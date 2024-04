14 nejlepších survivalů, které si teď můžete zahrát

2. 4. 2024 18:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Kdysi byl pojem „survival“ takřka exkluzivně spojen s hororem. Jenže v dnešní době tím myslíme spíše hry, jejichž cílem je doslovné přežití v divočině. Často se musíte starat o jídlo, pití, bránit se před nepřáteli a někdy i nemocemi. Důležitým prvkem survivalů pak bývá nutnost prozkoumávat stále nebezpečnější oblasti, abyste získali vzácnější suroviny, za ty si zhotovili lepší výbavu, se kterou se můžete vydat do ještě nebezpečnějších lokací a tak pořád dokola...

Survivaly prosluly také svou obrovskou kreativní volností. Možností stavět megalomanské hyperstavby a složité mechanismy. S mnohdy velmi časově náročnou konstrukcí vám ale mohou pomoci i přátelé a kamarádi, protože survivaly se často hrají nejlépe právě v multiplayeru. Níže vybíráme 14 nejlepších titulů, které si v tomto žánru teď můžete zahrát.

(Vyšlo v září 2022 na PC a Xbox; 16. dubna vychází na Switch a PlayStation – naše recenze)

Fantastický a originální survival, který vás zmenšené přenese mezi stébla trávy na zahradu rodinného domu jako ve filmu Miláčku, zmenšil jsem děti. Ke stavění používáte pampelišky a šišky, pískoviště je najednou vyprahlá poušť a ve vykotlaném pařezu si udělal hnízdo obrovský slíďák. I brutální horory se můžou jít vycpat, protože není nic děsivějšího, než když se k vám začne s odporným sykotem prodírat třípatrový pavouk.

Grounded nabízí skvělý systém stavění, silný a zajímavý příběh, který vám jasně dává cíle a hlavně neokoukané prostředí, které je jedna radost objevovat a nabízí novou perspektivu běžných předmětů. V dubnu navíc Grounded přichází o exkluzivitu a 16. vychází na Nintendo Switch, PlayStation 4 a PlayStation 5.

(Vyšlo v listopadu 2011 – naše recenze)

Je třeba kostičkový megahit vůbec představovat? Nejprodávanější hra na světě okouzlila před více než dekádou mladé i starší svou hravostí, tvořivostí a nekonečným světem k prozkoumávání. A za tu dobu také notně nabobtnala.

Krychlový svět je krásně jednoduchý, ale čím více času v něm trávíte, tím se prokopáváte hlouběji (doslova!) do komplexních systémů, k vzácným surovinám nebo třeba do logických obvodů a mechanismů z ruditu. Obrovský úspěch Minecraftu zaručil i fakt, že si jej zahrajete na úplně jakémkoliv zařízení od mobilů až po moderní konzole.

(Vyšlo v listopadu 2014 na PC, mobily, Switch, PlayStation a Xbox – naše recenze)

Survivaly už ze své podstaty mají navozovat nepříjemné pocity – jste sami, bezbranní, často téměř nahatí na neznámém místě, kde vás kromě hladu a chladu ohrožují i jiné věci. Ale This War of Mine k tomu všemu přidalo ještě pořádně nepříjemný pocit viny.

Přežívat ve válkou zmítaném světě bylo samo o sobě neskutečně obtížné, pro nemoci a nevyléčitelná zranění se nešlo daleko. Ale zároveň jste činili tak ohavná rozhodnutí, až členové vaší party přeživších radši sami páchali sebevraždy, než aby žili s vědomím, že nepomohli vyhublým sirotkům či obrali o jídlo staroušky, kteří do týdne zemřeli.

(Vyšlo v březnu 2024 na PC – naše recenze)

Sons of the Forest jsou patrně nejkrásnější a technicky nejpokročilejší hrou na tomto seznamu. Zároveň ale kromě grafického pozlátka sázejí na fantasticky tísnivou atmosféru ne úplně opuštěného ostrova, na kterém jsou noci inkoustově temné a nikdy si nemůžete být jistí, co číhá za dalším stromem.

Hra má perfektně zvládnutý režim stavění, který je zábavný, snadno uchopitelný a hlavně lze s jeho pomocí budovat klidně i masivní struktury, které vám následně usnadní pohyb a navigaci po ostrově. Je škoda, že je význam stavění základny trochu upozaděn, ale amatérští architekti si tu i přesto přijdou na své. Ve snaze pokořit nástrahy vám může pomáhat neslyšící a němý kolega Kelvin s velmi slušnou umělou inteligencí, případně zvláštní kráska s nepatřičným množstvím končetin. Na ostrově se totiž dějí divné věci a nedlouho po začátku zjistíte, že tábory čím dál drzejších lidojedů jsou váš nejmenší problém.

