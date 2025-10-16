Videoherní poprvé: Průkopníci herních mechanismů, bez nichž si hry dnes neumíme představit

Za každým herním prvkem, který v dnešní době považujeme za samozřejmý, stojí kdesi v minulosti průkopník, který s ním přišel poprvé. Byť je někdy obtížné odhalit hry, které s nějakým nápadem skutečně přišly poprvé, přinášíme přehled her, které se nějakým způsobem zasadily o revoluci v herních mechanismech a technologiích. Od úplně první videohry po regenerující se zdraví.
Tennis For Two (1958) – první videohra
Když se hovoří o herních poprvé, je vhodné zmínit vůbec první interaktivní hru v podobě, jak je známe dnes. Přestože Spacewar! z roku 1962 je mnohem známější a měl větší dopad na herní vývoj, Tennis For Two můžeme považovat za první skutečnou videohru.
V jednoduché simulaci vytvořené americkým fyzikem Williamem Higinbothamem pro analogový počítač Donner Model 30 šlo o pinkání si míčku přes síť. Hra se ovládala dvojicí po domácku zhotovených analogových ovladačů a dokázala simulovat trajektorie míčku i odpor vzduchu.
Space Invaders (1978) – první nekonečná hra
Space Invaders se staly skutečným fenoménem nejen proto, že odstartovaly zlatou éru arkád. Prvenství má hra hned několik – například jde o první takzvaný „fixed shooter“, tedy střílečku, kdy se pohybujete jen zleva doprava a likvidujete cíle před sebou.
Hra se postupně zrychlovala, dala se ale teoreticky hrát donekonečna. Překážkou vám byla pouze vaše šikovnost a postřeh.
Rogue (1980) – první procedurálně generovaná hra
Všechny roguelike a roguelite mají jednoho společného jmenovatele – dungeon crawler Rogue, ve kterém byla smrt permanentní a žádné průchody nebyly stejné. Jde o první hru svého druhu, ve které bylo procedurálně generované prostředí a obsah.
Cílem bylo proniknout do nejhlubšího patra dungeonu, získat amulet a vystoupat k východu z jeskyně. V každém dalším podlaží ale byla těžší monstra. Kvůli nahodilosti pater a potvor bylo nutné pochopit mechanismy, protože se nedala formulovat jednotná univerzální strategie.
Battlezone (1980) – první 3D hra
Žádný Doom ani Wolfenstein 3D, za první skutečně trojrozměrnou hru je považována arkáda Battlezone. Obrovský komerční úspěch a popularitu hře zajistila revoluční 3D vektorová grafika, která zobrazovala plně trojrozměrné prostředí a objekty. Dala by se tím pádem považovat i za první úspěšnou střílečku z první osoby nebo alespoň významný milník v žánru.
Řídíte futuristický tank, na který útočí jiné tanky a rakety. K úspěšnému odhalení nepřítele a dalších objektů slouží malá obrazovka s radarem.
Donkey Kong (1981) – první hra, ve které se dalo skákat
Nejen, že se v Donkey Kongovi vůbec poprvé objevuje populární Mario, šlo zároveň o první hru, ve které bylo možné skákat. Díky tomu je DK považovaný za první skákačku vůbec.
V roli ikonického instalatéra musíte zdolat plošiny a přeskakovat sudy, které po vás háže lstivý opičák, abyste na vrcholku plošinovkové věže zachránili princeznu. Jde také o první hru, na které pracoval věhlasný vývojář Šigeru Mijamoto.
Lost Tomb (1982) – první mikrotransakce
Než přišel Oblivion se svým nechvalně známým brněním pro koně, byly mikrotransakce spíše okrajovou záležitostí. Je logické, že první drobné poplatky za něco extra se dají vysledovat k arkádovým automatům. Konkrétně se za pionýra považuje dobrodružný twin stick shooter Lost Tomb.
S monetizací totiž zašel dál než za obligátní čtvrťák za další pokus. Za 25 centů bylo možné během hry nakoupit 25 švihnutím biče navíc. Ty byly totiž omezené a sloužily nejen k vypořádávání se s blízkými protivníky, ale třeba i k ničení zdí.
Ultima III: Exodus (1983) – první RPG s partou
Až s třetím dílem legendárního RPG Ultima se zrodil nápad neovládat pouze jednoho hrdinu, ale zdolávat nebezpečenství v partě. Zatímco při průzkumu prostředí jste všechny čtyři postavy ovládali jako jednu, v tahových soubojích jste pak každému rekovi rozdávali povely zvlášť – tak jak jsme byli zvyklí ve zlaté éře cRPG a hrách typu Baldur’s Gate.
