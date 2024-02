Test PlayStation Portal – zařízení, které jsem potřeboval

2. 2. 2024 18:00 | Hardware | autor: Aleš Smutný

Zatímco u většiny redakce při představení PlayStation Portal zavládla skepse, ve mně se rozzářila jiskřička naděje. Vypadalo to, že Sony doplní kolekci příslušenství kolem PlayStationu 5 o přístroj, který by mohl vyřešit můj aktuální, více než roční problém. Tedy, že bych si mohl brát velké hry z PlayStationu 5 do postele, a to pomocí prostého streamování mezi konzolí a Portalem. Ne že by tu tahle možnost nebyla, ale ani na dvou mobilech, ani na tabletu prostě nebyl systém Remote Play příliš pohodlný, a hlavně dostatečně rychlý. O nějakém komfortu se nedalo mluvit už vůbec.

Musíte vědět, zda jej potřebujete

Jestli panuje kolem zařízení PlayStation Portal nějaký mýtus, pak ten, že jde o plnohodnotný handheld. Ne. Jde o zařízení, které po připojení k internetu dokáže pomocí Remote Play zobrazovat hru, která běží na vaší konzoli. Nemá v sobě „vnitřek“ jako Switch a nebo Steam Deck.

Ostatně, i proto stojí 5 390 Kč. Za tuhle cenu dostáváte osmipalcovou obrazovku, která zvládá 1080p a 60 FPS, a k ní „rozseknutý“ plnohodnotný ovladač DualSense se vším, co k němu patří. Tedy především s adaptivními triggery a haptickou odezvou.

Oproti DualSensu má o trochu menší kloboučky analogů, samozřejmě jinak umístěný PS button a místo touchpadu je tu dotyková obrazovka. Ta v menu funguje plně dotykově, ale funkce touchpadu ve hrách zastává ve dvou zónách, na které jsem si překvapivě rychle zvyknul. Pak je tu ještě ovladač hlasitosti, tlačítko na zapnutí, USB-C port a jack na sluchátka.

zdroj: Sony

První věc, kterou musíte vědět před tím, než se rozhodnete si PlayStation Portal pořídit, je to, zda jej opravdu potřebujete. Pokud hrajete jen na konzoli před televizí a jinde nechcete, tohle zařízení prostě není pro vás. Chcete hrát na cestách? Tady už musíte zvážit, zda budete mít po ruce dostatečně kvalitní připojení.

Pokud ale, podobně jako já, hledáte možnost, jak si zapnout svou oblíbenou hru třeba v posteli, kdy jste už vyždímaní po celém dnu v práci anebo když necháte televizi své drahé polovičce / dětem a chcete si zapnout v klidu hru pro sebe, případně máte dobré pokrytí 4G (ano, i tak to s určitými kompromisy jde) během cesty a chcete zabavit dítě či spolujezdce v autě – Portal je tu pro vás. Dostáváte skvělý přístroj na streamování ze své domácí konzole, ne miniaturizovanou verzi PS5, což by nebylo v téhle cenové hladině možné.

Rychle a dobře

Popravdě, trochu jsem se bál, jak Portal dopadne u mě doma, protože jsem se kvůli novému bydlení musel vzdát své nadupané optiky, vzal jsem zavděk anténou v okně a musel se smířit s poklesem rychlosti.

Testy tedy probíhaly primárně na internetu s rychlostí 60 Mbps download a 20 Mbps upload. Mám v bytě několik silných zdí, které signálu zrovna neprospívají, nicméně pro potřeby normálního uživatele jsem se držel ve smysluplném okruhu kolem routeru a neutíkal se schovat do sklepa, kde sice moji Wi-Fi ještě najdete, ale už si na ní ani nenačtete stránky.

