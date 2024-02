Dojmy z fenomenálního RPG survivalu Enshrouded

8. 2. 2024 18:00 | Dojmy z hraní | autor: Michal Krupička

Začátek roku je narvaný survivaly, co si budeme povídat. Palworld ovládl svět, brzy se na nás chystá Nightingale a mezi nimi stojí další vyzyvatel v bitvě o korunu krále předběžných přístupů: Enshrouded. Tenhle mix přežívání a RPG byl jedním z černých koní posledního festivalu na Steam a není se čemu divit, bere totiž celé přežívání zase trochu z jiného úhlu, po svém a zatraceně dobře. Jedná se o jednoho z nejlepších zástupců žánru, který jsem mohl hrát od dob Valheimu a s tímhle vikinským survivalem má ostatně i dost společného.

Svět v mlze

Nástin světa je jednoduchý: Magie, zlé věci, magická mlha, všechno umřelo. Konec. Tedy pokud by se původní rasy světa nerozhodly do uren zavřít poslední zástupce civilizace a nenechaly je se probudit po dlouhé době a přijít celé té temné záhadě na kloub. Většina z nás stejně nebude hrát Enshrouded kvůli příběhu. Jde o celkem klasické fantasy klišé, které nejvíc rozvíjejí zápisky povalující se po světě. Nejsou ale vůbec špatně napsané a přehledně se ukládají do deníku podle místa, ke kterému se pojí a jde je číst i z mapy. Přesto vám to, co potřebujete vědět, ukáže už intro a úvodní tutoriál.

zdroj: Keen Games

Probouzíte se z urny jako jeden z Flamebornů a musíte se dostat z chrámu. Cestou potkáte mlhu se zmutovanými monstry a nevydržíte v ní moc dlouho. Jakmile dotiká odpočet, je s vámi ámen. Zároveň vystrčí růžky i soubojový systém, za který se hra vůbec nemusí stydět. Kombinace úskoků, bloků, odrážení úderů a správy výdrže není nic nového pod sluncem, ale funguje dobře, vlastně na poměry survivalů zatraceně dobře a na poměry hry v předběžném přístupu sakra zatraceně dobře.

Pak vyjdete z jeskyní, otevře se vám první výhled do krajiny - a že stojí za to. Kopce, hory, lesy a mnoho dalšího přímo láká k průzkumu. Do toho skvěle funguje nasvícení a hraje hudba, která jen podporuje celkovou atmosféru. Mňam! Části světa, jak už na první dobrou vidíte, jsou navíc zahalené tou zlou mlhou, se kterou už jste měli co do činění v jeskyni za vámi. Je jasné, že výprava začíná, ale nejdřív je čas zažehnout svůj první oheň.

zdroj: Keen Games

RPG, nebo survival?

Tenhle oheň je i srdce vašeho útočiště. Z pár kamenů, co seberete u cesty, vybudujete oblast, kde můžete stavět, poberete pár větví, vyrobíte si sekyru, pokácíte strom, postavíte zeď. Prostě nic neobvyklého. Brzy si všimnete, že tohle není hardcore přežívání. Jídlo ani pití nepotřebujete. Podobně jako u výše zmíněného Valheimu vás ale každá potravina na nějakou dobu posílí s tím, že najednou můžete mít aktivní až tři pokrmy.

Nástroje i zbraně se opravují jednoduše na ponku. Bez poplatku a hned jako nové. Dokonce i váš inventář je omezený jen počtem míst a ne váhou. Díky tomu se výrazně zlehčuje většina aspektů přežívání.

Tohle zjednodušení nahrává do karet druhé žánrové složce hry, kterou je RPG dobrodružství s důrazem na průzkum. První, čeho si všimnete, je košatý strom dovedností. Ten se dělí do tří hlavních kategorií: Mág, lučištník a válečník. Každá třetina má pod sebou ještě další čtyři stromy specializací jako vrah, berserk, léčitel nebo tank. Z nich můžete schopnosti vybírat libovolně a postavit si build na míru. Mezi stromy jsou i přechody a jednotlivé uzly, které kupujete, se tak dají propojovat.

