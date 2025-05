Doug Cockle daboval Geralta, protože byl „nejnormálnější“. Musel projít castingem i na druhého Zaklínače

22. 5. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Dnes už si jen těžko dokážeme představit videoherního zaklínače Geralta bez ikonického chrapláku, který mu propůjčil dabér Doug Cockle. Ale v době, kdy CD Projekt RED pracoval na první hře, ještě vůbec nebylo jasné, kdo Geralta namluví. A Cockle rozhodně nebyl od začátku favoritem.

Podle režiséra anglické lokalizace Boryse Pugacz-Muraszkiewicze se studio původně vůbec neřídilo popisem hlasu z knih Andrzeje Sapkowského, kde je Geraltova mluva popisována jako ostrá, chladná a skoro nelidská. Takové zadání by se sice krásně vyjímalo na stránkách románu, ale při hledání hlasu do hry představovalo slepou uličku. „To není něco, podle čeho by se dalo rozumně vybírat, pokud chcete, aby se hráči s postavou dokázali ztotožnit,“ uvedl Pugacz-Muraszkiewicz v rozhovoru pro PC Gamer.

Co tedy vývojáři hledali? Vlastně „jen“ hlas, který působí tvrdě a nekompromisně – prostě drsňák. Výběr ale nebyl úplně jednoduchý. Studio vybíralo zhruba ze dvacítky herců, z nichž se nakonec dostalo pět do užšího výběru. A i tady panovaly různé představy. Marketingové oddělení severoamerického vydavatele například navrhovalo, že by Geralt mohl mít texaský přízvuk, protože právě ten je prý na americkém trhu nejvíc spojený s drsňáky.

Nakonec ale volba padla na Cocklea, byť představa Geralta s jižanským akcentem není úplně nezábavná. Ve studiu panoval názor, že Geraltův hlas má být sice drsný, ale zároveň obyčejný – postava, která funguje jako pevný a klidný střed světa plného výstředních, emotivních a teatrálních charakterů. Zkrátka uvěřitelný.

„Doug byl nejlepší v tom být normální,“ shrnul to Pugacz-Muraszkiewicz. Zajímavé je, že Cockle neměl nic jistého ani po prvním díle. Mezi prvním a druhým Zaklínačem došlo ke změně nahrávacího studia a celý casting se rozbíhal znovu. Cockle byl tehdy překvapený, že musí znovu projít konkurzem, i když už Geralta jednou ztvárnil.

zdroj: CD Projekt

Nakonec ale naštěstí vše dopadlo stejně jako poprvé – Cockle opět převálcoval konkurenci, z jeho chraplavého hlasu se definitivně stala neoddělitelná součást postavy. A vzhledem k tomu, že Geralt se vrátí i ve čtvrtém díle, tak jeho příběh ještě zdaleka neskončil.