PlayStation Portal se při prvním zapnutí spáruje s vaší PS5, takže bude při každém dalším zapnutí vědět, kam se připojuje. PS5 musí být v režimu spánku, mít zapnutou komunikaci přes internet a možnost zapnutí přes internet. Celý trik funguje tak, že na Portalu zapnete připojování, on si na dálku zapne PS5 a streamuje z ní. Drobný tip: Vysvětlete tenhle mechanismus rodině, ať se nediví, proč se vám zapnula konzole, případně ať ji nezkouší vypnout. Pokud je v době připojování PS5 zapnutá, Portal se nepřipojí. Pokud je připravená, trvá komunikace cca deset vteřin a máte před sebou rozhraní svojí PS5, ve kterém se můžete úplně stejně pohybovat. Prostě se zrcadlí.

zdroj: Vlastní foto autora

Bohužel, kvůli DRM ochraně neumožňuje Portal streamování z aplikací jako Netflix nebo Prime Video, což je škoda, nicméně streamovací společnosti jsou na tohle hodně háklivé. Co se ovšem týče her, vše funguje tak, jak čekáte. Ono ani jinak nemůže, protože Portal jen zobrazuje to, co se na PS5 děje.

Podotýkám, že na stejné Wi-Fi síti jako Portal je připojená i samotná PS5. Rozložení bytu mi bohužel neumožňuje natáhnout ethernet přímo ke konzoli. Takže mé obavy o rychlost byly vlastně dvojí. Zároveň zdůrazňuji, že oba přístroje nemusí být připojené ke stejné síti.

Portal jsem zkoušel na čtveřici her Cyberpunk 2077, kde jej měly potrápit jak rychlé souboje, tak spousta neonů, The Crew Motorfest, kde kromě široké barevné škály hraje roli nutnost neustálého připojení k internetu, Ghost of Tsushima, hra, která i dnes vypadá zcela nádherně a souboje vyžadují dobré načasování, a konečně Final Fantasy VII Remake, kde se to v soubojích speciálními efekty jen hemží a ve filmečcích je vidět každá nedokonalost zobrazení.

PlayStation 5 i Portal na jedné Wi-Fi

Jsem překvapený. Cyberpunk 2077 jede bez chybičky a nějakého viditelnějšího downgradu. Portal zvládá komunikaci skrz Remote Play lépe než jakékoliv zařízení, které jsem zkoušel. Přechody z tmavých uliček do neony zalitých ulic ani přestřelky netrpí degradací grafiky, a hlavně tu nejsou žádné lagy, což je největší mor streamování. S nižším rozlišením se za chvíli smíříte, s tím, že vás právě zabili kvůli lagu už hůř.

Stejně je na tom Ghost of Tsushima, na Portalu jsem se zase rozpomněl, jak nádherná a dechberoucí tahle hra je. Final Fantasy VII Remake to jen potvrzuje, i přes Wi-Fi si jde vychutnat detaily Cloudova nárameníku během filmečků a souboje hemžící se pestrobarevnými efekty jedou jak po másle.

U The Crew Motorfest pozoruji první problémy. Občas se lehce sníží rozlišení a ačkoliv je hra pohodově hratelná, už cítím pomalejší odezvu v některých sekvencích. Poprvé si všímám, že nejdůležitější je, aby PlayStation 5 „pracoval“ jen pro Portal a nutnost mít hru neustále připojenou k internetu už mi bere trochu přenosové rychlosti. Jen pro pokus jsem natáhnul ke konzoli ethernet a hra běžela naprosto v pohodě. Takže, s online hrami bude problém. The Crew jsou pohodové závody, kde tím nijak netrpíte, ale kompetitivní střílečky jsou za těchto podmínek s velkým otazníkem.

zdroj: Vlastní foto autora

PlayStation 5 i Portal na jedné Wi-Fi, zároveň se na síti streamuje z Netflixu a Max

Překvapivě stejné výsledky jako v předchozím případu. Připojení televize na síť nijak kvalitu neomezilo. Vesele jsem porcoval Mongoly i Maelstrom.