Schopnosti ze stromu jsou samy o sobě dost zábavné. Některá odemkne dvojitý skok, jiná vymění úhyb za krátký magický teleport, zrychlí čas natažení luku nebo umožní magické hůlce doplňovat manu. Díky tomu je vybírání schopností zajímavé a doopravdy mění styl hraní. Navíc, pokud se vám něco nebude líbit, není nic snazšího než dovednosti restartovat za pakatel u ohně ve vaší základně.

Každá třída se navíc hraje příjemně jinak. Lučištník se spoléhá na šípy, rychlý pohyb a třeba i střely v letu. Válečník může být tankem anebo bojovníkem s obouruční zbraní, kdy pomocí úderů ničí výdrž nepřátel, aby jim zasadil zdrcující dorážečku.

Mág pak vládne hůlkami, kterými střílí magické projektily na krátkou vzdálenost, a holí, která má sice velký dosah, ale její kouzla stojí manu a náboje, tedy alespoň zezačátku, protože časem dostanete možnost si vytvořit trvalá kouzla, která už stojí jen tu manu. K tomu jsou tu ještě doplňky jako možnost zabíjet ze zálohy a vylepšují se i atributy jako síla, inteligence nebo obratnost, které pak procentuálně zdvihají životy, manu nebo magické poškození.

Ne vždy si ty nejlepší zbraně vyrobíte doma na ponku. Je třeba hledat. Ruiny světa jsou plné lokací a v nich najdete truhly, skrytá tlačítka i jednoduché hádanky. Zbraně se pak ještě dělí podle kvality od slabých šedých až po zlaté legendární, přičemž všechny se dají vylepšovat o sadu předem připravených bonusů.

Mapa v předběžném přístupu momentálně obsahuje tři regiony, a i tak je obrovská a má hromadu bodů zájmu. Co je ale nejvíc překvapivé, že ani po víc jak čtyřiceti hodinách nezačíná nudit. Základní paleta nepřátel se mění, potkáváte nové výzvy a hledáte cestu na místa, kde máte úkoly. Navíc s každou novou lokací přichází nové suroviny a s nimi i recepty všeho druhu. Nemluvě o tom, že některé lokace stráží i bossové, a čekají vás tak souboje s řadou tuhých protivníků, kteří vám vítězství nedají zadarmo, ale odměnou vám bude kořist i ozdobné trofeje do základny.

Každý ze tří prozatímních biomů by se mohl brát jako dva. Do úvodní oblasti se budete vydávat ať už na průzkum, pro speciální suroviny, nebo prostě abyste se dostali do míst, do kterých se jinak dostat nejde. Jakmile se ale ponoříte do jeho mraků, atmosféra se změní. Tam, kde jindy procházíte prosluněnými lesy plnými poklidné hudby, je najednou tísnivá temná krajina pokrytá podivnými světélkujícími houbami a všude kolem se ozývá podivný šepot.

Místo domorodých kultistů a vlků po vás jdou nemrtvá monstra a rozbíhá se časomíra, ze které ukusují kusy i vybuchující houby, které po vás hází zdejší lukostřelci. Občas se výprava zvrhne ve sprint o holý život s posledními sekundami času. Někdy umí skončit dřív, než začala, protože skočíte přímo do rudé řeky skryté pod povrchem, která zabíjí téměř okamžitě.