(Vyšlo v předběžném přístupu v únoru 2021 na PC – naše dojmy)

Ve vikinském Valheimu vás kupředu táhne úkol porazit několik silných bytostí (čti bossů) v různých biomech obrovské mapy. Jenže začínáte jako nuzák v kožených podvlékačkách, a tak vás napřed čeká mlácení lesních pidižvíků a velmi postupné získávání lepšího vybavení.

Valheim je poměrně hardcore a v mnoha ohledech se s hráči nepáře. Pokud zemřete, veškeré vybavení zůstane na místě skonu. Získat jej zpátky opět v oněch podvlékačkách je řehole, zejména když ke smrti dojde někde uprostřed oceánu. Valheim na první pohled upoutá zdánlivě zastaralou, ale skvěle funkční a v mnoha ohledech překvapivě detailní grafikou, řadou pořádně tuhých mechanismů (jako je nemožnost pronášet rudu přes teleportační portály) a patrně nejvražednějšími komáry, jaké jste kdy ve hrách potkali.

(Vyšlo v předběžném přístupu v lednu 2024 na PC – naše dojmy)

Enshrouded je sice pořád ještě v předběžném přístupu, už nyní má ale hned několik es v rukávu. Jednak nabízí rozsáhlý a ručně vytvořený svět s hromadou tajemství k objevování, kromě toho má ale také zábavný soubojový systém a podskupiny základních povolání (válečník, ranger, kouzelník). Tím možná největším trumfem je ale fakt, že se celý svět skládá ze zničitelných voxelů.

Snadno se tak třeba můžete prokutat skrz skálu, případně vyhodit do povětří, co vám přijde do rány. Platí to ovšem i naopak. Z voxelů můžete stavět i nesmírně detailní a propracovaná díla. Navíc na všechno nebudete sami, brzy si vybudujete vesničku, do které nastoupí skupina NPC pomocníků. Pokud kromě klasického survivalu chcete i povedené RPG s hlavními a vedlejšími úkoly a docela zajímavým příběhem, je právě tahle hra to pravé.

(Vyšlo v předběžném přístupu v lednu 2024 na PC a Xbox One, Xbox Series X/S – naše dojmy)

Palworld je jedním z nejnovějších zástupců na tomto seznamu, do něhož ho zařazujeme proto, že se zcela vymyká svým tématem. Hojně využívá procesu automatizace, takže vám postupně odpadá nutnost činit vlastnoručně základní úkony.

Jistě, nic nového, ale dělá tak skrz velice svěží systém převzatý z Pokémonů – chytáte tu více než 100 druhů fantaskních zvířat, která vám na vaší základně podle svých schopností pomohou s nejrůznějšími pracemi, využijete je v boji a spoustu z nich si můžete i osedlat. Díky tomu je Palworld jedinečným survivalem, třebaže samotné survival prvky nejsou nijak originální.

(Vyšlo v lednu 2018 na PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 a Switch – naše recenze)

Úchvatný survival, který vás zavede pod mořskou hladinu mimozemské planety. Nečekaná havárie vás zanechá vznášet se na hladině nekonečného oceánu jen v jednoduché záchranné kapsli a se základním náčiním. Na vás ale čeká neskutečně poutavý, rozmanitý a děsivý svět, který se doslova rozpíná do hloubky.

Subnautica v podmořské říši dělá to, co by správný survival dělat měl. Můžete sbírat a těžit desítky materiálů, vyrábět předměty, ponorky, ale i celé podvodní základny. Hra ale táhne především skvělým příběhem, který skrývá nejedno děsivé tajemství. K Subnautice navíc vyšel neméně povedený arktický datadisk Below Zero.

(Vyšlo v září 2019 na PC, Switch, PS4 a Xbox One)

Green Hell byl jeden z prvních hardcore survivalů klasického střihu. Tedy jste vhozeni do neznámého prostředí, nic nemáte, nic neumíte a vše se musíte naučit tím nejnáročnějším způsobem – selháváním.

Hra klade velký důraz na to, co všechno se může stát člověku v krásné, ale smrtící džungli. Proto nechybí mechanismus prohledání vašeho těla, kdy například po průchodu řekou můžete objevit pijavice či šrám, který jste si způsobili při pádu. Přidejte k tomu simulaci psychického zdraví a až hororový příběh a máte o parádní survival postaráno.