PlayStation 5 i Portal na jedné Wi-Fi, PS5 při tom stahuje hru

Ne, tohle by nešlo. Stahování hry natolik zaměstná PS5, že nezvládá posílat dostatečný signál. Velký pokles rozlišení a zřetelné lagy ve všech hrách.

PlayStation 5 na kabelu, Portal na přetížené Wi-Fi

Jelikož jsem byl v té době v covidové izolaci, rozhodl jsem si nasimulovat kavárnu se spoustou připojených zařízení doma. Na dvou počítačích běží Google Meet, jeden mobil na surfování, další mobil si pouští Youtube, televize Netflix.

No moc by to nešlo. Input lag je zřetelný, v Cyberpunku často dochází k propadům rozlišení, trhání. Napadne mne pustit si tahové Like a Dragon a Personu 5 - jde to hrát. Není to sice žádná sláva, ale pokud máte zrovna chuť na tahovku, i přetížená síť ji tak nějak zvládne. Nicméně si nejsem jistý, že každá kavárna bude dbát na dobrou distribuci signálu a podobně tak, jako já doma. Tohle je na vlastní nebezpečí.

zdroj: Foto: Vlastní foto autora

PlayStation 5 na Wi-Fi, Portal na 4G

Na tohle jsem byl obzvláště zvědavý. Myšlenka streamovaného hraní na cestách skrze mobilní hotspot mne nikdy neopustila. A výsledky jsou… pozoruhodné a nadějné. Podotýkám, že jsem byl na stabilním 4G signálu, pokud vyjedete někam, kde se čeští operátoři nepřetrhnou, raději počítejte, že s Portalem počítat nemůžete.

Cyberpunk 2077 je na 4G překvapivě hratelný. Nejvíc mu dává zabrat přechod ze tmy do osvětlených oblastí a ještě ve sprintu. Klesá framerate, občas se objeví zaškubnutí, párkrát i zřetelná distorze zvuku. Nicméně, v soubojích je hra v pohodě svižná, a to hraju primárně se zbraněmi na blízko, takže se musím rychle pohybovat. Celkově mi to trochu připomíná časy, kdy můj počítač už nestačil na požadované nastavení a já se prostě s některými nedostatky musel smířit.

The Crew Motorfest ovšem nejede. Tedy, jede, ale jakákoliv radost ze závodění je pryč. Velké zpoždění odezvy, častá distorze zvuku, tohle nemá smysl.

Final Fantasy VII Remake často v akčních scénách ukazuje propady rozlišení někam k 720p (to je od oka, ne měření), při pohybu mimo souboje je ovšem v pohodě. V soubojích ale netrpí lagy, kvůli možnosti zpomalení času vás občasné zpoždění odezvy netrápí. V animačkách si nejvíce všimnete poklesu rozlišení. Ale solidně hratelné.

zdroj: Vlastní foto autora

Ghost of Tsushima jsem čekal, že pohoří, ale nestalo se tak. 4G samozřejmě není vůbec ideální. Rozlehlé pláně, větrem ohýbané stonky vysokých travin, lesíky… to vše se začíná mazat. Nicméně, i na konci v plném cvalu nezaznamenávám velké lagy natož trhání, ani problémy se zvukem. Pravda, horší je to v soubojích. Ne, že by nešly vybojovat, ale občas i drobné zpoždění pokazí třeba šermířskou výzvu anebo minihru se sekáním bambusu. Ale že by hra byla nehratelná, nemůžu říct.

Celkově 4G musím uznat, že dokud má Portal dost dat z mobilu, pro spoustu her prostě stačí. Like a Dragon a tahovky budou i na stabilním mobilním hotspotu v pohodě. Samozřejmě, v Like a Dragon občasné lagy při sprintování po městě zaznamenáte, ale… hraní přes mobil mne překvapilo. Zároveň jsem si uvědomil jednu z výhod Remote Play. Když vám vypadne spojení Portalu (nebo přepnete sítě), tak se zařízení v pohodě zase připojí zpátky a pokračujete, kde jste skončili, protože PS5 zůstává připravená.