Hydlide (1984) – první automatická regenerace zdraví, quick save a postoje
Přestože chvilku čupění za zídkou, abyste si obnovili zdraví, nejvíce zpropagovalo Halo: Combat Evolved, vůbec poprvé se mechanismus objevil v akčním RPG Hydlide. Stačilo chvíli neobdržet zranění a postavě se automaticky doplnilo zdraví.
Hydlide mělo prvenství mechanismů hned několik, byť je potom zprofanovaly známější tituly – mohli jste například volit mezi ofenzivním a defenzivním postojem anebo hru stiskem tlačítka rychle uložit.
Through the Looking Glass (1984) – první hra s myší
Adventura podle Alenky v říši divů byla zřejmě první hrou, která využívala k ovládání myš. Původně měla vyjít v bundlu s tehdejšími hardwarovými novinkami Apple Lisa a Apple Macintosh, nakonec byla ale prodávána samostatně.
Šlo de facto o šachy s příchutí adventurních a logických prvků. Klikáním na šachovnici jste určovali pohyb Alenky. Dokonce bylo možné příkazy řetězit za sebou kliknutím během pohybu postavy.
Elite (1984) – první hra s otevřeným světem
Rané příklady prvních open worldů bychom mohli vysledovat do 70. let a prvních textových adventur. Základy hrám s otevřeným světem tak, jak je známe dnes, ale položil až vesmírný simulátor Elite. Kromě revoluční 3D grafiky na vás čekala sandboxová hratelnost.
Ve snaze dosáhnout nejvyššího elitního ranku jste mohli těžit asteroidy, obchodovat, přepadávat jiné lodě, bojovat, upgradovat vlastní plavidlo. To celé v obrovském vesmíru s planetami, hvězdami a vesmírnými stanicemi. Na tehdejší dobu naprosto nevídané.
Island of Kesmai (1985) – první MMORPG
Přestože za průkopníky moderního MMORPG můžeme považovat až Ultimu Online (1997), první krůčky v tomto lukrativním žánru podnikl projekt Island of Kesmai – i když můžeme spekulovat, nakolik sto hráčů odpovídá slůvku masivní.
Za dvanáct dolarů na hodinu jste se mohli připojit do RPG přes americkou internetovou společnost CompuServe. Rychlost připojení tehdy umožňovala zpracování jednoho příkazu za deset sekund. Island of Kesmai zvládal v ASCII grafice zobrazovat chat, boje na kola, vývoj postavy, a dokonce plnění nejen osobních, ale i globálních questů. V roce 1996 se už pro službu AOL zrodil duchovní nástupce Legends of Kesmai.
The Legend of Zelda (1986) – první uložené pozice na konzoli
Cartridge legendární akční adventury The Legend of Zelda disponovaly malou baterií, která umožňovala zachovat uložené pozice i po vypnutí konzole. Do té doby byly běžné hlavně kódy, které zpřístupňovaly konkrétní úrovně.
Díky tomuto průlomu bylo možné tvořit delší a rozmanitější hry na pokračování s perzistentním světem.
Final Fantasy (1987) – první minihra
První minihry jako takové, tedy hry ve hře, bychom opět vysledovali až do 70. let. Třeba i pozdější tituly jako Lazy Jones (1984) byly vlastně jen sérií miniher. Pokud se ale bavíme o minihře tak, jak ji chápeme dnes – tedy drobné hříčce uvnitř velké hry – je jedním z prvních pionýrů Final Fantasy.
Od dobrodružství jste si mohli oddechnout u známého puzzle patnáctka, ve kterém šoupete očíslované dílky po mřížce do číselné posloupnosti. Tehdy byla hříčka vnímaná spíš jako easter egg, v sérii se nicméně staly minihry tradicí, která přetrvává dodnes.
Metal Gear (1987) – první stealthová hra
Zatímco u některých žánrů je obtížné vystopovat první zástupce a průkopníky, zrovna u plíživých her je to jednoduché. Dnes legendární vývojář Hideo Kodžima před skoro čtyřmi dekádami přišel s revolučním nápadem – co se místo střílení nepřátel snažit jim vyhnout? A tak vznikl Metal Gear, který je do té doby na vrcholu žánru.
Prince of Persia (1989) – první použití motion capture
Přestože si Jordan Mechner hrál se snímáním a převodem realistického pohybu člověka už ve svém debutu Karateka (1984), až v legendární skákačce Prince of Persia ho dotáhl k dokonalosti.
S použitím takzvané rotoskopie nasnímal pohyby svého bratra, oblékl jeho digitální verzi do ikonického bílého mundúru a vyslal vás v časovém limitu zachraňovat princeznu. Právě realistické pohyby a setrvačnost hlavní postavy zásadně ovlivňovaly hratelnost a vyčnívaly v tehdejší produkci. Prince of Persia je také jednou z nejvíce portovaných her historie, vyšla na více než 20 platformách.