Enshrouded si dává záležet na svém ručně vytvořeném světě (přesně tak, žádné náhodně generované mapy) a jeho průzkumu. Ten odměňuje a nesnaží se vás trápit mechanismy, které zbytečně zdržují a nutí vás pořád dokola kopat jednu žílu rudy. Cestování je rychlé i díky tomu, že si v každé lokaci odemknete věže na rychlý přesun a velice brzy dostanete dva nástroje, které budete milovat. Přitahovací hák a kluzák. S prvním se dostanete na předem určená místa nebo ho budete používat na houpání mezi připravenými oky, ten druhý pak využijete téměř kdykoliv jindy.

zdroj: Keen Games

Výprava většinou začíná tak, že vyberete, kam se chcete dostat, teleportujete se na jednu z věží, skočíte vstříc světu pod vámi a snažíte se ukrojit co největší kus cesty k cíli. Skok důvěry zaprvé skvěle vypadá, je atmosférický a takřka křičí, že dobrodružství právě začíná. Jinak ale kluzák můžete použít kdykoliv. Stačí jen ve skoku vyskočit podruhé a už plachtíte, co vám jen výdrž dovolí.

Průzkum prostě Enshrouded umí skvěle. Atmosféra světa a chuť ho prozkoumávat nemizí ani po desítkách hodin, což je vlastně přesně to, co člověk po takové hře může chtít. No jo, jenže proč je tam taky ta základna, k čemu je stavět a stojí to vůbec za to? Ach ano, stojí, zatraceně moc.

Voxelové útočiště

Jednu věc jsem totiž ještě nezmínil: Hra je celá z voxelů. Pokud je neznáte, představte si grafiku na způsob Minecraftu, ale každá kostka je mnohonásobně menší. Díky tomu mohou třeba výbušniny hezky všechno rozbíjet, vy se můžete klidně prokopat do nepřátelského tábora přes skálu a cokoliv mezi tím. Hlavní slovo má ale tahle funkce právě při stavění a dává vám možnost si vyhrát s každým detailem.

Základem stavebního systému jsou právě voxelové bloky. Těch je ve hře doopravdy solidní množství, vlastně jakýkoliv materiál ve hře potkáte, má svůj stavební blok a variace. Najdete tak třeba kromě obyčejného dřeva i dřevo porostlé uschlým myceliem, svítící bloky z podzemních hub, pískové z pouště a spoustu a spoustu dalších. Jakmile je jednou seberete, stačí začít vyrábět. Nutno podotknout, že za velice rozumné množství surovin.

zdroj: Keen Games

Když pak vezmete kladívko, přepnete se do módu stavění, kde můžete přepínat mezi vším, co máte v inventáři. Stavění má tři hlavní složky. V první upravujete terén. Stiskem jediného tlačítka můžete kopat jeskyně nebo naopak zvyšovat, tvarovat nebo zarovnávat. Druhá možnost jsou vlastně takové prefabrikáty. Stěny, střechy, okna nebo dveřní rámy a sloupy, které pro vás autoři připravili z voxelů už postavené.

Poslední možnost je prostě si jednotlivé věci kostku po kostce postavit. Většinou si připravíte terén, z prefabrikátů postavíte holou stavbu a nakonec si začnete hrát s detaily. Na systém je potřeba si trochu zvykat, třeba se naučit přepínat mezi módem, kdy na sebe části dosedají automaticky, a volným stavěním.

Přesto je systém velmi intuitivní a má jednu hlavní výhodu – téměř cokoliv, co postavíte, vypadá skvěle. Bloky se spojují organicky, jejich konce a přechody mají specifické tvary. Když dáte ke kamenné zdi dřevěnou podlahu, připojí se tak, aby přechod materiálů byl přirozený a hezký.

Až je stavba hotová, zbývá ji zařídit. Stanice na výrobu jsou nutnost, ale pak si můžete vybrat z nepřeberného množství dekorací: Od nábytku až po jednotlivé hrnky, nebo i zařízení středověké koupelny včetně toalety.

Nejlepší na tom všem ale je, že to není zbytečné. Hra vypočítává hodnotu komfortu vašeho obydlí a čím je vyšší, tím lepší máte bonus za odpočinek v něm, což je pro cesty za nebezpečím zásadní. Odpočatý hrdina má totiž mnohem víc výdrže a rychleji se mu obnovuje. Když vám tenhle bonus dojde, je téměř vždy čas se vrátit do základny nebo přenocovat v divočině.

