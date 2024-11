PlayStation Portal umí nově streamovat hry z cloudu

21. 11. 2024 13:15 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Doposud mohl šikovný doplněk pro PlayStatation 5 – PlayStation Portal – streamovat pouze hry, které máte na své hlavní konzoli (testovali jsme zde). Jde pro mne o užitečnou funkci, která mi umožňovala hrát i v místech, kam bych s sebou PS5 netahal. Nicméně, stále byla zatížená nutností mít PS5 ve standby režimu a mít hru na disku. Teď se ovšem pravidla hry mění, protože do fáze betatestu vstupuje přímo streamování z cloudu do PlayStation Portalu.

Update, který toto umožní, je už k dispozici. Cloudové streamování bude k dispozici pro majitele předplatného PlayStation Plus Premium a v betatestu je k vyzkoušení pouze vybraná část titulů. Onu část ovšem tvoří 120 her, mezi kterými najdete třeba Ghost of Tsushima, Monster Hunter Rise, Final Fantasy VII Remake nebo Spider-Man: Miles Morales.

Streamování nabízí na Portalu rozlišení 1080p a 60 FPS, samozřejmě se vše bude odvíjet od rychlosti vašeho připojení – na 720p doporučuje Sony mít alespoň 7 Mbps, na 1080p 13 Mbps a upload alespoň 5 Mbps. Návod, jak nastavit na Portalu streamování, najdete v tomto článku. Co naopak beta neumí, je (zatím) streamování her, které jste koupili v PlayStation Store, což doufám, že se v plné verzi změní – je nesmysl se spoléhat jen na katalog PlayStation Plus. Zařízení také (zatím) neumí voice chat nebo Game Trials.

Popravdě, pokud se Sony betatest osvědčí, půjde pro hraní her z PlayStationu o docela velkou věc, protože se streamováním přes Portal můžete z rovnice vynechat právě velkou PS5. Stačí vám předplatné a Portal, který oproti Remote Play disponuje velmi pohodlnými gripy DualSensu a samozřejmě i vychytávkami jako haptickou odezvou, adaptivními triggery a podobně.

Určitě se na funkcionalitu cloudového streamování v různých podmínkách ještě podíváme v dalších testech, protože se rázem z Portalu stalo ještě užitečnější zařízení.