Street Fighter II (1991) – první bojovka s kombem
Člověka by možná napadlo, že v bojovkách tak zásadní prvek, jako jsou komba, byl ve hrách od nepaměti. Přišla s nimi ale až arkádová legenda Street Fighter II – řetězením více úderů bylo možné tvořit komba, která protivník neměl šanci vyblokovat, čímž hra definovala dnes základní podobu bojovek.
Mortal Kombat (1992) – první hra pro dospělé
Před příchodem brutální bojovky Mortal Kombat určitě existovaly násilné hry, třeba jen o pár měsíců dříve vyšel Wolfenstein 3D. Nálepku M, tedy pro dospělé publikum, si ale od ratingové agentury ESRB vyžádal jako první až MK. Kvůli krvavé bojovce a povyku rodičů, kteří na hraní násilných her sváděli špatnou výchovu svých dětí, ostatně vznikla celá organizace, která věková doporučení vydává dodnes.
Doom (1993) – první deathmatch
Doomovi můžeme přiřknout například zdokonalení 3D her, skvělou modovatelnost a samozřejmě fantastickou hratelnost. Prvenství ale získal zavedením pojmu „deathmatch“.
Šlo o ikonický název síťového multiplayeru, ve kterém stojí všichni proti všem. V multiplayerovém hraní se etabloval natolik, že se používá v moderních titulech dodnes.
Myst (1993) – první hra na CD
Nové médium poprvé naplno využila adventura Myst, která díky velikosti úložiště na CD nabídla nádhernou rendrevanou grafiku a atmosféricky zvuk. Velkým tahákem bylo také prostředí – tropický ostrov plný rébusů jste mohli procházet v libovolném pořadí a Myst se díky tomu stal nejprodávanější hrou desetiletí (přes 6 milionů kopií). Hlavně pomohl prosadit CD mechaniky v počítačích jako standard.
The Terminator: Future Shock (1995) – první volné míření myší
Když Bethesda za sebou měla teprve první hru ze série The Elder Scrolls, vytvořila střílečku podle postapokalyptického filmu Terminátor. Studio tehdy investovalo přes 3 miliony dolarů do revolučního 3D enginu, který znamenal skutečný technologický pokrok.
To mimo jiné znamenalo třeba neomezené míření myší, tak jak je známe v současných střílečkách z první osoby.
Outlaws (1997) – první sniper zoom
Westernové střílečka, které za měsíc vyjde remaster od zkušených mistrů Nightdive, je často připisované první použití přiblížení skrz odstřelovačský puškohled, ve kterém je přiblížená pouze část obrazu v hledí, nikoliv celá obrazovka.
The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998) – první hra s lock-onem na nepřítele
Ocarina of Time umožňovala stiskem tlačítka uzamknout kameru na nepřítele, což na ovladačích zásadně usnadnilo boj ve 3D a hráč se mohl soustředit na úhyby a útoky, aniž by ztratil cíl z dohledu. Tento lock-on, kterému se přezdívalo Z-targeting, učinil souboje plynulejšími a stal se neodmyslitelným standardem ve 3D akčních hrách.
Operation Flashpoint (2001) – první střelba přes mířidla
Než vyšla česká Operace Flashpoint, byli jsme zvyklí ve střílečkách pálit po protivníci pěkně od boku. Vojenský simulátor to ale změnil a nutil nás hezky přiložit pušku k líci a sledovat cíl přes mířidla.
Další česká hra, Vietcong, šla dokonce ještě dál: Bez střelby skrz mířidla bylo dokonce velmi obtížné cokoliv trefit. V moderních střílečkách dnes opět standard, bez kterého se žádná neobejde.
Halo: Combat Evolved (2001) – první moderní střílečka
Regenerující se štíty, omezení na dvě zbraně, lehký aim assist a promyšlené ovládání na gamepadech pomohl Halo v cestě na výsluní nejen na konzolích, ale spoustu designových prvků se přeneslo do dalších her v žánru a figurují v nich dodnes. Díky Halo se střílečky staly jedním z nejpopulárnějších žánrů na konzolích, což bylo do té doby kvůli kostrbatému ovládání nemyslitelné.
DotA (2003) – první MOBA
Extrémně populární režim MOBA, který zrodil takové online giganty jako League of Legends, Heroes of the Storm a Dota 2, vznikl původně jako modifikace pro Warcraft III už v roce 2003. Představil koncept dvou týmů pěti hrdinů bojujících na třífrontové mapě, na kterých postpně ničili věže a základny. Z původně neoficiálního modu se zrodil jeden z nejpopulárnějších žánrů, který je i obrovskou součástí esportu.
A to by prozatím stačilo. Nebo ne? V příštím tématu se zaměříme na vůbec první hry, které založily vlastní žánr. Víte, co byla první 3D akční adventura? Jaká byla první soulsovka? A který žanr je třeba nejmladší?