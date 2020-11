Baldur’s Gate III vás za zlé činy odmění velice odvážnou sexuální scénou

13. 11. 2020 15:34 | Komentář | autor: Václav Pecháček

Před několika dny mě zaujal rozhovor IGN se Swenem Vinckem, šéfem studia Larian, které momentálně pracuje na očekávaném RPG Baldur’s Gate III. Vincke v něm prozrazuje, že překvapivě velké množství hráčů zahazuje jakékoliv skrupule a vydává se cestou zla… aby se mohlo vyspat s temnou elfkou.

Drowové jsou ve světě Faerûnu tradičně zloduši, a tak abyste udělali dojem na sexy Mintharu, musíte pro ni ve spolupráci s divokými gobliny povraždit pěknou dávku nevinných. Proč by to někdo dělal? Inu, například proto, že kromě členů vaší party je Minthara tou jedinou postavou, s níž můžete mít sex.

Stejně mi to ale nepřišlo jako zas tak dobrý důvod, proč zahodit dobré mravy a vydat se cestou nefalšovaného záporáka. Ano, touha je touha a tak dále, ale přeci jen se bavíme teprve o early accessu a z románku s půlelfkou Shadowheart jsem usoudil, že sexuální scény v něm nijak zvlášť zastoupené nebudou. Proč by se taky vývojáři dělali s nějakým extra realistickým ztvárněním fyzické lásky, když ještě nemají hotové ani obličejové animace v rozhovorech?

A pak jsem se podíval na YouTube. A zjistil jsem, že priority Larianů jsou poskládané trošku jinak, než jsem předpokládal.

Ne že by sexuální scény s Mintharou byly technicky bezchybné, to ani náhodou, glitchují se stejně jako všechno ostatní, ale rozhodně jsou… detailní. Když se jí vetřete do přízně a ona vás zavede k dost zlověstně vypadajícímu oltáři, může se stát hned několik věcí. Tedy, jedna věc, ale několika různými způsoby.

Pakliže hrajete za muže, můžete drowku buď poslechnout, poslušně si lehnout a čekat, co a jak s vámi udělá, nebo ji přesvědčíte, že lepší bude, pokud nahoře budete vy. Žádná velká divočina to možná není, přesto je to rozhodně odvážnější zobrazení nahých těl, než jaké kdy nabídly původní Baldury nebo třeba i taková Dragon Age.

A to není všechno. Když Mintharu svedete coby žena, přehraje se jiná sexuální scéna! A to tedy zaprvé ve hrách rozhodně nebývá zvykem, například právě v Dragon Age je homosexuální styk zobrazován vždy stejným filmečkem jako ten heterosexuální, což může působit docela směšně.

A zadruhé je to scéna velice odvážná.

Mainstreamové hry v sexuálních scénách obvykle ukazují „bezpečné“, nekontroverzní polohy, které by neurazily ani puritánského kněze. Že se Minthara vrhne rovnou na polohu číslo 69, to jsem tedy opravdu upřímně nečekal – asi i proto, že momentálně hraju Assassin’s Creed Valhalla, kde je každá milostná scéna reprezentovaná decentní zatmívačkou.

V Larianu si s decentností hlavu nelámou, což je dobře. Před pár hodinami se mi do oka hororově zavrtal odporný pulec a během své dobrodružné kariéry už jsem stihl několik lidí doslova rozprsknout kouzlem, až po nich zbyla jen smutná hromádka pomíchaných orgánů, takže mi vážně nemůže ublížit pohled na pár ňader a holých zadků. I když kvůli nim, pravda, žádné chudáky druidy asi vraždit nehodlám.

A co vy? Líbí se vám slečna Minthara natolik, že byste kvůli jejím šarmům bez mrknutí oka zmasakrovali celou kolonii nevinných? Dejte nám vědět v komentářích nebo na našem Discordu.