(Vyšlo předběžném přístupu v listopadu 2013 na PC)

Project Zomboid se řadí k těm vůbec nejpřísnějším a nejkomplexnějším survivalům na trhu (který je od roku 2013 stále v předběžném přístupu a aktivním vývoji). Graficky vás možná neuhrane, ale svými neskutečně detailními možnostmi už ano.

Ohromí vás množství předmětů, které tu můžete najít a co všechno s nimi můžete dělat. Nechybí vaření, farmaření, rybaření, truhlařina či pokládání pastí. Budete koukat na televizi a učit se novým věcem, dokud má svět ještě elektřinu (stejně jako tekoucí vodu), čeká vás propracovaná správa automobilu, barikádování se v domě před hordami zombies, nakukování z oken, zda je čistý vzduch a zkrátka stovky hodin opravdu komplexní zábavy.

(Vyšlo v dubnu 2016 na PC, Switch, PS4 a Xbox One – naše recenze)

Čarovný 2D survival s burtonovskou estetikou jaksi už svým názvem napovídá, o čem je. Don’t Starve nabízí takřka nekonečnou zábavu díky procedurálně generovaným světům, zajímavým a roztodivným biomům a nepočítaně dungeonů a zajímavých lokací.

Do hry vyšla navíc za roky od vydání spousta obsahu. Farmařit, stavět a pěstovat tak nemusíte sami, hru ozvláštňují sezónní bossové, eventy a tematická DLC. Tenhle prapodivně roztomilý survival vám vydrží skutečně dlouho.

(Vyšlo v prosinci 2018 na PC, PS4 a Xbox One)

Jedna z nejúspěšnějších českých her opět ukazuje, že ve světě stiženém zombie apokalypsou jsou největším nebezpečím jiní lidé. V multiplayerovém survivalu, který původně vznikal jako modifikace pro Armu, je totiž extrémně obtížné přežít. Obzvlášť když svět nebrázdí jen krvelačné zombie, ale i skupinky paktujících se hráčů, kteří loví nebohé samotáře.

Míra simulace je v DayZ neuvěřitelná. Už během předběžného přístupu jste mohli číst děsivé příběhy o lidských (a nedobrovolných) farmách na pytlíky s krví. Můžete pěstovat plodiny, opravovat a řídit spoustu techniky, ale hlavně pátrat ve vylidněných městech po jídle, teplém oblečení a zbraních. A málokdy se vám v jiné hře roztluče srdce strachem tak, jako když v DayZ zahlédnete jiného hráče.

(Vyšlo v květnu 2011 na PC, mobily, Switch, Xbox a PlayStation – naše recenze)

Terraria se dá v rychlosti popsat jako 2D variace Minecraftu – v roztomile pixelartovém světě kutáte materiály, stavíte obydlí pro sebe i zástup roztodivných NPC s různými nároky a postupně si vylepšujete arzenál a vybavení. Kromě sandboxového kreativního řádění má ale Terraria skvěle zvládnutou linii postupu, kdy vám dává jasně najevo, k jakému dalšímu cíli aspirovat.

Její na první pohled kouzelný svět skrývá množství ohyzdných nebezpečí a z travnatých paloučků se můžete prokopat až do samotného pekla. Mezi hlavní devízy patří rozumně nastavená křivka obtížnosti a obrovská zásoba zbraní a vybavení, díky kterým si můžete svůj herní styl do velké míry přizpůsobit. V průběhu let do hry přibylo slušné množství obsahu, a tak vám porážka všech bossů a prozkoumání všech tajemství zabere pěkných pár desítek hodin.

(Vyšlo v červnu 2022 na PC)

Raft je zástupcem inovativních budovatelských survivalů, kdy nemáte nějakou stacionární základnu na dalším ostrově. Domovem vám je totiž raft, který postupně rozšiřujete do šířky i výšky a děláte na něm vlastně vše, co byste dělali na souši, tedy včetně farmaření.

Jen vás neohrožují medvědi, ale žraloci. Tedy, abychom byli fér, na své plavbě narazíte na spoustu ostrovů a na nich ti medvědi budou… V každém případě vám průzkum světa nedá spát, stejně jako nekončící touha ještě více vylepšit své plavidlo a nejen si tím zachránit život, ale především jej zkvalitnit.