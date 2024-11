V Sony údajně pracují na handheldu, který má konkurovat Switchi 2

25. 11. 2024 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Trhu přenosných konzolí jasně dominuje Nintendo Switch. Byť se v průběhu poslední let vynořilo třeba Lenovo GO, Steam Deck nebo Asus ROG Ally, Sony po neúspěchu PlayStation Vita z boje o handheldový trh už před časem ustoupila. Což by se ale mohlo brzy změnit, protože podle informací serveru Bloomberg japonský gigant údajně pracuje na zařízení, které by mělo konkurovat zatím neoznámenému pokračovateli Switche. Sloužit by měl především coby kapesní verze PlayStation 5 a sdílet s ním i herní knihovnu.

„Lidé seznámení s vývojem tvrdí, že produkt má konkurovat Nintendu na poli přenosného hraní a zároveň kontrovat potenciální mobilní hardware od Microsoftu. Zařízení je ale roky vzdálené od uvedení na trh a firma se může kdykoliv rozhodnout jej uvolnit mezi veřejnost,“ říká reportér, který se specializuje na japonský herní průmysl, Takaši Močizuki.

Myšlenkou by handheld měl navazovat na PlayStation Portal, který umožňuje hrát hry z PS5 streamováním přes konzoli a nově i přes cloud. Původně měl Portal sloužit jako samostatné zařízení.

Spekuluje se, že handheld vzniká i v Xboxu. Phil Spencer se nechal v rozhovoru s IGN slyšet, že chystají rovnou několik kusů hardwaru a různých způsobů hraní, přičemž o kapesním Xboxu prý už dlouhou dobu sní. Jednou z chystaných hardwarových hraček z dílny Microsoftu by tak měla být i nějaká přenosná konzole.