není.

Uznáváme, že tohle je do první desítky poměrně hipsterská volba, ale pokud vám voní minulost, Arcanum by mohlo být něco pro vás. Grafika už je na dnešní poměry samozřejmě poněkud problematická, budete muset sáhnout aspoň po nějakých komunitních patchích, co vám zážitek zpříjemní, ale za nepřístupnou slupkou 21 let staré hry se skrývá opravdový klenot.

Arcanum se odehrává ve fascinujícím steampunkovo-magickém světě, kde můžete nepřítele propíchnout kordem nebo zastřelit bambitkou, kde můžete sledovat industrializovanou společnost, v níž žijí elfové a orkové – a těmito fascinujícími kulisami se vine výborný příběh, ke kterému můžete přistoupit stylem, který vám vyhovuje nejvíc. Na tuhle perlu by se vážně nemělo zapomenout.

Série Dragon Age přišla na svět s ambicí být pro fantasy RPG tím, čím byl pro akční sci-fi Mass Effect. A povedlo se to tak ze tří čtvrtin. Dostali jsme vynikající taktické RPG, které umělo vyprávět správně filmový příběh plný epických bitev a srdcervoucích zrad, navíc plné dobrých (nebo aspoň pořádně kontroverzních) postav, které taky třeba umělo nabídnout odlišný začátek pro všechny možné rasy a povolání.

Taky to ale byla hra, která se co do kreativity držela hodně zkrátka, v podstatě na vás jen hodila klasický souboj dobra se zlem bez nějakých velkých odboček (čestnou výjimkou je konflikt mezi templáři a mágy, který došel svého vycizelování ve dvojce). Jakkoliv se jedná o jediné klasické RPG v sérii, protože pozdější díly zvolily výrazně akčnější pojetí, příběhově je paradoxně jednoznačně nejslabší.

Prvnímu dílu Pillars musíme být vděční. Vybral hromadu peněz na Kickstarteru a pamětníci díky jeho úspěchu konečně po dlouhých letech začali věřit, že jejich oblíbený žánr ještě nepatří do starého železa. Což se potvrdilo i po vydání, protože jakkoliv jedničce chybí pozoruhodné zasazení druhého dílu, její ztvárnění klasické temné fantasy Evropy je prostě výborné.

Bojový systém možná není ten nejlepší na trhu, ale kupředu vás potáhnou skvělé postavy a nebývale drsná témata, která spolu s nimi budete řešit. Děti narozené bez duše, zvířecí mutanti, útlak těch i oněch, zákeřné vraždy bohů… Ve světě Pillars of Eternity se budete málokdy cítit vyloženě hezky, ale všechnu tu šedavou mizérii si patřičně užijete.

Duchovní nástupce Planescape: Torment nedosáhl tak hvězdných výšin jako jeho slavný předchůdce, ale zároveň ani nezklamal. Neuvěřitelně divné zasazení Numenera je obrovským lákadlem – ocitáte se na Zemi, kterou už stačila postihnout celá řada apokalyps, takže se vlastně brodíte až po kolena troskami nesmírně pokročilých civilizací, jejichž technologie je pro vás nerozeznatelná od magie.

Tides of Numenera vyprávějí naprosto skvělý příběh, pokud jste tedy ochotní trpělivě číst – někdy to vážně připomíná spíš interaktivní knihu než hru, zvlášť když k tomu ještě připočteme zvláštní bodíkový systém, kterým ovlivňujete události. Jen škoda, že postavy nejsou zapamatovatelnější a že je to celé pro nového hráče přece jen trochu moc matoucí.

Jste ve svých RPG rádi zlí a nelíbí se vám, když se na tuhle možnost autoři dívají jako na něco divného a vedlejšího? Dejte si Tyranny. Stanete se přisluhovačem temného pána, který už ovládl skoro celou zemi a staví se proti němu posledních pár rebelů. Ano, hrajete za ty zlé – a jak se k tomu postavíte, to už je na vás. Budete sadista? Pragmatik? Bude z vás čišet oddanost slepé spravedlnosti? Hlavně ale nezkoušejte být naivními idealisty, nebo vás to bude stát hlavu.

Tyranny stejně jako Pillars of Eternity nabízí kompetentní, nikoliv ale kdovíjak excelentní soubojový systém, takže se opět jedná o hru, kterou nejvíc ocení ti z vás, kteří dbají hlavně na příběh. A ten je prostě skvělý. Kdo by občas nechtěl být Ústy Sauronovými a podmaňovat si ty líné, zakrslé půlčíky?

Legenda žánru je dodneška nesmírně silným zážitkem, který si díky vylepšené edici užije i dnešní hráč. Ano, její soubojová pravidla už jsou poněkud neohrabaná a THAC0 měli v Ženevě zakázat coby válečný zločin, ale jinak to je nádherné, velkolepé, propracované fantasy dobrodružství plné úžasných postav, proslulých lokací a nezapomenutelných dějových zvratů.

Kdybychom si kromě soubojáku měli na něco stěžovat, byla by to tak maximálně skutečnost, že oproti některým jiným hrám na seznamu je Baldur svým zasazením přeci jen takový… obyčejný. Nic moc vám tady panenky neprotočí, je to prostě klasické D&D fantasy. Ale ono je občas docela fajn proložit experimentální fusion cuisine nějakou tou domácí svíčkovou.

Druhý díl Pathfindera absolutně nemá právo být tak dobrý, jak je. Bere si toho na triko tolik, že by měl selhat, shořet, zhroutit se pod tíhou vlastních ambicí. Ale místo toho se mu daří něco dělat geniálně, něco dobře a jen občas, sem tam padnout na obličej.

Výsledkem je hra s neuvěřitelně bohatým RPG a bojovým systémem, která vypráví povedený příběh absolutně prošpikovaný nejrůznějšími možnostmi, kam ho posunout. Vedete své vlastní armády, dobýváte samo peklo – no, nikdy bychom to nečekali, ale Wrath of the Righteous prostě milujeme, a to navzdory některým velmi otravným technickým nedostatkům.

První a druhé místo si klidně můžete prohodit podle toho, jaká hra k vám promlouvá silněji. My stříbrnou pozici udělujeme legendárnímu, kultovnímu, neopakovatelnému Planescape: Torment, té hře, která, kdyby to byla kniha, by byla dobrá kniha. A to je v herním světě zatraceně vzácné.

Ani vám tady nechceme vypisovat, co všechno vás vlastně čeká. Prozradíme jen jedno: Tady jde o příběh a o postavy. Jestli chcete bojovat a cítit se jako hrdina, zamiřte jinam. Kdyby se vám ale zamanulo hluboce přemýšlet a filozofovat, zatímco na vás přátelsky haleká létající lebka, jste na správném místě.

Málokterou hru je možné označit jako bezchybnou, ale Divinity: Original Sin II k tomu má zatraceně blízko. Vylepšila všechny aspekty svého předchůdce, vypráví výborný příběh, nabízí ty nejzábavnější souboje, umí z vás vyždímat smích i dojetí a jako bonus ji celou můžete odehrát v naprosto famózním kooperativním multiplayeru.

Takhle to vypadá, když má někdo jasnou vizi a perfektně ji převede na naše obrazovky. Možná to není tak šíleně ambiciózní projekt jako Pathfinder: Wrath of the Righteous, ale druhý Original Sin dokáže sníst to, co si ukousl. A je to nejlahodnější sousto, jaké dnešní cRPG nabízejí.