K dosažení statusu odpočatého hrdiny jsou potřeba tři věci - úkryt, teplo a žádní nepřátelé v okoli. Jakmile jich dosáhnete, začne se status obnovovat až na čas, který udává právě pohodlí. I z toho vznikají krásné momenty, kdy rozděláte oheň v jeskyni, aby vaše postavy dostaly alespoň pár minut, nebo naopak rozděláte oheň v opuštěné pouštní hospodě, kde najednou zjistíte, že je pohodlí téměř jak u vás doma, a když se rozhlédnete na všechny ty zdobené vázy a krásu kolem, dojde vám, že to dává smysl. Jenže ne všude jste doma, abyste tam měli zázemí a trenéry. Jo vlastně, trenéři!

Malá vesnička uprostřed opuštěného světa

Enshrouded si nevystačí s obyčejnými ponky a jiným nábytkem. Hned v první oblasti vám dá za úkol najít hned pět podobných přeživších spících ve svých urnách. Ti se stanou základem vašeho výrobního snažení. Kovář, lovkyně, alchymista, řezbář a farmářka. Každý má svůj obor a každý z nich vás posílá do světa pro nástroje, které jim pomůžou vyrobit pro vás zase něco nového, tvoří tak úkoly a ukazují, kam je dobré se na mapě vydat dál. To celý proces oživuje a propůjčuje pocit, že vlastně stavíte skutečné útočiště, ze kterého se stává takové městečko, které vám jiné hry musí předvyrobit.

zdroj: Keen Games

Ony ty hlavní úkoly nejsou všechno, dávají vám i vedlejší, které označují zajímavé lokace na mapě a zase vám nabízejí trochu toho určitějšího směru v průzkumu. Nejsou nijak nápadité ani hluboké, jejich síla stojí jinde. Jde o pomrknutí: Tady něco je, ale musíš vymyslet, jak se tam dostat a kudy. Pak sledujete mapu a hledáte, zda tam půjde dojít oklikou, nebo bude lepší vypravit se do Shroudu, anebo možná zkusit doplachtit úplně jinam. Vlastně dost podobně fungují i zápisky, které najdete po světě, občas vám prostě označí novou lokaci, která je v nich zmíněná, nebo zakopaný poklad, který můžete podle textu relativně snadno najít.

Zlatá éra předběžných přístupů?

Příklady z poslední doby naznačují, že žánr survivalů nemusí být při prvních krocích v předběžném přístupu rozbitý, bez poloviny mechanismů a víceméně jen s příslibem, že hra bude jednoho dne dobrá. Enshrouded sice bude žít ve stínu Palworldu, který vyšel jen chvíli před ním, ale to z něj nedělá o nic horší hru. RPG mistrně spojené se survivalem si váží vašeho času a je ho radost hrát.

Občas narazíte na nějaký bug, ale pořád jde o drobnosti, které nezvládnou zkazit herní zážitek. Vlastně, kdyby nebyla na hře nálepka předběžného přístupu, s klidem bych věřil, že se jedná o hotovou hru. Teď mám příslib, že se bude jen zlepšovat.

Třeba jednoho dne přibude možnost si sednout na židle, rozšíří se už teď košatý dovednostní strom a přibydou nové kusy výbavy, sety a další věci. I tak jde už teď o skvělou hru, která by žádnému fanouškovi či fanynce žánru neměla ujít. Její systémy jsou promyšlené a funkční. Tvůrci předkládají krásný fantasy svět, který je radost prozkoumávat a odměňuje čas v něm strávený. Ostatně to, že i po téměř čtyřiceti hodinách pořád objevujeme nové věci, stavební bloky, nepřátele a chystáme se na dalšího bosse, je známkou toho, kolik obsahu se na vás chystá.