Mouchy na kráse

Dobrá, tohle byla hlavně chvála, protože Portal plnil přesně to, co jsem chtěl, v něčem i překvapil. Ale jako všude, i tady jsou negativa. Pro někoho to může být podpora pouze 5 GHz pásma Wi-Fi. Já si sice bez něj už moc neumím představit provoz, ale ne každý to tak musí mít. Je ovšem pozoruhodné, že Portal zvládnul hotspot, který se tváří jako 2,4 GHz. Na tuhle anomálii bych se ale nespoléhal a držel se toho, že výrobce uvádí 5 GHz jako nutnost.

zdroj: Vlastní foto autora

Sluchátka jsou problém, protože svoje bezdrátová přes Bluetooth prostě k Portalu nepřipojíte. Já mám naštěstí zásobu sluchátek s jacky, ale jsem si celkem jistý, že ne každý to tak dnes má. Řešení nabídnou sluchátka PULSE, až vyjdou u nás, protože pracují přes PlayStation Link a ne Bluetooth, ale jinak jste odkázaní na sluchátka s 3,5mm jackem anebo reproduktory v Portalu. Ty jsou solidní, ale osobně bych ocenil, kdyby nebyly tak hlasité a naopak měly širší rozsah v tišší části spektra. V nočním bytě přepínám mezi dvěma nejnižšími stupni a klidně bych zde přidal na škále.

Portal je lehké zařízení (530 gramů), a i když je rozměrnější než třeba Switch, nevidím problém, proč bych s ním neměl cestovat. Bohužel, tady zatím bolestně chybí nějaké pouzdro na Portal. Chápu, že se v Sony snažili držet produkční náklady na minimu, ale prostě Portal jen tak na volno do batohu hodit nechcete. Chce to dedikovaný obal.

Dobře se drží a vydrží

Designově je velkou výhrou celková ergonomie zařízení. V konkurenci se Switchem OLED a Steam Deckem je vítěz jasný, protože Portal si zachovává ergonomické vlastnosti DualSensu. Pokud máte najetou svalovou paměť v nějaké hře, není problém přejít na Portal, prsty si hned vše najdou samy, snad kromě touchpadu. Je příjemné, že i Portal má podsvícení, tentokrát v oblasti, kde se rukojeti připojují k displeji. Podsvícení reaguje na to, co se děje na obrazovce, pokud to hra podporuje. Co se týče výdrže, dostával jsem se obvykle na přibližně pět hodin. Nějaký čas si můžete získat snížením podsvícení a vibrací.

zdroj: Foto: Vlastní foto autora

Celkově musím kvitovat, že jsem dostal přesně to, co jsem chtěl. V posteli můžu vesele mít svoje velké hry z PlayStationu 5, vyvolávat Eidolony, sbírat sudžimony, likvidovat Arasaku… Nemusím se bít (čti – diplomaticky řešit) o prostor před televizí. Když si chci zalézt někam do klidu a hrát, Portal mi to umožní. Tedy, pokud je tam dobrý signál.

A od toho se bude odrážet fakt, zda PlayStation Portal potřebujete, nebo ne. Není to zařízení, které má být povinnou výbavou pro každého. Ale pokud usoudíte, že zažíváte okamžiky, které popisuji já a vlastně by se vám takovýto přístroj hodil, Portal dělá dobře to, co si vytyčil. Pro mne jde o velkou výhru v mém hráčském komfortu a PlayStation Portal se stal plnohodnotnou součástí mé herní sestavy.

Poznámka: Screenshoty ani videa přímo ze hry bohužel nejsou nijak vypovídající o kvalitě streamování, protože zaznamenávají obraz v PS5 a ne v Portalu. Vyzkoušeno za vás.